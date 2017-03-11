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Про ежа и голую задницу Печатать E-mail
Пятница, 10 Март 2017

Заколючинская служба судебных приставов как оптимистик ченнел.

За неуплату ответственности не избежать

Неуплата штрафа ГИБДД обернулась для жителя г. Железногорск Красноярского края двадцатью часами обязательных работ.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения гражданин Н. был привлечен к административной ответственности по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и получил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года.

В 60-дневный срок, предусмотренный законом для добровольной оплаты штрафа, нарушитель не поторопился исполнить свои обязательства, в результате чего в отделе судебных приставов по г. Железногорску Красноярского края было возбуждено исполнительное производство.

Когда в установленный судебным приставом-исполнителем срок, должник так и не оплатил задолженность, сотрудник Службы составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Суд назначил гражданину наказание в виде двадцати часов обязательных работ, которые ему придется провести за уборкой улиц родного города.

Судебный пристав сразу предупредил гражданина о том, что уклонение от отбывания обязательных работ влечет наложение административного штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В ближайшее время мужчина приступит к отработке положенных часов, однако данное наказание не освобождает нарушителя от необходимости погасить первоначальный долг.

r24.fssprus.ru.

Оптимисты, эпическая сила…

 
 
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по материалам библиотеки им.Горького
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