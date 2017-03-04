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Буря и Натиск Печатать E-mail
Пятница, 03 Март 2017

Весь вечер на арене - МП "ГЖКУ" и ООО "ЖилКом".

История определённо перестаёт быть томной и превращается в чистый и очень динамичный фарс. Чрезвычайно приятно осознавать, что ваш корреспондент имеет кое-какое отношение к ситуации на доске)))

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У В Е Д О М Л Е Н И Е

в соответствии со ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ

Уважаемые собственники многоквартирного дома № 14 по ул. Королева

Администрация ЗАТО г.Железногорск, осуществляющая полномочия собственника жилого помещения – комнаты №1 в квартире №22 дома - Муниципального образования ЗАТО г.Железногорск, в лице представителя по доверенности № 01-50/959 от 28.02.2017 Моисеевой Виктории Юрьевны уведомляет Вас о своем намерении обратиться с иском в Железногорский городской суд к инициатору и организатору общего собрания собственников Михайлову Игорю Иннокентьевичу, с требованиями «Признать решения по вопросам № 2, № 4 и № 6 повестки дня общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 14 по ул. Королева  (протокол от 10 января 2017 года) недействительными.»

В том числе информируем Вас о том, что решения по вопросам № 2, № 4 и № 6 общего собрания, оформленные протоколом от 10 января 2017 года, касающиеся расторжения договора управления с МП ГЖКУ, условий заключения договора управления с ООО УК «ЖилКом» и возложении обязанности на МП ГЖКУ передать техническую и иную документацию на дом, являются незаконными и недействительными, поскольку Михайлов И.И. предложил Вам решения в нарушение жилищного законодательства и условий договора управления домом, заключенного с МП ГЖКУ, что и привело к возникновению спора. Право собственников помещений  дома на отказ от договора управления может быть связано или не связано с нарушением договора со стороны управляющей организации МП ГЖКУ. И если все же отказ связан с нарушением договора управления, то собственникам следовало бы указать, какие именно обязательства по договору не выполнило МП ГЖКУ, чего сделано не было.

Кроме того, по договору управления с МП ГЖКУ (п.9.5.3) таковой может быть досрочно расторгнут, прекращен в одностороннем порядке по решению общего собрания собственников (при обязательном документированном подтверждении существенного невыполнения УО ГЖКУ условий настоящего договора); при этом Управляющая организация предупреждается с предоставлением протокола общего собрания собственников не позднее чем за три месяца до прекращения Договора. Это условие вызвано необходимостью решения организационных вопросов по прекращению обслуживания дома, по изменению договорных отношений о предоставлении коммунальных услуг,  по расчетам с собственниками помещений и др., в том числе в какой-то мере является условием для недопущения недобросовестной конкуренции со стороны иных управляющих организаций.

Вы вправе присоединиться к моему иску, либо оспорить решения общего собрания 10.01.2017 по иным основаниям. В силу части 6 ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ: Участники соответствующего гражданско-правового сообщества (то есть собственники помещений дома № 14 по ул. Королева), не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к моему иску, в том числе имеющие иные основания для оспаривания решений общего собрания, в последующем не вправе обращаться в суд с требованиями об оспаривании таких решений, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

Просим собственников не удалять это уведомление с досок объявлений.

По всем вопросам можете обращаться по телефону 76-60-20.

Представитель Администрации ЗАТО г.Железногорск Моисеева В.Ю.

gzhku.ru.

 

 
 
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История Железногорска
03.03.1999
открылся Центр досуга в 3 микрорайоне

03.03.2003
принята целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда ЗАТО г. Железногорск» (Решение Городского Совета от 3.04.2003 N 28-288р)

03.03.2008
градообразующие предприятие «Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва» преобразовано в ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

по материалам библиотеки им.Горького
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