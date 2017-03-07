Реформа системы государственных закупок не то, чтобы буксует... ФАС обсуждает с правительством отмену правила «третий лишний» Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что ведомство обсуждает с правительством отмену правила «третий лишний» при госзакупках лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, правило «третий лишний» подразумевает запрет на участие в госзакупках лекарств и медизделий иностранных компаний, когда в этом уже участвуют две российские компании. Господин Артемьев считает, что этот механизм необходимо заменить преференциями для российских компаний. Глава ФАС отметил, что многие члены правительства уже поддержали инициативу. По словам Артемьева, ФАС столкнулась с тем, иностранная компания предлагала лекарство по выгодной цене, но была снята с торгов. Российская же компания в итоге продала препарат по «очень высокой цене». В ведомстве полагают, что российские производители могут получать преференции на уровне 15-20%. Тогда Россия защитит отечественные компании, но даст шанс иностранным компаниям предлагать товары с более низкой стоимостью. kommersant. *** ФАС: 95% всех госзакупок — фикция Также Игорь Артемьев пожаловался на засилье картелей в экономике. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что 95% всех государственных закупок являются «фикцией и профанацией», так как товары и услуги закупаются у единственного поставщика. Кроме того, он указал на картельные сговоры при госзакупках, которые в отдельных сферах, в частности, лекарственной, занимают 80% объема торгов. По словам Артемьева, прозвучавшим на расширенном заседании ФАС, в российской экономике происходит «всеобщая картелизация», т. е. ряд компаний сговариваются между собой продавать товары и услуги по определенной цене. При этом создание картеля является уголовным преступлением, однако статья 178 УК РФ, наказывающая за ограничение конкуренции, не работает, так как правоохоранители «устранились» от ее применения. Тем не менее, цитирует главу ФАС РБК , его ведомство способно доказать все случаи. В качестве примера Артемьев сослался, в частности, на ценовой сговор при поставке лекарств в Москве и Подмосковье, когда в тысяче торгов участвовали одни и те же семь компаний, снижая начальную цену не более, чем на 2%, и получив в итоге 1,5 миллиарда рублей. 3,5 миллиарда рублей заработали также недобросовестные поставщики формы для МВД, ФСБ и ФТС: тогда в торгах приняли участие 40 фирм, вступивших, по словам Артемьева, в картельный сговор. Еще одной проблемой стало увеличение в минувшем году на 11 миллиардов, до 1,14 триллиона рублей, закупок у единственного поставщика. Здесь, однако, Артемьев надеется на эффективность принятых его ведомством мер по переводу таких закупок на казначейское исполнение бюджета, что, считает чиновник, способно будет отбить желание у «единственных поставщиков» участвовать в таких госзакупках. mk. *** Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов считает, что государственные программы поддержки малого бизнеса в стране не работают. Он, в частности, напомнил, что в соответствии с законодательством, регулирующим государственные закупки, малому бизнесу выделена квота в размере 15%. "Печаль в том, что у нас цифра колеблется между 5% и 7%, то есть о 15% участия малого бизнеса в госзаказе речи даже не идет", - отметил секретарь ОП РФ. В середине января руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев озвучил мнение , что госзакупки у малого бизнеса как форма поддержки ежегодно должны составлять не менее 2 трлн руб. Сегодня эта цифра, по данным ФАС, достигает 300-400 млрд руб., а пять лет назад составляла менее 100 млрд руб. По словам Артемьева, чтобы усилить прогресс в этой сфере, ФАС разрабатывает законодательство по дорожной карте для малого бизнеса по госзакупкам. tass.ru . *** «РОСЭНЕРГОАТОМУ» УКАЗАЛИ НА ДЫРЫ В ГОСЗАКУПКАХ Промышленники призвали «дочку» госкорпорации услышать главу «Росатома». Система закупок дочерних акционерных обществ «Росатома», ориентированная на привлечение к поставкам на предприятия госкорпорации малого и среднего бизнеса, обнаружила перекосы. Об этом заявили участники форума поставщиков атомной отрасли в свердловском Заречном. С одной стороны, как заявляют промышленники, переход ГК на категорированные закупки, предусматривающий приобретение одного или нескольких наименований товара для ряда предприятий единым лотом, вычеркнул из поставщиков ряд компаний. В такого рода закупки попали не только комплектующие и спецтехника, но и рядовые гражданские заказы, например, услуги клининга. С другой, в перечнях товаров, отданных на приобретение только у малых и средних предприятий, оказалась продукция, которую могут произвести лишь крупные заводы, что вызвало обоснованное возмущение компаний. Не вполне довольны системой и в «Росэнергоатоме», указывая на лазейки в условиях конкурсов, позволяющие недобросовестным участникам срывать торги, падая в цене с нескольких миллионов до одной копейки. В конце форума все признали, что диалог состоялся, но за результаты пока ответственности никто из корпорации на себя не взял… Детально организацию и проведение закупок участники форума обсудили с руководителями АО «Росэнергоатом» и его филиала Белоярской АЭС, АО «Атомкомплект». Как рассказал заместитель гендиректора энергоконцерна Владимир Серветник, введенная три года назад система категорированных закупок будет расширена. Ранее в систему закупок включались, прежде всего, оборудование и спецтехника. Так, например, турбины для атомщиков исторически поставлял харьковский «Турбоатом». Однако в связи с обострением внешнеполитических отношений с Украиной в «Росатоме» было принято решение локализовать выпуск аналогичной продукции на территории России. Сегодня номенклатура разделена между несколькими предприятиями, у которых АЭС в настоящее время организованно заказывают необходимые изделия. На конкурсах их поставка оформляется для нескольких АЭС единым лотом, начальная цена которого нередко превышает 1 млрд рублей. «Если бы каждая станция отдельно проводила закупки, потребовалось бы 228 процедур. Мы заказываем все через 7. Программа генерации каждой станции утверждается в Минэнерго. Часто нужно делать все в сжатые сроки», – объяснил причины увеличения числа категорированных закупок Владимир Серветник. Кроме того, избранная предприятиями «Росатома» форма приобретения товаров и услуг позволила сэкономить за 2015 год 4,35 млрд рублей при общей сумме контрактов в 196,3 млрд рублей. Чтобы избежать появления на рынке поставщиков монополии, отметил Владимир Серветник, отдельные закупки разделены между несколькими участниками, подавшими наилучшие предложения на конкурсах. Например, комплектующие к активной зоне АЭС с реактором РМБК на общую сумму в 1,443 млрд рублей поставляют АО «Точмаш» (70%) и ФГУП «Приборостроительный завод» (30%). «Это дает нам возможность в случае необходимости перекинуть заказ с одного предприятия на другое. Они знают об этом, следят друг за другом», – отметил Владимир Серветник. В 2016 году общую сумму категорированных закупок «Росатома» планировалось увеличить до 499,3 млрд рублей. При этом в них предполагается включить не только оборудование. В госкорпорации подготовлен приказ о включении в категорированные закупки транспортных услуг на территории Москвы, услуг клининга, а также спецодежды и средств индивидуальной защиты. Перспектива потерять заказчиков с укрупнением общей суммы лота возмутила представителей малого и среднего бизнеса. «При категорировании как малый бизнес будет участвовать при заявках от 100 млн рублей?», – задали риторический вопрос представители компании-поставщика спецодежды «УралСИС». Отчасти согласился с предпринимателями и заместитель директора Белоярской АЭС Андрей Кузнецов, отметив в беседе с «Правдой УрФО», что у малых фирм ту же спецодежду зачастую возможно приобрести дешевле, чем у крупных производителей. Хотя следуя статистике «Росэнергоатома», если по отдельным категориям товаров поставки для малого бизнеса усложнялись, то в целом количество закупок у подобных предприятий расширяется. Так, Белоярская АЭС ставит задачу увеличить эту долю до 70%. По словам гендиректора «Атомкомплекса», малому бизнесу отдаются на конкурсах, в первую очередь, типовые работы и услуги с начальной стоимостью лота до 50 млн рублей. В случае начальной цены закупки от 50 до 100 млн рублей решение о допуске предприятий принимает покупатель. Однако и здесь поставщики как малого, так и крупного бизнеса усмотрели недостатки. «Одно из требований к участникам конкурсов (для товаров 1-3 классов. – Прим. ред.) – наличие опыта поставок. Оно означает, что тот, кто поставлял, тот и будет поставлять. Мы имеем лицензию на строительство токопроводов для АЭС с 2014 года. Участвуем в конкурсах более чем на 10 млн рублей, но нас не учитывают из-за отсутствия опыта. Нужно ли оно вам, это требование?» – обратился к представителям «Росэнергоатома» директор компании CuprAl Bridge Владимир Секретёв. Представители концерна предложили промышленнику продвигать свою продукцию на конкурсах через контракты с иными участниками рынка, уже имеющими опыт, но не нашли понимания среди участников форума. «Это же повод для нарушений, в том числе коррупционных», – заявил Секретёв. Атомщики недоработку признали и тут же получили пожелание изменить систему закупок в сторону крупного бизнеса. «Я посмотрел перечень закупок у м.с.п. на сайте «Росатома» – это выдержки из общесоюзного перечня. Жидкий аргон у вас покупают у малого бизнеса. Подумайте, как он туда попадает. Для его создания нужна воздухоразделительная установка, которая есть только у крупных предприятий. Я не знаю м.с.п., у которого есть воздухоразделительная установка», – рассказал один из участников. При оговоренном подходе на конкурсах с высокой долей вероятности могли победить лишь небольшие фирмы-посредники. Однако представители других крупных предприятий нашли выход из этой ситуации, регистрируя в участниках конкурса свои филиалы. Впрочем, и к самим участникам конкурсов у атомщиков были претензии. Как рассказал Владимир Серветник, в ряде конкурсов участники умудрялись снижать цену с нескольких миллионов рублей до одной копейки. Не стала исключением в данном случае и Белоярская АЭС, где подобным результатом закончилось несколько конкурсов на закупку мазута. «Это делают конкуренты, чтобы убрать из конкурса участников. В конкурсе участвовало 10 компаний, а залог внесли 8, и мы не знаем какие. Те компании, которые снижали цену, оказалось потом, что не внесли залог. Нам пришлось все заново проводить», – поделился Андрей Кузнецов. Его замечания, как и других участников форума, заместитель главы «Росэнергоатома» учел, однако обещаний одномоментно исправить с трудом настроенную систему закупок госкорпорации давать не решился. pravdaurfo.ru . *** Министерство финансов Российской Федерации опубликовало два проекта постановлений правительства, которые подразумевают передачу ведомству полного контроля над сферой госзакупок. Сейчас для общественного обсуждения доступны проекты о передаче министерству полномочий по определению государственной политики в сфере госзаказа, а также передаче Федеральному казначейству , находящемуся в ведении Минфина, контроля и управления Единой информационной системой в сфере закупок. Сейчас эти полномочия сосредоточены в Минэкономразвития, а казначейство уже занимается ведением и обслуживанием ЕИС и разработкой сопряженной с ней системы «Электронный бюджет». Реформу госзаказа, который регулирует закон № 44-ФЗ, правительство пытается реализовать уже больше двух лет, сообщает «Коммерсантъ». Предложенный Минфином вариант решения проблемы объясняется невозможностью согласования интересов всех участников системы в рамках существующего распределения полномочий между ведомствами. b2b-center.ru .