Интересные циферки показывает статистика. ПОЛКОВНИКУ НИКТО НЕ ПИШЕТ. И ЭТО ПРАВИЛЬНО Любопытные вещи показывает опрос, который «Уран-Батор» зарядил в этом году. Конечно, ни на какую объективность эти данные претендовать не могут, но мозаика всё равно интересная складывается. Нормальная социология в данном случае могла бы дать как раз не слишком точную картину, т.к. охватила бы и ту часть публики, которая вообще ничего не читает, т.к. не владеет грамотой на генетическом уровне. Нас же больше интересует именно тот срез заколючинского общества, который можно условно именовать читающим и думающим. Имущественный ценз также имеет здесь определённое значение, как ни странно. Редактор «СГ-26» мне однажды на полном серьёзе рассказывала о том, что на НПО ПМ сотрудники в целях экономии приобретают у проходной одну газету, а потом изучают её всем отделом (хорошо ещё, что не вслух). Смешно? Да кто теперь разберёт. Скажу лишь, что следующим эпизодом в рассказе про экономический кризис в Нашгороде была история одного из депутатов Совдепа, который также перестал покупать газеты, ссылаясь на их дороговизну. Так что любой поклонник «ГиГ» или «СГ-26» вправе считать себя микро-олигархом, оказывается. Однако вернёмся к циферкам. Если судить по публикуемым данным, муниципальное издание выходит сейчас тиражом четыре, а частное – семь тысяч экземпляров. Общеизвестным местом является при этом тот факт, что полностью тиражи распродаются у них далеко не всегда. И влететь может как та, так и другая газета, несмотря на регулярно проявляемую к праздникам осторожность: Бывший магазин «Бирюса». Конкурентная борьба на прилавке. Основную причину такого положения очень доходчиво объясняет первая строка нашего опроса. Как выясняется, больше половины железных горцев – 53,3 процента, если быть точным - местные газеты не читают вообще. То ли довольствуются телевизором, то ли интернетом. Предполагать полный пофигизм у данной электоральной группы мы не можем уже хотя бы потому, что они вообще приняли участие в интернет-опросе, и именно на «Уран-Баторе». Если бы таким был ответ в целом по городу, тиражи обоих изданий следовало бы увеличить в несколько раз. А так мы имеем то, что имеем. Тезис второй: читающая публика ЗАТО по-прежнему любит читать и её не корёжит пока от взаимоисключающих точек зрения и тенденциозно подобранных фактов. Среди опрошенных 31,7 процента признались, что следят за жизнью в Нашгороде по двум газетам сразу. Здесь интересно было бы узнать, конечно, ещё и о том, как и где они находят еженедельно деньжищи на эдакий информационный разгул. Но – вспомним коллективные избы-читальни АО «ИСС» и ограничимся пока предложенной внутренней версией. Что важно. Примерно соответствуют процентному соотношению указанных в газетах тиражей данные третьего пункта опроса. Среди читателей «Уран-Батора» предпочтение «Сегодняшней» отдают 10 процентов железных горцев, а «Горожанке» пять. То есть, наш предыдущий тезис насчёт относительной объективности интернет-социологии можете считать чистым кокетством))) Итак, что же мы имеем в сумме? Во-первых, давно очевидная – лично для меня, по крайней мере – вещь: наличие собственного интернет-ресурса никак не сказывается на повышении бумажного тиража любого издания. Если судить по сегодняшнему состоянию «ГиГ», то и, напротив, снижает его. Эту нехитрую истину должны были в редакции Глазуновой максимально доходчиво объяснить г-ну Чебурашкину семь лет назад, когда он поднял их в опосредованную атаку на «Уран-Батор». Мы за эти годы, конечно, потеряли какую-то часть просмотров, но связано это уж никак не с бюджетной конкуренцией, а с Крымнашем и прочим разнузданным мракобесием, которое в бывшем Соцгороде оказалось далеко не всем по зубам. Это не единственный фактор, разумеется, но точно основной. Я проверял. Оппозиционный плакат времён гитлеровской Германии. Отсюда следует вывод номер два: ожидать улучшения положения дел в печатной прессе ЗАТО Железногорск при существующей редакционной политике и экономических кульбитах государства не приходится. Рановато ещё называть стагнацию умиранием, но однозначно в этом направлении она движется. Причём муниципальной газете не помогает даже стопроцентная бюджетная дотация, а поскольку серьёзный рекламный рынок Нашгорода демонстрирует тенденцию к исчезновению, перспективы вырисовываются невесёлые в сумме. Вывод номер три. Ни зомбоящичек, ни интернет пока не смогли полностью уничтожить спрос на бумажные носители информации в Нашгороде. Насколько эта традиция связана с банальной привычкой, можно было бы точнее судить, имей мы данные по возрастным срезам участников опроса. А на нет и суда нет. Предположим лишь, что такая привычка сохраняется, явно не в последнюю очередь формируя спрос. И спрос этот по линии неофициальной информации по-прежнему практически вдвое превышает общественный запрос на официозную точку зрения. Строго говоря, если бы мы могли вычесть из тиража «ГиГ» всевозможных государственных и муниципальных покупателей, данный тезис выглядел бы ещё основательнее. Но таких цифр нет, скорее всего, даже у Елены Глазуновой. Наконец, четвёртое и главное. Поскольку около трети опрошенных приобретают и читают обе городские газеты, говорить о полном зомбировании населения бывшего Красноярска-26 всё ещё преждевременно. Тут, конечно, тоже привычка из «лихих девяностых» сказывается наверняка, но не она, очевидно, диктует железным горцам манеру поведения. Охота пуще неволи, и это радует, граждане. Былой симбиоз налицо, и свой горизонт планирования «Уран-Батор», по крайней мере, может сохранять в прежнем виде. И большой привет зомбоящичку.