Когда-то Железногорски были становым хребтом государства... БУДНИ ГОРОДА ЖО. ПОТЕРЯ ЛИЦА И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ Спасение утопающих нынче – дело рук самих утопающих. Даже если плавают они одним только стилем, топором. Необходимость новой рубрики очевидно назрела. Боюсь, название её («Признаки жизни» пока в планах) восприниматься будет с изрядной примесью чёрного юмора. Но разве жизнь наша вообще не такова сейчас? Кого, скажите на милость, может заинтересовать сообщение « В Железногорске прошел фестиваль ГТО » или даже « Налоговики в Железногорске проконтролируют продаж пива »? Совсем другое дело вот такие истории: «Тело новорожденного мальчика было обнаружено 2 марта в туалете одного из предприятий, - рассказывает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Курской области Максим Рассамакин. Как полагают следователи, подозреваемая не состояла на учете в женской консультации, факт беременности скрывала от родственников и сослуживцев. Женщина носила просторную одежду, чтобы никто не заметил растущий живот, который она тщательно утягивала. Находясь на работе, 25-летняя жительница Железногорска поняла, что у нее начинаются роды. Она зашла в туалет, закрылась и родила там сына, который начал плакать. «Чтобы убить младенца, мать нанесла ему телесные повреждения в области головы», - добавляют в СУ СК. Затем она истыкала малыша шариковой ручкой, произведя множественные проникающие ранения, в том числе в области шеи. Тело новорожденного женщина выбросила в мусорное ведро. Затем она спокойно вышла из туалета» ( отсюда ). На фоне современной России леденящие кровь истории, которые сочиняет и активно рекламирует повсюду мадам Кротова, представляются детскими страшилками. Т.е. тем, чем они и являются на самом деле – жвачкой для мозгов. Чёрный юмор в эпоху постправды это наше всё. Кстати, о детективах. Недавно в «Комсомольской правде» опубликовано было интервью с начальником одного из отделов краевого следственного управления. Упомянули в нём и Нашгород: «Работал на износ, бывало, не спал сутками. Запутанных дел было много. Одно из них – убийство наркодилера на Копылова – особенно врезалось в память. - Тело Сергея С. нашли в съемной квартире. На нем было несколько ножевых ранений, - делится Сопрун. – Оказалось, он приехал из Железногорска. Сначала занимался арендой квартир: снимал на долгий срок, сдавал посуточно. Далеко бы пошел, но начал приторговывать наркотиками. Вскоре его убили. Мы перелопатили множество версий, и ничего. Дело приостановили, но мы все равно работали – данные собирали по крупицам. А потом поняли: искать надо в Железногорске. И получилось у нас, как в сказке про репку. Вызвали одного из приятелей Сергея. Тот указал: возможно, в деле замешан его знакомый Андрей. Он хвастался перед друзьями: легко может убить человека. Вот и Сергея – это он. Начали поднимать тех, кто распространял эти слухи. И за сутки – по цепочке вышли на друга Андрея. «Это я возил его тогда на Копылова, - признался парень. – Он выбежал тогда, весь дрожит, руки в крови». Чтобы выгородить Андрея, родные наняли ему трех платных адвокатов. А он при них – на камеру – покаялся: Сергея зарезал я. В тот день приехал за дозой, но получил от ворот повороты: за другие, мол, еще не расплатился. И он не выдержал… После суда мать Сергея звонила, благодарила: наказали убийцу ее единственного сына». Раз уж пошла криминальная тема, давайте её и разовьём, особо не утруждаясь. «Житель Железногорска «потерял» в Братске своё авто. Мужчина возвращался из Иркутска домой. Решил остановиться на ночлег у своего знакомого. Иномарку оставил возле дома, на улице Курчатова. Но поутру мужчина свой транспорт не обнаружил и заявил об угоне. Потерпевший предполагает, что мог выронить ключи, когда выходил из машины. Этим, на его взгляд, и воспользовались угонщики. "Тойоту", а точнее то, что от неё осталось, нашли в районе Галачинских коттеджей. Кто угнал иномарку, и при каких обстоятельствах она сгорела, пока неизвестно». *** Если кто позабыл, на одной из недавних сессий Совета депутатов Красноярска-26 выступал с отчётом начальник управления внутренних дел. Уровень преступности в целом снизился, утверждал полковник Кеуш, но выросли мошенничества и «пьяные» правонарушения: «Для сравнения, в 2016 году – 187 преступлений, в 2017 – уже 293. Депутат Дмитрий Матроницкий настоял на том, чтобы в перспективе организовать более детальное обсуждение этой проблемы совместно с сотрудниками правоохранительных органов». Пока слуги народные углубляются* в детали, к алкогольной проблеме Россиюшки присоединилась новая беда. И это отнюдь не пресловутые «группы смерти» в интернете, на которые очень удобно валить все проблемы, т.к. всемирная сеть вообще очень не нравится правящему кооперативу «Озеро». Всё куда проще и страшнее. «В Железногорске проводится проверка по факту смерти 12-летнего мальчика, который умер , вдохнув газ из баллончика для заправки зажигалок. Максим Рассамакин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Курской области: «Сделав вдох газа, ему стало плохо: изо рта пошла пена. Присутствующие при этом друзья прибежали к его родителям. Родители парня сразу вызвали бригаду скорой помощи, однако до приезда медиков несовершеннолетний скончался». Отсутствие социальных лифтов в будущем и родительского внимания уже сегодня позволяет предполагать, что таких сообщений будет всё больше и больше. Ну, или молодёжь найдёт себя в криминале или революции (что у нас практически одно и то же). Благо, наставники имеются ого-го какие. «Игорь Губкин родился в 1964 году. Обычная судьба обычного русского парня изменилась в конце Перестройки. Губкин был не просто комсомольцем, а относился к их криминализированной прослойке. Именно тогда он нахватался новорусских понятий и привык действовать силой. Но первоначальный капитал был нужен ему не для покупки подержанного «Мерседеса», а для войны с Системой. Революционер создал «Лигу профессионального бокса», где под прикрытием тренировал гопников-коммунистов и использовал их в бандитских разборках. После одной бандитской стрелки, где был избит прокурор Железногорска, Губкина в 1992 году осудили на три года. Выходит он из тюрьмы прямо на президентские выборы 1996 года, где возглавляет молодёжный штаб Зюганова. Причём Губкин создаёт финансовую пирамиду МЖК (Молодёжный жилищный комплекс). Идея гениальна. Вкладчики вносят в пирамиду двести долларов, а взамен, после реставрации советской власти, им обещана квартира, которую отберут у буржуев. Примечательно, что одним из пайщиков финансовой пирамиды стал сам Геннадий Зюганов. Губкин собрал с помощью революционного мошенничества примерно полтора миллиона долларов (!), которые и пустил на обеспечение своей террористической организации «Реввоенсовет». Он создал её в 1997 году. - Отморозки России, объединяйтесь! Цель у «РВС» была следующая: «Осуществление вооруженного восстания с целью свержения буржуазного режима и установления диктатуры пролетариата в форме советской власти». Причём Губкин решил действовать с помощью уничтожения общественных символов. Дабы оказать влияние на власть и предотвратить вынос Ленина из Мавзолея, 1 апреля 1997 года «РВС» подорвали памятник Николаю II в подмосковном посёлке Тайнинское. Памятник последнему императору разворотило в клочья, и обрадованные «РВС» позвонили в ФСБ, чтобы взять на себя ответственность за подрыв. Также в Государственную Думу был отправлен революционный факс – если вы проголосуете за вынос Ленина из Мавзолея, то взорвём уже вас. Следующая акция была вообще нечто запредельным. Такое можно увидеть только в фильмах про Джеймса Бонда. Террористы «РВС» заминировали тот самый гигантский памятник Петру I, что только что возвели на Крымской набережной в центре Москвы. С помощью подводной торпеды-буксировщика по каналу к работе Церетели подплыло двое аквалангистов с пятью килограммами пластида. Они установили заряды с электродетонаторами, протянули через воду кабель для моментального подрыва и снова позвонили ФСБ. Выдвинули требования, угрожая взорвать памятник. Начались переговоры, в ходе которых террористы согласились не взрывать Петра I, потому что падение такой огромной конструкции могло убить многих людей. Есть и другая версия, что террористов сдал кто-то из своих. Бомба была обезврежена. А только представьте эффект, если бы сто метров петровского металла вдруг накренились бы и рухнули в Москву-реку?» Если этот красочный эпизод «лихих девяностых» прошёл в своё время мимо вас – почитайте , рекомендую. Там ещё партизанский отряд на Дальнем Востоке упоминается, сочинение революционных книжек, шантаж со взрывами автомобилей и – как венец всей истории – сообщение о том, что именно в 2017 году террорист выйдет на свободу. *** К слову, о памятниках. Пресс-служба Горно-химического комбината поведала земной ноосфере о том, как в бывшем Красноярске-26 появился собственный Ильич на площади перед Серым домом. Подписчикам паблика , мол, очень-очень-очень узнать об этом хотелось. А чего там узнавать? Стандартная схема. «В 1959 году произвели торжественную закладку памятника: установили гранитный камень с табличкой. Позднее этот камень был замурован под памятником в фундаменте. Автором памятника Ленину стал киевский скульптор Белостоцкий. Скульптура выполнена из бронзы в киевских художественных мастерских. Высота бронзовой фигуры - 4,4 метра. Памятник был создан по принятому в советское время канону – «Ленин с призывным жестом руки». Всего было изготовлено шесть экземпляров. Пять экземпляров увезли в украинские города, а шестой - в Красноярск-26…» Тут бы нам следовало в очередной раз пожурить и власти ЗАТО, и самих коммунистов за отвратительное состояние монумента («Историю, какой бы они ни была, надо уважать!» и всё такое), но обойдёмся без нотаций, как выясняется: «В Курске полицейские ищут ... пропавшее лицо Ленина. Коммунисты вскрыли факт вопиющего вандализма. Неизвестные злоумышленники надругались над памятником вождя пролетариата. В полиции заявили, что ни о каком акте вандализма речь не идет». Ещё одна длинная и занимательная эпопея с косвенным упоминанием Железногорска, только на сей раз без политики и убийств, изложена вот здесь . Утверждается, что автором её является 15-летняя воспитанница детского дома, ставшая обладательницей Гран-при второго конкурса дневников приёмных семей. Чисто для женщин чтиво, ясное дело. Или для сентиментальных мужчин: «Наш папа фермер и у нас большое хозяйство. Есть коровки Марта и Мурка. Свинюшки, кролики, за кроликами ухаживает Саша, наша самая младшая сестренка, она пошла в 5 класс. Но мы все любим животных. Любовь к животным нам прививает папа. Он говорит, если человек не обижает животных, относится к ним по-доброму, значит, он никогда не обидит и человека. А еще мы умеем доить коров и у нас это здорово получается. Мама говорит, что она так быстро никогда не доила, как дою я. Мы в этом году приобрели трактор, мне очень нравиться ездить на тракторе, папа обещал меня научить его водить, только сказал — подрасти немного. В свободное от работы время мы ездим в Красноярск и в Железногорск, где живет старшая сестра Оля, она взяла фамилию наших родителей, и мы тоже, когда вырастим, обязательно станем Лещуки, ведь мама и папа у нас самые настоящие! Я решила написать, как мы ездили в Железногорск. Катались на всех аттракционах в парке, поедали мороженое и сладкую вату, пили газировку и ели всякие вкусности. А потом купались в озере. Там я познакомилась с мальчиком, он ни разу не был в деревне. Я ему рассказала, как это здорово — жить в доме, где рядом лес и речка. Где по ночам поет свои песни сверчок Степаныч — мы так его назвали. Где в окошко смотрит луна и бесчисленно звезд. Где ягоды видимо-невидимо, ну, и правда, тучи комаров. Мальчик смотрел, слушал и обещал обязательно приехать — по моему приглашению…» Ну, и так далее. *** Однако вернёмся от людей к нашим баранам. «Железногорцы жалуются на нехватку "средних" инсулинов. Галина Чернышова, руководитель муниципального предприятия «Витафарм», пояснила: это единственный вид инсулинов для федеральных льготников, который отсутствовал с декабря. Запасы этих инсулинов для региональных льготников были недостаточными, чтобы полностью «закрыть» нехватку. «В январе региональное правительство провести аукционы по закупке не смогло по техническим причинам: были сбои в работе единой электронной площадки. В отношении федеральных льготников проблема усугубилась тем, что трансферты из Москвы не пришли. Повторилась та же ситуация, о которой железногорские правозащитники говорили год назад: платежи поступили не в январе, а в марте», - пояснила Галина Ивановна. Руководитель муниципальных аптек отметила: проблема нехватки льготных лекарств в течение года происходит из-за увеличения числа льготников. «Если пациенту устанавливается инвалидность, то лечащий врач должен подготовить и направить через свое медучреждение в облздрав заявку на льготное лекарственное обеспечение этого пациента. Потому что те лекарства, которые мы выдаем, закупались для других льготников. Но, к сожалению, не все врачи такие заявки оформляют - просто выписывают больному рецепт и отправляют в аптеку. И получается, что в начале года у нас льготников 2,7 тысячи, а к концу года мы должны обеспечить лекарствами уже около четырех тысяч» ( отсюда ). Курский Железногорск, напомню – это зона чернобыльского следа. По идее, медицина там должна быть даже лучше, нежели в Нашгороде. Но… «С детским диабетом в Железногорске – катастрофа. Так оценивает резкий рост заболеваемости эндокринолог Эвелина Зинченко. В январе выявлено шесть детей от четырех до одиннадцати лет, больных диабетом, что втрое больше, чем за весь 2010 год. Сахарный диабет превращается в пандемию. Ситуация в Железногорске не отличается от общероссийской. По данным Эндокринологического научного центра Минздрава России, ежегодно в нашей стране заболевает сахарным диабетом около 79 тысяч детей». *** Сюда остаётся добавить ещё две характерные приметы времени и будем закругляться. «Прокуратурой в ходе рассмотрения обращений граждан была проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в части соответствия автомобильной дороги, прилегающей к одному из домов в г. Железногорск-Илимский, установленным требованиям. Установлено, что дорога имеет многочисленные ямы, трещины асфальтобетонного покрытия, в связи с чем прокуратурой в районный суд было направлено исковое заявление к администрации Железногорск-Илимского городского поселения об обязании принять меры к приведении дороги в соответствие с требованиям. Судом иск удовлетворен. Ответчик с решением суда не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке. Судебной коллегией Иркутского областного суда жалоба оставлена без удовлетворения». *** «Лёд тронулся уважаемые железногорцы! Сегодня в нашем городе прошёл настоящий митинг с требованием повышения зарплаты. И пришло на этот митинг не менее 200-250 человек, что для нашего города весьма внушительная цифра. Единственное что бросалось в глаза, как мало мужчин пришло на митинг. Но первый блин не вышел комом. Будем надеяться, что времена страха перед начальством любого уровня завершились. Даже у нас, в Железногорске». Денег нет, но вы держитесь там, ага. А мы пока вам будем сказки на ночь рассказывать. Чтобы к пустому холодильнику меньше тянуло: «В Железногорске создается кластер инновационных технологий и строится промышленный парк. Первый производственный корпус промпарка уже сдан и работает. Есть собственная мощная подстанция, которая обеспечивает электроэнергией не только корпуса, но и соседние жилые дома. В сентябре 12 инновационных компаний края начали подготовку помещений для размещения оборудования и запуска производств. – Промпарк станет отправной точкой для развития города, – говорит губернатор Виктор Толоконский. – Это и инвестиции, и рабочие места. Промпарк – в том числе сигнал, что Железногорск на карте Красноярского края является особым кластером продуцирования новых идей и технологий». Блин, хочу жить в Железногорске! Вы не подскажете, где это такое расположено? * В этом смысле очень хорош последний пресс-релиз: «Глава ЗАТО г.Железногорск провел очередной прием граждан. «Такой формат общения с горожанами очень ценен. Ведь это возможность узнать о положении дел в городе напрямую от людей, выяснить, что их волнует и заботит сейчас. И это своего рода экзамен нам, городской власти, - прокомментировал Вадим Викторович». Ну марсиане же, кому непонятно…