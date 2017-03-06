Германские репатрианты не выдержали истинных скреп. Из Германии в сибирскую деревню переселилась многодетная семья. И через два месяца сбежала обратно В декабре 2016 года «Московский комсомолец» опубликовал историю немецкой семьи Мартенс — Евгений (Ойген) и Луиза Мартенс вместе с десятью детьми переехали в Россию, спасаясь от обязательных школьных уроков по сексуальному воспитанию… Семья Мартенс переехала в Россию в конце 2016 года. Как писали в декабре , Евгений (настоящее имя — Ойген) Мартенс родился в Омской области и вместе с родителями уехал в Германию в середине 1990-х. Там Ойген женился и обзавелся десятью детьми. По словам Евгения, покинуть Германию его семья решила из-за введенных в школах обязательных уроках сексуального воспитания. По версии «МК», одна из дочерей Мартенса, 10-летняя Мелитта, отказалась ходить на занятия, родители тоже были против этих уроков. За прогулы ребенка главе семьи выписали штраф в 150 евро, а когда Ойген отказался его платить, родителей приговорили к одному дню тюрьмы. В российской прессе Мартенсов назвали «секс-беженцами». Что именно преподавали в школе Мелитты на уроках сексуального просвещения, российским изданиям выяснить не удалось. Также неизвестно, было ли противодействие родителей школьным стандартам продиктовано соображениями религии: со ссылкой на сибирских соседей СМИ писали, что когда-то Мартенсы были баптистами, но в последние годы «не принадлежали ни к одной из церквей». Так или иначе, семья решила перебраться в российскую глубинку и выбрала деревню Кыштовка. В Новосибирской области Мартенсам выделили дом. Это была изба без водопровода и центрального отопления. По описанию местных жителей, дом мало подходил для проживания, особенно для семьи с десятью детьми разного возраста. «После благополучной Германии наше село с пустующими, разваливающимися домами стало для них шоком, — цитирует „МК“ одного из жителей Кыштовки. — У нас ведь нет ни коммуникаций, ни культбыта, ни дорог. Туалет на улице, за водой надо ходить с ведрами к колонке, баня — у соседей. Детям пришлось спать на матрасах, которые были расстелены прямо на полу». По информации сибирского издания VN.ru, областные власти выделили семье единовременное пособие по программе «добровольного переселения соотечественников» — 150 тысяч рублей, из расчета по 15 тысяч на каждого ребенка. Евгений Мартенс надеялся отремонтировать дом и заняться фермерством. В декабре он говорил, что семью не пугают ни бытовые трудности, ни 40-градусные морозы. По рассказам местных жителей, глава немецкой семьи даже решил купить трактор и «развивать район». Вскоре, однако, выяснилось, что арендовать землю не так-то просто, летний сезон в Сибири короткий, а кредиты банки выдают под 25 процентов. Открыть столярное производство (в Германии Евгений работал столяром) тоже не получилось: Кыштовка расположена среди болот, в 160 километрах от ближайшей железнодорожной станции. Жители Кыштовки отнеслись к приезжим тепло. По словам главного редактора местной газеты Ростислава Алиева, селяне организовали сбор необходимых вещей, приносили Мартенсам соленья и мясо диких животных. В то же время, Алиев рассказал, что мимо дома приезжих немцев часто ходили пьяные подростки и «кричали нацистские приветствия, чтобы их оскорбить». По мнению журналиста, это обстоятельство в сочетании с бытовыми трудностями могло ускорить отъезд Мартенсов из Сибири. В конце февраля Мартенсы неожиданно покинули Кыштовку и уехали. По информации VN.ru, которое первым рассказало об их отъезде, в середине месяца Евгений Мартенс отправился на родину, чтобы перевезти в Россию контейнер с вещами. Он должен был отсутствовать несколько недель, но вскоре вернулся и 24 февраля вывез семью в Новосибирск. Оттуда Мартенсы вылетели в Германию. Эти сведения «МК» подтвердил Ростислав Алиев, по словам которого «это был не отъезд, а бегство». «Очень неожиданный конец у всей этой истории, — признается Ростислав Алиев. — У меня осталась не обида, не досада, а недоумение». meduza.io . *** «Мы с женой поможем с воспитанием детей!» Многодетную семью Мартенс из Германии, которая недавно приняла решение жить в новосибирском селе, «бежав» от уроков секс-просвещения, а затем вернулась обратно в ФРГ, пригласили в Ставрополье. Помощник уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае Владимир Полубояренко опубликовал на Facebook пост, в котором и пригласил семейство в Старополье. «Из того свинарника, который семье беженцев из Германии предложили сибирские чиновники, сбежали бы и мои куры! У нас пустой дом в живописном районе города, все коммуникации 6 санузлов, большой сад, 2 бассейна. Будем счастливы принять эту многострадальную семью, мы с женой поможем с воспитанием детей!» — написал Полубояренко. Он также выразил уверенность, что региональные и местные власти помогут отцу семейства с трудоустройством, а детям — с устройством в школу. Несколько дней назад издание VN.ru сообщило, что Евгений Мартенс вынужден был ненадолго съездить в Германию по делам. После этого семья собрала вещи, бросила дом, выехала в Новосибирск, а оттуда — обратно в Германию. При этом сообщалось, что пока семья жила в Кыштовском районе, им властями была оказана помощь в размере 150 тыс. рублей. Деньги были выделены из бюджета Новосибирской области. Впрочем, глава района Николай Кузнецов сообщил, что Евгений Мартенс заверял, что семья решит этот вопрос. znak.com . *** В декабре минувшего года семья Мартенс бежала из Германии в Россию. Как рассказал глава семейства Ойген, они не смогли принять новые правила немецкого образования. В школе общины Эслоэ детям начали преподавать уроки сексуального просвещения с 10-11 лет. По словам мужчины, его дочери стало плохо на одном из таких занятий, так как иллюстрации по теме были излишне реалистичными. Родители приняли решение больше не пускать ребенка на эти уроки. Администрация школы негативно отреагировала на действия Мартенсов и обязала их заплатить штраф за прогулы дочери. Мать и отец отказались выполнять это предписание, поэтому их приговорили к тюремному заключению сроком на день. Жену Ойгена Луизу под арест не посадили, так как она была беременна десятым ребенком. А мужчина провел сутки в камере. «Это так называемая гендерная идеология, когда ребенку говорят, что он сам может решать, кто он - мужчина, женщина или еще кто-то, там десятки разновидностей всяких полов. И это начинают прививать детям в Германии чуть ли не с детского сада. А в школе сексуальное просвещение - уже обязательный предмет. Мелитта не хотела посещать эти уроки», - рассказывал Ойген. Задержание Мартенса вызвало реакцию среди других жителей ФРГ. В нескольких городах Германии прошли демонстрации против уроков сексуального воспитания в школе. Семья Ойгена приняла решение уехать в Россию и поселиться в Кыштовке Новосибирской области. Они оставили трехэтажный особняк в Северной Рейн-Вестфалии и перебрались в русскую деревню. Место было выбрано не случайно. Ойген, которого назвали Женей, родился в деревне под Омском, поэтому отлично знал сибирские регионы. Его супруга Луиза также провела детство в этих краях. К тому же, за несколько месяцев до переезда в Россию они познакомились с людьми из Новосибирска, которые помогали семье уладить все вопросы. Согласно государственной программе «Соотечественники», переселенцам выделили жилье и денежные средства на первое время. Как сообщили в областных органах власти, единовременное пособие составило 150 тысяч рублей, из расчета по 15 тысяч на каждого ребенка. Тем не менее, этой суммы едва хватало, чтобы обустроить быть в деревне. Мартенс планировал заняться фермерством. «Мы собираемся построить дом. Поддержки от властей не ждем - понимаем, что каждый сам о себе должен позаботиться. Будем делать это за свой счет. Затем заведем хозяйство, поначалу небольшое. Я хочу стать фермером. Так-то у меня есть много освоенных профессий: я и сварщик, и столяр, и строитель. Верю, что все у нас получится. Главное, что мы теперь наконец-то дома, в России», - так был изначально настроен Ойген. В подразделении минтруда Новосибирской области отметили, что Ойген не требовал дополнительных средств в соответствующих организациях. «За получением федеральной помощи - компенсацией за проезд и провоз багажа, оплату различных пошлин и так называемыми подъемными — Евгений Мартенс в управление по вопросам миграции ГУ МВД России не обращался», - сообщил представитель структуры. Как рассказывают жители Кыштовки, Мартенсам выделили полуразрушенный дом, в котором были не самые лучшие условия. К тому же, семье пришлось привыкать к местным морозам, покупать теплые вещи и ежедневно топить печь. «Они уехали неожиданно, доехали до Татарска, там оставили машину, видимо, поехали в Омск, и уже из Омска, я думаю, добирались в Германию, видимо, самолетом. Я не думаю, что у них будет плохое впечатление о Кыштовке, не думаю. Ничего плохого у нас о них не говорят. В нашей школе работают две учительницы, которые живут на той стороне. Учитель математики прямо рядом там живет. Я говорю, Лен, у вас там, поди, по соседям шумят, осуждают? Она говорит, нет. Мы, мол, наоборот, дома мебель поменяли, так хотели им кровать нормальную отвезти, то, се. Ну, уехали, это их выбор, правда же? Это их выбор», - поделилась жительница Кыштовки Прасковья Савинова. По словам людей, Мартенсов поддержали другие семьи: приносили детям игрушки, одежду, помогали наладить быт. Жители деревни рассказывали, что Ойген и его жена строили далеко идущие планы. Однако 24 февраля Мартенс вместе с супругой и детьми покинул Кыштовку. Выяснилось, что мужчина решил вернуться в Германию. О причинах, которые побудили его это сделать, Ойген не распространялся. Тем не менее, переселенец пообещал вернуть деньги, которое ему выделили власти. В социальных сетях активно обсуждают историю с переездом многодетной семьи Ойгена. Некоторые придерживаются мнения, что переселенцы не смогли приспособиться к жизни в России. «Факт вероломного бегства семьи Мартенсов на немецкую родину возмутил всю Россию. Россия дала им все - матрасы на пол, пол, комфортабельный туалет, совмещенный с выгребным санузлом, отсутствие сексуального образования», «Еще они там окунулись в российские реалии с секспросветом в деревнях. Где к 15 годам девушки уже по несколько абортов сделали, и народ занимается беспробудным пьянством», - писали пользователи Интернета. starhit.ru .