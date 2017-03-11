|Про ежа и голую задницу
|Пятница, 10 Март 2017
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Заколючинская служба судебных приставов как оптимистик ченнел.
За неуплату ответственности не избежать
Неуплата штрафа ГИБДД обернулась для жителя г. Железногорск Красноярского края двадцатью часами обязательных работ.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения гражданин Н. был привлечен к административной ответственности по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и получил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года.
В 60-дневный срок, предусмотренный законом для добровольной оплаты штрафа, нарушитель не поторопился исполнить свои обязательства, в результате чего в отделе судебных приставов по г. Железногорску Красноярского края было возбуждено исполнительное производство.
Когда в установленный судебным приставом-исполнителем срок, должник так и не оплатил задолженность, сотрудник Службы составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Суд назначил гражданину наказание в виде двадцати часов обязательных работ, которые ему придется провести за уборкой улиц родного города.
Судебный пристав сразу предупредил гражданина о том, что уклонение от отбывания обязательных работ влечет наложение административного штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
В ближайшее время мужчина приступит к отработке положенных часов, однако данное наказание не освобождает нарушителя от необходимости погасить первоначальный долг.
Оптимисты, эпическая сила…
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