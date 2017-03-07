Про выборы. Пробило что-то на геополитику сегодня, извините. ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ. НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ Президентские выборы снова показались из-за горизонта. Кому новыми подачками, а кому – исключительно рассказами о грядущем процветании. ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОГО МАРКЕТИНГА Как это часто случается в хорошей сказке, очень к месту я вам на прошлой неделе напомнил про железногорский крытый каток, как выясняется. Буквально тут же мэр ЗАТО Лесной сообщил электоральным массам: «Мне удалось встретиться с первым заместителем Губернатора Свердловской области, чтобы подтвердить существующие договорённости по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом. За время проработки проекта нам удалось заметно сократить его стоимость за счёт оптимизации ряда параметров, однако даже сниженная цена – это порядка 170 миллионов рублей – исключительно для местной казны в нынешних экономических условиях неподъёмна». Далее градоначальник как-то резко позабыл про кризис и принялся фонтанировать самыми масштабными планами: «Помимо начала строительства ФОКа, – работы по капитальному ремонту СКДЦ «Современник», благоустройству Парка культуры и площади у дома творчества и досуга «Юность», обновлению дорожной сети города. На очереди – приобретение современной коммунальной техники, строительство нового мини-стадиона, установка памятников, в том числе – первостроителям Лесного…» Откуда попёр вдруг такой оптимизм, долго гадать не пришлось. Помните, несколько лет назад Красноярску-26, как и другим территориям присутствия ГК «Росатом», обещаны были на благоустройство семьсот миллионов рублей дополнительных налоговых отчислений? Деньги, правда, ушли потом на погашение долгов за тепло, но так получилось не везде, разумеется. Конкретно Лесному по соглашению с Москвой региональная казна обязуется перечислить в этом году 75 млн рублей. Не бог весть что, конечно, но на вечном безрыбье – разве не подарок судьбы? И вот тут напрашивается вопрос: а мы-то чем хуже? СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ В МЕЛКОЙ ТАРЕ Тринадцать атомных «лимонов» в Лесном намерены потратить, в частности, на благоустройство дворов. Это меньше, чем в Железногорске, но давайте будем учитывать, что там и город в два раза меньше, и денежки это чисто упавшие с неба, можно сказать. А кроме того, есть ещё один фактор. Если власти Нашгорода несколько лет подряд говорили о законодательном запрете на капиталовложения в частную собственность граждан, то в других российских городах, похоже, ничего про такие законы не слыхали. Виктор Гришин из Лесного говорит , по крайней мере: «В последние годы мы провели немало работ в старой части города – расширили стоянки, подремонтировали детские площадки, установили малые формы. Теперь стоит обратить внимание и на другие дворы. Кое-где пришлось ликвидировать ставшие небезопасными корты, где-то проводились коммунальные работы… Сейчас мы готовы за счёт города купить и установить во дворах игровые комплексы, провести расширение парковок, восстановить благоустройство». Манна небесная легко кружит слабо закреплённые головы. Сперва уральские СМИ говорили, что трём атомным городам достанется по 75 миллионов, и намекали на прямую взаимосвязь этого финансового дождика с приближающимися выборами. Потом объявлено было, что «Новоуральск, Заречный и Лесной получат 675 млн рублей бюджетных ассигнований, по 225 млн рублей каждый». Далее сумма поднялась до девятисот «лимонов», и вся эта шумиха слишком уж сильно стала напоминать недавние мечтания железногорских чиновников. Разница, правда, тут имеется, и существенная. Другие атомные города денежки от госкорпорации получают реально. И вполне реально на них что-то строят и облагораживают (хотя без погашения долгов и там не обходится, если хорошенечко приглядеться): «В Заречном 66 млн рублей будет потрачено на строительство детского сада. Еще 11 млн рублей уйдет на мебель для этого учреждения. Также 28,6 млн рублей потратят на ремонт ДК «Ровесник», 5 млн — на ремонт детской музыкальной школы... В Лесном 22,27 млн рублей уйдет на ремонт дорог, 50 млн рублей — на строительство спортивного комплекса с искусственным льдом, 60 млн рублей — на погашение просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед комбинатом «Электрохимприбор». В Новоуральске 40 млн рублей потратят на спортивную базу на улице Фурманова, 25 млн рублей — на выставочно-маркетинговый центр на улице Толстого, 18,8 млн рублей — на покупку дорожной техники, 28,8 млн рублей — на благоустройство дворов, в том числе спортивных и детских площадок». Впечатляет? Особенно если учесть, что всё это - дополнительные капиталовложения? ПРО ОСЛА И МОРКОВКУ Раз уж волшебное слово «выборы» всё равно прозвучало, давайте попробуем понять, связаны ли такие разные подходы к различным ЗАТО с итогами предыдущих голосований. Ведь если дополнительное финансирование падает на территорию по причине массовой поддержки генерального курса партии и правительства, то электорату сам бог велел заблаговременно выдвигаться к урнам с бюллетенями наперевес, обеспечивая таким нехитрым способом своё светлое будущее. Увы и ах, прямой взаимосвязи тут не просматривается. «В опорных для «Росатома» ЗАТО на думских выборах ЕР не дотянула до среднероссийского показателя в 54,2%, - любезно подсказывает « КоммерсантЪ ». - В избирательных округах, куда входят Новоуральск и Лесной (Свердловская область), ЕР получила 33,4% и 40%. В Северске (Томская область) — 33,9%. В Красноярском крае ЕР набрала 29,5% и 35,6% в Зеленогорске и Железногорске соответственно. В Озерске 36,6%, в Трехгорном 40,5% (оба – Челябинская область), в Заречном (Пензенская область) 39,5%, в нижегородском Сарове 48». Так почему же одним достаются горячие коврижки, а другим предлагается всего лишь мечтать о них? Казалось бы, ответ прост: платить за тепло необходимо своевременно, и спорить тут не о чем. Но это только кажется, уверяю вас. Коль скоро вы хорошенечко пороетесь в памяти, то вспомните, как агрессивно и с каким апломбом обсуждали в Сером доме проекты строительства ледового дворца и семейного развлекательного центра. О решении перекинуть заветные миллионы Железногорской ТЭЦ сообщалось населению значительно тише (если вообще сообщалось). Именно тут собака и порылась. Редакторы железногорских СМИ не дадут мне соврать: примерно с прошлых президентских выборов в Нашгороде плотно прописались столичные мальчики с целыми горами чёрного кэша. Оно и понятно. Заплатить слева журналистам получается намного дешевле, чем официально перечислять городу сотни миллионов рублей «на развитие». А результат получается примерно одинаковый. Ширнармассы в итоге уверены, что живут в целом неплохо, тогда как вокруг раскинулась голодная и нищая пустыня. Стоит лишь разгневать Москву – и лафа мигом закончится. Так что голосовать нужно не сердцем, но кошельком. У БЕДНЫХ СЛУГ НЕТ, ОДНИ ХОЗЯЕВА Источники «Коммерсанта» в околокремлёвских кругах говорят , что уже в марте начнёт функционировать неформальный штаб по подготовке к президентским выборам. Опорой штаба станут госкорпорации и госкомпании. С точки зрения электорального менеджмента, они представляют собой дисциплинированную и разветвлённую сеть и базу данных избирателей. В частности, «Росатом» объединяет сотрудников более 350 предприятий и научных организаций. Это серьёзно. В помощь администрации президента создаётся новый фонд, выполняющий конкретные задачи Кремля на аутсорсинге, утверждает уральское информагентство «Знак». При Вячеславе Володине эту роль играл «Институт социально-экономических и политических исследований». Сергей Кириенко, ясен пень, привёл с собой других людей. Ожидается, например, что в совет директоров будущего фонда войдут люди, близкие к Александру Харичеву, теперь уже отставному начальнику управления по работе с регионами ГК «Росатом». А его методы работы со СМИ и с потенциальной оппозицией железным горцам отлично известны. Ну, и госкорпорацию «Роскосмос» железным горцам также со счетов сбрасывать не приходится. В прошлом году Нашгород посещал один такой эмиссар, практически открытым текстом говоривший о необходимости формировать общественное мнение ЗАТО в интересах столичного руководства. Оставшийся до выборов год – вполне достаточное время, чтобы выстроить ещё одну неформальную управленческую вертикаль. Стало быть, железным горцам тоже пора начинать задумываться о стоимости своих голосов и снова не продешевить. А то так и будем вечно облизываться на чужой праздник жизни, да мечтать о золотоносной курочке в виде промышленных парков и ядерно-космических кластеров. Жизнь проходит быстро, товарищи, «варенье на завтра» впредь не может быть нашим лозунгом, даже если его позолоченными буквами нацарапают на фронтоне Серого дома. Не получается зарабатывать – нужно учиться эффективно просить. В кризис приходится выбирать между условным хлебом и условными же зрелищами. И то, и другое в комплект больше не входит. Р.S. «По инициативе общественных организаций в ЗАТО проходит проект «Цветущий Железногорск». «Сделать наш город красивее мы должны вместе, - обратился к жителям Вадим Медведев. - Предлагаю каждому из нас сделать в этом году хотя бы небольшой вклад в благоустройство. Кто-то посадит цветы около подъезда, кто-то дерево, другой примет участие в общегородской акции по очистке береговой линии озера...» Вот-вот. Как раз об этом я и говорю. На энтузиастах можно ездить очень долго. Но приехать никуда нельзя.