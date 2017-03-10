Протестная активность россиян заметно выросла. Вон из статистики Росстатом, по всей видимости, умышленно занижается размер задолженности по заработной плате, а также количество трудовых протестов по стране. Такой вывод можно сделать из мониторинга, подготовленного Центром экономических и политических реформ (ЦЭПР). Аналитики считают, что если локальные трудовые конфликты продолжать пускать на самотёк, то в итоге ситуация может выйти из-под контроля и тогда отдельные протесты против конкретных работодателей могут вырасти в полноценный всероссийский протест против политики властей. Так, по подсчётам Росстата, в прошлом году в России произошло всего три забастовки, в которых приняли участие 58 человек. Если верить данным официальной статистики, то за минувший год ситуация на рынке труда даже улучшилась: ведь в 2015 году главные статисты страны зафиксировали целых пять забастовок, в которых участвовали 833 человека. А вот аналитики ЦЭПР за минувший год зафиксировали 1141 резонансный трудовой конфликт. Причём самой частой причиной их возникновения оказывалась задержка или невыплата зарплаты: всего за год было 906 таких случаев, причём 116 из них переросли в трудовые протесты. Кроме того, был зафиксирован 141 случай массового сокращения работников, 52 случая сокращения рабочего времени и ещё в 42 случаях сократили зарплату. По этим причинам за прошлый год работники проявили недовольство и устроили протест 91 раз. Лидерами своеобразного антирейтинга по числу трудовых протестов за год стали Приморский край и Свердловская область. Причина, по которой Росстат предпочитает не замечать реального положения дел на рынке труда, вроде как чисто формальная. «Забастовка с точки зрения Росстата – это не просто выражение протеста сотрудниками предприятий, пусть и сопряжённое с приостановкой их деятельности. Забастовка в официальном понимании – это формализованный процесс, связанный с формулированием рабочим коллективом или профсоюзом своих требований к нанимателю, с переговорами, поиском компромисса. Если где-то в стихийном порядке граждане выражают своё недовольство условиями труда, то с точки зрения государства это не забастовка», – поясняет партнёр юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Не менее радужная статистика у Росстата и по объёму задолженности по зарплате, обращают внимание в ЦЭПР. Вот только один пример. По официальным данным, по состоянию на 1 января этого года задолженность по зарплате в Ростовской области составила 36,7 млн рублей. И это при том, что по состоянию на конец 2016 года ростовским шахтёрам ГК «Кингкоул» задолжали 300,9 млн рублей! Кстати, про компанию «Кингкоул» стоит сказать особо. Как уже неоднократно писала «Наша Версия», проблемы с выплатой зарплаты шахтёрам начались ещё в 2015 году. Более того, тогда работники шахт предупреждали местные власти о том, что в компании настают тяжёлые времена, долги будут накапливаться, а шахты придётся бросить. Однако ничего для того, чтобы изменить ситуацию, сделано не было. Не иначе, ростовские шахтёры не попали в росстатовскую статистику… Теперь же ситуация достигла критического уровня. По состоянию на 17 февраля 155 работникам предприятия выплатили задолженность на сумму 5,5 млн рублей. Всего же с 13 февраля деньги получили 600 шахтёров. Но общая сумма погашенной задолженности оказалась пока не очень значительной на фоне суммарного долга – 19,6 млн рублей. Конечно, подрисовывать статистику долгов по зарплате и замалчивать трудовые протесты можно и впредь. Однако реального положения дел это не изменит. А ведь, по данным всё того же ЦЭПР, в менее чем половине случаев (40%) протесты заканчиваются результативно, то есть людям выплачивают зарплату. Если количество проблемных предприятий продолжит расти, а локальные протесты по-прежнему не будут приносить действенных результатов, то в скором времени можно будет ожидать полноценного социального взрыва. versia.ru . *** ГЛАВА УМВД ЗАЯВИЛ О МАССОВЫХ ПРОТЕСТАХ В ЧЕЛЯБИНСКЕ В 2016 году в Челябинске больше чем в 2 раза увеличилось число протестных акций, в которых приняло участие около 7 тыс. человек. Об этом на заседании городской думы областного центра 7 марта сообщил начальник УМВД по Челябинску Сергей Миронов. По словам Миронова, протестная активность населения продолжает расти и только в этом году увеличилась на 59%, эту тенденцию можно охарактеризовать как «тревожную». В 2015 году акций протеста горожан было всего 167. При этом, как отметил глава челябинского УМВД, неблагоприятная экономическая ситуация в стране повлияла на состояние криминальной ситуации на территории города. В течение года в полицию поступило больше 230 тыс. заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Всего было зарегистрировано более 24 тыс. преступлений. «Отмечался рост числа особо тяжких преступлений, таких как убийства, причинения тяжкого вреда здоровью и другие насильственные действия. На 33% возросло количество насильственных действий сексуального характера. Наибольшее количество и наибольший рост таких преступлений был зарегистрирован на территории Металлургического района. Организация работы по раскрытию данных преступлений находится на особом контроле руководства УМВД России по городу Челябинску», – сообщил докладчик. За год в областном центре было совершено 106 убийств, значительную их часть составляют бытовые преступления, совершенные на почве пьянства. pravdaurfo.ru . *** Бурятия попала в число "закипающих" регионов Социально-экономическая и политическая напряженность в регионах России растет, обстановка в некоторых из них уже напоминает закипающий котел. Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина установили, что центры протеста из Москвы и Петербурга в последнее время переместились на юг России и Дальний Восток. И сменой губернаторов ситуацию уже трудно изменить. Индекс социально-экономической и политической напряженности, представленный КГИ, демонстрирует умеренное ухудшение общей ситуации в стране. Из исследования следует, что Россия «топчется на месте», расходуя оставшиеся резервы на поддержание стабильности, в то время как на проведение жизненно важных реформ их уже не останется. По данным на 1 января 2017 года, регионом с повышенной напряженностью и сочетанием всех видов рисков стал Алтайский край. Он входит в первую группу риска, потому что политический кризис там сочетается с плохими экономическими показателями. Ко второй группе риска относятся Кемеровская, Кировская, Омская, Самарская, Саратовская, Челябинская, Астраханская, Ивановская области, Республика Бурятия, Крым, а также Москва и Севастополь. Эксперт КГИ Николай Петров отметил, что появлению в рейтинге Крыма и Севастополя способствовала прежде всего не экономическая ситуация, а негативная политическая обстановка. Он пояснил: властям кажется, что проблемы можно решить сменой губернаторов в проблемных регионах, но практика этого не показывает. «Из трех регионов, где власть пошла на крайние меры и арестовала губернаторов – на Сахалине, в Коми и Кировской области, – относительная стабильность наблюдается лишь на богатом Сахалине, который возглавил опытный политик Кожемяко. В Коми и Кирове пока никакого улучшения не видно», – подчеркнул эксперт. Ситуацию, по его мнению, можно улучшить только через развитие регионов. «Первый рецепт – обеспечить там нормальные выборы губернаторов, когда их действительно выбирает население, а не назначает Кремль из своего «кадрового резерва». Второй рецепт – освободить местное самоуправление, наделив его полномочиями». Пока же средний балл оценки состояния местного самоуправления в России упал с 3,56 до 3,09, сообщил эксперт КГИ Александр Кынев. Падает и представительство оппозиции на руководящих должностях в региональных парламентах – если год назад речь шла о 14% мест, то сейчас это уже 11%. И в целом в ряде регионов наблюдается тревожное сочетание: наличие плохих политических институтов на фоне отсутствия позитивных экономических новостей, подчеркнул эксперт. Для властей это может обернутся неприятными последствиями: в том же Алтайском крае «Единая Россия» на последних выборах получила наименьший результат. А скажем, протесты начались даже в Биробиджане (Еврейская автономная область), что ранее представить себе было трудно, отметил Кынев. Во втором полугодии 2016 года общие показатели публичной активности выросли после относительного спада в первом полугодии и вернулись к уровню, сопоставимому с показателями второго полугодия 2015 года, говорится в исследовании. «Отличительной особенностью второго полугодия 2016 года стал заметный рост количества публичных акций, связанных с актуальными гуманитарными проблемами и их законодательным регулированием: свобода и цензура в Интернете (в связи с обсуждением и принятием «пакета Яровой»), поправки о декриминализации насилия в семье, жестокое обращение с животными («Хабаровские живодерки»)», – подчеркнул эксперт КГИ Алексей Титков. Даже такие вроде бы и не связанные с социально-экономической политикой протесты в перспективе могут оказаться бомбой замедленного действия, прогнозирует эксперт. «Если люди, до сих пор не интересовавшиеся политикой, склеят в своем сознании, что их проблемы прямо связаны с действиями властей, то мы получим еще несколько заметных групп в составе общих протестов», – уверен Титков. Повышенная протестная активность теперь проявляет себя в самых разных регионах, а не только в Москве, Петербурге и Новосибирске, как ранее. Картина стала неустойчивой, протесты перемещаются по стране – сейчас пик активности, к примеру, на юге России и Дальнем Востоке. И пока единственным ответом власти, не желающей проводить структурные политические реформы, является перетасовка карт в колоде региональных руководителей, что крайне редко меняет ситуацию серьезно. Петров в беседе с «НГ» сравнил ситуацию в ряде регионов России с котлом, в котором нагревается вода: «кипения пока нет, однако ждать этого осталось недолго». Уровень протестов в целом хотя и невелик, но неуклонно нарастает: «Политическая система в России неэффективна, а решение сменить «плохого» на «хорошего» уже не работает. Те технократы, которые вчера управляли транспортом, а сегодня регионом, завтра могут стать причиной политического взрыва». Ведь они попали на свои посты не через упорную работу в регионе, а были назначены сверху. Отсутствие решения региональных проблем подталкивает граждан к формированию электората, который будет выдвигать уже не локальные, а политические требования. Однако произойдет это, когда возникнет недовольство системой в целом, заявил «НГ» руководитель Центра политических и экономических реформ Николай Миронов. asiarussia.ru .