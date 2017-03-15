Ещё не все камни брошены в огород Дмитрия Медведева. Что будут выпускать виноделы "фондов Медведева" Хозяйство, имеющее отношение к Дмитрию Медведеву, готовится выпускать до 200 тысяч бутылок элитного вина в год. Алексей Навальный опередил Sobesednik.ru и разместил в интернете большое расследование, посвященное премьер-министру. Мы, конечно, не Франция, чтобы подозрения в коррупции как-то влияли на карьеру чиновников. Но все же репутацию политика в народе такие факты могут подмочить серьезно. Это касается и одной из тем, которую в своем расследовании поднял Навальный и которой, как оказалось, параллельно занимался и Sobesednik.ru – связь Дмитрия Медведева с виноградниками в Анапе. Вот детали той истории, которые удалось узнать только нам. Земля от Абрамовича О том, что у фонда Соцгоспроект, связанного с Дмитрием Медведевым, есть краснодарская фирма «Скалистый берег», которая занимается производством вина, Sobesednik.ru вскользь упомянул три номера назад. Теперь наступило время подробностей. Основан «Скалистый берег» еще 30 июля 2010 года и поначалу назывался ЗАО «Азимут». Первое время руководил «Азимутом» Андрей Жменя. В тот момент Жменя был учредителем компании «Стройстандарт», которая связана с представляющим интересы Медведева фондом ДАР. Чуть позже Жменя возглавил фонд «Градислава» (этот фонд владеет плёсской усадьбой Миловка, где отдыхает семья Медведева). Другой бывший директор «Скалистого берега» – Андрей Скок – еще с 2000-х годов считается бизнесменом из команды Александра Ткачева. Сегодня он возглавляет другое винодельческое хозяйство – «Шато де Талю» Ольги Ткачевой, супруги бывшего краснодарского губернатора, которого Медведев назначил министром своего правительства. Нынешний гендиректор «Берега» Станислав Осмоловский одновременно возглавляет ряд других фирм, тоже связанных с премьером. К примеру, «Наутилус» основал Дмитрий Соловьев, один из учредителей Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Вот этим людям и было поручено заняться возделыванием виноградников в Анапе. В ноябре 2010 года, почти сразу после своего образования, «Скалистый берег» приобрел в анапском поселке Варваровка 98,5 га земли кадастровой стоимостью 13,4 млн рублей. Правда, какую стоимость реально заплатили виноделы за такой солидный кусок, неизвестно: предыдущий собственник владел участком подозрительно мало – всего два месяца – и теоретически мог либо продать землю дороже рыночной цены, чтобы нажиться на спекуляции, либо, напротив, гораздо дешевле, выступая в качестве подставного посредника. Кстати, этим предыдущим собственником оказалась столичная компания «Мегаполис». Через цепочку фирм она связана с Романом Абрамовичем, которого в 90-е окрестили «кошельком Кремля». Холмы, как в Тоскане – Кому на самом деле принадлежит «Скалистый берег»? – удивлен вопросу глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян. Ему мы позвонили еще до публикации Навального, поэтому эксперт был откровенен. – Слухов ходит много. Скажу лишь, что имя этого человека у всех на слуху. Он один из первых людей государства. Сейчас ведь это очень модно – иметь виноградники, у многих известных людей они уже есть. Почему бы не быть у него! Полтора года назад в своем винном путеводителе Саркисян разместил рассказ о посещении хозяйства в Варваровке: «Ровные ряды лоз – 5 тыс. кустов на гектаре, грамотная агротехника. Рельеф здесь такой, что, если стоять спиной к морю, можно представить себя в Тоскане. Сепаж, в основном классические сорта: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Пино Нуар, Совиньон Блан, Рислинг, Шардоне. Проект пока закрыт для посещения туристов, и на виноградниках бывают лишь некоторые виноделы, покупающие виноград для своих «гаражных» проектов». Один из таких виноделов, Всеволод Ольшанский, изюминкой своего «Совиньон Блан» в линейке «СеВино» сделал именно «медведевское сырье». Дегустаторы расточали вину Ольшанского призы и комплименты. Из отзывов: «Чистый, с «кошечками», травянистый, хорошо, но дорого». Дорого – это 600 рублей за бутылку. – На самом деле это дешево, – заверил «Собеседник» Артур Саркисян. – «Скалистый берег» продает виноград «гаражистам» вдвое ниже себестоимости, по 50 рублей за килограмм. Но они делают экспериментальные партии вина и для себя. Я пробовал, мне нравится. Там ведь эталонные виноградники, все сделано по уму. Землю выбирали, облетев побережье на вертолете. Техника современная (даже тракторы с кондиционерами). Управляющий толковый, за границей учился. Выпускник МГИМО Леонид Фадеев действительно окончил Международную академию сомелье, после чего решил повысить квалификацию в лондонской Школе сомелье и Винной академии Австрии. Что будет – Концепция развития хозяйства предусматривает строительство винодельни после того, как виноградник войдет в полную зрелость. То есть лет через семь после первого урожая. Именно с этого времени начинает созревать хороший виноград. Значит, где-то в следующем году должны запустить собственное производство, – рассуждает о перспективах «Скалистого берега» Артур Саркисян. – Участок для строительства уже выбран. В принципе завод должен быть небольшой – на 32 гектара виноградников этого будет достаточно. Сомелье уверен, что проект окажется успешным: – Собственных виноградников в России немного, а отечественная продукция сейчас пользуется спросом. С 10 гектаров обычно получается 60 тысяч бутылок вина. С 32 га соответственно будет около 200 тысяч бутылок. Это не очень много, но и не мало. Судя по качеству продукции, бутылка должна стоить 1,5–2 тысячи рублей. В подтверждение слов о скором начале производства говорит тот факт, что для «Скалистого берега» уже заказали визуальный стиль бренда и разработали этикетку. «Собеседник» ознакомился с проектом: дизайн напоминает чилийские марки, а вот название – на французский манер, Côte Rocheuse (в переводе – тот самый «Скалистый берег»). Но ведь и цена вполне себе французская. Денег нет? Пейте «Боярышник» и будьте здоровы. Кстати О чем еще рассказал Навальный: Владельцы плёсской усадьбы Миловка связаны друг с другом и с Дмитрием Медведевым (подробнее – в №6 «Собеседника» за этот год и на Sobesednik.ru). Фонд, связанный с Медведевым, в 2010 году заполучил усадьбу на Рублевке («Собеседник» №22 за 2014 год и на Sobesednik.ru). Имение в Курской области тоже связано с премьер-министром (мы рассказывали об этом в октябре 2013-го). Для Медведева едва не застроили заповедный Утриш (см. «Собеседник» – декабрь 2009-го и на Sobesednik.ru). Еще чиновник заказывает модные кроссовки на адрес бизнесменов, управляющих рублевской усадьбой, имеет отношение к кипрскому офшору, небольшой яхте и виноградникам в Тоскане. sobesednik. *** Неделю назад выпустили расследование «Он вам не Димон». Реакция власти Общество явно оценило нашу информацию как важную. На Ютюбе сейчас 7,2 миллиона просмотров, на одноклассниках 2,2 миллиона. От численности населения это 6,5 процентов. От списочной численности избирателей 8,6 процентов. Я предполагал, что спустя неделю мне придётся писать большой пост о реакции власти и чиновников. То есть я понимал, что их главная реакция всегда — комментировать кратко и только в исключительных случаях. Ждать пока всем надоест обсуждать. Но резонанс-то такой, что всё равно что-то придётся сказать по сути. Поэтому скажут, а я отвечу. Одних я буду высмеивать, с другими я буду спорить. Они, значит, как обычно выступят с самыми смехотворными оправданиями , а я буду громить эти оправдания и писать капслоком: ВЫ НАМ ЗУБЫ НЕ ЗАГОВАРИВАЙТЕ, А ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОС. Однако на примере «Димона» мы, как мне кажется, видим рождение качественно новой медиастратегии высшей власти по отношению к обвинениям в коррупции. Раньше было «стараться молчать и обвинять западные спецслужбы», а сейчас это уже переходит в «вообще ни одного слова по существу». У нас сейчас комментария от тех, кому положено что-то сказать, три: 1. Тимакова : не комментируем — Навальный уголовник. 2. Песков : не комментируем — творчество осужденного гражданина. 3. Генсек «Единой России» Неверов : Навальный не служил в армии, а я полный кавалер знака «Шахтёрская Слава». И только комментарий №3 занимает больше одной строки (советую почитать его, там АДЪ). Всё. Вся система государственной власти РФ, подотчётная, как известно, народу, не имеет больше ничего, что хотела бы сказать вам. И это, конечно, прямое объяснение того, почему зарплата в Южной Корее в пять раз выше, чем в России. Нет, серьезно. Эти вещи прямо связаны. Ведь в Южной Корее совсем недавно произошло очень похожее (только в гораздо меньшем масштабе). Президент получала взятки через некоммерческие фонды. Деньги в эти фонды несли местные олигархи. Можно сколько угодно рассказывать друг другу басни про «азиатскую ментальность и склонность к коррупции», но в Корее последствиями были: а) массированная атака местной прессы, просто разорвавшей власти на кусочки. Они детально разбирали каждый эпизод коррупции и много дней держали тему на первых полосах (и сейчас держат); б) митинги; в) импичмент президента ; г) арест олигархов, заносивших в фонды деньги. Арестован в том числе глава Самсунг. И вот именно эта здоровая реакция государства, когда чиновники-коррупционеры отстраняются от должностей, а другие чиновники видят, что воровать опасно и страшно, и приводит к тому самому экономическому росту, который делает так, что средняя зарплата в Южной Корее 145 тысяч рублей . И именно глубокая болезнь нашего государства, симптомы которой так видны в реакции на «Димона», приводит к тому, что экономического роста здесь нет и быть не может. Поэтому средняя зарплата 32 тысячи рублей . Все экономические форумы, круглые столы, обсуждения пенсионного возраста, макроэкономической политики и ключевой ставки ЦБ не имеют ни малейшего значения, если премьер-министр, прямо обвиненный в коррупции с предоставлением веских доказательств, имеет возможность хранить молчание по теме и сохранять свою должность. Тем не менее я уверен, что они будут вынуждены чем-то ответить (ну хотя бы новым уголовным делом против меня). Сейчас идёт что-то вроде соревнования. Фактически мы тестируем уровень: сколько людей в России должно знать о коррупции Медведева для того, чтобы он объяснился? Вот, 6,5 процентов от населения они выдерживают. Поэтому наша задача сейчас одна: распространять, распространять, распространять. Высказываться, комментировать, спорить. Если вы уже сделали многое, чтобы помочь с продвижением фильма , подумайте: всегда можно сделать что-то ещё. Если не делали (а таких большинство всегда) — сделайте. Под лежачий камень вода не течет, и ваше бездействие они расценивают одним образом: ЗНАЧИТ, МОЖНО. А надо сказать ясно: нет, нельзя. navalny.com .