Все звери в наших лесах по-прежнему равны. Но есть некоторые... Из МВД уволили коллегу полковника Захарченко за квартиру в Черногории Министерство внутренних дел покинул высокопоставленный офицер антикоррупционного главка, руководивший борьбой с преступлениями в финансовой сфере. Руководитель управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Катков покинул свой пост, рассказал РБК собеседник, близкий к руководству ФСБ, и подтвердил источник, знакомый с ходом расследования уголовных дел в отношении других офицеров ГУЭБиПК. Полковник Катков был отправлен в отставку приказом министра Владимира Колокольцева вскоре после того, как 29 сентября 2016 года по результатам внутренней проверки из МВД были уволены замначальника управления «Т» Дмитрий Захарченко и руководитель этого управления Александр Тищенко. Официальный представитель министерства Ирина Волк тогда рассказала, что проверка затронула и руководителя управления «Ф». Как выяснилось, Катков «не указал в декларации о доходах недвижимость, которая находится за пределами России». «В отношении Дмитрия Каткова будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — отмечала Волк. Катков был уволен в связи с тем, что у него обнаружилась квартира в Черногории, отметили два собеседника РБК. После публикации текста в пресс-службе МВД ответили на запрос РБК, направленный 22 февраля, и сообщили, что Катков отправлен в отставку приказом от 17 октября «в связи с утратой доверия». Офицеры МВД могут иметь недвижимость за рубежом. Однако, если они занимают должности в руководстве центрального аппарата или региональных управлений ведомства, любую собственность они обязаны декларировать, говорится в соответствующем указе президента. А приказ МВД предписывает высокопоставленным сотрудникам ведомства публиковать в интернете информацию о своем имуществе, указал РБК руководитель проекта «Декларатор» Андрей Жвирблис. Если чиновник скрывает наличие квартиры, это является основанием для увольнения, говорится в законе «О противодействии коррупции». При этом не имеет значения, находится ли она в России или за рубежом. «Случаев недекларирования имущества, особенно крупного, на самом деле достаточно мало», — пояснил Жвирблис. «Вообще наши органы не очень умеют работать с иностранными реестрами собственности. Так что в данном случае человека, видимо, очень нужно было уволить», — полагает эксперт. Увольнение Каткова могло быть следствием повышенного внимания сотрудников ФСБ к антикоррупционному главку, рассуждает глава московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин. «Про эту недвижимость выяснили, скорее всего, сотрудники ФСБ, которые сейчас проверяют ГУЭБиПК. Они передали сведения в управление собственной безопасности, и там уже были обязаны провести проверку и подготовить приказ об увольнении. Я думаю, в данном подразделении все сейчас находятся под колпаком», — отметил Пашкин в разговоре с РБК. Управление «Ф» — одно из ключевых в структуре антикоррупционного главка. Оно борется с преступлениями в сфере финансовой деятельности. Также в структуре ГУЭБиПК еще недавно были управления «К» (по борьбе с коррупцией), «М» (по выявлению преступлений в сферах машиностроения и металлургии), «О» (по борьбе с организованной преступностью экономической направленности), «Б» (борется с преступлениями в бюджетной сфере), «Т» (по пресечению преступлений в топливно-энергетическом комплексе) и «П» (занимается нарушениями закона в сферах сельского хозяйства, водных биоресурсов, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и ЖКХ). Дисциплинарные взыскания по итогам той же осенней внутренней проверки были наложены на начальника главка Андрея Курносенко, начальника отдела конспирации, кадров и государственной службы ГУЭБиПК Владимира Абметко и руководителя Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Олега Калинкина, ранее занимавшего должность замначальника антикоррупционного главка и отвечавшего за оперативную деятельность управления «Т». Собеседники агентства «РИА Новости» утверждали, что Курносенко написал заявление об отставке и что оно будет удовлетворено, однако генерал-майор полиции сохранил свой пост. Как писал Life, в 2015 году, когда Курносенко готовился к назначению на должность руководителя управления, он продал недвижимость на сумму около 100 млн руб. В январе 2017 года управление «Т» было ликвидировано. Вместо него было создано управление «Р» — по борьбе с правонарушениями в сферах добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов. В МВД тогда подчеркивали, что желающие служить в этом подразделении проходят проверку со стороны ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД. Полковник Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года. Его обвинили в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 290, 285 и 294 УК). При обыске в его квартире было обнаружено более $120 млн и €2 млн. Сам полковник заявлял, что не имеет к этим деньгам никакого отношения. По версии следствия, один из эпизодов, вменяемых Захарченко, касается получения 7 млн руб. в декабре 2015 года за «общее покровительство» от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. Другая часть обвинения связана с расследованием дела о хищении средств Нота-банка: в январе 2016 года, по данным СКР, Захарченко предупредил сестру одного из руководителей Нота-банка Галины Марчуковой о готовящемся обыске и вызове ее на допрос. С конца 2016 года суды арестовали как минимум трех офицеров антикоррупционного главка МВД, не считая самого Захарченко. rbc.ru . *** Элитный детский сад Олег Кашин — о новом поколении путинской элиты. Никому не придет в голову называть назначение сына Сергея Иванова в «Алросу» сенсацией — это совсем не сенсация, не первополосная новость и не скандал, и это очень хорошо видно по соцсетям: даже те, кто старается не упускать поводов, когда власть, как это называется, показывает своё истинное лицо, не обсуждают Иванова, не спорят о нем, этого назначения нет в топе, оно совершенно рутинное, обычное, скучное. Лет пятнадцать назад все бы, конечно, удивились, а сейчас уже нет. Это такой железный закон общественного мнения — удивиться можно только в первый раз, если что-то совсем вопиющее, то во второй, третий раз, а тем более двадцать третий не удивит никого. Более того, если первый и второй раз не вызвали протестов и возмущений со стороны общества и если они не вызвали шага назад со стороны власти, то перед нами уже не просто прецедент, а норма, элемент общественного договора, «у нас так принято». На это стоит обратить внимание: у нас так принято, чтобы сыновья самых статусных государственных чиновников один за другим занимали ключевые позиции в окологосударственном бизнесе, причем именно в нем, так сложилось — министрами или губернаторами их все-таки не делают, стандартный путь — именно в советы директоров больших компаний. Российский бизнес — элитный детский сад. Сейчас уже, наверное, невозможно вспомнить, кто был первым, — кажется, сын Фрадкова, ставший когда-то заместителем гендиректора довольно скромного в сравнении с той же «Алросой» Дальневосточного морского пароходства, — ему было 26, впереди его ждала большая карьера во Внешэкономбанке, «Аэрофлоте» и много еще где; если он действительно был первым, то он, конечно, заслуживает какого-то специального ордена (тем более что им и так часто дают ордена) как человек, протоптавший дорожку для многих и многих таких же, как он, детей первых, вторых и далее вплоть до десятых лиц российского государства. Сыновья Патрушева и Якунина, Бортникова и Мурова, Христенко и Кириенко, Матвиенко и Рогозина, знаменитые сыновья Чайки и первая леди этого детского сада, которую в российских СМИ принято называть «предполагаемой дочерью Путина», — если судить по их корпоративным титулам и должностям, о каждом из них можно было бы написать по книге в какой-нибудь массовой серии об историях успеха, но таких книг никто и никогда не напишет, потому что каждая история успеха исчерпывающе описывается одним словом, именем собственным, точнее, не именем, а отчеством. Это прежде всего дети, остальное вторично. На нашем привычном языке их нужно было бы назвать мажорами, но нет — мажор у нас Мара Багдасарян , то есть вот этот образ никуда не делся, золотая молодежь, когда куча денег, нигде не работает, ведет разгульный образ жизни и никого не боится. Мажорство — это для нижних этажей российской элиты, уровнем не выше губернаторского. Сыновья же людей из окружения Путина не станут хулиганить на дорогах, устраивать дебоши в ресторанах и кричать «Знаешь, чей я сын» на постовых полицейских. Нет, это совсем другая, новая социальная группа — как их правильно назвать, сверхмажоры? Это никакая не золотая молодежь, это полноправная (и, очевидно, полноправнее многих) часть правящей номенклатуры, люди, принимающие решения, люди, ворочающие миллиардами. Их не встретишь в злачном заведении, их вообще нигде не встретишь кроме Петербургского экономического форума, в остальное время они сидят в своих кабинетах, летают на своих джетах и делают свои какие-то очень важные дела, более того, если кто-то из обычных (хотя бы относительно обычных) людей столкнется с ними по какой-нибудь деловой надобности, то он, скорее всего, обнаружит, что они совсем не бестолковые и что взаимодействовать с ними проще, интереснее и эффективнее, чем с управленцами старшего поколения. И это логично. В отличие от отцов, подаривших свои лучшие годы советской госбезопасности и смежным отраслям, они хорошо и в хороших местах учились, много читали, много видели, много поняли. Это действительно лучшие люди своего поколения, если судить по соотношению амбиций и возможностей. Можно сколько угодно шутить о новом дворянстве, аристократии и феодализме, но восемнадцать путинских лет были достаточным сроком, чтобы почти с нуля вырастить новую элиту, и ее вырастили, и, в общем, не имеет значения, чьи они дети — с таким же успехом путинское поколение могло бы вырастить два десятка управленцев из числа ничьих детей, но так получилось, что у путинской элиты были свои дети — им все и досталось. Они когда-нибудь станут, должны стать предметом какого-нибудь серьезного социологического или даже психологического исследования — все они примерно одного возраста, все росли примерно в одних и тех же условиях, все шли примерно одним и тем же путем. У них должно быть очень много каких-нибудь общих свойств, они в большинстве случаев взаимозаменяемы, и даже внешность, если не брать слишком узнаваемого Чайку-младшего, у них такая, что без пояснения не поймешь, кто на фотографии — сын Патрушева (тем более что их, как и Чаек, двое) или сын Бортникова. Теоретически их феномен может стать основой для оптимистичной теории , что, когда путинское поколение выйдет на пенсию, поколение сыновей, взяв в свои руки Россию, наведет в ней порядок, мы снова станем великой страной и полетим к звездам. Но почему-то такой сценарий кажется непредставимым — гораздо проще вообразить, что, когда уйдут отцы, сыновья погрузят в свои джеты чемоданы с наличностью и драгоценностями и улетят навсегда куда-то, где хорошо, оставив Россию догнивать, где была. Наверняка так и будет — иначе зачем их сажают именно на денежные потоки, а не на что-то более привязанное к родной почве? Но даже если злословие неуместно, и даже если эти люди на самом деле связывают свое будущее с нашей страной и полны решимости сделать ее лучше — даже это оптимистическое допущение значит только одно: все, что делаем мы, обычные люди, все, чего мы добиваемся, о чем мечтаем, на что рассчитываем — все это ограничено отведенными нам нижними этажами, потому что места на этажах повыше всегда будут зарезервированы за этими детьми. Что бы ты ни делал, о чем бы ни думал, имей в виду — страна принадлежит им и передается по наследству. Это их страна. Судя по тому, что назначение сына Иванова в «Алросу» не стало сенсацией и никого не возмутило, это действительно стало нормой, это действительно стало общественным договором, у нас действительно так принято, и ничего не поделаешь — страна их. znak.com . *** Росстат назвал самых высокооплачиваемых чиновников в России Самыми высокооплачиваемыми чиновниками в России в 2016 году стали сотрудники аппарата правительства. В справке Росстата о численности и оплате труда служащих федеральных государственных органов указано, что в среднем сотрудники аппарата правительства в прошлом году получали 228 475 рублей в месяц. На втором месте сотрудники администрации президента — 218 648 рублей в месяц. Далее идет Счетная палата — 180 691 рубль в месяц. Среди служащих судов и прокуратуры самые высокие зарплаты у сотрудников Конституционного суда — 136 175 рублей ежемесячно. В Генпрокуратуре средняя зарплата в прошлом году составила 83 942 рубля в месяц, а в Следственном комитете — 57 608 рублей. Среди сотрудников министерств больше всех получают чиновники МИДа — 147 239 рублей в месяц. За ними следуют служащие Министерства финансов — 140 107 рублей и МЧС — 137 867 рублей. В Государственной думе средняя зарплата в 2016 году составила 154 848 рублей в месяц, чуть больше зарабатывали чиновники Совета Федерации — 176 149 рублей в месяц. Отметим, по данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций по России в ноябре 2016 года составила 36 195 рублей. theins.ru .