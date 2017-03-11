Бывшие менты - люди шустрые, как правило. Взять хоть г-на Илютина... А СУДЬИ-ТО КТО? К нашей заметке от пятого марта добавилась солидная документальная база. Третейский суд Красноярского края – это действительно очень интересное место. Из сопроводительного письма: «Илютин регулярно нарушает закон как при рассмотрении гражданских споров, так и при аттестации граждан на должность третейского судьи, вводя их в заблуждение, что их принимают на должность коллегиального судьи, а на самом деле подсовывает им третейское соглашение, заставляя сначала подписать его, а потом ознакомиться. Я читаю и удивляюсь, как его еще не привлекли к уголовной ответственности за мошенничество? Наталья Катаева.» *** Эпиграф: «Глупый пингвин робко прячет. Умный – храбро достаёт». (Максим Горький, из ненаписанного) Определение № 2-1141/2016 05 июля 2016 года Ленинский районный суд г. Красноярска, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Эй Ви Риэлт» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Красноярского городского Третейского суда при ОДО «Третейский суд Красноярского края», УСТАНОВИЛ: ООО «Эй Ви Риэлт» обратилось в суд с указанным заявлением, ссылаясь на то, что Красноярский городской Третейский суд при ОДО «Третейский суд Красноярского края» в составе третейских судей Илютина А.В., Зуйко О.С., Солецкой Н.А., рассмотрел 16.10.2015 года гражданское дело * по иску ООО «Эй Ви Риэлт» к Ташиеву Ж.Ж. о взыскании денежных средств по договору оказания услуг по покупке объекта недвижимости * от 07.11.2014 года и своим решением постановил: «Взыскать с Ташиева ЖЖ, * года рождения, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Эй Ви Риэлт» (ИНН *) /.../ всего денежные средства в размере 132 686 (сто тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей»… Должник Ташиев Ж.Ж. и его представитель Сорокин И.Н. (полномочия подтверждены) в судебном заседании возражали против заявленных ООО «Эй Ви Риэлт» требований о выдаче исполнительного листа, ссылаясь на то, что он (Ташиев) не был надлежащим образом уведомлен об избрании (назначении) третейских судей, о времени и месте заседания, в связи с чем, не мог представить суду свои объяснения, кроме того в Свердловском районном суде г. Красноярска в настоящее время находится на рассмотрении гражданское дело по заявлению Ташиева Ж.Ж. об отмене решения Красноярского городского Третейского суда при ОДО «Третейский суд Красноярского края» от 16.10.2015 года по гражданскому делу * по иску ООО «Эй Ви Риэлт» к Ташиеву Ж.Ж. о взыскании денежных средств по договору оказания услуг по покупке объекта недвижимости… Согласно п. 2 ч. 2 ст. 426 ГПК РФ суд отказывает в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если установит, что решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 426 ГПК РФ суд отказывает в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда только в случаях, если сторона не была уведомлена должным образом об избрании (назначении) третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам не могла представить третейскому суду свои объяснения… Оценив пояснения стороны должника, о том, что он (Ташиев) не получал уведомления Третейского суда о дате судебного заседания, а также, вышеуказанные материалы дела, находившегося в производстве Третейского суда, суд приходит к выводу, что доказательств надлежащего в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 426 ГПК РФ уведомления Ташиева Ж.Ж. об избрании (назначении) третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания третейского суда, заявителем не представлено… *** Определение № 2-4407/2016 19 сентября 2016 года Свердловский районный суд г. Красноярска, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Леонтьевой Елены Викторовны к ООО «Эй Ви Риэлт» об отмене решения третейского суда, УСТАНОВИЛ: Леонтьева Е.В. обратилась в суд с указанным заявлением, в обоснование которого указала, что в рамках заключенного сторонами ООО «Эй Ви Риэлт» и Леонтьевой Е.В. договора возмездного оказания услуг по продаже недвижимости все споры и разногласия между сторонами рассматриваются в третейском суде г.Красноярска. в связи, с чем истец ООО «Эй Ви Риэлт» обратился в третейский суд с иском о взыскании с ответчика Леонтьевой Е.В. задолженности по договору. Решением постоянно действующего Красноярского Третейского суда при ОДО «Третейский суд Красноярского края» под председательствующим третейского суда Илютина А.В., в составе коллегиальных третейских судей Зуйко О.С., Солецкой Н.А. от 16.10.2015г с Леонтьевой в пользу истца взысканы 46500 рублей сумма неуплаченного вознаграждения по договору, неустойка 4417 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами 1228,96 руб., судебные расходы и третейский сбор 26486 руб., всего 78 631,96 руб. Леонтьева Е.В. ссылается на то, что о принятом решении третейского суда она узнала лишь 03.03.2016г, когда судебным приставом-исполнителем были произведены исполнительские действия в виде наложения ареста на денежные средства на счет в Сбербанке России и получила его только 09.03.2016г. Кроме того, Леонтьева Е.В. ссылается на то, что при рассмотрении дела в третейском суде она не была извещена своевременно и надлежащим образом о дате месте и времени рассмотрении дела, третейский суд рассмотрел дело в ее отсутствие… Заявитель не согласна с решением суда, поскольку ссылается на то, что договор оказания возмездных услуг от 07.06.2015г. был ею расторгнут 19.06.2015г. в одностороннем порядке, требование о расторжении было направлено по юридическому адресу истца, а также на электронный адрес, следовательно, соглашение о возможности третейского разбирательства при обращении истца в третейский суд являлось недействительным… Учитывая дату судебного заседания, на котором было вынесено решение по делу, а именно 16.10.2015г., третейский суд направил сторонам извещения заблаговременно, однако, данное извещение Леонтьевой Е.В. не получено, что подтверждается ответом УФПС Красноярского края Филиал ФГУП «Почта России» из которого следует, что письмо № 66009711353685 ни адресатом, ни отправителем не получено, 23.10.2015г. сдано на временное хранение в число невостребованных почтовых отправлений в архив Красноярского почтамта, что дает основание суду сделать вывод о ненадлежащем уведомлении ответчика Леонтьевой Е.В. о дате третейского разбирательства… При таких обстоятельствах, суд учитывая не получение извещения Леонтьевой Е.В. о дате, месте и времени рассмотрения третейского разбирательства, получение ею копии решения Третейского суда 09.03.2016г. при обращении в Третейский суд, считает заявление Леонтьевой Е.В. подлежащим удовлетворению. *** Дело № 2-1117/2016 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13 июля 2016 года Железногорский городской суд Красноярского края в составе председательствующей судьи Подъявиловой Т.В., при секретаре Алферове А.В., с участием заявителя Примакова А.А, представителя ответчиков Юсупова А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Примакова А.А. о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, У С Т А Н О В И Л: Требования мотивированы тем, что постоянно действующим Красноярским городским Третейским судом при ОДО «Третейский суд Красноярского края» по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о взыскании с Шильникова В.В. в пользу заявителя Примакова А.А. суммы долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1800000 рублей, неустойки в размере 7560000 рублей, компенсации понесенных судебных расходов в размере 167020 рублей. Кроме того, решением обращено взыскание на заложенное имущество, принадлежащее Шильниковой Л.А. – транспортные средства <данные изъяты> 2007 года выпуска госзнак №, путем продажи с публичных торгов с определением начальной продажной цены 1314 000 рублей и автомобиль <данные изъяты> года выпуска госзнак № RUS c начальной продажной ценой 748400 рублей. Ссылаясь на положения ст. 45 ФЗ «О третейских судах в РФ» просил выдать исполнительные листы на принудительное исполнение указанного решения, поскольку оно не исполнено в добровольном порядке. В судебном заседании представитель ответчиков Юсупов А.С. (полномочия на основании доверенности) возражал относительно заявленных требований, просил отказать в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Красноярского городского Третейского суда при ОДО «Третейский суд Красноярского края» по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ, указав, что оно нарушает основополагающие принципы российского права. Так, аналогичное решение по иску Примакова А.А. к Шильникову В.В, Шильковой Л.В. было принято Красноярским городским Третейским судом при ОДО «Третейский суд Красноярского края» в составе председательствующего судьи Илютина А.В. ДД.ММ.ГГГГ, по которому заявитель Примаков А.А. обращался в Железногорский городской суд с заявлением о выдаче исполнительных листов, но впоследствии отказался от требований и производство по делу было прекращено. Решение от ДД.ММ.ГГГГ отменено председателем Красноярского городского Третейского Суда в нарушение действующего законодательства, а принятое решение по спору между теми же сторонами и о том же предмете по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, является недопустимым в соответствии с действующим законодательством… Решение Постоянно действующего Красноярского городского третейского суда при ОДО «Третейский суд Красноярского края» от 21.03.2016 года не соответствует принципам законности и объективности, нарушает основополагающие принципы российского права, поскольку фактически третейским судом по одному и тому же делу постановлено два вступивших в законную силу решения, что не предусмотрено действующим законодательством. При этом доводы о том, что решение от 15.01.2016 года отменено определением председателя Красноярского городского Третейского суда Илютиным А.В. и ссылка на раздел Регламента постоянно действующего Красноярского городского Третейского суда при ОДО «Третейский суд Красноярского края» не может быть принят во внимание, поскольку не соответствует закону. *** Там ещё несколько судебных актов приложено было, но главное вы уже поняли, я надеюсь. Поэтому следующий эпизод – о самом третейском суде и его взаимоотношениях с потенциальными судьями. Определение № 33-3003/2014 город Красноярск 31 марта 2014 года Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда, рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Быстровой М.Г. заявление Илютина А.В. о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения постоянно действующего Красноярского городского Третейского суда при ОДО «Третейский суд Красноярского края» по гражданскому делу № от <дата> года, по частной жалобе Бокатюк Г.А. на определение Октябрьского районного суда г. Красноярска от 17 января 2014 года которым постановлено: «Заявление Илютина А.В. о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения постоянно действующего Красноярского городского Третейского суда при ОДО «Третейский суд Красноярского края» по гражданскому делу № от <дата> удовлетворить. Выдать исполнительный лист на принудительное взыскание по решению постоянно действующего Красноярского городского Третейского суда при ОДО «Третейский суд Красноярского края» по гражданскому делу № от 21.06.2013, о взыскании в пользу Илютина А.В. с Бокатюка Г.А. 50 000 рублей в качестве компенсации расходов по оплате расходов аттестационной комиссии, 112 500 рублей в качестве пени за просрочку компенсации расходов по оплате расходов аттестационной комиссии, 10875 рублей в качестве возмещения понесенных истцом расходов по оплате третейского сбора, а всего -173 375 рублей. Взыскать с Бокатюка Г.А. в пользу Илютина А.В. расходы по оплате государственной пошлины в размере 1500 рублей.». Заслушав докладчика, судебная коллегия УСТАНОВИЛА: В частной жалобе Бокатюк Г.А. просит определение отменить, как незаконное, ссылаясь на то, что никакой задолженности перед Илютиным А.В. он не имеет, об избрании третейского судьи для рассмотрения данного спора и о времени судебного разбирательства в третейском суде он не был уведомлен. Кроме того, указывает, что заключенное между ним и Илютиным А.В. третейское соглашение является недействительным, данный спор не мог быть рассмотрен этим третейским судом, поскольку Илютин А.В. является председателем Третейского суда <адрес>, при котором создан данный городской третейский суд… Как видно из материалов дела, Бокатюк Г.А. обратился <дата> к председателю Третейского суда Красноярского края (ОДО) с заявлением о допуске к участию в аттестации на судью Красноярского городского Третейского суда при ОДО Третейском суде Красноярского края (л.д.15). В соответствии Положением «Об общественной аттестации третейских судей (арбитров) в Третейском суде Красноярского края» общественную аттестацию лиц, претендующих на получение статуса третейского судьи в данном суде, проводит комиссия Третейского суда Красноярского края, в порядке, установленном настоящим положением, при этом состав такой комиссии утверждает председатель данного суда. В случае принятия комиссией решения об аттестации претендента (присвоения ему статуса третейского судьи), последний обязан в течение пяти календарных дней с момента уведомления о таком решении оплатить расходы аттестационной комиссии в размере 50 000 руб в кассу регионального третейского суда, после чего ему будет выдано соответствующее удостоверение. Для прохождения такой аттестации претендент обязан заключить и передать наряду с другими документами в том числе Третейское соглашение об обязательствах выполнения условий данного Положения (п.3, п.4, п.6 и п.10 Положения, л.д. 14)… Из имеющегося в деле уведомления от <дата>, полученного в этот же день Бокатюком Г.А., следует, что решением аттестационной комиссии Третейского суда Красноярского края ему присвоен статус третейского судьи Красноярского городского Третейского суда при ОДО «Третейском суде Красноярского края» (л.д.17), при этом расходы за его аттестацию в сумме 50 000 руб были уплачены <дата> в кассу ОДО «Третейский суд Красноярского края» Илютиным А.В. Из этого следует, что вышеуказанное третейское соглашение заключено до возникновения оснований для предъявления иска, поскольку на момент его заключения аттестация еще не была проведена, решение о присвоении Бокатюку Г.А. статуса третейского судьи не принято, обязательств по оплате расходов за работу аттестационной комиссии еще не возникло и эти расходы Илютиным А.В. за Бокатюка Г.А. еще не были оплачены, что в условиях, когда данное третейское соглашение заключено путем присоединения к нему, а сама обязанность заключения такого третейского соглашения императивно установлена Положением «Об общественной аттестации третейских судей (арбитров) в Третейском суде Красноярского края», свидетельствует о недействительности данного третейского соглашения. Кроме того, судебная коллегия считает необходимым отметить, что сторонами данного третейского соглашения являются лица, один из которых является председателем ОДО «Третейский суд Красноярского края», а другой – является лицом, претендующим на получение статуса третейского судьи Красноярского городского третейского суда при ОДО «Третейский суд Красноярского края», который этим лицом в настоящее время получен, причем Третейское соглашение заключено между ними в связи с обращением Бокатюка Г.А. к председателю Третейского суда Красноярского края Илютину А.В. за проведением комиссией этого суда его аттестации с целью получения статуса третейского судьи. В этой связи сама по себе установленная вышеуказанным третейским соглашением возможность оплаты Илютиным А.В. за Бокатюка Г.А. расходов за работу аттестационной комиссии суда, в котором он, Илютин А.В, является председателем, с одновременной возможностью рассмотрения возникающих в связи с этим споров в третейском суде, созданном при Третейском суде Красноярского края, и в котором Бокатюк Г.А. теперь является третейским судьей, свидетельствуют о нарушении гарантии объективной беспристрастности суда и, как следствие, справедливости рассмотрения спора… С учетом изложенного судебная коллегия приходит к выводу, что законных оснований для удовлетворения заявленных Илютиным А.В. требований о выдаче исполнительного листа для принудительного исполнения вышеуказанного решения третейского суда не имелось. *** Решение от 5 августа 2013 г. Судья Железногорского городского суда Красноярского края Подъявилова Т.В., при секретаре судебного заседания Елфимовой О.В, с участием истца Лерк О.В, представителя истца Сподобаева М.В., ответчика Илютина А.В, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Лерк О.В. к Илютину А.В. о признании недействительной сделки, УСТАНОВИЛ: Истец Лерк О.В. обратилась в суд с иском к ответчику Илютину А.В. и просила признать недействительным заключенное 05 апреля 2013 года третейское соглашение. Требования мотивированы тем, что на сайте бесплатных объявлений в конце марта 2013 года истец прочла размещенное объявление о том, что ОДО Третейский суд Красноярского края набирает судей, заработная плата составляет (...) рублей, работодателем является ОДО Третейский суд Красноярского края. Указанная информация ввела ее в заблуждение о том, что на работу ее принимает третейский суд Красноярского края по трудовому договору. На сайт Третейского суда ею было отправлено резюме и получен ответ ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ она приглашается на собеседование, предложено представить на рассмотрение подлинники и копии всех документов, которые требуются для поступления на службу, что также ввело истца в заблуждение о том, что в случае успешной аттестации будет заключен трудовой договор. ДД.ММ.ГГГГ она приехала на собеседование по <адрес>, где ответчик Илютин А.В. предложил ей ответить на вопросы теста, а затем заявил, что она прошла аттестацию и принята на должность коллегиального третейского судьи Красноярского городского Третейского Суда и попросил подписать заполненное за время тестирования третейское соглашение, текст которого ей прочитать не удалось, поскольку ответчик попросил его подписать и затем ознакомиться, что истцом было сделано. Впоследствии прочитав соглашение, она поняла, что обманута, поскольку речь о трудовом договоре не шла, но она обязана за аттестацию оплатить (...) рублей. Фактически она была введена в заблуждение ответчиком о характере гражданско-правовых отношений, оплате за аттестацию и характере обязанностей перед ОДО «Третейский суд Красноярского края». Комиссионно аттестация не проводилась, однако, несмотря на это, была аттестована на должность судьи, что дало ОДО «Третейский суд Красноярского края» право требовать (...) рублей в качестве оплаты за аттестацию… В судебном заседании ответчик подтвердил, что третейское соглашением им подписано от себя лично как физического лица. С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что третейское соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, оформлено в нарушение требований действующего законодательства, не может быть признано действительным, в связи с чем, требования истца о признании недействительным третейского соглашения заключенного между Лерк О.В. и ответчиком Илютиным А.В. подлежат удовлетворению. *** Вот такая красота. Продолжение этого чудесного жизнеописания вскорости воспоследует, вне всякого сомнения.