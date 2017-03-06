Продолжение истории про третейский суд Железногорска. КАКОЕ НЕБО ГОЛУБОЕ… ИЛИ ЛЕТЕЙСКИЙ СУД В почтовом ящике «Уран-Батора» обнаружилось продолжение одной давней истории. Хороший роман пишет себя сам. Боюсь, что этой дешёвенько сентенцией я читателей несколько подзадрал, но что делать? О так называемых третейских судах России и конкретно Красноярского края мы вам рассказывали в прошлом декабре. О некоторых странностях получения высшего образования председателем заколючинского третейского суда Александром Илютиным – в октябре 2011-го . И вот теперь два этих информационных потока сливаются, похоже, воедино. «Я являюсь представителем по доверенности от нескольких физических лиц, действующим с целью защиты их прав в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей», - читаем свеженькое письмо из почтового ящика «Уран-Батора», направленное, якобы, второго марта с.г. в городскую* прокуратуру. - Для более быстрого рассмотрения дел я обратился в Красноярский городской Третейский суд при ОДО «Третейский суд Красноярского края» или сокращённо Красноярский городской Третейский суд (коммерческий арбитраж с организационно-правовой формой – Общество с дополнительной ответственностью, ОДО), расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4. Оф. 9-06 к председателю суда Илютину Александру Валентиновичу. На первичной консультации г-н Илютин А.В. пояснил, что он сможет взять мои дела на рассмотрение в слчае, если в претензии, направляемой в Банк, будет указана третейская оговорка, соответствующая ст. 4 п. 4.3 регламента данного третейского суда и банк на нее не ответит. Бланк претензии г-н Илютин предложил взять с сайта Красноярского городского Третейского суда при ОДО «Третейский суд Красноярского края», что я и сделал. В регламенте указанного третейского суда в ст. 4 указано «…третейское соглашение считается заключенным, если первая сторона уведомила письменно вторую сторону (с отметкой в получении) о намерении подать исковые требования на рассмотрение спора в Третейский суд, указав полное наименование Третейского суда и требование в разумный срок сообщить письменно в случае одностороннего отказа второй стороны от рассмотрения спора в указанном Третейском суде, при этом вторая сторона, получив названное уведомление, не ответила письменно отказом». Я подготовил документы по каждому делу и привез их г-ну Илютину, который просмотрев их, и взял у меня наличными третейский сбор по каждому делу. После того, как положительные решения были вынесены по каждому делу, я обратился с заявлениями о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда в компетентные федеральные суды, оплатив по каждому делу госпошлину. Каково же было мое удивление, когда в первом же судебном заседании представители ответчика заявили и доказали, что в определенное время третейское разбирательство, назначенное на 8.00 в субботу, не проводилось, судья по месту разбирательства не явился, однако решение суда было вынесено. Кроме того, представители ответчика доказали, что данные дела третейский суд рассматривать был некомпетентен, т.к. не было между истцом и ответчиком заключено третейское соглашение, поскольку в соответствии со ст. 7 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве)» третейское соглашение на передачу дела в третейский суд это всегда волеизъявление обеих сторон . П. 4.3. ст. 4 Регламента Красноярского городского Третейского суда противоречит требованиям ст. 7 ФЗ «Об арбитраже» и внесен в регламент для того, чтобы вводить людей в заблуждение с целью зарабатывания таким способом денег. Примечательно, что в регламенте Железногорского третейского суда, председателем которого также является г-н Илютин, такого пункта нет. Отсутствует такой пункт и в регламентах других третейских судов, сознанных под руководством Илютина на территории Красноярского края. Также представители ответчика привели доказательства того, что данный третейский суд под председательством Илютина А.В. с 2013 года выносит подобные решения без третейского соглашения, а потом федеральные суды отказывают «выигравшей» стороне в выдаче исполнительного листа. Таким образом, указанный третейский суд вводит людей в заблуждение, выносит незаконные решения, беря при этом немалый третейский сбор по каждому делу. Обманутые заявители довольны, что третейский суд своим решением полностью удовлетворяет их требования, однако обращаясь в федеральный суд за исполнительным листом, сталкиваются с тем, что федеральный суд отменяет решения указанного третейского суда или отказывает в выдаче исполнительного листа. По сути, Третейский суд Красноярского края (коммерческий арбитраж с организационно-правовой формой – Общество с дополнительной ответственностью, ОДО) под председательством г-на Илютина А.В. является «лишним звеном», при защите юридическими и физическими лицами своих прав. Поскольку зачастую принимает к рассмотрению дела, не относящиеся к его компетенции. Незаконно используя на своих сайтах (http://www.sibarbitr.ru/, http://arbitr.com.ru/sudeb.html ) изображение основной (базовой) фигуры государственного герба Российской Федерации - двуглавого орла - Красноярский городской Третейский суд при ОДО «Третейский суд Красноярского края» вводит заявителей в заблуждение, подводя свою деятельность к деятельности федеральных арбитражных судов. В итоге, по всем моим делам федеральными судами были вынесены определения об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Красноярского городского Третейского суда в связи с тем, что третейский суд был не вправе рассматривать подобные дела без третейского соглашения сторон, и допустил грубейшие нарушения требований действующего законодательства. В результате заведомо незаконных действий г-на Илютина А.В., третейского судьи Малкова В.М. мне и моим доверителям причинен как материальный, так и моральный вред. Получив указанные определения об отказе, я оповестил г-на Илютина о том, что по всем делам нам отказано в выдаче исполнительного листа в связи с незаконностью вынесения решений третейским судом и нарушением третейским судом принципов равенства сторон в судебном разбирательстве, доступности, состязательности и др., т.к. при вынесении решений судья Малков В.М., которому он передал дела, на судебное разбирательство не являлся. Я предложил вернуть суммы, уплаченные мной в качестве третейского сбора, Илютин сразу пресек разговор, далее на контакт не пошел. Прошу Вас: 1. проверить законность деятельности указанного третейского суда при вынесении подобных решений, 2. проверить компетентность председателя указанного суда г-на Илютина А.В., наличие у него подлинного диплома о высшем юридическом образовании (что необходимо для председателя Третейского суда); При этом прошу обратить внимание на статью о нем на сайте http://www.uranbator.ru/content/view/4790/8/ «Проверка длиною в пять лет». 3. проверить законно ли Красноярский городской Третейский суд при ОДО «Третейский суд Красноярского края» использует изображение государственного герба Российской Федерации; Государственный герб Российской Федерации не может быть использован в качестве геральдической основы гербов (геральдических знаков) субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций. Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации определено, что "принципом определения факта использования Государственного герба Российской Федерации как геральдической основы эмблем и других геральдических знаков, является наличие в них основной (базовой) фигуры - двуглавого орла". Искаженное изображение Государственного герба Российской Федерации имеет особое значение, поскольку в совокупности с оттисками печати, штампа и клише при отсутствии указания в организационно-правовой форме организации надписи "Российская Федерация" создается ложное впечатление о принадлежности таких документов или изображений организациям и лицам, обладающим государственными полномочиями. Вследствие этого неправомерные действия организаций и лиц, обладающих такими документами или изображениями, исходящими как от государственных организаций и государственных служащих, приводят к дискредитации государственной власти. 4. привлечь к установленной законом ответственности г-на Илютина А.В. и третейского судью Малкова В.М. за обман, злоупотребление правом и незаконные действия». *** В приложении к письму обнаружились сканы переписки Сбербанка с Рыбинским районным судом Красноярского края по аналогичному делу. Причём юристы банка в выражениях не стесняются: они утверждают, в частности, что судебная машина Александра Илютина вообще работает незаконно. *** Что ж, будем посмотреть, что из всего этого получится, и вам потом непременно расскажем. * В настоящее время в городском суде рассматривается иск к Илютину А.В. со стороны прокурора Свердловского района краевого центра, поступивший ещё в январе. На первое предварительное заседание ответчик не явился «по болезни».