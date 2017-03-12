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Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Удивительное рядом arrow Настырный майор попался  
Воскресенье, 12 Март 2017
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Комментарии
  • ФинКом идёт к людям
    Я,за УК МП ГЖКУ,и двумя руками,и вот уже 10 лет.Вот радости будет,только чтобы А.Кулеш снизил "поборы по ЖКХ "самую мало... >>>

  • Полковнику никто не пишет
    Ну вы батенька такую аналитику развели на пустом месте. И даже какие то выводы умудрились сделать. Прям не смогли промол... >>>

  • Про ежа и голую задницу
    Он-то решил, что сейчас только губернаторов и министров с полковниками и генералами метут? Органы не дремлют! >>>

  • ФинКом идёт к людям
    "Батареи дома по-прежнему ледяные.Поэтому сделаю подарок представителям ЖКХ-абонемент в гей клуб,т.к. сомнений в их орие... >>>

  • ФинКом идёт к людям
    Предложение хорошее. Дополнительно предлагаю разместить аналогичный анализ монополиста ГЖКУ. Революционно настроенная пу... >>>

  • ФинКом идёт к людям
    Пока нет. Вот, думаю, про "Финком" поподробнее соседским бабушкам, да и прочей революционно настроенной публике рассказа... >>>

  • ФинКом идёт к людям
    г-н Безобразов, вместе с главредом СГ "крышуете" ГЖКУ? >>>

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Настырный майор попался Печатать E-mail
Суббота, 11 Март 2017

Может, ему адрес ФСБ или Следственного комитета подсказать?

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История Железногорска
11.03.1957
создано бюро товарных экспертиз

11.03.1972
заложен пермый м2 метона в основание завода автоприцепов

11.03.1990
зарегистрировано совместное предприятие по производству поликристаллического кремния

11.03.1998
первый конкурс одареных детей "Жемчужинка-98"

по материалам библиотеки им.Горького
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Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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