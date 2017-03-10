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Железногорск
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  • Невыносимая боль расставания
    в этом мораль пролетариата, преклоняющегося перед властью, верящего только в силу законов, нормативов, документов. >>>

  • Невыносимая боль расставания
    В договоре у ГЖКУ написано, что если дом решил расторгнуть договор досрочно, то он должен об этом предупредить ГЖКУ за 3... >>>

  • Полковнику никто не пишет
    Раньше читала ГИГ, поскольку у нас его на работе выписывали. А так газеты не покупаю и не читаю. Телеящик тоже не смотрю... >>>

  • Весна
    СПАСИБО!!!! >>>

  • Занимательная экология
    Да и правда, зачем народ зря тревожить. Ему тут золотой сон навевают, а всякие правдорубы мешают ему спать и рассказываю... >>>

  • Весна
    И в завершение этого прекрасного поста хочу, не боясь показаться стармодным, поздравить прекрасную половину населения "д... >>>

  • Гаврилову можно расслабиться
    Схрон-неол. потайное помещение для длительного пребывания людей (бандитов, партизан, боевиков, подпольщиков и т. п.), пр... >>>

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Четверг, 09 Март 2017

Отматываем календарь на пятнадцать лет назад...

СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ

Новейшая история Красноярска-26. Отматываем календарь на пятнадцать лет назад и вспоминаем смутный март 2002 года…

В отреформированном «Энергоуправлении» не осталось ни одного работника. Уволились все, кроме директора Александра Базая.

Фирма «Новик» приценивается к реконструкции северных кварталов города.

В муниципальную программу приватизации за 2002 год внесены 14 объектов, в том числе МУП «Общепит», доля в уставном капитале ООО «Агрофирма Манская», девять объектов недвижимости и два – незавершенного строительства. Здание мясокомбината продано затем с аукциона за 6,3 млн рублей, магазин «Книги» ушёл за 280 тысяч, складские помещения (Ленина, 25а/1) за 120 т.р.

На кинотеатр «Строитель» не нашлось ни одного претендента.

«В течение года с ГХК будет снят оборонный заказ, - сообщают «Городские новости». – На предприятии намерены сократить примерно 4.000 человек».

Подписано решение о покупке нового компьютерного томографа за 30 млн рублей.

«Демографическая ситуация представлена продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с опережающими (по сравнению с рождаемостью) темпами роста смертности. Как положительную тенденцию следует отметить увеличение количества родившихся – на 15% по отношению к прогнозируемому уровню. Уровень смертности также повысился и отклонение фактических данных от прогнозных составило 16%».

Конноспортивная школа пролетела на краевом чемпионате, т.к. негде тренироваться. К обустройству конюшни придираются и СЭС, и пожарные.

Начальница финансового управления Серого дома Елена Панченко уверяет: по вине налоговой инспекции бюджет ЗАТО потерял 32 млн рублей из дорожного фонда. Ещё в 1999 году, без согласования с администрацией, налоговики открыли счёт и переводили деньги в край.

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Депутаты тоже в недоумении. Оказывается, в 2001 году налоговая заключала договор с администрацией, по которому 20% от превышения по сборам считались премией налоговиков. Комиссия горсовета этот механизм одобрила в результате, но с условием, что бюджетный план будет исполнен.

А вот и циферки кое-какие. По статье «Функционирование органов местного самоуправления» в 2002 году планируется израсходовать 49,2 млн рублей. «Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства» тянет на 65 миллионов. «Промышленность, энергетика и строительство» укладываются в 201 миллион с копейками. «Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика» оценены в 88,5 миллиона. Жилищно-коммунальное хозяйство рассчитывает съесть 366,7 млн рубликов, образование – 487, средства массовой информации – 3,7 миллиона. На здравоохранение выделены 200 «лимонов», на социальную политику – 96,4 млн, а благоустройство зоны отдыха, прилегающей к храму Михаила Архангела – 372 тысячи.

Умерла председатель общества обманутых вкладчиков. На 31 марта назначено перевыборное собрание.

Инфекционное отделение ЦМСЧ стоит 47 лет без капремонта. Предварительно стоимость работ оценивается в шесть миллионов рублей и три года времени.

«Численность официально зарегистрированных безработных сократилась по сравнению с прогнозными значениями на 140 человек, при этом уровень безработицы изменился на 15%».

А кто вообще помнит такого Геннадия Пташкина и как он очутился в кресле директора ЖЭК-4?

Андрей Катаргин обеспокоен привлечением управляющей компании из Москвы, которая смогла бы внести 50 млн рублей в качестве оборотных средств для кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Плановая мощность её составляла 4,5 тысячи тонн конфет, но исполнители проекта размахнулись на девять тысяч. Столичному минфину такое самоуправство не по вкусу.

У клуба любителей животных «Сириус» истёк арендный договор и нет денег на ремонт, жалуется председатель Наталья Паркова.

Фонд ипотечного кредитования «Атом» намерен приобретать доли в квартирах. Директор Константин Попов обещает за год отреставрировать здание на девятом квартале, под 18 квартир.

Пока же в ЗАТО строятся: три жилых дома на 329 квартир в пятом микрорайоне и два дома на 144 квартиры в сумме – в четвёртом.

«Отклонение фактических показателей деятельности промышленных предприятий на 8% по отношению к прогнозным значениям обусловлено уменьшением объемов производства по таким предприятиям, как Химзавод (на 45,5 млн. руб.), ООО «Сибирская керамика» (на 78,3 млн. руб.), ООО «Сибалко» и ООО «Железногорская табачная фабрика». Увеличение фактических объемов производства по ФГУП ГХК (на 230,6 млн. руб.) лишь частично компенсировало данное снижение объемов выпуска и в целом по ЗАТО Железногорск падение объемов производства в промышленности составило 151,3 млн.руб. Наибольшее отклонение произошло по финансовым результатам деятельности промышленных предприятий (в 1,88 раза) и было обусловлено, в первую очередь, увеличением убытка до налогообложения ФГУП ГХК (в 1,5 раза). В целом по промышленности ЗАТО Железногорск получен совокупный убыток в размере более 600 млн. руб.»

Продолжение следует.

 
 
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