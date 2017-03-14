Уголовное дело из Владивостока расползлось по всей стране. Как обезвредили «Вирус» Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Евгений Бакин: «Операция «Вирус» – это иллюстрация того, что происходит с нашей жизнью, когда у власти оказываются жадные и непорядочные люди». Впервые я услышал его фамилию во Владивостоке. Евгений Бакин возглавлял бригаду, которая расследовала странное дело – обстоятельства привлечения к уголовной ответственности мэра Владивостока Виктора Черепкова. Чтобы было понятно, с каким монстром схлестнулся следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ, обрисую ситуацию, сложившуюся к середине 90-х прошлого века на Дальнем Востоке России. В ту пору Приморским краем рулил бывший золотодобытчик Евгений Наздратенко. На эту должность его привёл ПАКТ – Приморская акционерная компания товаропроизводителей. Многие местные СМИ сравнивали ПАКТ со спрутом, высасывающим из предприятий прибыль и перекачивающим её в личные карманы членов этого своеобразного элитарного клуба. ПАКТ вывел Наздратенко на государственный уровень, а губернатор обеспечил «акционерам» условия наибольшего благоприятствования в ведении бизнеса – открыл беспрепятственный доступ к бюджету, лицензиям, квотам, инвестициям. Фактически оказавшись у власти, «приморские товаропроизводители» уже могли пользоваться не только местными ресурсами – они подобрались к федеральному бюджету. Под масштабные проекты администрация Приморского края получала баснословные суммы. Реализация этих проектов поручалась фирмам, чьи руководители входили в ПАКТ. Обязательства перед государством выполнялись частично, а то о них и вовсе забывали. Деньги, разумеется, исчезали. Свои позиции новое руководство края укрепляло прежде всего в Кремле. Делало это, вероятно, традиционным способом. Получая взамен безоговорочную поддержку. Именно благодаря такой поддержке Евгений Наздратенко сменил критически настроенных к его власти представителя президента во Владивостоке, начальника налоговой полиции края и начальника краевого УВД. Краевой Совет народных депутатов распустили, а оппозиционных глав администраций районов заменили лояльными людьми. Быстро и ловко стреножили местные СМИ: одних лишили помещений, другим запретили выходить в эфир. Редакции подвергались погромам (неопознанными лицами), журналистов (совершенно случайно) избивали. Несмотря на то что Наздратенко пользовался безграничной поддержкой президента Ельцина, в Кремле было немало людей, понимавших, что происходит на Тихоокеанском побережье. Они направляли в регион экспертов, которые изучали экономическую и политическую жизнь Приморья. Оценки удручали. Например, экспертная группа, готовившая доклад в Государственную думу, пришла к выводу: деятельность администрации Наздратенко приобретала такие масштабы и формы, что это стало угрожать экономической безопасности Дальнего Востока и России. Противовесом безграничной власти губернатора в регионе практически остался только один человек – мэр Владивостока Виктор Черепков. Вступив в должность летом 1993-го, он начал борьбу со злоупотреблениями городской власти. Но уже спустя десять месяцев в отношении него возбудили уголовное дело. – Первым разбираться с этой историей начал мой коллега Константин Маврин, – рассказывает бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Евгений Бакин. – Он и обратил внимание на множество несуразностей. Затем дело передали мне. Так я узнал, что в отношении мэра Владивостока была разработана специальная операция под кодовым названием «Вирус». Суть её сводилась к тому, чтобы опорочить Виктора Черепкова в глазах общественности. Для этого было решено подбросить мэру деньги, объявив их взяткой. Непосредственным исполнителем затеи стал старший оперуполномоченный Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУОП) капитан Дудин. Руководил ею заместитель начальника РУОП полковник Бондаренко. Начальник УВД края полковник Ипатов выделял средства… Деньги и часы Черепкову подбросили во время обыска в его кабинете и на квартире. Лишь два штриха, иллюстрирующих всю мерзость учинённого в отношении мэра Владивостока. В качестве понятой к обыску была привлечена супруга капитана РУОПа, руководившего операцией. Супругу переодели, загримировали, выдали липовый паспорт. В задачу «понятой» входило подбросить одну из улик. Деталь вторая. Сотрудника милиции, игравшего роль ветерана-афганца, который якобы «отблагодарил» мэра за разрешение построить гараж, поощрили японским автомобилем. Но ловкому офицеру этого показалось мало, он решил воспользоваться случаем и потребовал ещё и денег – на покупку квартиры. В противном случае обещал пойти к прокурору и рассказать о провокации. Поскольку все средства на проведение операции уже израсходовали, администрация края выделила шантажисту 50 миллионов рублей в ценах того времени. – Как всё просто и понятно. Но вы распутывали этот клубок около двух лет. – Примерно. – Какое впечатление осталось у вас от этого дела? – Мерзкое. Ведь нам противостояли не отпетые уголовники, не криминальные авторитеты, а сотрудники правоохранительных органов, блюстители законности! Причём на весьма высоком уровне. Неприятное впечатление осталось ещё по одной причине. В администрации президента, в службе его безопасности, в правительстве от меня требовали регулярные отчёты о ходе расследования. Конфиденциальная информация, изложенная в отчётах, тут же становилась известна губернатору Наздратенко! Я родился в семье офицера и, что такое офицерская честь, впитал с детства. Поэтому то, с чем столкнулся в деле Черепкова, вызывало у меня и гнев, и досаду. – Вам противостояли люди, хорошо знакомые с методами оперативно-разыскной работы. Это чувствовалось? – Ещё бы! – Это было опасно? – В известной степени. – Разгадывать этот «ребус» было интересно? – Очень! Невероятно увлекательно было идти по следу и находить «проколы» организаторов провокации: подделанные документы, липовых свидетелей и понятых, многочисленные нестыковки между сфабрикованными доказательствами и реальными обстоятельствами… – Вы отправили на нары компанию провокаторов во главе с начальником краевого управления милиции. С вами не пытались свести счёты? – Нет. – Какое место в иерархии расследованных вами дел занимает «Вирус»? – Оно стоит особняком. Оно не похоже ни на одно другое. Ведь дело расследовалось не просто в отношении группы офицеров милиции, а, по сути, в отношении правоохранительной структуры, которая использовалась в борьбе за власть одной из сторон. Одни представители государственной власти сфабриковали дело в отношении другого представителя государственной власти. – Что вы думаете по поводу всего этого? – «Вирус» – это иллюстрация того, что происходит с нашей жизнью, когда у власти оказываются жадные и непорядочные люди. – В 44 года вы стали генералом. Это о чём-то говорит! – Я по-другому оцениваю свою работу. У меня не было не раскрытых дел и дел, возвращённых судом на доследование. Кроме одного – самого последнего. – Как вы себя ощущали, когда вас пригласили в Следственное управление при Генеральной прокуратуре? – Как пацан. Боялся, что не справлюсь. – С таким-то опытом? – Здесь был совсем другой уровень дел. Но я попал в хорошие руки. Едва переступил порог Генеральной прокуратуры – меня включили в следственную бригаду и отправили расследовать дело серийного убийцы Чикатило. В бригаде работали опытные и терпеливые люди. С ними было интересно. Пригодился и мой предыдущий опыт. – Вернёмся к вашему последнему делу – об убийстве корреспондента «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова. Военный суд оправдал всех обвиняемых вами в смерти журналиста. – Уточню. Суд оправдал их в части самого тяжкого преступления – убийства. По другим составам преступления на момент вынесения приговора истёк срок их давности. Но это не значит, что я не прав. Преступление готовили очень серьёзные люди, на очень высоком уровне. Они были профессионалами своего дела, в том числе и в проведении диверсионных операций. Выйти на них мы в принципе не должны были. Но нам все жё удалось их зацепить. То, что группу военных из специального подразделения Министерства обороны оправдали, на мой взгляд, говорит об одном: это весьма ценные кадры, обладающие определёнными заслугами перед теми, кому они служили… В 53 года Евгений Бакин ушёл на пенсию. Из досье «Совершенно секретно» Владимир Ипатов. Бывший начальник УВД Приморского края, полковник. Начинал рядовым госавтоинспектором отдела милиции. Обвинялся в том, что вместе со своими подчинёнными сфабриковал уголовное дело в отношении мэра Владивостока Виктора Черепкова. Для организации провокации под кодовым названием «Вирус» были задействованы все средства, выделяемые на оперативно-разыскную деятельность управления на год. Подключены оперативные сотрудники под прикрытием и агенты. По решению суда Владимир Ипатов получил пять лет условно. Реального наказания за чрезвычайно опасное преступление, совершенное сотрудниками милиции, не понёс никто. Евгений Наздратенко. В 34 года (в 1983 году) он возглавил старательскую артель «Восток» и с той поры его карьера шла только в гору. 24 мая 1993-го года он был назначен главой администрации Приморского края. Избирался народным депутатом РФ (1990–1993). Был депутатом Совета Федерации первого созыва. В 1995-м году избран губернатором Приморского края. Период его работы в администрации края характерен острым конфликтом с мэром Владивостока Виктором Черепковым. В результате в отношении Черепкова органами милиции была проведена операция под кодовым названием «Вирус». Мэра обвинили в получении взятки. Генеральная прокуратура прекратила преследование и возбудила дело в отношении сотрудников милиции, организовавших провокацию. В 1999 году Евгений Иванович был переизбран губернатором Приморского края. В 2001-м ушёл в отставку. В том же году был назначен председателем Государственного комитета по рыболовству. В 2003-м временно отстранён от исполнения обязанностей главы Госкомрыболовства по причине нарушения существующего порядка распределения квот на вылов рыбы в Магаданской области и в Приморском крае. Восстановил себя в должности собственным приказом. В 2003-м указом Президента РФ был назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ, занимался проблемами экологической безопасности и сохранения биоресурсов. В 2004-м Наздратенко освободили от должности в связи с реорганизацией, проводившейся в рамках административной реформы федеральных органов исполнительной власти. В 2012 году он вступил в безнадёжную партию «Гражданская платформа». Сейчас ведёт жизнь пенсионера. В мае 2106 года дал большое интервью о своей деятельности изданию Primamedia.ru: « Я вёл борьбу не с Москвой, а за выживание дальневосточной экономики ». Виктор Черепков. 16 апреля бывшему депутату Государственной думы третьего и четвёртого созывов, бывшему мэру Владивостока исполнится 75 лет. Окончил железнодорожное техническое училище и Тихоокеанское высшее военно-морское училище. Проходил службу на различных должностях в подразделениях Тихоокеанского флота. Закончил службу в звании капитана первого ранга. 26 июня 1993 года Виктор Иванович был избран мэром Владивостока. Находился в конфликте с главой администрации края Евгением Наздратенко. 16 марта 1994-го был отстранён от должности мэра. Затем ему было предъявлено обвинение в получении взятки. После отказа покинуть рабочий кабинет, здание мэрии взял штурмом ОМОН. 28 ноября 1994 года Генеральная прокуратура РФ прекратила уголовное дело «за отсутствием состава преступления» и возбудила новое – по факту фальсификации взятки. 27 декабря 1994 года Президент России Борис Ельцин подписал указ об отстранении Виктора Черепкова от должности мэра «в связи с длительным неисполнением служебных обязанностей». В июне 1996-го Государственная дума России единогласно приняла постановление «О незаконном отстранении от должности мэра города Владивостока В.И. Черепкова». 14 августа 1996-го решением Хамовнического районного суда Москвы Черепков восстановлен в должности мэра. 24 сентября 1996 года Борис Ельцин своим указом восстановил Черепкова в должности мэра. 28 ноября 1998-го он был отстранён от должности указом Президента России «в связи с истечением срока полномочий». 26 марта 2000 года был избран депутатом Государственной думы третьего созыва. По результатам выборов мэра Владивостока в 2013-м Виктор Черепков занял 2-е место, уступив действующему главе города. В 2016 году так же пробовал участвовать в выборах в Госдуму. Безуспешно. Почётный гражданин города Владивостока. sovsekretno.