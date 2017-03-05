Этот год станет переломным для Нашгорода. Не верите? Зря. ЗАОЧНАЯ СТАВКА: СТЫД НЕ ПУЛЯ, НЕ ПОРАНИТ Даже не знаю, чего на самом деле больше в окрестностях Серого дома: идиотизма или мазохизма? Чудесную речь толкнул на днях молодой и энергичный номер два. Отныне, говорит, моя работа оцениваться будет по результату, а не по молодецкому покряхтыванию в процессе. Я, говорит, за семь лет столько всего аборигенам наобещал, что аж самому стыдно. Но теперь, граждане, целый Путин нам велел эту порочную практику похерить и впредь осуществлять администрирование территорий исключительно в рамках т.н. проектного офиса. Так что ура, товарищи! Мы и сами из болота выползем и других научим вытаскивать безрукую и безногую чушку из трясины за любой торчащий орган! Ну, или что-то в этом ключе. «Уран-Батор» не берётся здесь и сейчас за явно неподъёмную задачу перечисления всех пошаговых шагов г-на Чебурашкина с 2010 года, в результате которых Нашгород ухитрился ни на миллиметр не стронуться с места, а кое в чём и откатиться далеко назад. Но постепенно мы такую базу данных непременно создадим. А пока к приведённому выше спичу добавим на память всего две картиночки, из числа первых же попавшихся под руку. Мели, Емеля. Причины и следствия - это не для нас. Наше Светлое Бу заключается в карго-культе и симпатической магии. Хотя главное для любого администратора всё-таки в этой жизни - умение вовремя смыться... ***