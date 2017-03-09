Ни одна строительная фирма от денег на капремонт не откажется. ПОЛИГРАФ. СВОЁ НЕ ПАХНЕТ Когда бордель горит с четырёх концов, бессмысленно не только двигать кровати, но и менять девочек. Огонь тушить надобно. Федеральная программа капитальных ремонтов многоквартирных домов – это одна большая афера. И дело даже не в том, что Москва обещала россиянам отремонтировать жилой фонд ещё до приватизации, но старательно игнорирует собственный закон много лет подряд. Если бы так! Просто собранные с населения миллиарды т.н. фонд капитальных ремонтов не может использовать ни эффективно, ни вообще как-либо. А тут ещё постоянно маячат на периферии зрения пресловутые хрущёвки, которые не чинить нужно, а сносить, т.к. срок их жизни давно истёк, но денежки под них регулярно стригутся с собственников… К слову, о деньгах. Понятно, что в ситуации вечного кризиса ни одна строительная фирма не откажется от соблазна поучаствовать в государственной программе с гарантированной оплатой работ. Конкурсные условия, правда, сочинены были таким образом, чтобы к участию в капремонтах можно было допустить буквально кого угодно. Результат железные горцы, к примеру, могли весь прошлый год лицезреть на улице Свердлова. Красноярский подрядчик все контрактные сроки сорвал, квартиры на верхних этажах затоплены были не по одному разу, а многочисленная орда всевозможных контролёров ровным счётом ничего сделать с ним не смогла. Теперь нам говорят, что изменения в формировании списка подрядчиков позволят участвовать в программе железногорским предприятиям, а контроль за производством работ-де перейдёт к Серому дому. Местные строители, мол, это хорошо, и местные проверяльщики – тоже. Откуда берётся подобный оптимизм, понять не так-то легко. Любой не страдающий провалами в памяти абориген с лёгкостью припомнит десятки скандалов, связанных именно с железногорскими строительными проектами. Прямо сейчас, например, вялотекущий конфликт (в том числе и в суде) ведут заколючинские дольщики с ООО «СК «Енисей», причём городская администрация реально повлиять на состояние дел не способна. Тем не менее, брызжущей радости местных СМИ меньше не становится. Наоборот. По этому поводу сам собой сложился чудесный анекдот, главным героем которого стал депутат Сергейкин. Здесь надо обязательно уточнить, однако, что на выборы сей титан мысли и видный регулятор реформы ЖКХ (историк по образованию, между прочим) шёл в качестве «руководителя группы ЦСиП ГХК», а за минувший год социальный статус свой существенно поправил – что никак не связано, конечно же, с наличием у Сергейкина депутатского мандата. Так вот. Уже в новом качестве он недавно вступил в социальных сетях в оживлённую переписку с сотрудниками пресс-службы Горно-химического комбината. Они с нетерпением ждут завершения обустройства нового и модного офиса, поэтому на любые проволочки и аварии реагируют нервно. Особенно если ситуация, что называется, попахивает: В свете этой политкорректной перебранки вдвое трогательнее смотрится интервью Сергейкина, записанное «Информ-Экспрессом» буквально через несколько дней. Фанфары ещё не гремят в полную силу, но щёки уже надуваются. Местные фирмы спасут программу капитальных ремонтов, товарищи! Уточняю: предприятие депутата Сергейкина её спасёт. Абсолютно ответственно, и без лишних фантазий. Пиар в России больше чем пиар. «На самом деле время покажет» (с). Несколько утешает здесь лишь одно. ООО «Строительно-монтажное ремонтное производство Горно-химического комбината» («Основной вид экономической деятельности – производство штукатурных работ») с уставным капиталом в 9,6 млн рублей, активами – по состоянию на 2014 год – в восемьдесят три миллиона и прибылью по итогам 2015 года в двести пятьдесят тысяч было создано ещё в октябре 2012 года при выделении из градообразующего предприятия т.н. «дочек». Если верить порталу rusprofile.ru , для ГХК фирма выполнила заказов, минимум, на 389 миллионов. И наоборот . То есть, это не с улицы народишко набежал. Правда, вот тут утверждается, что ООО «СМРП ГХК» летом 2014-го согласовало «рассчитанный на три года план погашения задолженности перед материнским предприятием». А комбинат, в свою очередь, намерен «проработать вопрос о возможности реализации ряда компенсирующих мероприятий и расширить фронт выполняемых работ». Если учитывать упомянутую выше трубу в качестве означенного компенсирующего мероприятия и расширения фронта, то мы с вами должны признать: никаких гарантий качества у будущих клиентов фирмы по линии капитальных ремонтов МКД нет и пока не предвидится. К тому же юридическая практика у фирмы тоже неплохая. Р.S. 24 ноября 2016 года: «Специалистами отдела специализированного надзора за радиационной безопасностью и условиями труда Межрегионального управления № 51 ФМБА России проведена с 01.11.2016 г. по 21.11.2016 г. плановая выездная проверка выполнения обязательных требований санитарного законодательства РФ в отношении ООО "Строительно-монтажное ремонтное производство Горно-химического комбината". В ходе проверки выявлено нарушение обязательных требований санитарного законодательства РФ: отсутствие согласования класса опасности отходов производства и потребления ООО "СМРП ГХК" с органом, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор. За выявленное нарушение решается вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности по ст.6.3. КоАП РФ. Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушения с установленным сроком исполнения». ru51.fmbaros.ru .