Ласковый телок двух маток сосёт. Хитрый - всех. Из интернет-откровений нынешнего зампреда Законодательного Собрания Красноярского края от ЛДПР: И бабку не отвёз в итоге, и на публике покрасовался, зайка. Без комментариев, как говорится. Хотя нет. Что за дела у него в субботу в городской администрации выискались? За учебником русского языка для третьего класса заезжал?