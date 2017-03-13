ОДНА ЛОШАДКА БЕЛАЯ

Пёстрая лента новостей ЗАТО Железногорск. ВАДИМ, РАДОСТЬ ПРИНОСЯЩИЙ Нашгород посетил краевой «замминистра строительства». На площадке программы «Жильё для российской семьи» прошло выездное совещание. В доме на 465 квартир эконом-класса продать удалось «чуть более ста». Сдача объекта планируется на четвёртый квартал. «Мне хочется, чтобы мы не просто строили дома, - резюмировал г-н Чебурашкин, - а чтобы они людям приносили радость. Пожелания будущих жильцов должны учитываться в ходе строительства, в том числе и по благоустройству». Я думаю, что не понимающих своего везения аборигенов пора штрафовать. ПРОДОЛЖАЕМ УЖИМАТЬСЯ На ГХК отчитались о результатах ПСР за 2016 год. «Выявлены тысячи лишних предметов, освобождены сотни квадратных метров производственных и более трех тысяч квадратных метров складских площадей, - сообщает sibghk.ru . - Наибольший экономический эффект - более 200 млн рублей - принёс ПСР-проект «Оптимизация системы управления материально-технического обеспечения». Еще одним значимым для предприятия стал проект «Сокращение затрат на содержание объектов недвижимого имущества» (удалось сократить затраты на 125 миллионов)». ШОУМЕН ПРИ ДЕЛЕ Сотрудник «ИСС» взял сибирскую премию в сфере event-индустрии. Депутат городского Совета Евгений Бушуев признан лучшим в номинации «Лучший организатор спортивных мероприятий». «На конкурс поступило более 130 заявок, - поясняет бюджетное издание. - Наш город представил на суд жюри детский Кубок Железногорска по велоспорту и этап Кубка России по зимнему триатлону». Если вдруг кто не в курсе, « event » подразумевает «развлекательное или рекламное представление, осуществляемое с использованием разного рода сюжетных ходов, изобразительных приёмов, световой техники, компьютерной графики и т.п.». Депутатский мандат в качестве рекламного изобразительного приёма – самое то, как видите. ДЕНЕГ НЕТ, И ОНИ ДЕРЖАТСЯ Региональное управление ФМБА России №51 рапортует. Внеплановая проверка выполнения ранее (декабрь 2015 года) выданного предписания показала , что не во всех отделениях Клинической больницы №51 проведён до сих пор косметический ремонт. Также не закончена установка сплошных светорассеивателей для общего освещения помещений. Как следствие, решается вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. «АДРЕНАЛИН» С КАМНЯМИ Вслед за хоккеем в валенках в Нашгород пришёл кёрлинг. Точнее, приехал. Оборудование для игры предоставила Федерация кёрлинга Красноярского края. Первый городской турнир среди женщин решили провести восьмого марта на стадионе «Труд». В результате, при большом стечении народа, победила команда «Адреналин» из налоговой инспекции, второе место досталось «Бриллиантовым невестам» из Центра досуга, третье - у Горно-химического комбината. СВИНЬЯ И АПЕЛЬСИНЫ Красноярск-26 готовится к наплыву новой волны инвесторов. Как мы уже сообщали, «молодой и энергичный» номер два принял участие в заседании «Совета по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе». Там велели активно вовлекать бизнес в такие сферы как дошкольное образование, организация детского оздоровления, дополнительное образование и проч. «Развивая возможность для участия частных бизнесов в предоставлении услуг населению, мы должны тщательно отслеживать качество таких услуг», - резюмировал Вадим Медведев. А то понабегут опять всякие-разные, понимаешь… ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПОДВИГ На «ИСС» начали сборку нового аппарата «Глонасс-К». «Корпус спутника уже прошёл механическую обработку, в ходе которой был изготовлен блок приборных панелей и установлены радиаторы для обеспечения теплового режима работы приборов», - сообщает корпоративное издание «Сибирский спутник». Пока на орбите только два аппарата такой серии ( отсюда ). ОДНА ЛОШАДКА БЕЛАЯ Академия МЧС предварила женский праздник нетривиальным ходом. «С самого утра по всей территории учебного заведения звучала музыка, - читаем в специальном релизе , - для представительниц прекрасного пола была организована белоснежная карета, запряженная белым конём. Женский коллектив был несказанно признателен мужчинам за такой замечательный подарок и поздравления». Несказанно! БРЕДУЩИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ Региональные антимонопольщики про ЗАТО не забывают. Пятнадцатого марта в краевом УФАС намечается маленький заколючинский бенефис. С интервалом в час будут составлены два протокола в отношении ООО «Строительная компания» (ст. 19.5 КоАП РФ), а к вечеру на ковёр приглашается школа №96, на которую жалуется ООО «ПО «Луч-Прибор» («Необоснованное отклонение заявки на электронном аукционе «Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов»). УЗАКОНЕННЫЙ ГРАБЁЖ МП «ГЖКУ» не без скрытого удовлетворения предупреждает. За недопуск гражданами управляющей организации к проверке приборов учёта и несанкционированное вмешательство в работу таких приборов оплата за коммунальные услуги будет производиться с повышающим коэффициентом 1,5. За использование «корректирующих магнитов» - с коэффициентом 10. Непредставление показаний счётчиков карается коэффициентом 1,5. Грабь награбленное, короче говоря. И после этого они хотят повысить сборы? Ню-ню. «ЧЕМ БОЛЬШЕ СДАДИМ, ТЕМ ЛУЧШЕ» С одной стороны, мы тут большие молодцы. С другой – тоже. Ремонт военкомата, перебравшегося в здание ЖЭК-4 ещё в 2013 году, наконец завершён. За полтора года. «Правда, крайвоенком посетовал, что ежегодно фиксируют недобор новобранцев от «закрытого» города. «В Железногорске особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Но для ребят характерно и массовое увлечение научно-техническим творчеством. Как правило, молодые люди, которые с головой в науке, забывают о спорте», - уверен Вадим Медведев». «Железногорск занимает первое место по числу уклонистов по Красноярскому краю. Такое заявление журналистам сделал краевой военком», - закрывает тему stolitca24.ru . НАРИСУЙ СПУТНИК БУДУЩЕГО Специалисты АО «ИСС» заняты архитектурой «Гонца-Д1М». На профессиональном языке это называется научно-исследовательскими работами по определению облика перспективных спутников персональной связи. Поставить в них точку предполагается в апреле. Ранее президент ОАО «Спутниковая система «Гонец» отметил , что компания планирует продвигать систему на зарубежные рынки. Чтобы холодильникам и СВЧ-печкам можно было общаться без проблем. С БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ На котельной МП «Гортеплоэнерго» заменены два котла. Установка их в Подгорном началась ещё в августе. Прежние отработали более 24 лет и выработали свой ресурс. «На время замены посёлок отапливали три котла из пяти, и этого было вполне достаточно. Общая стоимость работ составила порядка 17 млн рублей. В ходе конкурса предприятию удалось сэкономить денежные средства. На них будет проведен ремонт магистральной тепловой сети». ПЯТЬСОТ БЕЗРАБОТНЫХ Городской центр занятости представил ежемесячный расклад. По состоянию на 1 марта, уровень безработицы в ЗАТО составил 0,98% (506 человек). Вакансий заявлено в два раза больше. Наиболее востребованы фрезеровщики, бетонщики, электрогазосварщики, плотники, монтажники, врачи, медицинская сестра и т.д. Даже один администратор требуется. Не в Серый дом, я надеюсь? БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ Эпидемия гриппа в ЗАТО Железногорск успешно завершена. Зато за прошлую неделю в Нашгороде были зарегистрированы 26 случаев заболевания прочими острыми кишечными инфекциями (среди заболевших 15 детей), четыре человека пострадали от укусов животных (в т.ч. двое детей), выявлены один больной гепатитом неуточненной этиологии, плюс четверо больных хроническим ВГС, один – дифиллоботриозом и ода пневмония. Детишки добавили сюда четыре энтеробиоза и два педикулёза. Феликс Эдмундович в искреннем недоумении.