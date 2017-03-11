Если бы Родина всем платила по двести штук, кто бы возбухал? «Б» КАК «БЕССИЛИЕ». ИЛИ «БЕЗЫСХОДНОСТЬ»? Давеча жутковатый разговор приключился за рюмкой, так сказать, чая. Почище всяких там Хичкоков… Старинная знакомая принялась жаловаться на российскую медицину. Онкологической маме, мол, выписывают по льготному рецепту не те лекарства, что помогают, а те, на которые есть деньги и высочайшее разрешение. Неприятная тема, конечно же, но такие давно уже привычны стали для поднявшейся с колен Россиюшки, и практически никого не задевают. Но буквально минут через пять разговор выруливает на выборы, и я слышу не менее привычное: «Путин наш президент», «Я политикой не интересуюсь», «Мне надо работать и деньги зарабатывать, а не на митингах выступать». Причём тут же выясняется, что зарплату оратору не то, чтобы не повышали вслед за инфляцией, но регулярно урезают. Я спрашиваю, естественно, не считает ли себя означенная гражданка инвалидом умственного труда (рюмка была не одна, да). Нет, говорит, не считаю. А тот факт, что чувство самосохранения практически полностью отсутствует у бывшего советского человека и даже тяжёлая болезнь родного человека в соседней комнате никак не возвращает его в голову, проблемой не считается. Зато Крым наш и вражеских гусей мы тракторами давим! Ну, и теперь про жилищно-коммунальное хозяйство в разрезе этого самого чувства самосохранения. Сейчас вы наглядно увидите, что его нет вообще ни у кого. Лежит себе на планете Земля целая страна, для которой что жизнь, что смерть – одно и то же. Лежит и почему-то надеется, что естественный отбор минует её. Старинную сказку про двух лягушек в кувшине сызмальства знает, разумеется, но к себе самой никак её не относит. От слова «вообще». Тяжёлая стадия дебильности, похоже... Коммунальное уравнение Два месяца назад федеральное правительство установило новый порядок оплаты общедомовых нужд (ОДН). В результате огромное количество собственников жилья стало платить больше. При этом документ противоречит прежней политике по энергосбережению: собственники теперь не вправе использовать приборы учета, потому что за это накажут управляющую компанию. Произошел возврат к нормативу, который должны были утвердить, но до сих пор этого не сделали. Из-за неоднозначного нововведения под экономическим ударом оказались и домохозяйства, и управляющие компании. На заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству депутаты рассмотрели вопрос об изменении порядка оплаты коммунальных услуг на общедомовые нужды с 1 января 2017 года. За короткий срок в Законодательное собрание по этому вопросу поступило большое количество обращений жителей разных районов края, поэтому на обсуждении проблемы присутствовали и парламентарии, не входящие в состав профильного комитета. ПРОБЛЕМА По словам руководителей управляющих компаний, существует два письма Минстроя России, подписанные одним и тем же заместителем министра. В одном из них рекомендуется расчеты общедомовых нужд вести по приборам учета. Но за это управляющие компании штрафует служба строительного надзора. В другом письме рекомендуется руководствоваться нормативами. Но тогда многократно возрастают расходы собственников. В итоге никто не понимает, как исполнять нормативные акты. Полномочия отсутствуют Позицию краевых министерств доложил замминистра строительства и ЖКХ Евгений Афанасьев. Докладчик сообщил, что органам государственной власти субъектов Федерации необходимо не позднее 1 июня 2017 года утвердить нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии на общедомовые нужды. В настоящее время у правительства края отсутствуют полномочия по утверждению нормативов потребления коммунальных ресурсов для содержания общего имущества в многоквартирном доме. Чтобы устранить этот пробел, подготовлен документ о внесении соответствующих изменений в закон «Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области предоставления коммунальных услуг и снабжения коммунальными ресурсами». Также идет работа по сбору и анализу информации для расчета нормативов потребления воды, электроэнергии и прочего на общедомовые нужды. По словам Евгения Афанасьева, ситуация сложилась не очень хорошая, но министерство проводит работу. Например, состоялось два семинара по разъяснению нового порядка оплаты. Вице-спикер краевого парламента, председатель комитета Алексей Кулеш заметил, что на этих семинарах были даны рекомендации, которые крайне сложно назвать законными: – Они противоречат Жилищному кодексу. Рекомендация продолжать платить по счетчику не выдерживает никакой критики, потому что теперь это не коммунальная услуга, а жилищная. При этом жилищная услуга по закону может меняться не чаще чем один раз в год, в то время как показания счетчиков каждый месяц будут разными. Из выступлений Натальи Щедриновой, директора УО МП ГЖКУ из Железногорска, Ирины Доброгорской, директора УК «Континент», Ирины Сидоровой, директора УК «Хоумсервис», следует, что требования федерального законодательства противоречивы. Алексей Кулеш считает, что такой документ «подрывает доверие к власти, потому что он неоднозначный, кто как хочет, тот его так и применяет, и непонятно, когда это неоднозначное применение закончится». Дамоклов меч ЖКХ В решении комитета депутаты предложили зафиксировать, что действующее нормативное регулирование по этому вопросу не отвечает фактическому состоянию дел в отрасли, интересам граждан и управляющих компаний. Владислав Зырянов так отреагировал на один из аргументов доклада заместителя министра, заметившего, что нормативы потребления на общедомовые нужды у нас одни из самых низких в Сибирском федеральном округе: – Мы взяли один пример с пятиэтажкой в Минусинске – сколько было в прошлом году начислено по счетчикам и сколько в этом году по нормативам: получается в 2,19 раза больше. При расчете норматива вы должны равняться не на соседей наших, а, как написано в постановлении, учитывать особенности дома. По сути, сегодня у нас идет уравниловка Норильска, Минусинска, Красноярска. Это же неправильно! Нормативы надо пересматривать. Илья Зайцев предложил протокольно обратиться к председателю правительства края и поставить вопрос о неэффективности работы министерства строительства и ЖКХ. – В письме за подписью замминистра строительства от 28 февраля сообщается, что только после принятия закона вы начнете разрабатывать методику, а сейчас вы анализируете информацию. Почему в октябре 2016 года вы не вышли с инициативой об изменении краевого закона? Вы знали, что такие изменения можно и нужно принимать. Теперь вы рассказываете, что у нас нет полномочий, чтобы утверждать эти самые методики. Александр Бойченко поддержал инициативу коллеги и предложил обратиться к губернатору с просьбой дать оценку работы тех людей, которые в силу своих служебных обязанностей должны были предвидеть проблему, ставшую масштабной. Заместитель председателя комитета Елена Пензина заметила: «Проблема дамокловым мечом прошлась и по жителям, и по управляющим компаниям», – и предложила министерству плотнее работать с управляющими компаниями, а не только с муниципалитетами. Люди со своими бедами идут в жилищные конторы, вся информация по этой теме – о домах разной этажности, с наличием или отсутствием лифтов – уже собрана у них. Елена Евгеньевна также попросила обратить внимание на работу службы строительного надзора, контролирующей деятельность управляющих компаний. Народные избранники также интересовались, когда жители края вновь начнут получать государственную поддержку, которой они лишились из-за нового порядка оплаты ОДН; когда они смогут рассчитываться по общедомовым приборам учета, чтобы это не было нарушением с последующим наказанием управляющих компаний; кто и когда компенсирует людям стоимость приборов учета, если они не смогут по ним рассчитываться. Ответы на все вопросы депутатов, на которые не смогли ответить на заседании представители министерства, парламентарии предложили направить им в письменном виде. КОММЕНТАРИЙ Алексей КУЛЕШ, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству: – Мы хотим, чтобы министерство строительства и ЖКХ разработало перечень действий для нормативного урегулирования данной ситуации на территории Красноярского края. Если для этого потребуется обратиться в федеральное правительство, мы готовы эту инициативу поддержать. Если потребуется какое-то законодательное регулирование на уровне Красноярского края, мы и это поддержим. Это очень важная социальная проблема. Если бы в октябре прошлого года министерство предвидело эту ситуацию, оно уже тогда должно было обратиться в Законодательное собрание с предложением принятия закона края, который позволял бы разрабатывать этот норматив. Это была главная претензия к министерству: за полгода не сделано ничего, чтобы подготовиться к принятию этого норматива. В идеале нормативное регулирование должно быть таким, чтобы люди платили по факту потребления, по счетчикам. Это во-первых. Во-вторых, для тех домов, где отсутствуют счетчики, должны быть разработаны максимально индивидуализированные нормативы, которые учитывают и возраст дома, и материал его стен, и прилегающие к этому дому элементы благоустройства, чтобы управляющие компании не несли убытки перед ресурсоснабжающими организациями, а граждане понимали, за что они платят и какую сумму. На сегодняшний день такое понимание отсутствует и у жителей, и у управляющих компаний. Ситуация недопустимая, она продолжается уже три месяца, необходимо с этим что-то делать. До 15 марта министерство обещает нам представить будущую архитектуру решения этой проблемы, то есть необходимые для принятия правовые документы, чтобы эта система не была внутренне противоречивой. gnkk.ru . Р.S. Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев и генеральный директор Горно-химического комбината Петр Гаврилов приняли участие в заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Красноярского края. Обсуждался проект перечня социально значимых и приоритетных рынков региона. - В федеральной логике нам следует утвердить основные социально-значимые направления, по которым можно будет привлечь частные инвестиции, привлечь предпринимателей к оказанию услуг нашим жителям, - отметил Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Согласно расчетам краевых аналитиков сейчас необходимо активно вовлекать бизнес в такие сферы как дошкольное образование, организация детского отдыха и оздоровления, дополнительное образование детей, медицинские услуги, психолого-педагогическое сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья, культура, ЖКХ, розничная торговля, пассажирские перевозки наземным транспортом, связь и социальное обслуживание населения. - Со временем должна возрасти конкуренция по предоставлению услуг в данных направлениях. Иначе качество услуг снижается, - акцентировал внимание участников заседания министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Михаил Васильев. По мнению руководителя минэка региона, потенциал по участию предпринимателей достаточно высокий. - Развивая возможность для участия частных бизнесов в предоставлении услуг населению, в том числе в сферах социальной помощи, образования, спорта, культуры, мы должны тщательно отслеживать качество таких услуг, а так же поддерживать муниципальными учреждениями те виды услуг, которые жителям нужны, а для предпринимателей не привлекательны, - прокомментировал Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев по окончанию заседания Совета. Отметим, что по итогам обсуждения проект перечня социально значимых рынков был утвержден. 24rus.ru . Р.P.S. Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 13 марта. Депутаты за благоустройство Железногорска и комфортное проживание в нем. Как продвигается программа «Городская среда»? Сколько предложений поступает от горожан по благоустройству улиц и дворов Железногорска. Какими возможностями обладает депутат, чтобы помогать людям? Об этом и многом другом будем говорить с депутатом Совета депутатов Евгением Балашовым. vk.com .