 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Темохранитель arrow Мечты сбываются: 2014 - 2017  
Воскресенье, 12 Март 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Вы читаете местные газеты? Какие?
Да, обе
Нет
ГиГ
СГ-26



результаты

Комментарии
  • Шизофрения в Усть-Куте
    Типичный случай административной паранойи, а параноикам всё время что-то мерещится. >>>

  • Дышите в другом месте
    Как страшно жить, если читаешь Руссия Тудой! >>>

  • ФинКом идёт к людям
    в России будут шириться ряды нового сословия — сельского пролетариата. Бывший крестьянин превратится в «злого мужика», у... >>>

  • Настырный майор попался
    Солнечным ветром унесены эти несчастные миллиарды. Но если каждое безответственное и непродуманное решение приравнивать ... >>>

  • Настырный майор попался
    Однако,нужно срочно подключать к поиску 5 миллиардов долларов ОНФ(Общероссийский народный фронт).Считаю,это их тема!Безу... >>>

  • ФинКом идёт к людям
    Вот именно нахватавшиеся вершков кухаркины дети нас постоянно из болота в болото и ведут. А честнага коммуниста Лифанова... >>>

  • ФинКом идёт к людям
    Г-Н Безобразов, революционая публика ждет. Мне вот так никто и не ответил (пост выше). Бобавлю еще вопросов. Про ГЖКУ: ж... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Мечты сбываются: 2014 - 2017 Печатать E-mail
Воскресенье, 12 Март 2017

Уроки истории или Двоечники снова в недоумении.

Image

Вот странно. А ведь и трёх нет не прошло.

Image

Разве ты не этого хотел, Жорж Данден?

Image
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
12.03.1996
генеральным конструктором и генеральным директором НПО ПМ назначен Альберт Гаврилович Козлов

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
14 мкР/ч
Пиковый за сутки: 16 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить