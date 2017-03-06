Как делала карьеру в Крыму Наталья "Няшмяш" Поклонская. «Рыженькая девочка, вся в золоте» Третью годовщину Крымской весны жители полуострова встречают с утраченными иллюзиями. Одной из потерь стал светлый образ Натальи Поклонской. Неумеренная публичная страсть экс-прокурора к Николаю II превратила ее из символа возвращения на Родину в объект иронии. И вот новое пятно на солнце: выяснилось, что в 2005 году, выступая гособвинителем в суде, некая Н.В.Поклонская требовала 7,5 лет тюрьмы для активиста Русской общины Виктора Сажина – за то, что тот пытался остановить автопоезд с участниками Оранжевой революции, ехавшими «перевоспитывать» Крым. Эта судимость сломала Сажину жизнь и до сих пор не снята. Известная всем Поклонская стала депутатом Госдумы и патриотом РФ. «Примечания» попытались разобраться в ситуации… Имидж героини Крымской весны и беззаветного борца с преступностью стал давать трещины уже довольно давно. В бытность Натальи Поклонской прокурором Крыма местные общественники неоднократно сетовали на то, что их сообщения в прокуратуру о коррупции остаются без должного внимания, а громкие заявления прокурора республики о борьбе с ней носят декоративный характер. Серьезным ударом по реноме Поклонской стал ее неуместный выход на шествие «Бессмертного полка» 9 мая с иконой Николая II. Затем, уже став депутатом Госдумы, она подпортила себе имидж одиозной борьбой с фильмом режиссера Алексея Учителя «Матильда», пытаясь доказать российской аудитории, что последний самодержец, канонизированный РПЦ, был святым в реальной жизни, и запретить фильм. Но, возможно, это еще не все «скелеты в шкафу» начинающего федерального политика. В распоряжении «Примечаний» оказалась копия приговора Городского суда Армянска. Как свидетельствует документ, в 2005 году государственный обвинитель Н.В.Поклонская (согласно официальной биографии, в это время Наталья Поклонская работала помощником прокурора Красногвардейского района Крыма) выступила на судебном процессе против местных пророссийских активистов и сторонников Виктора Януковича. В 2004 году после первого Майдана они не пропустили в Крым автоколонну участников «оранжевой революции» и сторонников Виктора Ющенко. По словам одного из тогдашних подсудимых, гособвинитель требовала посадить его на 7,5 лет. Событие это в свое время наделало много шума. «Оранжевые» ехали «просвещать» крымчан и внушать им должное уважение к новому президенту Украины, который проиграл на президентских выборах, но в итоге пришел к власти в результате майдана и последующего переворота. Напомним, в Крыму на тех выборах 52% населения проголосовало за конкурента Ющенко — Виктора Януковича. Сторонником Януковича был тогда и 23-летний член Русской общины Крыма, житель Армянска Виктор Сажин. 17 декабря 2004 года он и еще 300 местных жителей, узнав, что в Крым движется автопоезд с участниками Майдана из организации «Пора!», вышли на обочину трассы Херсон-Симферополь в районе автовокзала Армянска, чтобы не пустить «оранжевых» в Крым. Участники автопоезда, среди которых было много выходцев из западной Украины, тоже были настроены решительно. Столкновение было неизбежно - и оно произошло. «Они были неадекватны, со стеклянными глазами, — вспоминает Сажин в беседе с «Примечаниями». ­— Кидали в людей апельсины, началась словесная перепалка. Я имел неосторожность прокричать «Мы с Россией, америкосов здесь не потерпим!», и меня пытались переехать машиной». Крымчане смогли организовать отпор и «оранжевые» были вынуждены уехать, в Крым им проникнуть не удалось. А через год — в декабре 2005-го — Сажин был арестован по обвинению в нарушении общественного порядка. Арест Сажина «На момент своего ареста я уже год как работал в Симферополе, — рассказывает Сажин. — Продвинулся по карьерной лестнице, стал директором салона магазина сотовой связи. Снял квартиру, жил с девушкой. В один прекрасный день ко мне на работу пришел следователь и сообщил, что я уже несколько месяцев в розыске». Активист Русской общины пришел в крымское Управление МВД Украины, где ему сообщили, что он обвиняется в организации незаконного митинга и хулиганстве. Оказалось, что по его делу уже было несколько судов, при этом самого Сажина никак не могут найти. Активисту дают на роспись подписку о невыезде из Симферополя. А через некоторое время отправляют на суд в Армянск. «Сдаю паспорт, захожу в суд, — вспоминает Сажин. — Судья, молодой парень, которого я пару раз видел в спортзале, берет самоотвод, заявив, что он якобы состоит со мной в дружеских отношениях — после чего в силу вступает приговор предыдущего судьи о взятии под стражу». Оказывается, пока ничего не подозревавший Сажин работал в Симферополе, кто-то подделал его подпись под подпиской о невыезде из Армянска, где подсудимый не бывал уже почти год. Так в жизни Сажина начался кошмар. Его закрывают в изоляторе временного содержания Армянска с девятью туберкулезниками в камере, матрасами на полу и ведром для испражнений в углу. «Продержали меня там неделю. Как я ничем не заразился, понятия не имею. В туалет пускали два раза в день — утром и вечером, все остальное время все ходили в ведро. Кормили три раза в день «Мивиной» (то же, что и «Доширак» - прим. ред.). Когда обо мне начали писать журналисты, меня вызвал к себе начальник тюрьмы и сказал, что помещений получше нет. А потом разозлился: «Получше условия хочешь? Езжай в тюрьму». Так меня переселили в симферопольский СИЗО». Именно оттуда Сажина в «столыпинском» вагоне несколько раз возили на судебные заседания в Городской суд Армянска, где и появляется Н.В.Поклонская. По словам активиста, на фамилию гособвинителя он тогда не обратил внимания. О том, что это была именно она, он узнал через десять лет — уже при России. Друзья прислали ему копию приговора (есть в распоряжении «Примечаний»), в котором черным по белому написана фамилия и инициалы, полностью совпадающие с ФИО экс-прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы РФ. Сам он запомнил обвинителя как «рыженькую девочку, в свитерке под горло, всю в золоте». «Рыженькая девочка» сыграла с ним злую шутку: как государственный обвинитель, она могла отпустить Сажина под подписку о невыезде. Но вместо этого, говорит он, из ее уст прозвучало требование назначить подсудимому максимальную меру наказания: 7,5 лет лишения свободы. Обвинитель мотивировала это требование тем, что активисты своими действиями ущемили «право граждан на свободное передвижение» и нарушили общественный порядок, вспоминает Сажин. Звучали, по его словам, и упреки в посягательстве на территориальную целостность Украины (в приговоре суда такой квалификации нет). Сажину на том процессе вообще пришлось несладко. «У меня было два адвоката, причем первая топила меня похлеще обвинителя, - вспоминает он. - Ее мне дал Сергей Цеков (с 2003 года по настоящее время — председатель Русской общины Крыма, с 2014 года — член Совфеда России от РК – прим. ред.). Когда я спросил у него, в чем дело, он ответил: Витя, мы из тебя сделаем депутата. Я ответил, что пока они делают из меня зека, и ходатайствовал о смене адвоката. Второй юрист смог мне помочь». Интересно, что за все время судебных заседаний ни один участник скандального «оранжевого» автопоезда их не посетил, рассказывает Виктор Сажин. Их адвокат пришел лишь однажды, коротко сухо выступил и ушел, дело велось фактически без оппонентов. Единственным реальным оппонентом пророссийскому активисту на этих заседаниях была Н.В.Поклонская. Приговор В итоге Сажина приговорили к 2,5 месяцам тюрьмы по обвинению в нарушении общественного порядка. Ему засчитали срок пребывания в СИЗО и освободили в зале суда. Соратники Сажина уверены, что он сидел бы все 7,5 лет как сепаратист, если бы не широкая кампания за освобождение в СМИ Крыма и Украины. Сыграл свою роль, по их мнению, и другой фактор: у Ющенко побоялись, что брошенный за решетку активист обретет в глазах крымчан статус героя. А так он тихо вышел как уголовник-хулиган. С работы Виктора уволили сразу, не дожидаясь суда. «Я работал в Симферополе в компании UMC, и начальник у нас был из Львова, очень проукраински настроенный, — вспоминает активист. — Сторонник России на работе ему был не нужен». Сейчас Виктору 36 лет, он живет в Керчи, где его знают и уважают как одного из активистов, приблизивших возвращение города и полуострова в состав России. Сажин был одним из тех, кто вместе с Константином Ермановым 23 февраля 2014 года снял с флагштока перед горсоветом Керчи украинский флаг и водрузил туда российский. На этот раз за российский патриотизм его не судили – но и судимость 2005 года не сняли. Из-за этой судимости Сажин долго не мог устроиться на нормальную работу. Он говорит, что мечтал стать депутатом и, будучи от природы человеком активным, наверняка стал бы им. Теперь у него небольшая турфирма и дела идут неважно: туристов мало. Ситуация вопиющая и дикая, но в российском Крыму Сажин такой не один. С неотмененной украинской судимостью за пророссийский сепаратизм уже третий год не может устроиться на работу по специальности активист народного фронта «Севастополь — Крым — Россия» Валерий Подъячий. Он преподавал математику и работал в университете, но в 2016 году из-за судимости его уволили: таково требование российского законодательства. Поразительно, но при Украине это работать ему не мешало. Чтобы отменить судимость Сажину и Подьячему, нужен закон о реабилитации жертв политических репрессий в Крыму. Принять его обещают уже год. Проект поправок к закону «О реабилитации жертв политических репрессий» уже вносил Госдуму депутат от КПРФ прошлого созыва Иван Никитчук. Документ предусматривает реабилитацию лиц, осужденных за «призывы и действия, направленные на воссоединение территории Республики Крым с Российской Федерацией». «На территории Крыма сейчас есть несколько десятков человек с такой же проблемой. Они активно выступали за воссоединение Крыма с Россией еще до лета 2014 года, и мы просто обязаны им сейчас помочь», — заявлял депутат в марте прошлого года. Но проект Никитчука не успели рассмотреть до избрания нового состава российского парламента, и сейчас его судьба остается неизвестной. Внести законопроект повторно вполне по силам сенаторам и депутатам Госдумы от Крыма — но ни один из них с такой инициативой не выступил. Вместо этого Сергей Цеков предлагает вернуть улицам Симферополя царские названия, а Наталья Поклонская множит памятники Николаю II. «Это им не надо. Они говорят, что Крым вернулся в Россию благодаря так называемо "команде победителей". А если они признают, что до них были люди, которые боролись за возвращение Крыма в Россию и страдали от этого, тогда получается, не такие уж они и герои», — рассуждает соратник Валерия Подъячего Вадим Мордашов. Однако вернемся на десять с лишним лет назад. Одним из тех, кто проходил по делу вместе с Сажиным, был активист Народно-демократической партии Украины (НДПУ) Александр Лиев. Во время «оранжевой революции» 2004 года он жил в Армянске и поддерживал Виктора Януковича. Суд, от которого пострадал Сажин, с Лиева обвинения снял. В 2010 году он стал министром курортов и туризма Автономной республики Крым. Крымскую весну Лиев не принял и сейчас работает в Киеве — он глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. Внешности гособвинителя Лиев не помнит, но отмечает, что это было «очень быстро состряпанное прокуратурой дело». «То, что Поклонская в тот период исполняла политический заказ по линии прокуратуры для реализации расправы над политическими оппонентами, это факт», — считает Лиев. «Чьих будете?» Информация о подробностях процесса 2005 года против Виктора Сажина стала всплывать в российских и русскоязычных соцсетях с прошлого года. В августе российский патриотический портал Novoross.Info . сообщил о неоднозначной роли в этом процессе нынешнего сенатора от Крыма Сергея Цекова. В январе-феврале 2016 года о роли Натальи Поклонской в этом деле вспомнило крупное киевское издание «Левый Берег» .Однако копии судебных документов по делу Сажина с указанием имени гособвинителя Н.В.Поклонской ранее не публиковались. Примечательно, что как только эта история стала всплывать в Рунете, Виктору Сажину, по его словам, начали звонить с неизвестных номеров, требуя «забыть» эту историю под угрозой физической расправы. Может быть, речь идет о какой-то другой Н.В.Поклонской? Может быть, это какое-то невероятное совпадение, и в суде над Сажиным 7,5 лет лишения свободы для него требовала не знакомая нам всем светлая девушка, патриот России — а кто-то другой? Может быть, «рыженькая девочка, вся в золоте» — это была не она? «Примечания» дозвонились до Натальи Поклонской и спросили, правда ли, что в 2005 году она выступала государственным обвинителем на процессе активиста Русской общины Крыма Виктора Сажина. «Вы бы еще про 95-й вспомнили, — ответила Наталья Владимировна. — Знаете, сколько у меня подсудимых было?» На уточняющий вопрос, помнит ли она, как требовала Сажину 7,5 лет лишения свободы за то, что тот участвовал в препятствовании проезду в Крым «автопоезда дружбы» активистов Оранжевой революции, депутат Госдумы РФ ответила: «Не говорите ерунды». «Если кто-то что-то говорит, то идите и у него спрашивайте, а чего вы мне звоните? — сказала она. — Делайте официальный запрос, поднимем документы, разберемся — что, где, когда, истребуем материалы с прокуратуры — где, в каких процессах я принимала участие как гособвинитель… У меня за год столько подсудимых было, что у вас меньше статей, наверное, было». Запрос в Госдуму мы отправили и ждем ответа. Но даже если окажется, что в 2005 году в органах прокуратуры Крыма работало две Поклонских с разными политическими взглядами — одно только сочетание культа Николая II и культа Победы над фашизмом в публичных заявлениях бывшего прокурора РК оставляет открытым вопрос, кто она на самом деле, эта привлекательная молодая женщина. Алиса в Зазеркалье, вышедшая в мир, где все наоборот? Но тогда каков ее настоящий мир? primechaniya.ru .