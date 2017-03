"Каждую неделю Собчак приносил в банк портфель кэша". «Каждую неделю Собчак приносил в банк портфель кэша» Как Путин связан со схемой Магнитского. На днях нижняя палата британского парламента одобрила закон , аналогичный американскому «акту Магнитского», он подразумевает запрет на участие в сделках с недвижимостью или финансовых фондах, имеющих отношение к людям, нарушившим права человека. Между тем, появляется все больше данных о том, что Владимир Путин был лично замешан в разоблаченных Магнитским схемах. Как удалось выяснить The Insider, один из ключевых фигурантов «дела Магнитского» Игорь Сагирян еще в 1991 году помогал Путину открывать в Санкт-Петербурге отделение французского банка Credit Lyonnais. Более того, как утверждают источники The Insider, этот банк использовался, чтобы выводить за рубеж крупные суммы, полученные коррупционным путем… О том, что Владимир Путин может быть связан со «схемой Магнитского», стало известно еще в апреле 2016 года, когда Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснил , что старый друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин получал деньги от офшорной компании Delco Networks SA примерно в то же время, когда эта компания использовалась для гигантского хищения денег из российской казны посредством мошенничества с возвратом налога на прибыль (та самая схема, которую разоблачал юрист Сергей Магнитский, впоследствии скончавшийся в тюрьме). Целиком цепочка хищения выглядела так: в начале 2008 года исчезнувшие из российского бюджета деньги были выведены через зарегистрированные в Молдавии Elenast и Bunicon-Impex SRL, откуда сразу были переведены в Vanterey Union Inc. с Виргинских островов, а затем в британскую компанию Roberta Transit LLP. Уже оттуда деньги попали в Delco. Панамский офшор Ролдугина IMO, в свою очередь, получил от Delco $800 тыс, рассчитавшись акциями «Роснефти». И это не единственный пример. Помимо Vanterey три другие компании, упомянутые в «деле Магнитского» (Protectron Company Inc., Wagnest Ltd и Zarina Group Inc.) также переводили средства в Roberta Transit. Для чего офшор Ролдугина получал средства от аферы по «делу Магнитского»? Свет на это обстоятельство может пролить еще одна фигура – Игорь Сагирян. «Ренессанс» vs «Эрмитаж» 11 декабря 2007 Игорь Сагирян, на тот момент президент ЗАО «Ренессанс-Капитал», встретился с Биллом Браудером в Лондоне и предложил позволить «Ренессансу» ликвидировать компании, о похищении которых накануне Hermitage заявил в СК. Вот что рассказали в Hermitage об обстоятельствах этой встречи: «В ходе той беседы Сагирян, не объясняя вразумительно причин, предложил ликвидировать российские компании Hermitage. Ни теоретически, ни практически Hermitage не мог быть заинтересован предложением, сделанным Сагиряном. Более того, сотрудники Hermitage пришли к выводу, что это была провокация. Во-первых, было непонятно, откуда Сагирян вообще знает о том, что что-то случилось с компаниями (об их краже и фальшивых судебных многомиллионных исках против них в тот момент знали только сотрудники правоохранительных органов, которым было направлено сообщение Hermitage о преступлении, и сами преступники, похитившие компании). Во-вторых, было непонятно, как ликвидация может помочь вернуть контроль над компаниями — это показалось бредом. Только много месяцев спустя, уже задним числом мы стали догадываться об истинных причинах визита Сагиряна. Единственное, что ему было нужно — это понять, знает ли Hermitage о том, зачем были украдены компании. Убедившись, что мы не понимаем истинной цели, он успокоился и видимо успокоил кого-то еще, раз через несколько недель наглецы, уже после заявления Hermitage, совершили хищение денег из бюджета. Позднее нам удалось установить, что еще за год до преступления против Hermitage аналогичный возврат налогов при участии тех же налоговиков и того же адвоката Павлова был осуществлен компаниями, ранее находившимися под контролем «Ренессанса». В ходе той встречи Билл Браудер попытался незаметно записать разговор, но у него ничего не получилось: Сагирян, по его словам, применил глушитель. Браудер был шокирован как этим обстоятельством, так и тем, откуда вообще у Сагиряна могли быть возможности для урегулирования конфликта. К тому времени Браудера не было в России: ему был запрещен въезд (проблемы у него начались после того, как он попытался выяснить собственников Сургутнефтегаза). Уже после этой встречи у аудитора Hermitage Сергея Магнитского появились доказательства, что к афере с присвоением компаний причастны бывший владелец «Универсального банка Сбережений» Дмитрий Клюев и его юрист Андрей Павлов, в 2002-м работавшие в «Ренессанс Капитале» в качестве консультантов по приглашению Игоря Сагиряна (на тот момент — гендиректора группы «Ренессанс Капитал»). В ноябре 2008 года корреспондент Business Week Джемисон Буш после разговора с Магнитским опубликовал материал под заголовком «Подозрительные иски поданы против российских инвестиционных компаний». «Иски, по всей видимости, являются попыткой получить миллионы долларов в виде возмещения налогов, выплаченных компаниям, связанных с Hermitage Capital и «Ренессанс Капитал», — говорилось в статье. Буш подтвердил в 2012 году, что написал свое расследование на основе данных Cергея Магнитского, который тогда просил не указывать его имени. Он также обратил внимание, что обвинения в адрес самого Браудера в краже налогов выглядят странно: уже в 2006 году схема была обкатана на фирмах «Ренессанс Капитал», к которым не имел отношения Браудер. Зато имели все те же адвокат Андрей Павлов и Игорь Сагирян. Фирмы «Ренессанса» получили налоги из бюджета в декабре 2006 года. В фильме «Каста неприкасаемых» (предположительно снятом представителями Hermitage) было указано , что именно Сагирян привлек к работе по возврату налогов Дмитрия Клюева: «Клюев и его юрист Павлов организовали хищение из бюджета $107 млн налогов, ранее уплаченных компаниями, аффилированными с банком «Ренессанс Капитал», президент которого Игорь Сагирян в 2002 году привлек Клюева для организации возврата от государства излишне уплаченных налогов… В октябре 2008 года Сергей дал интервью корреспонденту Business Week, где показал, что все хищения налогов были осуществлены одной и той же группой лиц, которая воровала миллиарды бюджетных средств на протяжении нескольких лет. Сразу после этой публикации руководитель налоговой инспекции №28 Ольга Степанова с мужем Владленом вылетают в Дубай. 20 ноября 2008 года в Дубай вылетает Игорь Сагирян. В поездке Сагиряна сопровождал другой высокопоставленный руководитель компании «Ренессанс» Владимир Джабаров. Тремя днями позже Степановы уезжают в Москву, вместе с ними тем же рейсом возвращается Игорь Сагирян. Все трое проходят паспортный контроль на прилете друг за другом. На следующий день арестовывают Магнитского». Сам Сагирян встречу с Браудером не отрицает. Он объясняет это так: в 2007-м к нему обратился коллега Магнитского Джемисон Файерстоун, попросив помочь главе фонда Hermitage Уильяму Браудеру в решении проблем с налоговыми органами и похищением компаний. Сагирян был готов помочь юристами, но при условии, что глава Hermitage исключит из своих выступлений политические нападки на руководство России. «Мне не нужно было ввязываться в политику, и я не хотел быть рядом с Браудером, который орал на весь мир, что «Путин подлец, негодяй, вор». Если бы он сказал, что прекращает скандалы, то мы бы собрались все вместе, я дал бы юристов и мы потихонечку это дело выправили», — пояснил Сагирян в интервью РБК. После попадания в фильм «Каста неприкасаемых» Сагирян подтвердил РБК, что знаком с Клюевым, но заявил, что никогда не выводил с его помощью налоги. «Сейчас нужно было кого-то зацепить, только фактов они <создатели фильма «Каста неприкасаемых» — The Insider> не могут предъявить ни одного. Так они говорят, что я оказался в одно время с ними <участниками преступной группировки — The Insider> в одном месте. Думаю, там в это время был еще один миллион россиян. А если бы там был Бут, то, значит, я торгую оружием? А если Бен Ладен, значит, я что, имею отношение к американским небоскребам? Полный абсурд». «Путин был фиксером, он покрывал все, что делал Собчак» Игорь Сагирян родился в 1952 году в Тбилиси, закончил МГУ, Аспирантуру ИСКРАН, Гарвард. В 1987 году был заведующим отдела печати и информации в Комитете молодежных организаций СССР. В 1988-89 был консультантом в Международном отделе Президиума Верховного Совета СССР. А в 1991 году Сагирян помогал Владимиру Путину и Анатолию Собчаку открывать второй в Петербурге и вообще в России филиал иностранного банка. Вот что сам Сагирян рассказывает о своем прошлом: «Я умудрился как-то сагитировать руководство Credit Lyonnais, мы с Анатолием Александровичем вместе летали на встречу с президентом банка, господином Аберером <Жан-Ив Аберер во Франции обвинялся в хищении миллионов евро и был приговорен к штрафу – The Insider>. Он дал добро. И я три месяца провел в Санкт-Петербурге, в гостинице. Потому что стоило мне отлучиться – и все сразу останавливалось. Я понял, что уезжать нельзя, пока все не будет сделано. Мы расселяли людей из здания, которое выделил город. Сидел над головой у местных ребят и все время их подталкивал. Так мы открыли в Питере представительство Credit Lyonnais». Дочерний банк Credit Lyonnais — «Лионский кредит Россия» действительно был основан в Петербурге в декабре 1991 года. Он получил в ЦБР генеральную лицензию N 2. Вслед за знаменитым «BNP — Дрезднер Банком», где тогда работал Матиас Варниг из Штази (сегодня возглавляет «Северный поток»). Опыт мэрии Санкт-Петербурга в привлечении западных банков газеты тогда называли «пионерским». О том, что за открытие банков отвечал именно Путин, Анатолий Собчак рассказывал незадолго до своей смерти газете New York Times: «Собчак и другие источники говорят, что Путин играл главную роль в привлечении сколько-нибудь значимых иностранных инвестиций в Санкт-Петербург в начале 90-х, от Coca-Cola до Credit Lyonnais и Dresdner Bank», — пишет газета. В начале 1992 года в фильме-интервью с Владимиром Путиным «Власть», который снял Игорь Шадхан для «Русского видео» (этого фильма нет в Сети, но The Insider удалось с ним ознакомиться), есть интересные признания: «Пока мы с вами переходили из одного зала мэрии в другой, здесь я обнаружил представителей одного из французских банков, вы, наверное, слышали. Это «Лионский Кредит». Его открытие планируется на Невском. Руководство банка приняло решение о том, что они открывают филиал. И это первый банк, который к нам приходит для, так скажем, реальной финансовой работы. Но мы знаем о желании «Дрезднер банка» начать здесь уже, так сказать, производственную деятельность… Они изучают ситуацию, ищут возможности кредитования, многократно обращались ко мне с этой просьбой… Это даст возможность нашим предприятиям работать в стабильных прогнозируемых экономических условиях». Распоpяжением мэpа Петербурга N 39 от 10.01.92 Credit Lyonnais выделили помещение на Невском проспекте, 12, которое нужно было освободить от существующих арендаторов. Это решение в марте 1992 отменил Ленсовет, как подлежащее согласованию с народными избранниками. Однако после непродолжительной борьбы мэрии с депутатами банк так и остался в здании, а Ленсовет вскоре был разогнан под лозунгом «борьбы с коммунистами», мешающими капитализму. Однако чутье тогда не обмануло депутатов, подозревавших коррупцию. The Insider встретился с Францем Зедельмайером – немецким бизнесменом, чей ЧОП тогда охранял Credit Lyonnais. Франц Зедельмайер в 1991 – 1996 гг. руководил СП «Каменный остров», учрежденным ГУВД Санкт-Петербурга. Владимир Путин лично зарегистрировал Kamenny Ostrov Joint Stock Company в Комитете по внешним связям 23 сентября 1991 года. В 1996-м помещения компании были изъяты, ее регистрация объявлена незаконной, а Зедельмайер уехал из страны и обратился в Стокгольмский арбитраж. «Среди тех, кто полагается только на Kamenny Ostrov Joint Stock Company – Credit Lyonnais, чьи помещения отвечают высоким стандартам безопасности», — говорится в рекламной брошюре компании 1994 года. Филиал Credit Lyonnais в Петербурге, который охранял KOC, использовался тогда, в частности, для переправки коррупционных денег на Запад, утверждает Зедельмайер. Вот что он рассказал в интервью The Insider. «Вначале Путин был со мной недружелюбен. Потом он понял, что я не представляю угрозы действующей системе, и поменял отношение. Путин был фиксером, он покрывал все, что делал Собчак. Раз в 7-10 дней Собчак приходил в Credit Lyonnais, который охраняла моя компания Kammenny Ostrov Joint Stock Company и приносил полный портфель кэша. Услуги банка ему понадобились в связи с тем, что он столкнулся с трудностями на таможне при попытке перевести большую сумму денег за рубеж. Эту задачу стал выполнять Credit Lyonnais. И тогда это стало нашей проблемой, потому что моя компания охраняла этот банк. Менеджмент банка поручил сотрудникам, экспертам из Франции, вывозить деньги за границу. Кто-то договорился с таможней, и деньги поступали напрямую в головной офис Credit Lyonnais. Французские эксперты, работающие в Credit Lyonnais, были напуганы, потому что было очевидно, что если их поймают, они пойдут в тюрьму в России, на что они были не готовы. Поэтому одной из наших задач в то время было встретиться с заместителем директора и удостовериться, что ответственный за эти операции сотрудник банка, Михаил Чесноков, прекратит эту практику. И с того дня Чесноков перевозил кэш самостоятельно. Когда Собчак уехал, куда он направился? Какое совпадение – в Париж! В то время я ни от кого не слышал, что Путин берет взятки. Но он абсолютно точно покрывал Собчака, чтобы у него не было конфликтов с правоохранительными органами. То, что он не уволился из КГБ, придя в мэрию, было очевидно». Для тренировки охранников своей компании KOC Зедельмайер арендовал спорт-клуб КШВСМ на Каменном острове, на базе которого был позднее создан знаменитый дзюдо-клуб «Явара-Нева». «Я слышал фамилию Ротенберг, но если и видел его там, то не зная, что это он. Тимченко и Путина не видел», — говорит Зедельмайер. Подобно Матиасу Варнигу из Штази, работавшему в Dresdner Bank (его Франц Зедельмайер описывает как «самого отталкивающего восточного немца, когда-либо встреченного в жизни»), функционеры Credit Lyonnais из Петербурга сделали карьеру при Путине. А банкир Михаил Чесноков нашел себе применение и после скоропостижной смерти Анатолия Собчака. Михаил (по другим источникам – уже Мишель ) Чесноков, глава российского филиала транснациональной ABB Russia, недавно стал фигурантом уголовного дела в Швейцарии о покупке «Газпромом» оборудования у Siemens через откат на фирму ABB Russia, зарегистрированную на Кипре. Правда, швейцарский суд в 2016 Чеснокова оправдал: россияне заявили о «консалтинговых услугах», за которые предназначались миллионные платежи. «Может и отмывали, а может и нет» Игорь Сагирян, помогавший открывать Credit Lyonnais, тоже сделал неплохую карьеру: в Ренессанс-Капитале он был с 1999 по 2009, с 2009-го по 2011-й год был президентом Группы компаний «Тройка Диалог», затеи председателем совета директоров ЗАО Банк «Тройка Диалог». С 2012 года — управляющий директор ЗАО «Sberbank CIB». На данный момент является президентом группы компаний «РКС Девелопмент». В разговоре с The Insider Сагирян отрицал свое личное знакомство с Путиным: «C Путиным я лично не встречался тогда в Питере ни разу. В Москве уже встречался в составе инвесторов, всяких банкиров и так далее, после того, как арестовали Ходорковского. Что касается Питера, я знаю, что он был у Собчака замом, но я с ним не пересекался никогда. Я работал на американскую консалтинговую компанию Bain. Пошли встретились с Собчаком. Начали искать, узнали, что Credit Lyonnais может заинтересоваться. Мы поехали, встретились, делали консалтинг. После того как они получили номер юрлица и регистрацию в ЦБ, я никого из них не видел. В мою задачу входило организовать, запустить организацию, что мы и сделали. Причем банк начал работать лишь где-то через год после этого. Был сделан ремонт в этом здании на Невском, и только через год заработал банк. Я в этом банке не был ни разу, после того как мы организовали это все. Что вы хотите написать – отмывали деньги? Ну может, и отмывали, может и нет». Отрицает он и то, что Собчак мог участвовать в коррупционных схемах: «Я не знаю, что там насчет каких-то черных, зеленых, серых активов Собчака. Я считаю его очень порядочным человеком. Он же внес очень серьезный вклад в развитие демократии в России. Все, где я с ним пересекался, было абсолютно чисто, лишено всякой коррупции. Он всегда шел навстречу». Знакомства с Клюевым Сагирян не отрицает: «Клюева я знаю, и что ? Когда он работал в «Ренессансе», я в это время сидел в Лондоне, пельмени лепил. У меня ресторанный бизнес тут. Браудер обвинял меня, что я закрыл ему въезд в Россию, но как я мог? Я в России почти не бывал». Свое объяснение есть у Сагиряна и насчет того, почему на паспортном контроле он оказался вместе с Ольгой Степановой — это просто совпадение: «Самое большое обвинение – что я вместе с Джабаровым летел с этой дамой Ольгой Степановой из Дубая в Москву одним рейсом. Но это же ноябрьские праздники. На ноябрьские праздники пол-Москвы летает в Дубай. Я поехал в Дубай открыть свой ресторан, и чтобы скучно не было со мной полетел товарищ. <Ресторан Сагиряна Ping Pong открылся в Dubai Mall 30 октября 2008 года — The Insider>. Ну летел с ней одним самолетом – но я по сей день ее не знаю. Зачем на три дня лететь вместе с человеком в Дубай и с ним вернуться? Не проще ли дождаться его в Москве? Никакая из компаний «Ренессанса», насколько я знаю, не работала с этой налоговой инспекцией Степановой, не помню ее номер». На вопрос, откуда Сагирян знал о проблемах Браудера, он отвечает, что слухи распространяются быстро: «Бандюк Браудер обвиняет меня в том, что я был в курсе происходящего. А кто в Москве этого не знал? Когда в офис Браудера на Павелецкой пришел ОМОН с обыском, все знали. Когда у нас были обыски в «Ренессансе», когда наших сотрудников человек шесть допрашивали раз восемь, все знали. Не успели прийти к Джемисону Файерстону в офис на Павелецкой, вся финансовая Москва знала. Инвестиционных банков – раз два и обчелся. Так что, конечно, я знал. И все все знали». Знакомый с Сагиряном банкир говорит The Insider на условиях анонимности: «Его знакомство Путиным вряд ли близкое. Сагирян — узкий специалист, которого администрация привлекала к хитроумным схемам или же для замывания пятен финансового свойства, типа попыток замирить Браудера. В книге Браудера меня удивило его показное удивление, что разговор с Сагиряном не записался. То, что Сагирян – чекист вся Москва знала, а Браудер, оказывается, не знал». При этом банкир отметил, что «Владимир Джабаров из Совета федерации к Путину «куда ближе», поскольку является «известным теневым лоббистом». От комментариев The Insider Джабаров отказался. Генерал-майор ФСБ в отставке Владимир Джабаров стал представителем Еврейской автономной области в Совете федерации в конце 2009 года. До этого он работал в инвестиционных компаниях «Тройка Диалог» и «Ренессанс Капитал» вместе с Сагиряном, отвечая за «связи с государственными органами». Напомним, в фильме «Неприкасаемые» утверждается, что Джабаров 20 ноября 2008 года прилетел в Дубай вместе с Игорем Сагиряном, где уже находилась налоговая чиновница Ольга Степанова и ее на тот момент муж Владлен Степанов. Бывший партнер Степанова Александр Перепиличный передал в Hermitage данные о счетах Credit Suisse Владлена Степанова, на которые, как предполагается, поступила часть похищенных средств. Позже Александр Перепиличный погиб при странных обстоятельствах . В 2011 году Швейцария начала расследование и заморозила счета Степанова, с тех пор расследование продолжается. theins.ru .