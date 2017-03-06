|Красавчик Кулеш
|Воскресенье, 05 Март 2017
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Ласковый телок двух маток сосёт. Хитрый - всех.
Из интернет-откровений нынешнего зампреда Законодательного Собрания Красноярского края от ЛДПР:
И бабку не отвёз в итоге, и на публике покрасовался, зайка. Без комментариев, как говорится. Хотя нет. Что за дела у него в субботу в городской администрации выискались? За учебником русского языка для третьего класса заезжал?
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