В Заксобрании заинтересовались эффективностью промпарка. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВ Сегодня на заседании комитета по промышленной политике, транспорту и связи депутаты обсудили корректировку краевого бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов. Докладчиком по вопросу выступил вице-премьер — министр финансов края Владимир Бахарь. Он сообщил, что законопроект учитывает изменения Бюджетного и Налогового кодексов РФ (в части налога на прибыль, акцизов и налога на добычу полезных ископаемых), дополнительно поступившие средства из федерального бюджета, а также остатки, образовавшиеся на конец года. Если говорить в целом, то доходы увеличиваются на 9,4 млрд рублей, из них 3 млрд — налоговые доходы; безвозмездные поступления из федерального бюджета составят 6,4 млрд рублей, из которых 4,6 млрд — это дотация. Расходы возрастают на 10,5 млрд рублей: за счет собственных источников — на 6,8 млрд, за счет федерального бюджета — на 3,7 млрд. Что касается расходов, то корректировка решает ряд задач в социальной сфере и экономике. Документ учитывает средства на участие в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги» (1 млрд рублей в 2017—2018 годах ежегодно), на лекарственное обеспечение (880 млн рублей в 2017 году), на строительство школ и детских садов (622 млн рублей в 2017 году), на поддержку АПК (322 млн рублей в 2017 году) и на другие цели. Существенные расходы из краевого бюджета предусматриваются на подготовку Красноярска к Универсиаде-2019 (400 млн рублей в 2017 году) и Енисейска к празднованию 400-летия (271 млн рублей в 2017 году); на борьбу с сибирским шелкопрядом в Енисейском и Северо-Енисейском районах (300 млн рублей в 2017 году); на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных бюджетов (448 млн рублей в 2017 году). Общие параметры бюджета в 2017 году с учетом изменений будут выглядеть следующим образом: доходы увеличиваются на 9,4 млрд рублей и составят 201,5 млрд рублей; расходы возрастают на 10,5 млрд рублей и достигнут 215,8 млрд рублей; дефицит будет равен 14,2 млрд рублей. В отношении изменений государственных программ, курируемых комитетом, информация следующая. Финансирование подпрограммы «Дороги Красноярья» уменьшится на 377,8 млн рублей. При этом средства на подпрограмму «Развитие транспортного комплекса» увеличатся на 538,4 млн. Из них 268,6 млн рублей пойдет на компенсацию тарифов автомобильным транспортным компаниям, осуществляющим льготные перевозки, и около 200 млн рублей — авиакомпаниям, работающим по маршрутам Норильск — Новый Уренгой и Норильск — Сургут для возмещения недополученных доходов. По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» увеличение финансирования в 2017 году составит 31,3 млн рублей. Средства пойдут на приобретение и установку приборов фотовидеофиксации. А подпрограмма «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Красноярской городской агломерации» предусматривает повышение расходов на 2 млрд рублей. Средства пойдут на ремонт, строительство и реконструкцию дорог в краевом центре. Изменения ожидаются и в госпрограмме «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства». В частности, 28,7 млн рублей пойдет на увеличение уставного капитала акционерного общества «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» для предоставления микрозаймов малому и среднему бизнесу; 23,4 млн рублей — для обеспечения технологической функциональности построенных объектов схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС. По госпрограмме «Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной системы» расходы увеличиваются в 2017 году на 175,8 млн рублей. Из них порядка 25 млн будет направлено на создание или развитие центров сертификации, стандартизации и испытаний, а также на создание и (или) развитие инжиниринговых центров для субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, на 150 млн рублей в 2017 году увеличиваются расходы краевого бюджета для предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на обеспечение деятельности нанотехнологического центра края. Наконец, госпрограмма «Развитие информационного общества» предусматривает дополнительное финансирование в размере 50 млн рублей, которое пойдет на развитие услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах края. За счет указанных средств планируется обеспечить услугами связи 73 малочисленных и отдаленных населенных пункта с общей численностью населения не менее 16 тыс. человек. Затем началось обсуждение доклада. Председатель комитета Владимир Демидов сразу же заострил внимание на направлениях новых расходов по госпрограмме «Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной системы». Владимир Петрович заявил, что никаких справок относительно необходимости выделения средств и ожидаемой эффективности по их расходованию в комитет не поступало. Тему поддержал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Сергей Русских. Он отметил, что в центре сертификации, стандартизации и испытаний сегодня числится 11 человек, получающих зарплату из краевого бюджета, но непонятно, чем они занимались два года, если нет оборудования, которое необходимо приобрести для работы. Владимир Демидов предложил не делать поспешных выводов, а изучить информацию, которую предоставит агентство науки и инновационного развития края. « Наша задача — понять, как эффективно расходуются выделяемые средства, — подчеркнул председатель комитета. — Предполагаем в течение двух ближайших месяцев провести выездное заседание в промышленном парке Железногорска. Мы должны задать вопросы об эффективности: когда она наступит — через десять или через сто лет ». Уточняющие вопросы также задали депутаты Сергей Попов , Виктор Кардашов и Валерий Фарукшин . По итогам обсуждения члены комитета одобрили корректировку краевого бюджета. На этом же заседании парламентарии поддержали за основу проект постановления Законодательного Собрания «О реализации проекта «Городская электричка». Напомним, что ранее народные избранники изучили эту тему на выезде . Документ предлагает краевому парламенту совместно с региональным правительством подготовить обращение в органы государственной власти Российской Федерации с предложением разработать программу по обновлению пригородного подвижного состава и механизм его приобретения. Кроме того, правительству предлагается рассмотреть возможность строительства железнодорожной ветки Красноярск — аэропорт Емельяново, организовать в рамках Красноярского экономического форума заседание за круглым столом на тему обновления подвижного состава в пригородном сообщении, включить в профильную госпрограмму мероприятия по обновлению электричек, предоставить налоговые льготы по инвестиционным проектам на приобретение электропоездов пригородного сообщения и прочее. Пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края. sobranie.info .