Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. ШУТКА НА ДВОЕЧКУ В полицию Зеленогорска поступило сообщение о том, что некто в магазине хотел оплатить алкоголь пятитысячной сувенирной купюрой Банка приколов. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и сотрудники ППС. Они и задержали мужчину. Им оказался ранее судимый 43-летний житель города Железногорска. Дознавателями ОМВД России по ЗАТО город Зеленогорск возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Санкция ч. 1 ст. 159 УК РФ статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. «Шутник задержан при попытке купить алкоголь» называется заметка. ПРИСМОТРИТЕСЬ ПОЛУЧШЕ Милиполиция просит содействия в установлении личности гражданина, который может быть причастным к хищению денежных средств с банковской карты. Граждане, располагающие какой-либо информацией, могут звонить по тел.: 74-58-58, 76-58-58 или 02. ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО В дежурную часть горУВД поступило сообщение от 33-летнего мужчины о том, что у него украли телевизор стоимостью 40 тысяч рублей. В ходе работы сотрудники полиции установили причастность двух местных жительниц к совершению преступления. Мужчина заходил в гости к знакомым. Бухнули. Потом приятельницы взяли ключи от его квартиры и под предлогом похода за догоняшкой отправились к потерпевшему и переместили его зомбоящичек в ломбард. Сразу видно самостоятельных и здравомыслящих дам – за что тут пять лет, спрашивается? А у клиента 1967 г.р. из дому убежал планшет стоимостью около 11 тысяч рублей. Ноги ему приделал 27-летнй ранее судимый безработный, с которым потерпевший накирялся и не вовремя уснул. Чем ещё бедняге оставалось себя развлечь? Ну, и наразвлекался на пятёрочку, если по максимуму. ЗВОНИТЕ, ЕСЛИ ЧТО До 24 марта в России проводится антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Смысл её понятен без расшифровки, говорят, что она довольно эффективна. Телефон группы по контролю за оборотом наркотиков: 76-58-44. ИННОВАЦИИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ Вот такие грозные приглашения на собеседование рассылает ныне известный лохотрон с Ленинградского проспекта. Всё им как с гуся вода. А эта антиреклама – из социальных сетей. Там сейчас своё отдельное государство, на которое российские законы распространяются отнюдь не всегда. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБЛАВКА Заколючинские стражи порядка провели оперативно-профилактическое мероприятие «Жилой сектор», направленное на предупреждение преступлений и административных правонарушений. Сотрудники полиции осуществляли проверки съемных квартир и домовладений, подвальных и чердачных помещений на предмет антитеррористической защищенности и сохранности имущества. Также полицейские посещали лиц, состоящих на профилактическом учете, находящихся под административным надзором, а также исполнение наложенных в отношении них в судебном порядке ограничений. Всего проведено 190 проверок, составлено 28 административных протоколов, в том числе за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, за появление граждан в общественных местах в алкогольном опьянении, за потребление алкогольной продукции в запрещенных местах, а также за мелкое хулиганство. ОХОТА НА ДОРОГАХ С 13 марта на территории ЗАТО г. Железногорск сотрудники полиции проведут профилактическое мероприятие «Декада дорожной безопасности». В преддверии каникул в школах пройдут уроки и другие мероприятия по ПДД, в которых также участвуют сотрудники полиции. Предметом повышенного внимания инспекторов ГИБДД станут вопросы организованных перевозок групп детей автобусами. Тщательной проверке будут подвергаться и водители, задействованные на перевозку детей. В ходе проведения Декады будут проведены акции: «Засветись», «Автокресло - детям!», «Пешеход пешеходный переход» и другие пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику и безопасность юных горожан. Госавтоинспекция Железногорска ведет ежедневный контроль за перевозкой детей в автомобильном транспорте. Так за 2016-начало 2017 года инспекторами выявлено более 650 административных правонарушений по данному факту. *** *** ВОСТОРГ ПОЧТИ НЕОПИСУЕМЫЙ "В адрес руководства Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск поступило благодарственное письмо от местного жителя, в котором выражена благодарность старшему государственному инспектору безопасности дорожного движения Евгению Александровичу Нехаеву. «В марте я обратился в РЭО ГИБДД в городе Железногорске по вопросу обмена водительского удостоверения. Инспектор Нехаев проявил высокий профессионализм и лучшие человеческие качества при работе с моим обращением. Свой вопрос я успешно разрешил» - написано в письме. Сотрудникам полиции всегда необходимо знать мнение населения о своей деятельности, а такая оценка показывает, что работа ведется в правильном направлении". ЧАС «Ч» Совершенно уникальная история произошла в магазине на Ленинградском проспекте, 11, оказывается. Из одного преступления получилось два! Медленно я соображаю, это правда))) В производстве отдела дознания МУМВД находится уголовное дело по факту открытого хищения денежных средств. Полимилиция просит помощи в установлении личности запечатленного на видеозаписи молодого человека, который 23 февраля, около 20 часов, в магазине по просьбе подозреваемого передал продавцу купюру достоинством 5000 рублей. Как видите, речь идёт о пенсионере МВД, который погнался за грабителем, обидевшем его родственницу возле банкомата и настиг его в соседней торговой точке. Момент драки между ними зафиксировала камера наблюдения «Веги» во второй части ролика. А в первой тот самый неустановленный молодой человек подаёт продавщице деньги, а та - по непонятной причине - с ними прячется под прилавок. Довольно странная история, согласитесь. Если грабитель действительно хотел расплатиться чужими деньгами через третьи руки, дабы не светиться, то зачем он преспокойно стоял рядом? А кроме того, откуда продавщица узнала, что принимать эту купюру нельзя? Чудеса, да и только… ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ (В ПОРЯДКЕ БРЕДА) Как известно, дознаватели горУВД недавно направили в суд уголовное дело в отношении двух аборигенов, обвиняемых в жестоком обращении с животным. Если помните, в дежурную часть милиполиции с жалобой обратилась местная активистка, которая рассказала, что во дворе жилого дома некий гражданин изрезал ножом собаку. По составленной ориентировке злоумышленника задержал наряд патрульно-постовой службы, и тот пояснил, что пёс был его, и что столь нехитрым способом хозяин снял его с довольствия по причине экономического кризиса, типа. Или просто надоел, может. Теперь, внимание, вопрос. Любитель потрошить собачек обвиняется по ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция там до двух лет, и это представляется справедливым, на первый взгляд. Но давайте попробуем определить, что было бы, если бы гражданин оказался корейцем и собаку зарезал и съел. Мы бы так же возмущались, а закон лютовал бы в прежней форме? А если бы он заколол выращенного на кухне поросёночка и запёк его в яблоках по украинскому рецепту? Или задавил в кулаке морскую свинку и сшил из неё – не знаю – колпачок для гномика? Где вообще начинается и где кончается пресловутое «Жестокое обращение с животными», хотелось бы уточнить. Ваши версии? БЕРЕГИТЕСЬ ЖЕНЩИНЫ НА ЛЫЖАХ! Мало ли что, вдруг вы занимаетесь уличным грабежом или другими противоправными делами в общественных местах. Законопослушным гражданам, впрочем, данная информация тоже может быть полезна зимой, но уже в обратном смысле. Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю заняли призовые места на 14 чемпионате Европы по лыжным видам спорта среди полицейских в Австрии. В состав делегации входила, между прочим, сотрудник патрульно-постовой службы МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск Любовь Шадрина, которая в служебном биатлоне на дистанциях 7,5 км с двумя огневыми рубежами и на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами завоевала серебряные медали. Так что если вы увидите сержанта Шадрину в патруле, то знайте: на лыжах она преступника догонит в любом случае, а без таковых – почти наверняка подстрелит.