Криминальные хроники бывшего Соцгорода. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники ЗАТО Железногорск. НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по проспекту Юбилейный задержан 40-летний неработающий местный житель, который сбыл наркотическое вещество покупателю. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является героином массой 0,100 грамма. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. *** Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по проспекту Ленинградский задержан 30-летний ранее судимый местный житель, который путем закладки предпринял попытку сбыта наркотического средства покупателю. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком массой 0,87 грамма, что является крупным размером. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. СТАРИЧОК-БОЕВИЧОК В полицию обратился пенсионер органов внутренних дел, который рассказал, что в магазине неизвестный похитил у его внучки деньги. Он снял 10 тысяч рублей с карты в банкомате, расположенном в супермаркете, и передал внучке, которая торопилась рассчитаться за покупки. Однако на выходе из магазина злоумышленник выхватил из рук девушки деньги и попытался скрыться. Бывший сотрудник милиции самостоятельно догнал и задержал грабителя, после чего вызвал полицию. В отношении ранее судимого 38-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 4 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ОПОЗНАТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ Ещё один криминальный эпизод с банкоматом. 14 октября 2016 года в помещении терминала «Сбербанк», расположенного по проспекту Курчатова, неустановленное лицо присвоило себе денежные средства оставленные заявителем. Приметы: мужчина 55-60 лет, рост около 170см, европейский тип лица, лицо круглое, лоб широкий, нос прямой, брови прямые, густые, глаза средние, рот средний, губы тонкие, подбородок широкий, закруглённый, имеются мимические морщины на щеках. Был одет: куртка черного цвета, штаны черного цвета, кепка кожаная черного цвета. Граждан, располагающих какой-либо информацией о личности данного мужчины, просьба сообщить в МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск по телефону: 76-58-58, 74-66-59. ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО В дежурную часть полиции поступило заявление от 39-летнего мужчины о том, что у него похитили планшет стоимостью 8 тысяч рублей. Накануне к нему на работу в автомастерскую заходила приятельница 1978 г.р., после ее ухода гаджет и исчез. Сотрудниками патрульно-постовой службы женщина была задержана и доставлена в полицию. По словам злоумышленницы, похищенный планшет она продала, а вырученные деньги потратила на личные нужды. В отношении ранее судимой жительницы Железногорска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция – стандартная двушечка. *** На территории одной из организаций с автокрана уползли 50 метров медного кабеля. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое аборигенов, которые повредили ограждение, срезали кабель с крана и сдали в пункт приёма металлолома. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей. Этим светит до пяти лет. *** И снова банковские карты. В дежурную часть МУМВД обратился 63-летний железногорец с сообщением о том, что с его счёта исчезли 6.000 рулей. Подозрение пало на 27-летнюю безработную и ранее судимую знакомую потерпевшего. Накануне она заходила к нему гости, взяла телефон – типа позвонить – и при помощи «Онлайн банк» перевела денежки себе. Сумма не велика, наказание тоже, скорее всего, серьёзным не будет. Практически по той же схеме облегчила на четыре тысячи карточку 37-летнего знакомого безработная и ранее судимая гражданка 30 лет от роду. Зашла в гости, взяла телефон позвонить, посредством «Мобильного банка» перекинула деньги своей знакомой, а затем забрала и потратила, что называется, на личные нужды. А ещё горУВД предупреждает о несанкционированных списаниях средств с банковских карт посредством вируса, который распространяется через социальные сети. Подхватить его может каждый владелец смартфона на платформе «Андроид», на котором установлено приложение «Мобильный банк». В телефон вирус попадает при скачивании игр или приложений из соцсетей, затем считывает данные карты и пересылает их за границу. Найти следы злоумышленников сложно, поскольку деньги переправляются по запутанной цепочке: сначала - на электронные кошельки, затем на мобильные телефоны. А раз так, полимилиция настаивает на необходимости отключения опции «Быстрый платёж» в «Мобильном банке», а все платежи советует осуществлять с смс-подтверждением. ОХОТА НА ДОРОГАХ Дознавателями МУ МВД России по ЗАТО Железногорск возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего водителя, который повторно управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Санкция статьи «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает принудительные каникулы на срок до 2 лет. *** Сотрудниками Госавтоинспекции Железногорска 10 марта будет проводиться на территории ЗАТО рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель». В местах концентрации дорожно-транспортных происшествий экипажи дорожно-патрульной службы будут выявлять нетрезвых водителей, пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, которые приводят к авариям. На некоторых улицах пройдут сплошные проверки водителей. Госавтоинспекция напоминает, что, в случае установления факта опьянения, а также невыполнения законного требования сотрудника ГИБДД о прохождении освидетельствования на состояние опьянения, водители будут привлекаться к административной ответственности. Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с лишением водительских прав до трех лет. *** *** *** *** *** *** СУРРОГАТА НЕ БЫЛО Утром 25 февраля в следственные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома в Подгорном скончалась 38-летняя женщина. Четверых её знакомых доставили в реанимацию КБ-51. По предварительным данным, все они могли отравиться алкоголем. Однако начальник следственного отдела СК Андрей Аннушкин сообщил , что в спиртосодержащей жидкости, изъятой на квартире, экспертиза следов метанола не выявила. Так что смерть, предположительно, наступила в результате болезни лёгких. Что же до собутыльников погибшей, то их уже 27 февраля перевели из реанимации в обычную терапию.