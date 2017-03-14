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Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Говорящие Головы arrow Семнадцать мгновений весны 2  
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Семнадцать мгновений весны 2 Печатать E-mail
Понедельник, 13 Март 2017

Депутат Оксана Григорьева уверена: позитив победит каждого!
 
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История Железногорска
13.03.1990
в городе начал действовать «телефон доверия»

13.03.2001
по 8 июня Петр Кузнецов участвует в восхождении на гималайский «восьмитысячник» Лходзе

по материалам библиотеки им.Горького
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Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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