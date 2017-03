Катапульта свободна Через пару лет США избавятся от русской зависимости в космосе. Пентагону запретили делать закупки у "Рособоронэкспорта" Члены Палаты представителей Конгресса США поставили свои принципы выше интересов национальной обороны и запретили Пентагону заключать контракты с "Рособоронэкспортом". Как сообщило в четверг информагентство ТАСС , Палата представителей большинством голосов утвердила законопроект о военных ассигнованиях на 2017 год. Этот документ запрещает министру обороны США или другому должностному лицу Пентагона "заключать контракты, меморандумы о понимании или корпоративные соглашения, а также давать гранты, предоставлять кредиты или кредитные гарантии "Рособоронэкспорту" и его дочерним структурам". Стоит отметить, что Конгресс США уже не первый раз фактическим сам себя загоняет в тупик такими решениями. Так в сентябре 2016 года Конгресс сам же снял часть санкций с "Рособоронэкспорта", касающиеся вертолетного обслуживания. Причина проста: у американцев просто не было запчастей для обслуживания вертолетов в Афганистане. А в апреле 2016 года конгрессменам пришлось наступить на горло своей антироссийской песне и одобрить закупку российских ракетных двигателей РД-180. Без этого Америка попросту бы лишилась доступа в космос. Тогда представители Пентагона не раз приходили в Конгресс и в ходе дискуссия объясняли законодателям, что без российских двигателей американскую космическую отрасль ждут серьезные сложности. А замглавы Пентагона по закупкам и технологиям Фрэнк Кендалл предостерегал, что преждевременный отказ США от российских двигателей обойдется оборонному ведомству более чем в миллиард долларов, поскольку собственные двигатели американские компании смогут создать не ранее 2021 года. rg.ru . *** В вопросе санкций к "Рособоронэкспорту" есть поле для маневра Политолог, военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что от запрета на сотрудничество с "Рособоронэкспортом" пострадают сами США. "Никакие из этих средств не могут быть использованы министром обороны для заключения контрактов с "Рособоронэкспортом"", – говорится в проекте. В нем указывается, что ограничение должно действовать до тех пор, пока российская корпорация не прекратит "поставки летального военного оборудования (правительству) Сирии, а также пока российские вооруженные силы не покинут Крым". Директор Центра стратегической конъюнктуры, политолог, военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что от запрета на сотрудничество с "Рособоронэкспортом" пострадают сами США. Более того, считает он, Россия могла бы применить ответные меры. "Россия может прекратить продавать американцам двигатели РД-180 для запуска ракет. Альтернативы у американцев нет. И я сомневаюсь, что они откажутся от наших двигателей, потому что на разработку своего двигателя выделено не так много денег, к тому же эти двигатели планируется получить к 2019 году. И это только в плане, что будет на самом деле, пока непонятно. А все это время что они будут делать? Остановят космическую программу? Вот здесь и заложено пространство для маневра", – отметил политолог. ria.ru . *** И батуты свои забирайте! Компания Blue Origin показала первые фото ракетного двигателя BE-4, созданного на замену российскому РД-180. Журналист Лайфа Михаил Котов разобрался, чем это может грозить российскому экспорту и влиянию на мировом рынке космических технологий. Российские РД-180 последние годы были предметом законной российской гордости. Созданные в середине 90-х годов прошлого века, эти двигатели стали неотъемлемой частью американских ракет-носителей Atlas III и Atlas V. Они смогли победить даже санкции: после ухудшения отношений с США в 2014 году американцы скрепя сердце продолжали покупать РД-180. Джон Маккейн не раз выступал в сенате с требованиями прекратить, не пущать и отказаться от российских двигателей, однако нужды космонавтики оказались сильнее популизма и политики. На поставку РД-180 так и не было наложено вето. Кроме гордости, стоит сказать, что продажа РД-180 — это весьма весомый вклад в бюджет России. Точная стоимость двигателя не называется нигде, однако, согласно документам 2010 года, каждый экземпляр обошёлся американцам в девять миллионов долларов. К настоящему времени цена ещё сильнее выросла, и каждый из них, по мнению экспертов, стоит от 11 до 15 миллионов долларов. Всего же мы поставили США более двухсот таких двигателей. Первый контракт был заключен в 1997 году и предусматривал поставку 101 РД-180. Последний подписанный в 2014 году контракт добавил в копилку НПО "Энергомаш" деньги за ещё 29 двигателей. По состоянию на январь 2016 года, несмотря на все запреты и критику конгресса, Соединённым Штатам Америки жизненно необходимо было купить хотя бы ещё 16 российских двигателей. Именно РД-180 становились главным аргументом в споре о возможностях российской космической промышленности. Благодаря им практически во всех значимых американских космических проектах последних лет была доля российского участия. При использовании этих двигателей осуществлялись такие миссии, как полёт к Плутону "Новые горизонты" (2006), миссия к Луне Lunar Reconnaissance Orbiter (2009), запуск аппарата для исследования Солнца "Обсерватория солнечной динамики" (2010), миссия к Юпитеру "Юнона" (2011), миссии к Марсу Mars Reconnaissance Orbiter (2005), "Марсоход Кьюриосити" (2011) и MAVEN (2013), миссия по добыче грунта астероида OSIRIS-REx (2016). Понятно было, что долго такая зависимость продолжаться не могла. Стоит отметить, что и наши политики любили при случае напомнить, "кто в доме хозяин", и всячески показывали американскую зависимость, не замечая бревно российской космонавтики, пользующейся множеством компонентов со всего мира. Особенно напирал на значимость ситуации вице-премьер Дмитрий Рогозин: "Мы будем исходить из реалий. Мы не сможем продолжать поставлять двигатели РД-180, если они будут использоваться США не в гражданских целях, а также не сможем продолжать регламентные работы по обслуживанию уже поставленных двигателей на территории США". Шантажировать курицей, несущей золотые яйца, дело неблагодарное. Будь отношения между странами лучше, возможно, и не было бы такого политического давления на факт зависимости американской космонавтики от российских двигателей. В нынешней же ситуации это стало вопросом престижа, и решать ситуацию принялись сразу с нескольких сторон. Одним из решений стала разработка замены силами компании Blue Origin. United Launch Alliance (ULA), занимающаяся пусками Atlas V, первая ступень которых не взлетит без российских двигателей, заключила контракт с миллиардером Джеффом Безосом на создание аналога российского РД-180. Двигатель для разборки специалистам вручили, денег дали и мотивировали изо всех сил. Задача создать ракетный двигатель с требуемыми характеристиками, имея перед собой рабочую модель, — для современной промышленности сложная, но не невозможная. Для Безоса, который пришёл в "большой космос" с проектом катать миллионеров за линию Кармана (100 километров над уровнем моря), это был шанс громко войти в мир больших космических бюджетов. И глупо было думать, что он бы им не воспользовался. 6 марта Джефф Безос опубликовал в своём "твиттере" два первых снимка BE-4. Это пилотный экземпляр, а на подходе уже второй и третий. Всего два с лишним года ему потребовалось для того, чтобы создать несколько двигателей из опытной партии. Спору нет, выглядят они красиво, теперь дело за испытаниями. Каждый из этих двигателей пройдёт несколько огневых тестов, чтобы подтвердить заявленные характеристики. Если это произойдёт, то, скорее всего, в конце 2018 — начале 2019 года в небо отправится первый тестовый Atlas V, оснащённый "импортозамещённым" двигателем. То есть, теоретически, года через два-три состоится первый запуск полностью американских "Атласов". Скорее всего, до этого срока США придётся приобрести ещё несколько российских РД-180. Проектов много, и смысла тянуть нет. Да и конгресс будет достаточно просто уговорить на совершение сделки в последний раз. Даже если таких "в последний раз" будет несколько. Российский двигатель потому и закупается США и Китаем, потому что сочетает в себе прекрасное качество и очень конкурентоспособную цену. Покупка РД-180 была обоюдовыгодным бизнесом до того, как в дело вмешалась политика. Итог следующий: США сумели приготовить замену. Не стоит ждать запусков в самое ближайшее время, однако можно сказать точно — время РД-180 на американском рынке сочтено. Индейская пословица гласит: "Если лошадь сдохла — слезь!" Не стоит сидеть возле трупа и уговаривать его двигаться дальше, это уже в прошлом. На лошади по имени РД-180, созданной ещё советскими инженерами, мы проехали столько, сколько можно. Дальше придётся пешком. life.ru . *** Джефф Бэзос раскрыл новые подробности многоразового стартового ускорителя орбитального класса, опубликовав анимационный фильм, иллюстрирующий его запуск с м. Канаверал. Также интернет-предприниматель объявил о контракте с Eutelsat на пуск коммерческого спутника связи в одном из первых полетов нового ракетоносителя. Eutelsat, один из крупнейших операторов, по-прежнему стремиться запускать свои спутники на новых транспортных средствах, но в этот раз стоимость полета будет существенно ниже ввиду использования многоразового носителя. Eutelsat запускал свои спутники на вступительных рейсах Atlas-3, Atlas-5, Delta-4 и Ariane-5. Спустя день, ещё одна компания представила контракт с Blue Origin на пять запусков New Glenn с широкополосными интернет-спутниками в начале 2020-ых, чтобы продолжить строительство OneWeb-созвездия из почти 3000 космических аппаратов. Двухступенчатый New Glenn, названный по имени астронавта Джона Гленна, могут запустить в 2020 году. Его многоразовые возможности поистине уникальны – его можно будет использовать до 100 раз! Оснастят первую ступень семью двигателями ВЕ-4, работающими на метане и жидком кислороде. Каждая силовая установка производит 550000 фунтов тяги на полной мощности, в сумме – 3,85 миллионов фунтов тяги на старте. На второй ступени установят один BE-4, с помощью которого будут доставлять спутники, а также экипажи на орбиту. Первая ступень оснащена боковыми стабилизаторами в виде поворачивающихся пластин, позволяющих лучше управлять ею во время спуска с орбиты. Перед посадкой предусмотрено раскрытие шести посадочных опор. Приземлять ступени планируется на плавающую платформу в Атлантический океан. New Glenn имеет высоту 82 метра и способен доставить почти 15 тонн к геопереходной орбите, где работают большинство телекоммуникационных спутников. Грузоподъемность к низкой орбите составит 50 тонн. BE-4 – это первый американский двигатель с дожиганием газов. Он более эффективный, чем установленные на других американских носителях. В настоящее время российский РД-180 сделан по этой же технологии. В двигателе впервые применят аддитивно произведенные детали, что сделает его легче РД-180. 24space.ru .







