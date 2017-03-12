Красноярск всё чаще именуют зоной экологического бедствия. Где в стране дышится легко: составлен экологический рейтинг субъектов России Согласно данным «Экологического рейтинга субъектов РФ», лучше всего экологическая ситуация складывается в Тамбовской области, Алтайском крае, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Экологические аутсайдеры — Челябинская, Свердловская, Ленинградская и Московская области. Где живётся чище Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам зимы 2016—2017 года. Лучшая экологическая обстановка наблюдается в Тамбовской области, далее идут Республика Алтай и Алтайский край. Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург значительно укрепили свои позиции по сравнению с рейтингом прошлого года. Две столицы расположились на пятом и девятом местах, в то время как в рейтинге по итогам осени 2016 года они занимали только седьмое и двенадцатое места соответственно. Директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов рассказал RT, почему экология Санкт-Петербурга и Москвы стала заметно лучше в последние годы. «В обеих столицах многое делалось для улучшения качества атмосферного воздуха, благоустройства территорий и так далее. Даже тема противогололёдных реагентов, которая так популярная у СМИ и в жалобах обеспокоенных граждан в зимнее время, прошедшей зимой затрагивалась гораздо реже», — отметил он. По мнению общественников, запуск скоростной автомагистрали в Северной столице существенно улучшил экологическую ситуацию — в городе уменьшились автомобильные пробки, а значит, и количество выхлопных газов. Также в десятку лидеров вошли Ульяновская, Белгородская и Тюменская области, Чукотский автономный округ и Чувашская Республика. В рейтинге представлены все 85 российских субъектов. При его составлении анализировались такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов и даже ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии. Экологические двоечники Как ни парадоксально, но Ленинградская и Московская области попали в десятку наиболее загрязнённых регионов. Подмосковье, к слову, потеряло сразу две позиции по сравнению с осенью и теперь находится на 82-м месте из 85 регионов. По мнению председателя «Зелёного патруля» Андрея Нагибина, это происходит из-за того, что отходы двух столиц вывозятся в области. «Подмосковье фактически является сборником всего мусора Москвы. Из столицы в область вывозится ежегодно порядка пяти миллионов тонн отходов. Такая ситуация складывается с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. А кроме того, в Ленинградской области негативную роль сыграли незаконные песчаные карьеры», — рассказал он RT. В Минэкологии Московской области сообщили RT, что им неизвестно, по каким методикам и критериям общественная организация «Зелёный патруль» составляла экологический рейтинг субъектов и на каком основании Московская область отнесена к десятке худших регионов. По словам пресс-службы, регион действительно испытывает серьёзную антропогенную нагрузку: население области превышает 7 млн человек, здесь работает свыше 3 тыс. крупных промышленных предприятий и захоранивается более 20% твёрдых бытовых отходов, образуемых в России. В ведомстве заявили, что объективные данные свидетельствуют, что экологическая ситуация в Подмосковье в последние годы остаётся стабильной, а по ряду параметров улучшается. «Мы выделяем четыре магистральных направления работы министерства в ближайшей перспективе, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. — Это модернизация сферы обращения с отходами, восстановление гидротехнических сооружений и реабилитация малых рек Подмосковья, создание новых особо охраняемых природных территорий, борьба с незаконной недродобычей». Последнюю строчку рейтинга заняла Челябинская область. Также в десятке худших оказались Свердловская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Еврейская автономная область и Республика Бурятия. Кроме того, падение в рейтинге на 3—7 пунктов по итогам зимы продемонстрировали и Кабардино-Балкарская Республика, Кемеровская, Тульская и Орловская области. Зоной экологического бедствия эксперты назвали Красноярск. Там находится один из крупнейших в мире алюминиевых заводов, выпускающий более 1 млн тонн продукции в год. «Если учесть ещё и объёмы выброса автотранспорта, ТЭЦ, десятков крупных угольных котельных, тысяч бытовых угольных котлов, цементного завода и десятков других предприятий, то ясно, почему жители Красноярска задыхаются», — добавляют авторы. Уход за отходами В «Зелёном патруле» отмечают, что на сегодняшний день основная проблема, мешающая улучшению экологии, это переработка отходов. Регионы имеют небольшое количество объектов обработки и размещения коммунальных отходов, соответствующих законодательству и обеспечивающих экологическую безопасность. С целью привлечения внимания субъектов РФ к этой проблеме организация запускает проект «Зелёный сертификат» по проверке действующих и строящихся полигонов твёрдых коммунальных отходов на соответствие «зелёным стандартам». Из претендентов на такие «зелёные сертификаты» по стране пока их получили только полигоны твёрдых коммунальных отходов в Волгоградской области, а также полигон в Калмыкии. Экологическая ретроспектива Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона 4 раза в год. За десять лет ведения рейтинга расположение регионов в нём практически не меняется. В «Зелёном патруле» заявили, что среди субъектов, демонстрирующих хорошее экологическое положение, традиционно почти нет промышленных регионов, а основное производство в них связано с агропромышленным комплексом. Кроме того, как поясняют авторы проекта, каждый из субъектов, вошедших в десятку, старается там удержаться. По их данным, в Челябинской области и других областях — аутсайдерах экологического рейтинга обстановка всегда была неблагоприятной. «Это связано с тем, что там сосредоточено большое число промышленных производств, которые работают фактически на советском наследии», — отметил Андрей Нагибин. Заведующая кафедрой экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета РУДН Марианна Харламова рассказала RT, что экологическая ситуация в России в целом ближе к неблагополучной. «Такой вывод можно сделать, суммировав все неблагоприятные воздействия на окружающую среду: речь идёт о производстве, обращении с отходами, сбросах, состоянии водных объектов, применении различных технологий», — говорит она. Для улучшения экологии как в Московской и Ленинградской областях, так и по стране в целом необходимо запретить использование полигонов как метода утилизации отходов. «Во всём мире от этого способа отказались. Единственным адекватным методом является строительство заводов по переработке мусора. В России таким образом обрабатывается только 5% отходов», — заявила собеседница. Что касается других благополучных в экологическом плане регионов, таких как Тамбовская область, то здесь, по словам Харламовой, применяется разумный подход к переработке отходов, который учитывает специфику региона. В Минприроды сообщили RT, что региональный план ведомства по улучшению экологической обстановки на 2017 год предусматривает более 600 мероприятий, самые крупные из них касаются внедрения новой системы управления отходами и перехода на более доступные технологии. Кроме того, в число приоритетных вошли те, которые касаются защиты Байкальской природной территории, сохранения водных ресурсов и развития заповедной системы. «Зелёный патруль» занимается проведением экспедиций, экологическим мониторингом, сопровождением крупномасштабных проектов, выявлением нарушений природоохранного законодательства. Организация проводит совместную работу с ОНФ. Например, они вместе реализуют проект «Интерактивная карта свалок». rt.com . *** В феврале в краевом центре наблюдались длительные периоды неблагоприятных метеоусловий. Отметим, в такие периоды погоды предприятия края обязаны заранее снизить выбросы в атмосферу. При первом режиме НМУ – на 15–20%, при втором – на 20–40%, при третьем – на 40–60%. Краевая природоохранная прокуратура совместно со специалистами Управления Росприроднадзора проверила 15 объектов, осуществляющих выброс вредных веществ в атмосферный воздух. В результате рейдов выявлены промышленные предприятия, которые нарушают требования природоохранного законодательства. Вынесены предписания в адрес следующих организаций: ООО «КраМЗ», АО «НПП «РАДИОСВЯЗЬ», ООО «КраМЗЭнерго», АО «КрЭВРЗ» «В отношении руководителя ООО «КраМЗЭнерго», директора по экологии и качеству ООО «КраМЗ» возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ. Решается вопрос о привлечении должностных лиц других проверенных предприятий к административной ответственности», – говорится в сообщении. dk.ru . *** На прошлой неделе в Красноярском доме журналистов прошел круглый стол на тему «Почему в Красноярске грязный воздух?». В работе круглого стола приняли участие председатель комитета по природным ресурсам и экологии ЗС Красноярского края Александр Симановский, начальник отдела государственно-экологической экспертизы Юлия Гуменюк, старший научный сотрудник Института леса СО РАН Галина Полякова, председатель общественной экологической палаты гражданской ассамблеи Красноярского края Александр Колотов и др. Выступившая с первым докладом Галина Полякова на тему «КрАЗ – основной загрязнитель Красноярска (система косвенных свидетельств)» привела говорящие сами за себя цифры: при строительстве КрАЗа плановые объемы выпуска алюминия составляли 250-300 тысяч тонн алюминия в год, сейчас - 1024 тысячи. Доля выбросов металлов КрАЗом превышает 80%. КрАЗ выбрасывает 98,9% бензапирена, 98,4% гидрофторида. Данные в докладе приведены по сводным томам ПДВ Красноярска в 2012 году. Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания края Александр Симановский подчеркнул в своем выступлении: «Не надо так огульно все беды экологии в Красноярске вешать на КрАЗ, но то, что он реально портит воздух в Красноярске – это однозначно. На мой взгляд, есть еще серьезная проблема качества того, что мы вдыхаем – это проблема пыли. В текущем году нам удалось выделить в бюджете края 60 млн. рублей на экологические программы, в том числе на приобретение передвижных лабораторий. Я уверен, что это поможет нам более четко оценить воздействие промышленных предприятий Красноярска на окружающую нас среду». 24rus.ru . *** Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, депутаты обсудили повышение эффективности мониторинга воздуха. По словам председателя комитета по экологии Александра Симановского, 12, 5 млн руб. будут выделены на внедрение расчетного мониторинга для «управления качеством атмосферного воздуха». По его словам, уже создана «дорожная карта», в которой расписаны основные меры по улучшению качества воздуха. Одна из них — «борьба с мелкой пылью». В пример приводят Санкт-Петербург, где «в борьбе с пылью достигли больших успехов». Кроме этого, проект дорожной карты включает в себя системный учет источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, инвентаризацию данных источников теплоснабжения и объектов теплоэнергетики, включая котельные и бытовые печи частного сектора. Также среди необходимых мер — разработка документа предельно допустимых выбросов Красноярска с учетом специфики метеоусловий, разработка мероприятий по переходу на наилучшие доступные технологии, мониторинг загрязнения воздуха и оценка рисков здоровью населения. «Сегодня надо не только определять вредные вещества, но и устанавливать причины неприятного запаха. Кроме того, надо знать все источники загрязнения, а это не только КрАЗ, СГК, транспорт, но и предприятия малого и среднего бизнеса. Для сравнения: в Санкт-Петербурге контролируют выбросы у более чем 2 тыс. предприятий, в Красноярске — в десятки раз меньше», — цитируют в пресс-службе. Добавим, разрабатывали «дорожную карту» ученые Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и представители министерства природных ресурсов края. ngs24.ru .