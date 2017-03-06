Диссертацию Владимира Мединского спасают из последних сил. Для Владимира Мединского еще не конец истории “Ъ” узнал, как в МГУ принимали решение не рассматривать диссертацию министра культуры. Скандал вокруг диссертации министра культуры Владимира Мединского выходит на новый уровень. Активист «Диссернета» Иван Бабицкий, один из авторов обращения о лишении министра ученой степени, направил официальное заявление главе экспертного совета по истории ВАК Павлу Уварову. В документе говорится о многочисленных нарушениях, допущенных диссертационным советом истфака МГУ на заседании 7 февраля 2017 года. «Процедура очень четко расписана,— рассказал он “Ъ”.— Совет должен создать комиссию, назначить дату заседания, за 15 дней пригласить на него заявителей и автора диссертации. Да и само заседание должно быть открытым для всех желающих. Ничего этого сделано не было». Но главное, указывает филолог, по закону совет просто не имеет права отказаться от рассмотрения дела. Напомним, что первоначально претензии к научной работе министра должен был рассматривать диссовет УрФУ в октябре 2016 года. Но Владимир Мединский из-за рабочего графика не смог приехать в Екатеринбург. Когда срок рассмотрения истек, ВАК направила материалы в диссовет исторического факультета МГУ. Министр обещал прийти на заседание в Москве, но встреча несколько раз переносилась. А 7 февраля декан истфака Иван Тучков неожиданно объявил, что совет «ознакомился с представленными материалами», но «не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты». В Минкульте такое решение поспешили назвать безоговорочной победой министра. Как диссовет исторического факультета МГУ снял диссертацию министра культуры с рассмотрения «Это была настоящая комедия»,— рассказал “Ъ” член диссовета при истфаке МГУ профессор Сергей Мироненко. В тот день проходило рядовое заседание совета, в повестке которого не упоминалась диссертация министра культуры. Однако в аудиторию внезапно зашел декан истфака Иван Тучков и попросил всех, кто не входит в диссовет, покинуть помещение. «При этом сам он тоже не является членом совета»,— подчеркнул господин Мироненко. По словам профессора, декан Тучков рассказал, что ВАК допустила ошибку в документах и вместо диссовета истфака под номером 501.001.72 направила диссертацию министра в диссовет 501.001.02 — на факультет государственного управления МГУ. Тем не менее ректорат якобы решил все-таки переслать часть документов на истфак — для ознакомления. При этом самой диссертации Владимира Мединского там не было. «Декан и глава совета предложили проголосовать за подготовленный ими проект резолюции c отказом от “дальнейшего рассмотрения” материалов»,— сказал Сергей Мироненко. Часть историков возмутилась из-за вмешательства ректората МГУ в работу независимого диссовета. Они потребовали обратиться в ВАК, получить диссертацию и провести ее оценку по всем правилам. «Но общий настрой был такой — давайте сделаем все, чтобы нам не пришлось обсуждать диссертацию министра,— посетовал господин Мироненко.— Некоторые члены совета прямо говорили: “Зачем нам копаться в этом дерьме, давайте поскорее проголосуем, и все закончится”». В итоге 12 человек поддержали позицию декана, 6 были против, один воздержался. Материалы ушли в Минобрнауки, которое должно передать их на утверждение в экспертный совет ВАК по истории. «Сейчас у ВАК возникли серьезные проблемы,— считает Сергей Мироненко.— По правилам экспертный совет должен опять направить диссертацию на исторический факультет. Но признают ли они ошибку?» «В этой истории столько нарушений, что других вариантов просто нет. Я требую от ВАК снова направить материалы либо в МГУ, либо в другой диссовет и там наконец оценить диссертацию»,— говорит господин Бабицкий. Как у диссертации министра культуры прибавилось оппонентов Глава экспертного совета ВАК по истории Павел Уваров сказал “Ъ”, что пока не получил обращения. «То, что на факультет отвезли и материалы, и диссертацию,— это факт. А уж как она потом двигалась по коридорам, кто ее все-таки увидел, мне неизвестно»,— сказал господин Уваров. «Ошибка в номере диссовета, конечно, могла приключиться. И если очень захотеть, то вполне можно было ее использовать, чтобы уклониться от этой почетной обязанности,— признал он.— Что будет дальше с диссертацией, решим не мы, а президиум ВАК. Мы только выскажем свое мнение, если нас вообще спросят». Руководитель ВАК Владимир Филиппов во вторник не смог прокомментировать ситуацию. «Видимо, у Бабицкого много свободного времени, чтобы тратить его на участие в митингах и составление кляуз,— заявила “Ъ” Ирина Казначеева, пресс-секретарь Владимира Мединского.— Любое упоминание фамилии Бабицкого рядом с фамилией министра культуры гарантирует первому попадание в топ “Яндекса”, что явно нравится безработному филологу». Из-за физических ограничений, накладываемых объемом газетной полосы, "Ъ" пришлось сократить комментарий для печатной версии издания. На сайте “Ъ” публикует полный комментарий пресс-секретаря министра культуры Ирины Казначеевой, в том виде, в каком он поступил в редакцию. «Усердие и энтузиазм “активиста” Бабицкого, его, надеюсь, бескорыстная борьба с министром отчасти напоминают действия чеховского персонажа — коллежского регистратора Кулдарова, который упал под лошадь, и был безумно рад, что об этом напечатали в газете. Любое упоминание фамилии Бабицкого рядом с фамилией министра культуры гарантирует первому попадание в топ яндекса, что явно нравится безработному филологу. Бабицкий уже вошел во вкус: разделяя диссертации на научные и ненаучные, ученых на “красных” и “белых”, вначале усомнился в присвоении ученой степени Мединскому и решении ученых РСГУ, теперь сомневается в авторитетном мнении большинства членов Диссовета МГУ, одного из самых влиятельных в научном сообществе. Что дальше? Наверное, на очереди ВАК и Академия наук. Видимо, у Бабицкого много свободного времени, чтобы тратить его на участие в митингах и составление кляуз, особенно, когда об этом потом “печатают в газетах”». kommersant. *** «Умереть-то он умер, а на диссовет продолжал ходить» «Диссернет» отреагировал на заявление главы МГУ о закрытии диссовета по делу Мединского. Один из основателей проекта «Диссернет» Андрей Заякин и филолог Иван Бабицкий прокомментировали заявление ректора МГУ Виктора Садовничего о закрытии диссовета, где рассматривались материалы диссертации главы Минкультуры РФ Владимира Мединского. Бабицкий в Facebook связал решение о закрытии диссовета с «эффективностью» работы Минобразования. «Три дня назад я подал в ВАК заявление с требованием запросить в диссертационном совете истфака материалы заседания 7 февраля для проверки имеющихся у меня сведений о грубых нарушениях, допущенных при его проведении […] Вчера утром о происшедшем на заседании и о моем заявлении написал «Коммерсант». А уже сегодня члены диссертационного совета внезапно узнали, что никакого совета, оказывается, больше нет […]. В министерстве у Васильевой научились работать быстро, если очень надо, ничего не скажешь...» — отметил Бабицкий. «В моей практике был покойник, заседавший в Мурманске в диссовете в течение полутора лет после своей смерти. Вот так: умереть-то он умер, а на диссовет продолжал ходить, расписываться в присутственном листе и голосовать. Но alma mater всех перещеголяла: целый диссовет был уже административно мертв, но продолжал заседать» — так о закрытии диссовета на своей странице в Facebook написал Андрей Заякин. Скандал вокруг диссертации Мединского начался после того, как группа профессиональных историков и экспертов проекта «Диссернет» решилась доказать, что диссертация Мединского совсем не диссертация, а невысокого качества популярное чтиво. Они и внесли в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) заявление о лишении ученой степени (ЗаЛУС) Мединского. Подписали бумагу два доктора исторических наук — Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский, а также Ph.D., филолог Иван Бабицкий. Это заявление должен был 4 октября рассмотреть диссертационный совет по истории УрФУ. Однако заседание перенесли. Впоследствии ВАК и вовсе отозвал заявление по диссертации Мединского из диссовета УрФУ. В конце ноября стало известно, что члены ВАК решили направить заявление о лишении Мединского степени на рассмотрение в МГУ. Диссовет не стал рассматривать работу, однако на днях участник «Диссернета» Иван Бабицкий обратился в Высшую аттестационную комиссию с просьбой признать решение диссовета недействительным, так как заседание прошло с большими нарушениями. Накануне ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что данный диссертационный совет закрыт. znak.com . *** В Минобрнауки уверяют, что диссертация Мединского тут не при чем, решение плановое: в МГУ сейчас закрываются все диссоветы, поскольку вуз получил право сам присваивать степени, и советы создадут новые. Профессор исторического факультета МГУ, бывший глава Госархива Сергей Мироненко предположил, с чем это связано: «С диссертацией Мединского, конечно. Вы спросите высшую аттестационную комиссию, почему вдруг они приняли решение именно сейчас прекратить деятельность этого диссертационного совета, который должен был работать до мая и который на заседании 7 февраля, когда рассматривался вопрос о Мединском, принял восемь или девять диссертаций к защите. Мне интересно, что будут делать эти люди, которые после роспуска диссертационного совета оказались совершенно в непонятном положении. Где они будут защищать свои работы?» Глава ВАК Владимир Филиппов отказался от комментариев, сославшись на занятость. Получить разъяснения от ректора МГУ, как же теперь люди будут защищаться, Business FM пока не удалось. Теперь должен быть создан новый диссовет, но когда он заработает, неизвестно, говорит заместитель завкафедрой новой и новейшей истории истфака МГУ, американист Юрий Рогулев: — Люди эти никуда не денутся, я так думаю, они будут защищаться. Это будет просто другой совет, нам теперь ВАК, как говорится, не указ. — А с чем Вы связываете такое неожиданное закрытие? — Мне трудно сказать. Вы знаете, что с этой диссертацией Мединского был вопрос. Там тоже ВАК допустил целый ряд ошибок. Они направили не в тот совет. В результате диссертация в один совет ушла, письмо — в другой совет. Там путаница возникла, и я думаю, что ВАК из-за этого вообще это дело прекратить, чтобы уже вопросов не возникало. bfm.ru .