 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Окружающая среда arrow Красавчик Кулеш  
Понедельник, 06 Март 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Вы читаете местные газеты? Какие?
Да, обе
Нет
ГиГ
СГ-26



результаты

Комментарии
  • Подачка-неберучка
    Над Россией прогремели осенние выборы 2016г.(вспомним Пимашкова и пр.,сколько там обещаний и что)? Заметьте,никто из про... >>>

  • Буря и Натиск
    моисеева против михайлова! >>>

  • Буря и Натиск
    Ну и чё, КРЭКу вон электросети отдали, у них то же уставной капитал 10 тыщ рублей, и как мбы никуя, Медвешков вот довер... >>>

  • Гены лейтенанта Шмидта
    история одной свадьбы blob: >>>

  • Стабильность нищеты
    Теперь понятно, с какой целью повышают коммуналку и капремонт, вводят платоны и торговые сборы, задирают налоги и акцизы... >>>

  • Буря и Натиск
    и отдало бы дом этот. ЖКУ на растерзание жилкому.Для горького примера горожанам! Так нет же .Вцепилось. Переживает!за жи... >>>

  • Буря и Натиск
    Как можно довериться организации с уставным капиталом 10 тыс. рублей и с учередителями в отношении которых расследуется ... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Красавчик Кулеш Печатать E-mail
Воскресенье, 05 Март 2017

Ласковый телок двух маток сосёт. Хитрый - всех.

Из интернет-откровений нынешнего зампреда Законодательного Собрания Красноярского края от ЛДПР:

Image

И бабку не отвёз в итоге, и на публике покрасовался, зайка. Без комментариев, как говорится. Хотя нет. Что за дела у него в субботу в городской администрации выискались? За учебником русского языка для третьего класса заезжал?
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
05.03.1952
организован лесной отдел при ГХК

05.03.1952
утверждено Положение о лесном отделе Восточной конторы

05.03.1960
начались регулярные передачи городского радио. Начал работу городской отдел радиовещания по ул. Андреева, 14

05.03.1966
создано киновидеообъединение

05.03.1978
первые соревнования по лыжным гонкам на 50км

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
14 мкР/ч
Пиковый за сутки: 15 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить