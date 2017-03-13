Когда в стране кончается экономика, надежда только на сказки. Нефть и рубль упали до уровней декабря Добыча сланцевой нефти в США свела на нет рост нефтяных котировок, достигнутый в результате соглашения о сокращении добычи нефтедобывающих стран, входящих и не входящих в ОПЕК. В четверг стоимость нефти опускалась до значений, которых рынок не видел с декабря прошлого года. На минимуме 9 марта цена марки Brent падала до $51,54 за баррель, а стоимость нефти WTI – до $48,67 за баррель. К вечеру стоимость нефти по-прежнему была близка к значениям, которые в последний раз фиксировались в конце минувшего года. Так, к 20:09 марка Brent торговалась по $51,79, опустившись на 2,49%; WTI снижалась на 2,65% – до $48,95. Падение нефтяных цен продолжается второй день: накануне в среду нефть сорта Brent опустилась в цене на 5,03%, а стоимость нефти сорта WTI подешевела на 5,38% по итогам торгов предыдущего дня. Рынок «черного золота» находится под давлением данных из США, где запасы нефти выросли до исторического максимума – 528,4 млн. баррелей, сообщает «Интерфакс». Кроме того, возросли объемы добычи в США – в день теперь там добывают по 9,09 млн. баррелей. Как отметил миллиардер Харольд Хамм из Continental Resources, если рост добычи сланцевой нефти в США не будет умеренным, то рынок нефти это может убить. В свою очередь, в американской компании Chevron, второй по величине в стране, ожидают роста добычи трудноизвлекаемой нефти – к 2020 году она должна вырасти до 10 млн. баррелей в день. В Chevron также отмечают, что многие компании, добывающие сланцевую нефть, могут быть рентабельными при цене в районе $30-40, о чем заявил вице-президент компании Райан Крогмайер. В дополнение к этому глава американского МИД Райан Зинке накануне заявил, что в середине августа они проведут аукцион, на котором выставят почти 300 кв. км оффшорных месторождений нефти и газа в Мексиканском заливе. Динамика на нефтяном рынке отобразилась и на валютном: рубль второй день продолжает падение. На фоне этого в четверг вечером доллар и евро росли самыми быстрыми темпами с декабря. К указанному времени доллар рос на 1,175 руб. – до 59,355 руб.; курс евро рос на 1,2725 руб. – до 62,81 руб. Выросли и официальные курсы валют: для доллара он составляет 58,8318 руб., для евро 61,9911 руб. wek.ru . *** Госдолг Красноярского края перевалил за 100 млрд По данным на 1 февраля, регион вырвался на второе место в стране по сумме финансовых обязательств. Такие сведения приводятся в материалах федерального министерства финансов. По информации ведомства, общий объем государственного долга края на начало второго месяца 2017 г. составил почти 105,4 млрд руб. – это более половины доходов, которые край намерен получить в бюджет за весь текущий год (191,6 млрд руб.). Из общей массы долговых обязательств около 60,7 млрд приходится на гособлигации, около 10,2 млрд – на банковские кредиты, 34,3 млрд руб. – на бюджетные кредиты. Отметим, что на 1 января 2017 г. госдолг регион составлял 95,9 млрд руб., увеличившись за прошлый год более чем на 11 млрд руб., или на 13,2%. Так что по абсолютной величине обязательств край теперь вырвался на второе место в стране, опередив Московскую область (98 млрд руб.) и Татарстан (102 млрд руб.). Лидирует в этом списке должников с большим отрывом Краснодарский край – 146,5 млрд. Добавим, что по сумме госдолга край опережает не только 83 региона РФ, но даже целые федеральные округа. К примеру, в Кавказском федеральном округе субъекты суммарно должны 80,5 млрд. dela.ru . *** Фейк: разочарованные россияне массово возвращаются домой из Европы 9 марта «Известия» в статье под названием «Россияне разочаровались в Европе и возвращаются домой» рассказали , что в 2016 году в Россию из-за рубежа вернулись почти 150 тысяч соотечественников, в том числе около 30 тыс. человек — из европейских стран. По утверждению газеты, помогает им в этом государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников. Основной причиной того, что россияне стали покидать Европу, газета называет распространившиеся там антироссийские настроения. В статье приводятся высказывания нескольких вернувшихся соотечественников. Они описывают тяготы жизни на чужбине. «Ситуация в последнее время стала действительно невыносимой. Уровень русофобии доходил до такой степени, что в Праге ездил автотранспорт с антироссийскими вывесками, а на улице вы могли получить замечание из-за того, что говорили на русском языке. Именно необоснованная ненависть к России послужила главным мотивом для того, чтобы после более чем 19 лет жизни в Чехии я решила вернуться домой», — жалуется некая Наталия, вернувшаяся из Праги. О том, сколько человек каждый год покидает Россию, направляясь в том числе и в якобы охваченные антироссийскими настроениями страны Европы, «Известия» не говорят ни слова. К сожалению, статистические данные, на которые ссылаются «Известия», МВД в открытом доступе не опубликовало. Есть информация по предоставлению российского гражданства и вида на жительство. Количество таких граждан невелико: в 2016 году гражданами России стали 168 человек из Литвы, 141 — из Македонии, 139 — из Латвии, 89 — из Сербии, 84 — из Болгарии, 71 — из Италии, 50 — из Эстонии, 49 — из Франции, из остальных европейских стран — еще меньше. К этому можно добавить 2623 человека из Грузии — страны, территориально расположенной в Азии, но входящей в Совет Европы. Кроме того, российскими гражданами стали 11042 лица без гражданства; среди них немало бывших граждан СССР, оказавшихся за пределами России и не получивших гражданство других стран. Европейцев, получивших в России вид на жительство, тоже немного — 332 из Литвы, 249 из Латвии, 227 из Греции, 105 из Болгарии. Впрочем, если в статье речь идет о возвращении уехавших, то имеются в виду, скорее всего, не они: обычно россияне, переезжая в другие страны, сохраняют российские паспорта и в случае возвращения не нуждаются в получении гражданства или вида на жительство. Поэтому имеет смысл обратиться к более полной миграционной статистике Росстата. Официальная статистика за 2016 год пока не опубликована. В июле 2016 года выпущен бюллетень «Численность и миграция населения Российской Федерации в 2015 году». Так как с 2015 года отношения России со странами Европы мало изменились, эта статистика может дать достаточно адекватное представление о существующей ситуации. По данным Росстата, за 2015 год в Россию прибыли на жительство 598 617 человек, а убыли 298 828, то есть мы видим солидный миграционный прирост в 245 384 человека. Однако из этого прироста 237 329 человек приходится на страны СНГ. Если же посмотреть на европейские страны, то картина совсем другая. Из Германии прибыл 4531 человек, а уехали туда 3796. Из Турции — 2091, уехало еще больше — 2199. Из Латвии — 1533 и 946, из Эстонии — 1283 и 1000, из Литвы — 790 и 604, из Сербии — 682 и 629, из Греции — 557 и 291. Приток переселенцев из других европейских стран намного меньше, а баланс часто оказывается отрицательным: Финляндия — 401 прибывший и 664 убывших, Италия — 425 и 534, Франция — 360 и 398, Швеция — 116 и 161, Норвегия — 55 и 212. Несмотря на «русофобские настроения» и прочие ужасы, описанные «Известиями», россияне продолжают переезжать на жительство в Европу, и из многих европейских стран не очень охотно возвращаются. Точно подсчитать количество приехавших именно из европейских стран невозможно, так как многие из них в бюллетене Росстата попали в графу «Прочие». Таким образом, в 2015 году суммарно из европейских стран, включая Грузию, но не включая страны, попавшие в список «прочих» по причине малого потока иммигрантов, прибыли 20 166 человек, причем явно не все из них являются возвращающимися соотечественниками. При этом, следует отметить, что действительно достоверную статистику по эмигрантам собрать сложно. В октябре 2016 года Комитет гражданских инициатив, возглавляемый Алексеем Кудриным, подготовил доклад «Эмиграция из России в конце XX–начале XXI века». Как сказал один из авторов доклада Александр Гребенюк газете «Ведомости», информации для оценки потока эмигрантов недостаточно: «Многие это делают тихо, не снимаясь с учета в МВД, и для российской статистики остаются неучтенными». По мнению экспертов КГИ, уровень эмиграции из России превышает уровень иммиграции и «приобретает опасный характер». Напомним также, что ранее The Insider уже писал о том , как в «Известиях» публикуются заказные материалы. theins.ru .