Без городового железные горцы своего будущего не видят. Любопытные результаты показали два свежих и, в принципе, разноплановых интернет-опроса. Отсутствие власти в правовом поле железные горцы не только замечают и сильно переживают по данному поводу. Итоговые циферки говорят о том, что в обществе уверенно зреет напряжение. Изувеченные автомобили и отравленные собачки могут стать всего лишь цветочками, когда этот паровой котёл рванёт. *** Р.S. А вот какими соображениями насчёт правового поля делится с ширнармассами зампред Законодательного Собрания Красноярского края. Незаконно, но эффективно, понятно вам? Даёшь собачью отраву, летающие гири и немножечко вил с топорами для особо неприятных руководителей!