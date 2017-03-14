Мастера абсурдоперевода про умение бегать, сидя на месте. Битва за сурдоцентр проиграна Уникальный петербургский cурдоцентр, где дети с имплантами и слуховыми аппаратами учились слышать и говорить, перевели на ОМС. Начались увольнения. Сроки реабилитации сократили. Случилось то, чего так опасались родители слабослышащих и глухих детей. Детский сурдоцентр, где маленькие пациенты с кохлеарными имплантами и слуховыми аппаратами учатся говорить, перевели на систему финансирования в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Уничтожается уникальный коллектив организации. Сроки реабилитации пациентов сильно сократились. Родители возмущены происходящим, но понимают — в битве за финансирование они уже проиграли. Городской центр восстановительного лечения для детей со слухоречевой патологией № 1 (так официально называется Детский сурдоцентр) начал работать в Петербурге в 1995 году. Сначала он занимал отдельное здание на Новочеркасском проспекте, а потом власти уплотнили его до нескольких кабинетов в поликлинике на проспекте Шаумяна. Несмотря на все трудности, центр продолжил свою работу. И до 1 января получал финансирование из бюджета Петербурга. Центр давал возможность детям с кохлеарными имплантами и слуховыми аппаратами пройти бесплатную реабилитацию — научиться слышать и говорить. Для многих это открыло двери в обычные, а не коррекционные школы. Глухая экономия Реабилитацию проводит и НИИ ЛОР. Но бесплатна она там только для детей с имплантами. В НИИ ЛОР курс реабилитации длится 10 дней. А в Детском сурдоцентре до недавнего времени он занимал 2,5 месяца. В обоих организациях работают не только врачи, но и педагоги, психологи. Но подход к реабилитации в двух учреждениях, по словам экспертов, разный. О том, что уникальной составляющей педагогической методики сурдоцентра грозит уничтожение в связи с переводом на схему финансирования в рамках ОМС, «Росбалт» писал в конце прошлого года. Тогда взволнованные родители подготовили петицию и пытались вести переговоры с чиновниками. В комитете по здравоохранению искренне удивлялись такому беспокойству. Мол, зачем волноваться — это же, наоборот, хорошо — перейти на ОМС. «Вы представляете себе, что такое ОМС? Медицинское. Педагогического здесь ничего не предусмотрено», — возражали родители. Они опасались, что под сокращение могут попасть немедицинские работники — воспитатели и педагоги. Однако в комитете по здравоохранению говорили, что дополнительное финансирование можно будет попросить у районной администрации. Наивная идея о том, что чиновники проявят понимание и выделят средства на такое «излишество», конечно, не оправдалась. Первый заместитель главы администрации Красногвардейского района Ольга Козлова сообщила корреспонденту «Росбалта», что «система ОМС не предполагает бюджетного финансирования, и статьи расходов на финансирование сурдоцентра в бюджете администрации не предусмотрено». Уведомления о сокращении с 1 апреля уже получили два педагога-воспитателя, музыкальный преподаватель, педагог-психолог и врач-физиотерапевт. По ОМС будут оплачиваться осмотры детей у врачей-специалистов, услуги учителей-дефектологов, логопедов и медицинского психолога (он заменит психолога-педагога). Сложившийся коллектив разваливается на глазах. Срок реабилитации теперь сократили до 10 дней. Правда, курс можно повторить до 4 раз в год. То есть в идеале — 40 дней. Однако за это время, по словам родителей, специалисты не успевают провести необходимые занятия, а дети — привыкнуть к врачам и педагогам. «Теперь, когда срок прохождения курса сократили до 10 дней, времени на реабилитацию недостаточно. Ребенку провели полную диагностику, проверили, как он слышит, как развита речь. Только начали занятия, а там уже выходные. Несколько дней — и все закончилось. А после перерыва нужно начинать все заново — проходить полную диагностику. В итоге на сами занятия остается очень мало времени. Плюс, чтобы попасть на реабилитацию, необходимо каждый раз собирать справки от педиатра, из детского сада, сдавать анализы. Когда курс длился 2,5 месяца, ситуация была иной, времени на реабилитацию было больше, и собирать справки несколько раз не приходилось», — отмечает представитель НКО «Я тебя слышу» Зоя Бойцева. «Это не отлаженная реабилитационная работа, а сплошная гонка. Хотя, педагоги, выбиваясь из сил, все же пытаются даже этот короткий 10-дневный курс сделать максимально эффективным. Но долго ли они продержатся?» — задается вопросом член правления общественной организации родителей детей-инвалидов «СПб АРДИС» Светлана Ильина. Детей-аутистов лишают школы По ее информации, всем специалистам настойчиво рекомендовали повысить нормативы приема детей, причем педагогам — с 6 до 8 человек, а медикам — еще больше. Все это усложняет работу специалистов. Родители из общественной организации «СПб АРДИС» уверены, что с переводом на ОМС систему реабилитации в сурдоцентре фактически уничтожили. А пресловутая «оптимизация» показывает полную некомпетентность чиновников в вопросах реабилитации детей-инвалидов с кохлеарными имплантами и слуховыми аппаратами. Впрочем, в районной администрации говорят, что смена схемы финансирования не связана с оптимизацией расходов. Просто услуги сурдоцентра исключили из отраслевого перечня, который утверждает комитет по здравоохранению. Однако это все формальности, важнее сейчас — что будет с учреждением. Деньги на платные занятия есть не у всех. Родители очень хотят, чтобы власти прислушались к их просьбам и сохранили коллектив и сложившуюся программу сурдоцентра. Но сами признают — надежды почти не осталось. rosbalt.ru . *** План возрождения экономики от Столыпинского клуба Больному пора на операционный стол. Нынешние костыли его уже не держат. Первого марта Владимиру Путину была направлена программа экономических реформ, разработанная по его поручению группой экспертов Столыпинского клуба – теперь он преобразован в Институт экономики роста имени Столыпина. Эта программа, конкурирующая со стратегией Алексея Кудрина и ЦСР, имеет все шансы стать основой экономической политики следующего президентского срока. Но в подробном изложении она пока не публиковалась. По просьбе Republic один из ее авторов, глава наблюдательного совета Института экономики роста Яков Миркин раскрывает основной набор предполагаемых преобразований и объясняет их смысл. Расти со скоростью не ниже среднемировой – так обозначил цель России премьер Дмитрий Медведев на форуме в Сочи. Что это значит? Для глобальной экономики нынешние темпы роста – это 3% в год; для «развивающихся» (а мы такие) – 4–4,5%; наши азиатские соседи зажигают, дают в год больше 6–6,5%. Как за ними угнаться? И самое главное – ради чего? Ответом на эти вызовы может быть только системная политика. Год назад вышел с программой Столыпинский клуб. В конце февраля он еще раз вручил ее новую версию президенту и правительству. И вызвал бурю – сто тысяч толкований. Значит, нужно еще раз объясниться, что за политику мы вбросили в публичное пространство. Какая цель? Открытая социальная рыночная экономика, прошедшая модернизацию, универсальная, создающая высокую добавленную стоимость, обеспечивающая качество и продолжительность жизни на уровне первых десяти стран мира. Испания и Южная Корея смогли сделать это, вырваться из беднейших – на 4-е место по продолжительности жизни (Испания, 82,8 года) и 11-е (Корея, 82,3 года). В России в 2016 году – 72,1 года (100-е место). От какой реальности отталкиваемся? Небольшая огосударствленная (до 60–65%) сырьевая экономика латиноамериканского типа. В 2013 году – 2,9% глобального ВВП; в 2016 году – всего 1,7% (США – 24%). Ее финансы еще мельче: в 2013 году – около 1% глобальных финансовых активов; в 2016-м – 0,4–0,5% (США – больше 30%). Мы потеряли «экономику сложных вещей». Критически зависим от импорта технологий, оборудования и инструмента, хотя и пытаемся стряхнуть его. В январе 2017 года мы произвели на всю страну только 220 металлорежущих станков. Экономика простых вещей? По Росстату, мы выпускаем 1 пиджак на 70 мужчин и 1 пальто на 65 женщин в год. Наша основа – сырье, продовольствие, вооружение. Это царство олигополий, контрольных пакетов, сверхконцентрации ресурсов в Москве. При очень низкой доле среднего и малого бизнеса. Рыночные силы действуют с огромным трудом. Мы 25 лет уникальны в офшоризации и вывозе капитала. И еще – сверхволатильны. Функционально зависим от колебаний мировых цен и спроса на нефть, газ и другое сырье, от курса доллара, который на них влияет. Все это легко доказывается статистикой. Как и то, что можно еще 25 лет ждать, когда в царстве олигополий и государственных гигантов свободные рыночные силы нормализуют финансовые риски, процент, инфляцию, валютный курс, монетизацию, доступность кредитов, спекулятивную модель финансового рынка. Все это уже четверть века либо зашкаливает, либо мелко, как песочные часы. С такой финансовой системой не растут. republic.ru .