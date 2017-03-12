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    Я,за УК МП ГЖКУ,и двумя руками,и вот уже 10 лет.Вот радости будет,только чтобы А.Кулеш снизил "поборы по ЖКХ "самую мало... >>>

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    Он-то решил, что сейчас только губернаторов и министров с полковниками и генералами метут? Органы не дремлют! >>>

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    "Батареи дома по-прежнему ледяные.Поэтому сделаю подарок представителям ЖКХ-абонемент в гей клуб,т.к. сомнений в их орие... >>>

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Фортуна и без неё Печатать E-mail
Суббота, 11 Март 2017

Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора".

ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. ФОРТУНА И БЕЗ НЕЁ

Сенсационные новости для вас, граждане! Депутат Швыткин намерен куда-то войти и что-то там отстаивать. Свезло так свезло. Редкостная удача. Натуральная пруха.

КОМУ ВЕЗЁТ, У ТОГО И ПЕТУХ СНЕСЁТ

Шучу, думаете? Ёрничаю? Да упаси господи. Цитирую достославный интернет-ресурс 1line.info практически дословно: «Юрий Швыткин, как заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, рассказал о приоритетах в области безопасности атомных городов и страны в целом. Особое внимание в беседе было уделено перспективам Зеленогорска в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Комплексное развитие моногородов». Юрий Николаевич заявил о планах войти в состав рабочей группы ГД по развитию моногородов, чтобы иметь возможность отстаивать интересы ЗАТО Красноярского края».

Кто или что мешает депутату-едросу хоть что-нибудь заметное сделать для закрытых или вообще хоть каких-нибудь городов Красноярского края либо России в целом – традиционно не уточняется. Наверное, жидобендеровцы с англичанкой гадят. Но в любом случае железных и зелёных горцев теперь можно поздравить. Всё, чёрная полоса в жизни кончилась. Отныне – только отпуск в Майами и работа в экономическом блоке краевого «правительства». Сбылась вековая мечта моногородского заколючинского народа. А всем прочим – завидовать и мечтать о появлении на горизонте собственного богатыря. Потому что без него никак. И вот вам вопиющий пример тому.

«Глава городского округа «Город Лесной» принял участие в совещании под председательством министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Нисковских. Главный вопрос повестки – согласование основных параметров доработанной заявки Лесного на присвоение городу статуса ТОСЭР – территории опережающего социально-экономического развития.

За два минувших года силами специалистов администрации Лесного и комбината «Электрохимприбор» подготовлен проект создания ТОСЭР на территории города, предполагающий реализацию 7 основных инвестиционных программ. Среди них – производство непрерывного базальтового волокна, элегазовых выключателей, OSB плит, углеродных наноматериалов и продукции на их основе.

Общая площадь земель, выделяемых под производство, составит более 135 гектаров. Планируемое число вновь создаваемых рабочих мест – 545. Объём инвестиций в основной капитал по проектам ТОСЭР предполагается на уровне 2 миллиардов рублей, при этом налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды ожидаются в размере 14 миллиардов рублей за десять ближайших лет.

На сегодняшний день проект организации ТОСЭР в Лесном проработан Министерством инвестиций и развития Свердловской области и практически готов к отправке в федеральное Министерство экономического развития».

Понятно вам, бездельники? Два года непрерывного стахановского труда – и проект практически готов к отправке. Ещё лет пять пройдёт, и его получат в Нерезиновой. А был бы собственный рыцарь под рукой, вскочил бы он в бесплатный самолёт и собственноручно доставил бы цидулку на подпись лично дорогому Владимиру Владимировичу. Ну, или в рабочую группу Госдумы по моногородам. Невелика разница.

НОВЫЕ КРЕПОСТНЫЕ

Конечно, я бы не отказался послушать слугу народного о государственных приоритетах в области безопасности атомных ЗАТО. Наверное, там что-то такое специфическое имеется, чего обычным населённым пунктам не полагается. Права, возможно, или уровень жизни?

«Жителям закрытых административно-территориальных образований не позволят решать их судьбу. Соответствующий законопроект Государственная Дума отклонила в первом чтении. Автор инициативы, депутат палаты от ЛДПР Алексей Диденко, представляя документ коллегам, рассказал, что он призван изменить статус ЗАТО. Их судьбу в настоящее время решает непосредственно Правительство РФ. При этом ни референдумов, ни опросов самих жителей закрытых городов не проводится.

Парламентарий подчеркнул, что на этих территориях сложился свой образ жизни: благодаря закрытому режиму и преступников в разы меньше, и наркотиков. Кроме того, с учётом специфики работающих там предприятий их жители получают дополнительное медицинское обеспечение. В связи с этим проживающие в ЗАТО боятся в том числе, что интеграция в свободный рынок уничтожит плоды их многолетнего труда. Диденко уверен, что среди жителей ЗАТО должен проводиться референдум при решении вопроса об изменении статуса города, причём его результаты должны носить не рекомендательный, а обязательный характер.

Член Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Денис Парфёнов напомнил, что предложение о создании, преобразовании или об упразднении закрытого административно-территориального образования вносится кабмином. «Ограничение прав граждан на выражение своего волеизъявления при преобразовании или упразднении ЗАТО, а также установлении или изменении границ преобразуемого ЗАТО предусмотрено в целях обеспечения безопасного функционирования находящихся на его территории организаций или объектов, в том числе для возможности оперативного принятия решений по данным вопросам», — объяснил парламентарий. По его словам, принятие законопроекта может негативно повлиять на реализацию общегосударственных функций на территории ЗАТО.

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Депутат «Единой России» Андрей Альшевских сказал, что законопроект хорош с точки зрения выявления общественного мнения, но надо обратить внимание на документ с точки зрения финансово-экономического обоснования. «Реализация законопроекта может потребовать дополнительных средств, и потому нецелесообразно принимать документ», — объяснил парламентарий».

Обратили внимание, какие они там все молодцы? Комитет по местному самоуправлению вполне успешно добивает это самое самоуправление, уж простите за привязчивую тавтологию. А отсылка к бюджетным расходам вообще хороша! Ею можно сопровождать любое телодвижение снизу. Тем более, что оттуда если что и доносится нынче, так это просьбишки подкинуть деньжат, да чуть-чуть ослабить административную удавку. А кому порядки наши не нравятся, те могут ехать на Донбасс или в Сирию и поубивать там кого-нибудь, по своему усмотрению. Это можно.

«Второго марта в Озерске предали земле тело Ивана Слышкина. Стало известно, что он служил не в Вооруженных силах России, а в частной военной компании Вагнера. Этот факт породил разногласия среди жителей закрытого города: в группе «Подслушано в Озерске» соцсети ВКонтакте одни горожане называют Ивана героем, который погиб, защищая Родину. Другие ссылаются на статью 359 УК РФ («Наемничество»), запрещающую любую военную службу, если она не связана с государством. А третьи в открытую угрожают вторым, задающим неудобные вопросы: «Я могу серьезных ребят попросить они тебя у дома встретят и ответят на все твои вопросы».

О смерти Ивана рассказывалось в записи на стене группы. Похоронили парня аккурат в день, когда ему должно было исполниться 24 года. К 23 годам он имел серьезные награды «За службу на Северном Кавказе», «За мужество» и «За отвагу». Разногласия в оценке случившегося у авторов многочисленных комментариев породил следующий абзац: «Все мы зарабатываем, как умеем. Кто-то продает одежду, кто-то печет пироги, кто-то держит «ядерный щит», кто-то тушит пожары, а кто-то служит в армии. Иван был солдатом. Не секрет, участники боевых действий получают всевозможные доплаты. Именно так Иван оказался в Сирии. Назовем его добровольцем».

Назовём, ага. Только прокуратуре ничего не говорите.

В КРУГУ ВРАГОВ

Дальше заметку читаем:

«Гибели в Сирии нашего земляка посвятили журналистское расследование сотрудники РБК. Заголовок материала не оставляет сомнений – «Погибший в Сирии россиянин Слышкин служил в «группе Вагнера».  Интернет-издание сообщает, что он готовил бойцов элитного формирования вооруженных сил Сирии и был убит снайпером 12 февраля.

«Полтора месяца назад Иван Слышкин находился на военном аэродроме Шайрат, в 35 км к юго-востоку от города Хомс, и был убит во время разведывательной операции в районе месторождения Шаэр», – рассказал собеседник РБК, участвующий в военных действиях на территории Сирии.

По словам бывшего сослуживца Слышкина, зарплата в частной военной компании Вагнера на базе в России начинается от 80 тысяч рублей, а в Сирии — примерно 250 тысяч рублей в месяц. За погибшего по контракту предусматривается компенсация».

Искренне надеюсь, что родственникам официального российского наёмника пригодятся заработанные на его смерти деньги. Ну, раз уж ему самому рыцарю впрок они не пошли.

***

Зарабатывать, впрочем, в современной России можно и без риска для жизни и нелегального пересечения госграницы. Правда, доходы будут заметно ниже. И какая-то несправедливость тут просматривается, на мой взгляд:

«Уголовное дело бывшего военного комиссара закрытого города Валерия Скирневского, обвиняемого в получении взятки «в значительном размере», поступило для рассмотрения в Северский суд. Напомним, военкома задержали сотрудники ФСБ при получении взятки в 100 тысяч рублей за выдачу военного билета. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы».

***

Кстати, о границах. С интервалом в несколько дней из бывшего Арзамаса-16 поступили два однотипных сообщения, на самом деле вполне способных оказаться неудачным пересказом общей истории. Сами посудите.

«Правоохранители задержали мужчину, который пытался проникнуть в закрытый город. Об этом рассказали представители Росгвардии. Происшествие случилось несколькими днями ранее в Сарове. Там правоохранители задержали мужчину, который незаконно пытался проникнуть в закрытый город Саров. Правонарушителя отправили в отдел полиции. Там было установлено, что двадцатидвухлетний парень ранее уже бывал в местах лишения свободы. Сейчас проводится проверка по данному инциденту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

Отечественная журналистика на последнем издыхании, практически…

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«Военнослужащие Росгвардии под руководством начальника караула Ваняева в очередной раз предотвратили попытку незаконного проникновения в наше ЗАТО. По сообщению военного источника, на пульт часового оператора поступил сигнал о срабатывании технических средств охраны на одном из участков. На место срабатывания выехала тревожная группа во главе с начальником караула, причём на точку офицеры прибыли скрытно. Здесь военнослужащие обнаружили нарушителя: некий мужчина пытался проникнуть через инженерные заграждения периметра контролируемой зоны. Прапорщик вместе с младшим сержантом Дмитрием Климаковым задержали злоумышленника, он был передан сотрудникам полиции Сарова. Последние составили протокол об административном правонарушении. Дата происшествия не указана, пресс-релиз опубликован утром 8 марта».

Никому ни слова, большая просьба. Так надо. Мало ли что?

СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКАХ

Криминальные новости на этой неделе столь причудливы, что нам придётся немного отступить от ранее избранного формата, иначе просто не вытянем. К тому же воспитательный момент никак нельзя упустить. Хочешь заработать? Езжай на Украину и убей там кого-нибудь… Ах, да: я ведь это уже говорил! Тогда поехали.

«Полицейские задержали 32-летнего мужчину по подозрению в краже четырех коллекционных самоваров у жителя поселка Самусь города Северска. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан приятель потерпевшего, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. "Подозреваемый проник в дом, открыв дверь железным прутом. Ущерб, причиненный преступными действиями, составил 40 тысяч рублей", – говорится в сообщении».

***

Попрание святых происходит повсеместно, товарищи:

«В полицию закрытого города в Пензенской области поступило сообщение о преступлении, совершенном на улице Заречной. Днем неизвестный, находясь в храме-часовне, из ящика для пожертвований открыто украл 1 700 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 38-летнего местного жителя, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был опрошен и признался в содеянном».

***

А вот и бывший Красноярск-45. Точнее, его тёмное прошлое:

«В закрытом городе Зеленогорске завершено расследование многоэпизодного дела о преступлениях 11 граждан, в том числе четырех несовершеннолетних. Все они обвиняются в кражах и мошенничестве. Подельники похищали аккумуляторы из припаркованных автомобилей, электроинструменты и бытовую технику из квартир и гаражей. Сумма ущерба превысила 170 тысяч рублей. В чем заключалось мошенничество, не уточняется. Всего правоохранители выявили 17 подобных преступлений. Кроме того, двое граждан также обвиняются в вовлечении в преступление несовершеннолетних».

***

Ну, и чисто мичуринский пресс-релиз:

«Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению двух жителей Северска. Следствие по делу осуществляло Управление ФСБ России по Томской области. Обвиняемые в гаражном боксе, расположенном на территории закрытого города, выращивали наркосодержащее растение рода «конопля». Из этих растений обвиняемые в целях последующего сбыта получили наркотическое средство «марихуана» и содержащие наркотическое вещество части растений в крупном размере. Санкции предусматривают возможность назначения максимального наказания в виде лишения свободы на срок до двадцати лет».

А не нужно составлять конкуренции профессионалам!

ЖКХ: ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ

В этом разделе мы вообще-то о жуликах почти не говорим, но что прикажете делать, если практически вся жилищно-коммунальная сфера России превращена в одно сплошное мутное болото, где с деньгами населения можно делать вообще всё, что захочешь?

Буквально четыре последних сообщения с мест:

«Буквально сегодня специалисты выехали на проверку «Горгаз Заречный». По данной организации в прошлом году мы выдавали предупреждение по обращению граждан, связанному с включением в договор необоснованных, непредусмотренных законодательством условий», - рассказала руководитель УФАС по Пензенской области Оксана Кузнецова.

С жителей закрытого города взималась двойная оплата за содержание внутридомовых сетей, которые находятся за пределами квартир собственников. По данному факту специалисты продолжают проверку. В ближайшее время антимонопольная служба планирует усилить контроль тарифного регулирования».

***

«Девятого марта начальник отдела сбыта ММПКХ Игорь Фролов встретился с представителями озерских средств массовой информации и дал разъяснения по ошибочным начислениям, отраженным в платежных квитанциях за февраль.

– Ошибка была вызвана сбоем в банковском программном обеспечении, – подчеркнул Игорь Фролов. – Согласно существующему порядку показания индивидуальных приборов учёта вносятся в электронную базу данных месяцем позже, далее через банк формируются квитанции, которые жители округа получают в печатном виде. В этом месяце произошёл технический сбой, в квитанции за февраль были включены начисления за январь и февраль.

Следует отметить, что законодательство позволяет ресурсоснабжающей организации производить расчёт по средним показаниям и предъявлять его к оплате в тех случаях, когда по какой-то причине показания ИПУ не были переданы в электронную базу данных. В данном случае произошло так, что программа сформировала платёж по средним показаниям и за январь, и за февраль.

– Данная ошибка была выявлена, но квитанции уже были напечатаны с искажёнными данными, – пояснил Игорь Фролов. – В настоящее время сделаны выводы, в будущем на этом этапе будет осуществляться дополнительный контроль. Те, кто уже оплатили квитанции с ошибочными начислениями, в следующем месяце, когда все данные будут проверены и представлены к оплате объективно, смогут обратиться в кассу и вернуть деньги, либо они будут учитываться при оплате за следующий месяц».

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А вот из Трёхгорного пишут:

«Когда в 2010 году федеральный закон «Об энергосбережении» обязал собственников обеспечить установку и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта энергоресурсов, задачу  выполнили «Энергосети», закупив приборы у НПО «Автоматика» (Екатеринбург) с рассрочкой на 5 лет. В феврале 2015 года управляющие компании приняли приборы, но не организовали их обслуживание, поэтому значительная часть счётчиков работает далеко за пределами допустимой погрешности.

Такие приборы выведены из коммерческого учёта, с определенного времени и плата за их установку с собственников не взимается. Приостановлены расчёты с «Автоматикой», которая в мае прошлого года обратилась к губернатору за содействием в возврате вложенных средств. С начала второго полугодия планируется применить повышающий коэффициент оплаты общедомовых ресурсов по тарифу. С.Н.Спичко обратился к депутатам как представителям населения, с просьбой обязать управляющие компании обеспечить обслуживание приборов.

Свою информацию депутатам представили и руководители управляющих компаний «Управляющая компания» и «ЖЭК». Руководитель первой посетовал на инертность жителей, ненадлежащее качество приборов, неисполненные «Автоматикой» гарантийные обязательства. Специалисты «ЖЭК» представили более позитивный опыт решения проблемы. Однако за долгий период взаимопонимания между управляющими компаниями, МПОЭ и «Автоматикой» так и не найдено. Главная задача — ввести приборы в эксплуатацию и обеспечить их обслуживание, не допустив резкой финансовой нагрузки на собственников жилья».

А почему, собственно? Стричь так стричь. И нечего тут стесняться.

КОНТРОЛЬ ПЛЮС МИНУС БЕЗОПАСНОСТЬ

Ответ на риторический вопрос «Куды ж мы котимси?» попытались дать намедни в закрытом Новоуральске. Получилось тоже забавно, как минимум.

«Предприятие госкорпорации «Росатом» – ОАО «ОТЭК» – готовится к получению статуса единой теплоснабжающей организации, что даст ему возможность ввести собственный расчетный центр в городе. Также «ОТЭК», который приобрел ТЭЦ «Уральского электрохимического комбината» (входит в ГК «Росатом»), считают вероятным покупателем одного из прибыльных коммунальных активов муниципалитета – городской водогрейной котельной.

По мнению депутатов и представителей рынка ЖКХ Новоуральска, этой же компании будет предложено взять в концессию теплосети, в настоящее время находящиеся на балансе МУП «Гортеплосети», которое накопило более миллиарда рублей долга перед УЭХК за поставку теплоресурсов, и продолжает генерировать кредиторку перед «ОТЭК» из-за неплатежей управкомпании и потерь в сетях. Эксперты рынка сомневаются в заинтересованности компании «Росатома» в приобретении в концессию сетей, как и интересе к активу иных организаций.

В настоящее время «ОТЭК», УЭХК и «Гортеплосети» продолжают переговоры о покрытии долга. К концу февраля МУП обязался предоставить график платежей, но на начало марта документ в ОТЭК отсутствует. В 2016 году ОАО «ОТЭК» приобрело ТЭЦ комбината мощностью 477 Гкал/ч, которая, по словам депутатов, является резервной для атомного гиганта. С приобретением теплоисточника соответственно были оформлены и отношения с МУП «Гортеплосети», которое, по данным на середину 2016 года, задолжало поставщику порядка 600 млн рублей.

Депутаты гордумы указывают иные возможные источники погашения долга, напоминая, что в 2013 году для этих целей были использованы средства, направленные в город в рамках трехстороннего соглашения «Росатома», правительства области и администрации муниципалитета. В этом году в рамках соглашения Новоуральск получит 300 млн рублей, но, по словам главы города Владимира Машкова, они пойдут только на строительство соцобъектов.

Наиболее значительная часть задолженности муниципального предприятия образована из-за дебиторки от неплатежей управляющей компании «Новоуральская». В самой УК причиной долга называют неплатежи населения. По данным компании, сумма колеблется от 150 до 600 млн рублей в зависимости от времени года – к концу отопительного сезона она возрастает до 600 млн, к началу нового – падает до150 млн. «Должники, не платящие больше трех месяцев, учитываются отдельно. Ими на конец 2016 года накоплен долг порядка 470 млн рублей. У нас более 7 тысяч адресов таких неплательщиков. Есть отдельные «отличники», которые копят по 600 тысяч долга ежемесячно», – рассказали в компании.

Собственно на потери в сетях, по словам депутатов гордумы, приходится 20-25% теплоресурсов. Ежегодные финансовые потери из-за них в МУПе назвать затрудняются. «За последнее время в «Теплосетях» дважды сменился директор. В прошлом году на место Пискалкова пришел Александр Людовских – специалист с УЭХК. Он попытался навести порядок в системе учета, но на этот год ему контракт не продлили. Сейчас новый директор Обыденов разбирается в работе предприятия. Теоретически поставщик ресурсов (ранее УЭХК, сейчас «ОТЭК») может подать иск о банкротстве МУПа, но это ни к чему не приведет. Достаточных средств в поддержание сетей в технически исправном состоянии не вкладывается: вместо 7-8 километров в год ремонтируется 2-2,5 км», – делится оценкой ситуации представитель городской общественной организации «Антикоррупционный комитет» Михаил Титов.

В руководстве муниципалитета призывают не объединять темы накопленных перед УЭХК долгов и кредиторки перед «ОТЭК», несмотря на включение обоих предприятий в структуру «Росатома». «С УЭХК идут переговоры. С «ОТЭК» обсуждается покупка котельной. МУПы «Водогрейная котельная» (мощностью 500 Гкал/час) и «Теплосети» будут переведены в ООО. По котельной вопрос перевода решится в этом году. Последующая передача сетей в концессию в соответствии с федеральным законодательством не исключается», – рассказал глава Новоуральска Владимир Машков».

Hу красота же, ведь правда? А не сегодня-завтра ещё пиндосы нападут и украдут наше всё…

OMNIA VANITAS

Хотел было написать дежурное «Хватит негатива», но не будем спешить с такими заключениями. Если новости не высасывать из руководящего пальца, позитивчика в них получается маловато.

«В  ходе плановых проверок специалисты Межрегионального управления №42 ФМБА России выявили нарушения санитарного законодательства. Проведено три проверки – частной стоматологической клиники, детского сада и учреждения сферы обслуживания Зеленогорска. Возбуждены дела об административных правонарушениях: в детском саду – за допуск к работе лица, не привитого против сезонного гриппа, в частной стоматологии медработники не были вакцинированы против гриппа вообще. Руководителям грозит штраф».

***

«Муниципалитет опубликовал контракт на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных. Услуги обойдутся Сарову 1,642 млн рублей. При этом более полумиллиона уйдёт непосредственно на отлов — со шприцами и сетями. Десятидневное питание пойманных собаки или кошки составит в сумме 447 тысяч рублей, а еще три сотни тысяч уйдут на стерилизацию. Если животное придётся лишить жизни, то эта услуга обойдётся городу в 159 тысяч рублей.

Прошлой осенью специалисты в подробностях рассказывали, что с наших улиц приходится забирать до 80 животных ежемесячно. Два года назад на содержание и отлов заложили рекордную сумму — почти 3 миллиона рублей. Каждому отловленному питомцу будет присвоен идентификационный номер, после чего его осмотрит ветврач. Через 10 дней вольер должен опустеть, но это может случиться и досрочно, если животное заберут домой или в приют».

***

А вот и умилительный позитивчик, граждане! Всё-таки выдержали мы традицию под занавес обзора:

«Пятого марта в Снежинске прошёл традиционный забег ползунков. В этом полюбившемся снежинцам мероприятии приняли участие около 50 самых маленьких спортсменов. Всего же в этот день, вместе с сопровождающими малышей мамами и папами, бабушкам и дедушками, пришло около 200 человек. Мероприятие прошло на высоком уровне, о чём позаботилась команда организаторов: местное отделение партии «Единая Россия» и секретарь местного отделения, и.о. главы Снежинского городского округа О.П. Карпов» (отсюда).

Иллюстрация немного странноватая, но уж какая есть.

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История Железногорска
11.03.1957
создано бюро товарных экспертиз

11.03.1972
заложен пермый м2 метона в основание завода автоприцепов

11.03.1990
зарегистрировано совместное предприятие по производству поликристаллического кремния

11.03.1998
первый конкурс одареных детей "Жемчужинка-98"

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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