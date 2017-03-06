БАЛАНДА ПРОТИВ «СИБИРЯКА»

Пёстрая лента новостей бывшего Красноярска-26. ПОШАГОВАЯ ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ Серый дом примет срочно на работу сурдопереводчика. По поводу предложения «Сибирской генерирующей компании» снизить тепловой тариф Нашгорода на 250 рублей «молодой и энергичный» номер два заявил: «Мы открыты к диалогу, приветствуем любые предложения компаний, которые готовы изменить ситуацию в лучшую сторону. В вопросе теплоснабжения важен не только один критерий – цена, но и надежность для города, социальные аспекты для различных категорий граждан, а также экономический эффект как для городского бюджета». Что это означает по существу вопроса, остаётся секретом. ЗАБЫТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ? Торжественное собрание коллектива ГХК прошло во Дворце культуры. По случаю 67-летия предприятия грамоты и благодарственные письма ГК «Росатом», Законодательного Собрания и «правительства» Красноярского края, а также органов местного самоуправления получили 70 человек. Почётные звания заслуженных и кадровых работников присвоены были 325 специалистам. Однако настораживает другое. От имени губернатора комбинат поздравил краевой зам «министра» промышленности, энергетики и торговли. Да и от НПО ПМ тоже не Тестоедов выступал. Проштрафились где-то, не иначе. АЛЛЛОНЗ АНФАН ДЕ ЛЯ ПАТРИЕ Делегация «Thales Alenia Space France» посетила «решетнёвскую фирму». «Одной из тем встречи, - любезно поясняют на предприятии, - являются предконтрактные переговоры по созданию элементов системы терморегулирования космических аппаратов для возможного их применения в составе новой разработки Thales – спутниковой платформы NeoSat. Общую координацию работ в рамках проходящего визита осуществляет совместное предприятие Universum Space Technologies, созданное «ИСС» и TAS в 2013 году для разработки компонентов космических аппаратов». То есть, чем-то контора эта всё же занимается. Хорошо. НА СМЕРТЬ РЫНКА «Губернские аптеки» спешат на помощь «брошенным клиентам». С начала года частные торговцы лекарствами прекратили продавать льготные медикаменты за отсутствием экономического смысла в таком бизнесе. С повышенной нагрузкой краевое предприятие «Губернские аптеки» не справилось. «Необходимо в самые кратчайшие сроки открыть новые аптечные пункты Железногорске и пос. Подгорном на базе поликлиник клинической больницы № 51, - сообщает mk.ru . - Для этого необходимо пройти процедуру лицензирования». Ню-ню. СПОРТИВНЫЕ ИННОВАЦИИ Нет предела фантазии заколючинских чиновников! На прошлой неделе в 106-й школе среди учащихся 10-11 классов впервые прошёл открытый урок спортивной… скандинавской ходьбы. «Необычным форматом двигательной активности в рамках школьной программы» поименовала данное шоу муниципальная газета. А мы предположим, что следующей инновацией станет спортивное лежание на диване. Вторая позитивнейшая новость касается Международного женского дня. «В Железногорск привезли полтонны гранитных камней из красноярского центра керлинга, - читаем в gig26.ru . - На стадионе "Труд" пройдет первый городской турнир. После праздника камни отправятся обратно в Красноярск». Аллилуйя. СОРТИР ОБОЖДЁТ Вадим Медведев хочет гулять по «Ленинградскому бульвару». «Благоустраивать территорию необходимо не просто, проведя ремонт тротуара, а подойти комплексно. Чтобы было все предусмотрено и для отдыха, и для проведения мероприятий — парковки, урны, скамейки, освещение, клумбы, детские и спортивные площадки — и для разных возрастов, - уверен г-н Чебурашкин. - Реализовать проект возможно за счёт краевой и федеральной субсидий. Программа создана по инициативе партии «Единая Россия» ( отсюда ). Про восстановление общественного туалета в «Балтийском» речь не идёт. Долго гулять вокруг фонтанов и туй вредно для здоровья. ОБЕСПЕЧЕННОЕ ДЕТСТВО В день рождения ГХК на свет в ЗАТО появились два мальчишки. «Мария Павлова назвала сына Кириллом, - рассказывает УСО комбината, - а Полина Кынгурова - Фёдором. Депутат Владимир Одинцов сердечно поздравил молодых мам, вручил им цветы и сертификаты на 10 тысяч рублей. Финансовая поддержка семей осуществляется ежегодно до достижения ребёнком семилетнего возраста». ХРОНИЧЕСКОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В АО «ИСС» отзаседал совет главных конструкторов. После рассмотрения результатов работы в 2016 году и планов создания аппаратов связи, навигации и геодезии совет обсудил актуальные задачи по разработке и изготовлению современных спутников: «Особое внимание уделяется обеспечению качества создаваемой космической техники, в том числе в части применения высоконадёжной элементной базы». Это, конечно, разговор ни о чём, но другой информации всё равно нету. ПРЕУМНОЖАЯ ЧЛЕНСТВО Территориальная профсоюзная организация Нашгорода бдит. Доклад об опыте работы по мотивации профчленства в ДДО вызвал, оказывается, вполне закономерный интерес у коллег. Но для нас с вами куда интереснее другие цифры. «В детских садах компенсирующей направленности, а таких в Железногорске 15 из 32, существенно уменьшился фонд оплаты труда (по нормативам количество детей в группах в таких детских садах колеблется от 5 до 12, тогда как в обычных группах по 20-25 детей)». Зато Крым наш, я извиняюсь. БРЕДУЩИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ Краевые антимонопольщики про Нашгород не забывают. Маленький заколючинский бенефис состоится в региональном УФАС в понедельник. Во-первых, там рассмотрят дело № 9-17-17 по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции» в отношении ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России». А затем – жалобы ООО «Перспектива» и ООО «Профит плюс» на действия МБУК «Центральная городская библиотека им. М. Горького». Документация о проведении аукциона по капитальному ремонту здания составлена, мол, с нарушением закона. ПОТОП ОТМЕНЯЕТСЯ Сергей Пешков собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям. Обсуждение мероприятий «по подготовке и прохождению предстоящего паводка» сити-менеджер резюмировал следующим образом: «В этом году видно, что снега гораздо больше, чем в прошлом году. Мы должны сделать всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность населения и без происшествий пройти этот период». Ну, раз должны, тогда вопросов нет. ДОЗИКИ СОСТЯЗАЛИСЬ В СОСНОВОМ БОРУ ФГУП «РосРАО» провело профессиональный конкурс под Питером. Первое место в итоге досталось аборигену, второе также занял специалист «РосРАО», а на третье вышел сотрудник Горно-химического комбината Иван Епишкин. «В двух практических этапах нужно было определить степень радиоактивности металлического фрагмента и измерить уровень заражения помещения, - пишет mayaksbor.ru . - На теоретических этапах конкурса дозиметристы делали расчеты и даже решали задачи по своей специфике». Там-то принимающая сторона и выбилась в лидеры. ПРАЗДНИК НА МАРШЕ Всемирный день гражданской обороны отмечается 1 марта. В Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России по этому поводу состоялось торжественное построение, на котором руководство поздравило личный состав, а затем все хором исполнили гимн Российской Федерации и не мене торжественным маршем прошли перед начальником. Всё-таки люди в погонах – специфические люди. И представление о праздниках у них такое же. БАЛАНДА ПРОТИВ «СИБИРЯКА» Трудовые споры не стихают в железногорском суде. На минувшей неделе, во всяком случае, лидировал по части разборок с персоналом снова «Спецстрой» ( целых три иска ). Кроме того отношения публично выясняли ОО « Альянск-ТК » (судебная орфография сохранена), ООО «Автошкола « Зебра » и АО « Буреягэсстрой ». Плюс две уже традиционных жалобы работников ГХК на размер пенсии . Отдельным списком идут кредитные претензии. Е.А.Гуляев взыскивает денежки с С.П.Пожидаева, А.В. Шамро с Е.Ю.Дегтярёвой, а В.Г. Ершов – с Е.А.Романова (кстати, финансовые претензии по итогам ДТП предъявила Ершову Жидкова Н.С.). Жалоба же Анели Ашимовой на экс-депутата Баховцева оставлена судом без рассмотрения. В разделе «Защита прав потребителей» приходится отметить ещё один процесс против строительной компании «Енисей», а также иск к ООО «УСК «Сибиряк» со стороны гр. Баланда А.В. А вот о чём именно спорят прокурор Свердловского района г. Красноярска с А.В.Илютиным, мы попробуем вам рассказать попозже. ПРИКЛАДНАЯ МАГИЯ В школе №91 стартовала региональная инженерная олимпиада. Если быть точным, мероприятие называлось «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании» и приняло шестьдесят школьников из ЗАТО и других территорий края. Они боролись за победу «в нескольких направлениях, таких как 3D-печать и объемное рисование. Организаторами олимпиады являются АЭВ «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск», КГАУ «КРИТБИ», ЦМИТ «Клаб» и Российская Ассоциация 3D-образования». То есть, организаторов было едва ли не больше, чем участников. ЖЁЛТЫЕ АВТОБУСЫ ЗАДЕРЖАТСЯ Неприятный сюрприз на День дурака не состоится вроде бы. Во всяком случае, Сергей Пешков заверяет, что директор «Горавторанса» Илья Решетников официально уведомил его о том, что будет перевозить пассажиров до конца года, т.е. до завершения действия контракта с муниципалитетом. Потом придётся проводить новый конкурс на маршруты №№ 11, 12 и 13. Между прочим, сити-менеджер утверждает также, что МП «ПАТП» готово было «закрыть эти маршруты даже в случае ухода «Горавторанса» с 1 апреля». Как именно, не уточняется. ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПАМЯТИ Если у вас есть смартфон, зайдите на сайт ГХК. 27 февраля в Железногорске состоялось таки открытие памятных досок Владимиру Кибо и Николаю Грекову. На них нанесены QR-коды, которые «дают возможность ознакомится с подробной информацией о трудовом пути заслуженных ветеранов». ТРЕВОЖНАЯ ВЕСНА ХАРКЕВИЧА Против МП «ГЖКУ» ополчились даже бюджетные журналисты. «Зачем собирать с населения деньги, чтобы потом их им же отдавать? – возмущается gig26.ru . - Получается, что собственники в течение года должны беспроцентно кредитовать управляющую компанию. Железногорцы могут только предполагать, о каких суммах идет речь. Действительно ли это такие копейки, как об этом говорят?» «Управляющие компании общедомовые нужды считали неправильно, - добавляет масла в огонь «Свежее ТВ». - Они начисляли плату за ОДН по нормативу всем без разбора, отсюда и недовольство горожан». НЕ ЗЛИТЕ ЭТИХ ДЕВОЧЕК Соревнования по стрельбе провели центр «Патриот» и школа 102. В лично-командном первенстве среди девушек сошлись одиннадцать сборных. Они стреляли из пневматической винтовки в положении «стоя», с упора. Мишень находилась на расстоянии 10 метров. Победителями стали команда лицея 102 и Виктория Кокорина из школы №98. - Кто тут сказал, что у меня ноги кривые??? БОЛЕЕМ ПОТИХОНКУ Региональное управление ФМБА №51 рапортует. Эпидемия гриппа сошла на нет, но медицинская статистика Нашгорода продолжает пополняться всякой всячиной. Так, восемнадцать человек за неделю подхватили пневмонию (десять детей), у четверых диагностирован хронический вирусный гепатит «В», две скарлатины, сальмонеллёз и три энтеробиоза добавили в общую копилку детишки, а взрослые – дифиллоботриоз, описторхоз и один случай носительства вируса гепатита «В». Шесть человек заработали «прочие острые кишечные инфекции» (в т.ч. четверо детей), двоих покусали животные. *** За предыдущую неделю в ЗАТО Железногорск родилось 15 и умерло 18 человек.