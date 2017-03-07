Прежде, чем говорить "мы", чиновникам надо отыскать народ.

Фу, чёрт, совсем забыл. На прошлой неделе я случайно увидел в социальных сетях один опрос, явно размещённый не без влияния (либо прямой проплаты) Серого дома. Подсознательно заглянул в соответствующий раздел сайта администрации ЗАТО – и обнаружилось, что обычная страничка «ВКонтактика» пользуется почти в три раза большей популярностью, нежели целый муниципальный интернет-портал.

Я в этом, собственно, и не сомневался никогда, но приятно видеть документальное подтверждение своим предположениям)))

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