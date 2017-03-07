Главстерх приказал пустить электропоезд. Но не к нам. ГАВРИЛОВ МОЖЕТ РАССЛАБИТЬСЯ Похоже, визит Путина в Красноярск поставил крест на планах «рельсового автобуса». В прежние времена помазанники божии излечивали, говорят, всяческую золотуху простым прикосновением руки. Нынче не так. К моменту десятого приезда в Красноярск президента России со свитой над городом совершенно неожиданно рассосалось «чёрное небо». Какой ещё вам знак свыше нужен, интересно? ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ УБОРКА Если быть до конца точным, режим неблагоприятных погодных условий трусливо покинул краевой центр ещё накануне, когда там появился президентский полпред Сергей Меняйло. Двадцать дней стоял смог над городом, а тут взял и исчез . И ведь даже скорость ветра не менялась, вот что характерно! Понятно, впрочем, что это не бывший черноморский адмирал и герой Крымнаша так скоро покорил коварную сибирскую природу. Не по чину чудо. А с другой стороны, мы должны гневно отвергнуть подбрасываемые нам предположения, будто краевое «правительство» специально ради ясных небес над Путиным распорядилось сократить выбросы на предприятиях Красноярска. Мало ли, что сразу после отъезда президента в городе снова завоняло . Ну, бывает. Чудо – штука недолговечная. Тем более, что губернатор Толоконский специально опроверг все эти провокационные разговорчики. Несомненно, из той же грязной кубышки извлечены были слухи о завозе в Красноярск чистого белого снега, о заваренных в антитеррористических целях канализационных люках на Высотной улице, и так далее. Зато нельзя отрицать усиленной уборки территории СФУ и тех районов, по которым должен был проехать президентский кортеж , а также некоторых ограничений в передвижениях граждан в час « Ч ». Неспокойно в мире, мы же понимаем. Враг не дремлет. Интернет-портал «Проспект Мира» рассказывает о том, как власти отмывали Октябрьский мост и стригли торчащую из-под снега траву. Агентство "НИА-Красноярск" , в свою очередь, порадовалось замене светодиодного рекламного текста на одной из кулинарий на дежурное «Путин - наш президент». «Владимир Путин посещает Красноярск после довольно серьезной паузы. Сибиряки, конечно, ждут от президента оценки тех неоднозначных процессов, которые шли в экономике и других сферах региона в последние годы», - вслух подумал зампред комитета Законодательного Собрания по бюджету и экономической политике Егор Васильев. Рядовые же красноярцы, которых опросил телеканал ТВК , предлагали президенту для объективной оценки ситуации в городе сесть с утречка в автобус где-нибудь Северо-западном и доехать на нём до конечной. Мещане. Что с них взять? МИЛЛИАРДЫ ПОД ПАРАМИ После турне по Средней Азии президент не сразу вернулся в Москву, а сперва посетил Красноярск, который «Российская газета» немедленно окрестила спортивной столицей Сибири. В Академии биатлона Путин зашёл в тир и центр восстановительной медицины, где мимоходом побеседовал с победителями универсиады в Казахстане и заверил: «Мы постараемся так же устроить здесь в Красноярске. Сделаем не хуже, а лучше. Будем стараться». Дабы избежать неуместных коннотаций с недавними допинговыми скандалами, президенту пришлось уточнить : «Ещё одно, о чём хотел бы сказать - это о чистоте спорта. Имею ввиду антидопинговые программы. Сейчас мы только что с Виталием Георгиевичем (Смирновым - главой Независимой общественной антидопинговой комиссии – Авт.) тоже говорили на этот счёт. Хочу поблагодарить за ту работу, которая его комиссия проделывает по работе по этому направлению». Юные спортсмены мгновенно выстроились в очередь, чтобы сделать селфи с Путиным, а серебряный призёр казахской универсиады по биатлону Сергей Корастылев вручил ему вымпел и плюшевую собачку, которая является символом грядущих красноярских состязаний. Чисто по-человечески. На этом позитив, строго говоря, и закончился. «В настоящее время, и сейчас я буду говорить о грустном, есть вопросы к тому, как идет эта работа. Отставание от двух до четырех месяцев от графика зафиксировано по 12 из 34 объектов», - чуть позже объявил Путин на совещании в Сибирском федеральном университете. В их число вошли спортивные сооружения, а также краевая клиническая больница и два транспортных объекта. Вице-премьер Виталий Мутко на чистом русском языке в ответ поведал, что задержки связаны с двумя причинами. Экспертиза проектов строительства отнимает-де слишком много времени, и к тому же проектировщикам пришлось вносить коррективы по ряду объектов в соответствии с требованиями безопасности. «Но мы хотим заверить, что никаких угроз здесь нет, все будет сдано в срок. В мае, в середине следующего года мы хотим все объекты сдать и провести все тестовые спортивные события, - поклялся бывший министр спорта. - Мы поставили все эти объекты под видеоконтроль, каждый контролируется в онлайн-режиме. Мы с этим справимся». Для справки: суммарный бюджет универсиады составляет пока 40,5 млрд рублей. Нашгород, к примеру, мог бы неплохо жить на эти деньги целых десять лет. «А МЫ ПО ШПАЛАМ!» «Благодаря Универсиаде в городе появится новый терминал международного аэропорта», - продолжала развивать тему «Российская газета». И тут на совещании грянуло, натурально. «Очень хорошая синергия возникает, когда кроме одного вида транспорта можно пользоваться другим для доставки пассажиров. Речь идет о возможной железнодорожной ветке к аэропорту», - пояснил публике Путин. Министр транспорта Максим Соколов принял подачу: «Действительно, аэропорт является воротами Красноярска и Универсиады, и есть надежды, что к концу этого года строительство терминала будет завершено. Но существуют вопросы к транспортному обеспечению и самому терминалу с точки зрения организации пункта пропуска через госграницу». Далее Соколов напомнил, что бюджетное финансирование объекта было сокращено на треть и требуются новые решения: «Источником средств на строительство пункта и новой железнодорожной ветки могла бы стать продажа части из 50% акций аэропорта, которые находятся в собственности края». И хотя пассажиропоток в два миллиона человек в год будет явно недостаточен для эксплуатации 20-километровой («такой протяженной») линии, это тоже не беда, коль скоро задача уже поставлена. Путин в долгу не остался: «Понятно, что окупаемость должна достигаться, но мы так же думали, стоит ли строить скоростную ветку в Сочи. Сейчас она полностью загружена. То же происходит во Владивостоке. Все загружено и эффективно работает. Здесь стоит задача не то чтобы на вырост… Миллионный город в самом центре страны и Сибири – это всегда будет востребовано. Будет инфраструктура, и люди сразу появятся». Соколов взял под козырёк и отрапортовал, что проработает вопрос в течение месяца. Отсюда мы делаем вывод, что в обозримом будущем Красноярская железная дорога более покушаться на корпоративные пути Горно-химического комбината не станет. Не до того будет товарищу Рейнгардту. Предварительно инвестиции в новый проект (без инфраструктуры и паровозов) оцениваются ОАО «РЖД» в два миллиарда рублей. Пётр Гаврилов может облегчённо выдохнуть. Отныне взоры агломераторов устремлены в другую сторону: «Александр Усс назвал очень важной идею строительства линии аэроэкспресса . По его словам, это может стать мостом в будущее и самым важным проектом за последние 30 лет. Речь идёт не только о комфорте пассажиров. Если проект будет реализован, Красноярск станет, по существу, столичным сибирским городом. Поэтому нельзя смотреть на железнодорожную ветку с позиции мелких лавочников. Это масштабный федеральный проект, который обеспечит толчок в развитии Сибири». Аллилуйя. ГЕОГРФАФИЯ КАК СУДЬБА Посмотревши макеты будущих новостроек, президент неожиданно исчез из зоны видимости федеральных СМИ. Ненадолго, впрочем. Скоро выяснилось, что глава государства «находится в тайге. Он прошлую ночь там переночевал, эту ночь тоже переночует в тайге и завтра утром уже вернется в Москву. Условия пребывания там походные». О том, находится ли рядом с верховным главнокомандующим министр обороны Сергей Шойгу, который аккурат в этот час рапортовал Путину о новой победе в Сирии, представитель Кремля говорить отказался. «Эти сутки уже относятся к личному графику президента, я просто не знаю», - признал пресс-секретарь. Но это уже и не требовалось, ибо о прилёте президента с министром в Хакасию успело сообщить одноименное информационное агентство: «Борт номер один до сих пор находится в аэропорту Абакан», - утверждала «Хакасия». – «Самолет спецсвязи кружил в Усть-Абаканском районе. Как известно, там находятся заимки». А ещё есть мнение, что именно в те края президент регулярно летает, чтобы пройти процедуры омоложения . Оленьи панты, китайская народная медицина, всё такое. Однако местные чиновники, как водится, ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о прилёте главы государства своевременно не смогли . Только и сказали, что для них всё это – полная неожиданность. Неспокойно в мире, мы же понимаем. Враг не дремлет, а на каждую ёлку по снайперу не посадишь, к сожалению. Медведи не поймут... Ну что ж, в геополитическом смысле, по крайней мере, Красноярску несказанно повезло. Столица не столица, но повезло. С властью бы ещё что-нибудь сделать… «По данным портала Среднесибирского УГМС, режим неблагоприятных погодных условий первой степени опасности начнёт действовать в Красноярске с 19 часов 6 марта и продержится до 19 часов 8 марта». С праздником, дорогие женщины.