Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора". ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. ПОД КОНТРОЛЕМ СВЫШЕ Краткий промежуток между двумя гендерными праздниками в России не может быть информационно насыщен по определению. Тем более, в закрытых городах «Росатома». Но мы попытаемся… КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДЛЯ КРИВОЙ ВЛАСТИ Начать позвольте с анекдота. Мэр ЗАТО Лесной на днях официально издал натуральный крик души: «2017 год – год выборный. В сентябре горожане определят новый состав местной Думы, будет названо имя нового главы Лесного, возможно, кадровые перестановки коснутся и ряда персоналий в составе городской администрации. Возможностей лить грязь на вовлечённых в этот процесс людей, пользуясь актуальностью темы, у недобросовестных журналистов будет предостаточно. Уже сейчас, скрываясь за всевозможными именами, кроме настоящего, «борцы за правду» начинают выдавать один за другим якобы аналитические материалы, обвиняющие городские власти в бездействии, а то – и в противодействии развитию Лесного. Проблема этих материалов в одном – полном отсутствии фактов и аргументированных подтверждений написанному. Не особо вникая в суть вопроса, а иногда – даже откровенно не понимая его, авторы под псевдонимами действуют по схеме: подхватил очередной слух, усилил детали, чтобы слух стал поострее, подменил реальные факты домыслами и «назначил» виноватого. Именно так, очевидно, появляются статьи, рассказывающие о стагнации Лесного, развале местной экономики и отсутствии перспектив. «А в Америке негров линчуют!», - подумали аборигены. Для того, чтобы увидеть, нужно отложить в сторону так любимую ими кисть, измазанную чёрной краской, и снять чёрные очки. Нужно потратить чуть больше времени на подготовку материалов, не прикрываясь фразами «общеизвестно, что» или «по мнению большинства», получить комментарии экспертов, выяснить, как могли бы развиваться события, если бы то или иное решение не было принято… Не стану лукавить: проблемы в Лесном есть. Как, разумеется, и везде. Готов говорить о них и сам, и СМИ, я надеюсь, скажут о них ещё не раз, чтобы вместе с городскими властями и читателями попытаться найти пути решения стоящих вопросов. Сегодня же я хочу вновь попросить служителей пера и блокнота лишь об одном: не закрывайте, пожалуйста, глаза на запросы своей аудитории. Большинство лесничан по-прежнему верит, что журналисты – люди особые, крайне ответственные за каждое своё слово. Горожане убеждены, что никогда никто не напечатает в газете не подтверждённые ничем домыслы, не опубликует непроверенные факты. Они хотят знать, что происходит на самом деле, хотят сами делать выводы на основании фактов. Дайте им такую возможность, не манипулируйте людьми в угоду собственным интересам, пусть даже и коммерческим». Пусть даже и коммерческим, вона как! Плати сам тогда и ужинай их, сколько влезет... АДЕКВАТНОСТЬ ВЛАСТИ ПОД СОМНЕНИЕМ Нескончаемый экономический кризис, с одной стороны, и непредсказуемое поведение федерального центра – с другой, очень быстро приводит в негодность самую устойчивую психику. Так, глава ЗАТО Заречный собрал недавно пресс-конференцию ради того, чтобы поведать журналистам: закрытый статус город не потеряет. А теперь, прошу внимания, цитата: — Проект указа об открытии нескольких городов в конце 2015 года получил жесткое отторжение руководства ЗАТО и Госкорпорации «Росатом». Губернатор Пензенской области Иван Александрович Белозерцев тоже выступил против это указа. И Минэкономразвития сняло этот вопрос с повестки дня. Сегодня данная тема нигде не обсуждается, поэтому говорить о сроках открытия города я считаю преждевременным, — рассказал Олег Климанов. Согласитесь: «я считаю» это совсем не то же самое, что «тема нигде не обсуждается». И, уж конечно, не следует в таких условиях делать столь громких и далеко идущих выводов про «не потеряет». Завтра в Нерезиновой сменится административный ветер, чик – и полетят опавшими листьями за горизонт наши статусы. Неужто кто-то и впрямь верит, что у Кремля есть хоть какой-то интерес ко мнению аборигенов по данному вопросу? *** О том, как на самом деле функционирует связка «муниципальная власть – вышестоящие товарищи», рассказывал первого марта в суде бывший начальник управления организационной и контрольной работы «правительства» Челябинской области Александр Токий. Он выступает свидетелем обвинения по делу отставного вице-губернатора Николая Сандакова. «Токий рассказал суду, как плохо жилось населению закрытого города Озёрска до того, как к власти в 2010 году пришёл бывший начальник местного отдела ФСБ. Местные предприниматели устроили сговор, вследствие чего цены на товары и услуги в Озерске были на 20% выше. Криминогенная обстановка тоже была непростой: доходило до того, что людей запирали в канализационных колодцах, а сверху ставили автомобили, чтобы они оттуда не могли выбраться. Всё это ушло в прошлое, когда Токию по поручению покойного губернатора Сумина удалось привести к власти Александра Калинина: бывший контрразведчик быстро навёл порядок. Отвечая на вопросы по существу уголовного дела, Токий, как утверждает адвокат подсудимого Сергей Колосовский, полностью изменил свои показания. В среду он заявил, что ничего не знал про выборы в Озёрске в 2010–2012 годах, которые, как известно, послужили основой для дела Сандакова, и не был в курсе, что Сандаков занимался ими по поручению главы региона Михаила Юревича. Более того, чем Сандаков вообще занимался в «запретке», ему стало известно только из публикаций в СМИ. При этом Александр Токий признал, что у вице-губернатора был большой аппаратный вес, вследствие чего Сандакова все боялись…» Напомню: в закрытом Озёрске сейчас судят бывшего «сенатора» Константина Цыбко, и если судить по показаниям свидетелей, вся структура тамошней власти – это такой феерический серпентарий, что рядовому избирателю лучше, пожалуй, в подробности не вникать. А то совсем перестанет к урнам ходить. И что тогда будет с нашей образцовой демократией? КСТАТИ, О ПТИЧКАХ Из Томска-7 пишут: «По уставу закрытого города главу администрации избирают депутаты местной Думы. Этот вопрос стал главным в повестке очередного собрания. Ранее сообщалось, что на пост северского сити-менеджера претендовали три кандидата. Их утвердила трёхсторонняя комиссия, куда вошли представители северской Думы, областной администрации и госкорпорации Росатом… Заседание северской Думы начинается ровно в десять утра. Все трое претендентов на пост главы администрации города тоже в зале. Действующий сити-менеджер Николай Диденко и его соперники - Андрей Буланов и Владимир Родыгин. По очереди каждый рассказывает депутатам своё видение будущего развития ЗАТО Северск. Тайное голосование двадцати пяти северских депутатов занимает не более десяти минут. Ещё какое-то время понадобилось счётной комиссии для подведения итогов. Побеждает Николай Диденко. Такой результат вряд ли можно назвать неожиданным, говорят северские депутаты. Программы, представленные всеми тремя кандидатами, дали им полное понимание о потенциале претендентов на должность главы администрации самого крупного ЗАТО в России. Избрание Николая Диденко, действующий контракт которого заканчивается 3 апреля, а новый начнётся на следующий день, означает для Северска продолжение взятого ранее курса. Глава заверил, что не планирует кадровых перестановок и намерен завершить уже начатое - ремонт дорог, проектирование и строительство нового водозабора и очистных, создание новых неядерных производств и как следствие, новых рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы». Как именно нынче увеличивается означенная база, можно посмотреть на примере ЗАТО Зеленогорск. Там как раз градообразующее предприятие объявило сбор предложений по цене целого имущественного комплекса, приготовленного к распродаже. Это цеха, склады, железнодорожный тупик, АЗС, турбаза в Бурятии, а также рыбо- и кролиководческие фермы в Рыбинском районе. «Сбор предложений не является процедурой продажи или проведением торгов, - зачем-то уточняют на АО «ПО «ЭХЗ». - Сбор предложений проводится с целью получения информации о цене имущества. По итогам сбора предложений определяются условия наилучшего предложения о цене для проведения аукциона на понижение с ценой отсечения (минимальной ценой продажи), равной наилучшему предложению». Аукцион на понижение, понятно вам? А чтобы раз и навсегда снять любые вопросы об инвестиционной привлекательности закрытых атомных городов, давайте напоследок в Трёхгорный заглянем. Там 28 февраля местные депутаты рассматривали информацию об исполнении программы приватизации муниципального имущества на 2016 год. Прошу внимания: «исполнение программы составило 9,7% от планового. Такой низкий показатель обусловлен снижением интереса инвесторов к приобретению имущества из-за кризисных явлений в экономике». ОMNIA VANITAS Совсем про женщин и наступающий профессиональный их праздник забывать нам всё же не след. Тем паче, что ещё одну попытку штурмовать Нерезиновую за счёт личной привлекательности осуществила жительница ЗАТО Саров: «На шоу «Минута славы» Алена Арзамасская приехала с сыном Романом Першиным. Алена по образованию – учитель русского языка. Волей случая работает в Саровском ядерном центре (ВНИИЭФ). По ее словам, работа с учеными предполагает ответственность и накладывает на нее рамки. А она считает себя творческим человеком. Для самовыражения на шоу она выбрала песню собственного сочинения «Двигай своим телом». Мама и сын двигались и пели в унисон со словами: «Если кажется тебе, что жизнь надоела, Просто расслабься и подвигай своим телом». Первым не выдержал испытания известный журналист Владимир Познер и нажал красную кнопку – «против». Сергей Светлаков был вторым, хоть и сопровождал номер энергичными движениями. Сергей Юрский назвал это выступление «домашней историей». А Рената Литвинова предположила, что Алене в Сарове плохо. «Мне дико вас жалко. Уж не знаю, что там с вами сделали в этом Арзамасе и в этом Сарове», – сказала актриса и режиссер. Кстати, перед выступлением Алена рассказала зрителям, что при въезде в закрытый город Саров стоит знак «Тупик». Голосование, организованное в соцсети, показало одобрение всего лишь 10% тех, кто видел номер». *** Творческий народ в закрытом Заречном украсил лавочку на подходах к отделению «Почты России» на улице Комсомольской снежной скульптурой «легендарного Ждуна. Не исключено, что таким образом горожане выразили свое недовольство долгим ожиданием письма или посылки», - предполагает temapenza.ru . Хотя вообще-то снежная тема нынче к особому веселью не располагает нигде: А вот томские СМИ сокрушаются: «Самой крупной «авансценой» для скульптур из замороженной воды стала площадь Новособорная, где на ледовые сооружения запланировали 7 миллионов бюджетных рублей. В Северске на те же самые цели потратили намного меньшую сумму – 1,7 миллиона рублей. А вот объем выполненных работ оказался гораздо большим». Специально для железных горцев позвольте дополнить: в Северске пензенское ООО «СК Ермак» соорудило «целый ледяной игровой городок. Он состоит из более чем двадцати ледовых элементов: входной 20-метровой композиции «Северск – волшебный город», 15-метровых ограждений с башнями «Стены города», лабиринтом (длина сторон 16 метров), 2 малых горок с 8-метровым скатом, игровым элементом: ледовая чаша-ловушка «Ромашка», ледовой композиции «Новогоднее волшебство», ледовой фигуры для фотографирования «Я король», шести ледовых тумб для установки светодиодных деревьев, рамок для фотографирования «Волшебная книга», трех 20-метровых скатных горок, ледовой панели «Главная площадь и ледового панно «Картина в рамки» ( отсюда ). *** А это из ЗАТО Трёхгорный жизнеутверждающий пресс-релиз: «15 марта во дворе школы №122 состоится торжественное открытие игровой площадки для детей с ограниченными возможностями. Площадка была смонтирована в 2016 году, уже под зиму, поэтому торжественное открытие было перенесено на весну. Это специальные качели, лабиринты, горки и другие игровые зоны. Есть также скамейки, на которых родители и сопровождающие детей лица смогут отдохнуть. В рамках строительного проекта, из-за погодных условий, на площадке не успели сделать безопасное прорезиненное покрытие. Но на функциональность площадки это никак не влияет, она будет использоваться в полном объёме. В будущем, при наличии соответствующих средств в бюджете города, мы сможем сделать это покрытие». НЕ ГОВОРИ «ГОП!». НЕ НАДО Методология проекта «Будни города Жо» вообще точно родная накладывается иногда на реалии атомных ЗАТО. Вот, например, из пензенского ЗАТО Заречный сообщают: «Градоначальник предложил построить велодорожку, которая будет представлять собой отделенное газоном от тротуара и проезжей части пространство с покрытием шириной 1,75 метра. Ее планируется проложить от КПП №11 по улицам Ленина, Заречной, Озерской и далее по Ахунской до ПО «Старт». Работы будут проводиться в течение двух ближайших лет. В 2017-м на строительство выделено 8 миллионов рублей». Как-то даже обидно даже такое читать, верно? Или ЗАТО Озёрск возьмём для примера. «Сотрудники Специального управления ФПС №1 МЧС России провели вторую в этом сезоне акцию по аэрации озера Большая Нанога: 3 февраля они уже выходили на лед, а вчера снова бурили лунки вдоль береговой полосы». Причём мероприятие именовалось вполне пристойно: «Пришли на помощь рыбе. Пока не поздно». В отличие от железногорского «Рыба в Голубом озере спасена !» Впрочем, какая же это скромность, если она украшает? *** Стоило «Уран-Батору» напомнить вкратце читателям блистательную историю строительства в Нашгороде ледового дворца, как из мэрии ЗАТО Лесной донеслось вдруг: «На прошлой неделе мне удалось встретиться с первым заместителем Губернатора Свердловской области Алексеем Орловым, чтобы подтвердить существующие договорённости с региональным Правительством по строительству в Лесном физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом и наметить первые шаги уже по непосредственной реализации проекта. О строительстве в Лесном физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в последние годы было сказано немало. В городе появилась даже инициативная группа общественников, весьма активно отстаивающая эту идею и на заседаниях местной Думы, и в кабинетах администрации. В 2016 году удалось вывести разговор о строительстве ФОКа уже на более предметный уровень: с учётом современных финансовых реалий был определён типовой проект, и главное – были достигнуты договорённости с Правительством Свердловской области о включении Лесного в одну из региональных программ, что позволило рассчитывать на софинансирование из областного бюджета. За время проработки проекта нам удалось заметно сократить его стоимость за счёт оптимизации ряда параметров, однако даже сниженная цена будущего ФОКа – на сегодняшний день это порядка 170 миллионов рублей – исключительно для местной казны в нынешних экономических условиях, конечно же, неподъёмна. Благодаря тому, что в 2017 году нам удалось запланировать около 50 миллионов рублей собственных средств на начало работ по строительству ФОКа, Лесной имеет преимущественные шансы на получение средств софинансирования из областного бюджета. К тому же выбранное для возведения комплекса место – за охраняемым периметром города в районе КПП-4 – позволяет рассчитывать на интерес к ФОКу со стороны жителей не только Лесного, но и Нижней Туры и Качканара. Вопреки мнению некоторых пессимистов, в 2017 году наш город ждёт не стагнация, а целый ряд положительных перемен и реализация новых проектов. Среди ближайших планов, помимо начала строительства ФОКа, – масштабные работы по капитальному ремонту СКДЦ «Современник», благоустройству Парка культуры и площади у дома творчества и досуга «Юность», обновлению дорожной сети города. На очереди – приобретение современной коммунальной техники, строительство нового мини-стадиона с площадкой для сдачи норм ГТО, установка памятников, в том числе – первостроителям Лесного…» ЛЮДИ В БЕДНОМ. ПЛЮС МИНУС МАРСИАНЕ Не слишком комфортно от эдакой красоты переходить к унылым жалобам пенсионеров, но куда прикажете деваться? «В редакцию ТРК «Зеленогорск» пришли горожане. У центра выписки льготных лекарств образовалась очередь. Нина Георгиева: «Я каждый месяц хожу за таблетками, но вот такое первый раз, один работает, второго не садят». Галина Федоровна: «Сейчас к врачу буду сидеть часа полтора, а потом сюда. У меня лекарства от давления и от сахарного диабета. Еще вентиляции нет, аж дурно становится». Юрий Михайлович: «Сначала у врача высиживаешь, потом дают направление на выписку лекарств, которую здесь оформляют, потом отсюда снова к врачу». Заместитель главного врача Клинической больницы - 42 Ирина Дмитриенко поясняет: ситуация временная: «К сожалению, вышло из строя два сотрудника. Одна уволилась, не скажу, что внезапно, - по законодательству, но тем не менее, человека, физического лица нет. Мы приняли меры. У нас в резерве был обученный сотрудник, которая сразу же, на второй день приступила к работе в центре выписки рецептов. Но, к сожалению, она тоже заболела». Снова быстро сделать "передвижку" и посадить в центр выписки рецептов, к примеру, регистратора с первого этажа, невозможно. Выписка льготных препаратов предполагает определенную подготовку. По информации Ирины Дмитриенко, ситуация разрядится, как только сотрудница выйдет с больничного. В целом штат предполагает наличие четверых операторов - регистраторов, двое должны работать с утра, двое с обеда» ( отсюда ). *** «За некоторое время до очередного заседания членов общественной палаты, рабочей группой был проведен опрос населения, чтобы выяснить насколько горожан устраивает качество работы городской, детской, стоматологической поликлиник и женской консультации. В течение недели было собрано и обработано 383 анкеты. По результатам опроса наибольшее число нареканий у зеленогорцев вызвала проблема записи на прием к врачам женской консультации. Как отмечают горожане, зачастую, как по телефону, так и через интернет, не удается записаться даже после нескольких попыток. Только напрямую через регистратуру. Обеспокоены граждане и состоянием пандусов. Так, например, конструкция возле стоматологии, по мнению инвалидов, имеет слишком крутой подъем. Также зеленогорцы в анкетах говорили о необходимости увеличения численности медицинского персонала. В первую очередь узких специалистов. Есть нарекания и в работе детской поликлиники. В анкетах граждане предложили несколько вариантов по улучшению работы этого учреждения. Ольга ДЕВЯТКИНА: «Увеличить штат педиатров и регистраторов. Обеспечить пациентов необходимым количеством талонов на УЗИ, а также льготными рецептами. Установить кулер с водой, а также обеспечить возможность воспользоваться комнатой для кормления. Которая, как многие отмечают, постоянно закрыта». Члены общественной палаты приняли к рассмотрению все предложения и замечания от зеленогорцев, за исключением тех анкет, которые касались качества работы женской консультации. Так как опрос проводился еще в конце декабря прошлого года, когда учреждение находилось в здании бывшей заводской поликлиники. Необходимо повторное анкетирование» ( отсюда ). Милые, конечно, люди, в целом. Жаль только, что пришельцы сплошь и живут где-то там, за облаками, на летающей тарелке. Непросто им нас понять. Если вообще возможно. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКАХ «В закрытом городе Новоуральск следователи возбудили дело против 47-летнего директора транспортной компании, ведущей деятельность по Среднему Уралу и России. Мужчину обвиняют по статье 199 УК РФ. «По версии следствия, в 2013-2014 годах руководитель компании предоставил в органы ФНС налоговые декларации с заведомо ложными сведениями, тем самым он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 11 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. Махинации вскрылись во время выездной проверки налоговых органов». *** «Эдуард Ч. 1968 года рождения приговорён судом Трёхгорного к лишению свободы сроком на три года и девять месяцев по ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с использованием служебного положения в особо крупном размере). Создавая в декабре 2010 года ООО «Еврофинанс», он, как позже выяснил суд, изначально имел умысел на хищение денежных средств путём обмана значительного числа граждан, готовых польститься на его щедрые посулы. Учредитель ООО «Еврофинанс» разработал целую преступную схему привлечения сбережений будущих клиентов и последующего присвоения их денег по принципу финансовой пирамиды. Свою помощницу-соучредительницу в эти коварные планы посвящать не стал. Будучи избранным генеральным директором, Ч. приобрёл право представлять интересы общества, совершать от его имени сделки, нанимать работников и увольнять их, осуществлять другие полномочия. Имея доступ к печати, он сам вёл работу с документами и фактически осуществлял текущее руководство…» *** И на сладкое. Удивительную политкорректность продемонстрировала публике начальник сектора благоустройства и автотранспорта департамента городского хозяйства ЗАТО Саров: «Валентина Шаповалова провела объезд городских территорий на предмет проверки наличия надписей на фасадах зданий и других городских объектах. Особое внимание было уделено электронным адресам, оставляемым на домах, дорожных знаках, рекламных конструкциях и т.д. Валентина Александровна поручила представителям МУП «Центр ЖКХ» ликвидировать их в кратчайшие сроки. Также специалисты ДГХ обращаются к гражданам, которым известно о наличии таких надписей на конкретном доме, с просьбой сообщать об этом по электронной почте». Если вдруг кто не понял, речь идёт о продвижении т.н. солей. Сиречь, торговле наркотиками при помощи социальных сетей. Далеко завела нас бескомпромиссная борьба с этим злом, нечего сказать.