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Какое небо голубое... Печатать E-mail
Воскресенье, 05 Март 2017

Продолжение истории про третейский суд Железногорска.

КАКОЕ НЕБО ГОЛУБОЕ… ИЛИ ЛЕТЕЙСКИЙ СУД

В почтовом ящике «Уран-Батора» обнаружилось продолжение одной давней истории.

Хороший роман пишет себя сам. Боюсь, что этой дешёвенько сентенцией я читателей несколько подзадрал, но что делать? О так называемых третейских судах России и конкретно Красноярского края мы вам рассказывали в прошлом декабре. О некоторых странностях получения высшего образования председателем заколючинского третейского суда Александром Илютиным – в октябре 2011-го. И вот теперь два этих информационных потока сливаются, похоже, воедино.

«Я являюсь представителем по доверенности от нескольких физических лиц, действующим с целью защиты их прав в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей», - читаем свеженькое письмо из почтового ящика «Уран-Батора», направленное, якобы, второго марта с.г. в городскую* прокуратуру. - Для более быстрого рассмотрения дел я обратился в Красноярский городской Третейский суд при ОДО «Третейский суд Красноярского края» или сокращённо Красноярский городской Третейский суд (коммерческий арбитраж с организационно-правовой формой – Общество с дополнительной ответственностью, ОДО), расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4. Оф. 9-06 к председателю суда Илютину Александру Валентиновичу.

На первичной консультации г-н Илютин А.В. пояснил, что он сможет взять мои дела на рассмотрение  в слчае, если в претензии, направляемой в Банк, будет указана третейская оговорка, соответствующая ст. 4 п. 4.3 регламента данного третейского суда и банк на нее не ответит. Бланк претензии г-н Илютин предложил взять с сайта Красноярского городского Третейского суда при ОДО «Третейский суд Красноярского края», что я и сделал.

В регламенте указанного третейского суда в ст. 4  указано «…третейское соглашение считается заключенным, если первая сторона уведомила письменно вторую сторону (с отметкой в получении) о намерении подать исковые требования на рассмотрение спора в Третейский суд, указав полное наименование Третейского суда и требование в разумный срок сообщить письменно в случае одностороннего отказа второй стороны от рассмотрения спора в указанном Третейском суде, при этом вторая сторона, получив названное уведомление, не ответила письменно отказом». 

Я подготовил документы по каждому делу и привез их г-ну Илютину, который  просмотрев их, и взял у меня наличными третейский сбор по каждому делу.

После того, как положительные решения были вынесены по каждому делу, я обратился с заявлениями о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда в компетентные  федеральные суды, оплатив по каждому делу госпошлину. Каково же было мое удивление, когда в первом же судебном заседании представители ответчика заявили и доказали, что в определенное время третейское разбирательство, назначенное на 8.00 в субботу, не проводилось, судья по месту разбирательства не явился, однако решение суда было вынесено.

Кроме того, представители ответчика доказали, что данные дела третейский суд рассматривать был некомпетентен, т.к. не было между истцом и ответчиком заключено третейское соглашение, поскольку в соответствии со ст. 7 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве)» третейское соглашение на передачу дела в третейский суд это всегда волеизъявление обеих сторон.

П. 4.3. ст. 4 Регламента Красноярского городского Третейского суда противоречит требованиям ст. 7 ФЗ «Об арбитраже» и внесен в регламент для того, чтобы вводить людей в заблуждение с целью зарабатывания таким способом денег. Примечательно, что в регламенте Железногорского третейского суда, председателем которого также является г-н Илютин, такого пункта нет. Отсутствует такой пункт и в регламентах других третейских судов, сознанных под руководством Илютина на территории Красноярского края.

Также представители ответчика привели доказательства того, что данный третейский суд под председательством Илютина А.В. с 2013 года выносит подобные решения без третейского соглашения, а потом федеральные суды отказывают «выигравшей» стороне в выдаче исполнительного листа. Таким образом, указанный третейский суд вводит людей в заблуждение, выносит незаконные решения, беря при этом немалый  третейский сбор по каждому делу. Обманутые заявители довольны, что третейский суд своим решением  полностью удовлетворяет их требования, однако обращаясь в федеральный суд за исполнительным листом, сталкиваются с тем, что федеральный суд отменяет решения указанного третейского суда или отказывает в выдаче исполнительного листа.

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По сути, Третейский суд Красноярского края (коммерческий арбитраж с организационно-правовой формой – Общество с дополнительной ответственностью, ОДО) под председательством г-на Илютина А.В. является «лишним звеном»,  при защите юридическими и физическими лицами своих прав. Поскольку зачастую принимает к рассмотрению дела, не относящиеся к его компетенции. Незаконно используя на своих сайтах (http://www.sibarbitr.ru/, http://arbitr.com.ru/sudeb.html) изображение основной (базовой) фигуры государственного герба Российской Федерации - двуглавого орла - Красноярский городской Третейский суд при ОДО «Третейский суд Красноярского края» вводит заявителей в заблуждение, подводя свою деятельность к деятельности федеральных арбитражных судов.

В итоге, по всем моим делам федеральными судами были вынесены определения об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Красноярского городского Третейского суда в связи с тем, что третейский суд был не вправе рассматривать подобные дела без третейского соглашения сторон, и допустил грубейшие нарушения требований действующего законодательства. В результате заведомо незаконных действий г-на Илютина А.В., третейского судьи Малкова В.М. мне и моим доверителям причинен как материальный, так и моральный вред.

Получив указанные определения об отказе, я оповестил г-на Илютина о том, что по всем делам нам отказано в выдаче исполнительного листа в связи с незаконностью вынесения решений третейским судом и нарушением третейским судом принципов равенства сторон в судебном разбирательстве, доступности, состязательности и др., т.к. при вынесении решений судья Малков В.М., которому он передал дела, на судебное разбирательство не являлся. Я предложил вернуть суммы, уплаченные мной в качестве третейского сбора,   Илютин сразу пресек разговор, далее на контакт не пошел.

Прошу Вас:

1. проверить законность деятельности указанного третейского суда при вынесении подобных решений,

2. проверить компетентность председателя указанного суда г-на Илютина А.В., наличие у него подлинного диплома о высшем юридическом образовании (что необходимо для председателя Третейского суда); При этом прошу обратить внимание на статью о нем на сайте http://www.uranbator.ru/content/view/4790/8/ «Проверка длиною в пять лет».

3. проверить законно ли Красноярский городской Третейский суд при ОДО «Третейский суд Красноярского края» использует изображение государственного герба Российской Федерации; Государственный герб Российской Федерации не может быть использован в качестве геральдической основы гербов (геральдических знаков) субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций. Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации определено, что "принципом определения факта использования Государственного герба Российской Федерации как геральдической основы эмблем и других геральдических знаков, является наличие в них основной (базовой) фигуры - двуглавого орла".  Искаженное изображение Государственного герба Российской Федерации имеет особое значение, поскольку в совокупности с оттисками печати, штампа и клише при отсутствии указания в организационно-правовой форме организации надписи "Российская Федерация" создается ложное впечатление о принадлежности таких документов или изображений организациям и лицам, обладающим государственными полномочиями. Вследствие этого неправомерные действия организаций и лиц, обладающих такими документами или изображениями, исходящими как от государственных организаций и государственных служащих, приводят к дискредитации государственной власти.

4. привлечь к установленной законом ответственности г-на Илютина А.В. и третейского судью Малкова В.М. за обман, злоупотребление правом и незаконные действия».

***

В приложении к письму обнаружились сканы переписки Сбербанка с Рыбинским районным судом Красноярского края по аналогичному делу. Причём юристы банка в выражениях не стесняются: они утверждают, в частности, что судебная машина Александра Илютина вообще работает незаконно.

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Что ж, будем посмотреть, что из всего этого получится, и вам потом непременно расскажем.

 

 

* В настоящее время в городском суде рассматривается иск к Илютину А.В. со стороны прокурора Свердловского района краевого центра, поступивший ещё в январе. На первое предварительное заседание ответчик не явился «по болезни».

 

 
 
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05.03.1952
организован лесной отдел при ГХК

05.03.1952
утверждено Положение о лесном отделе Восточной конторы

05.03.1960
начались регулярные передачи городского радио. Начал работу городской отдел радиовещания по ул. Андреева, 14

05.03.1966
создано киновидеообъединение

05.03.1978
первые соревнования по лыжным гонкам на 50км

по материалам библиотеки им.Горького
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