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|Пятница, 03 Март 2017
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Новейшая история Красноярска-26. Снежный февраль 2016-го.
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
Новейшая история ЗАТО Железногорск. Инновационный февраль 2016-го.
К началу месяца на учёте в Центре занятости населения стояло 462 человека.
ДК «Старт» открылся после четырёхлетнего капремонта, стоившего свыше 33 млн рублей.
В возрасте 74 лет умер советник гендиректора АО «ИСС» Геннадий Кесельман.
Бухгалтерия ГУССТ-9 переходит на программный продукт «1С: Управление строительной организацией». Оптимизация, типа.
Подполковник полиции Алевтина Кривицкая: «В нашей стране стабильности никогда не существовало. Молодое государство…»
Порядка 400 млн рублей задолжали муниципалам по квартплате пять тысяч железных горцев. Одного такого, с полумиллионным долгом, МП «ГЖКУ» грозит переселить в однокомнатную квартиру на Восточной.
Прокуратура провела внеплановую проверку бывшего завода «СибАлко» и нарушений не нашла.
Депутаты Двирный и Сергейкин решили возродить спортивные соревнования между городскими районами. Как это - вы ничего об этом не знаете?)))
Три года за «приват-видео» получил сотрудник Центра досуга.
Навигационный аппарат «ГЛОНАСС-М» за номером 51 запущен с космодрома Плесецк.
Голодовка работников «СТХМ» по случаю задержек зарплаты снова отложена.
Руководство МП «ПАТП» не пустило журнализдов на собрание трудового коллектива. И не зря: «Информ-Экспресс» поименовал депутата Баховцева «представителем городской исполнительной власти»…
Судебные разборки между ФГУП «Атомохрана» и депутатом Лапенковым и учредителем «Сегодняшней газеты» всё ещё не закончились.
С ноября 2015-го в Нашгороде зафиксированы уже четыре случая наркотических отравлений у детей в возрасте от года до десяти лет.
Главный архитектор ЗАТО Сергей Добролюбов ищет инвесторов для жилой застройки, оказывается.
Концерт Наргиз Закировой отменён из-за требований режима.
«Пришло время зарабатывать деньги, - заявил гендиректор ГХК. - Самый эффективный способ - выход на международный рынок».
На Свердлова, 47, открылся т.н. Многофункциональный центр.
Министерство обороны через суд требует кругленькую сумму у «звёздной фирмы» за сорванный контракт.
Депутат Двирный сомкнутым строем выступил против микрофинансовых организаций и торговли алкоголем. Теперь им точно каюк.
ГИБДД сообщает: в минувшем году 65 человек пострадали в Нашгороде в дорожно-транспортных происшествиях. За нежелание уступить дорогу пешеходам наказаны 975 водителей.
МП «КБУ» приступило к размытию русла ручья за КПП-3.
Директор «Молодёжного центра» Иван Святченко: «Сейчас у нас, молодёжным слэнгом скажу, классная команда». И он же: «90%, кто сидят в соцсетях – уже журналисты».
29 классов в школах и 38 групп в детских садах закрыты на карантин по гриппу. Родителям здоровых детей при этом больничный не полагается.
И, да: уже более 30 случаев т.н. свиного гриппа зафиксировано в ЗАТО.
В ГЖКУ дают развёрнутую характеристику директору ЖЭК-3: «Не совсем добросовестен, злоупотребляет своим правом».
Перед «Информ-Экспрессом» железным горцам показывают перадачку «Человек Против Мозга». Исчерпывающий факт.
20-метровый фонтан воды полчаса бил в небеса возле 15-й столовой. Порвало пожарный гидрант.
Депутат Куксин: «Если мы о реформе ЖКХ слышим, значит, она делается неправильно».
Из пятнадцати починенных по программе капитальных ремонтов-2015 крыш в марте подрядчики планируют сдать только четыре.
ГИБДД требует ликвидировать остановку у «Аквариума».
В Музейно-выставочном центре патриотические мракобесы жалуются: «Обидно что дети не читают Гайдара, а читают Поттера». Радовались бы, что вообще читают…
Кстати. В 2015 году двадцать семь случаев нанесения побоев детям зарегистрировано в бывшем Соцгороде. На учёте в ОДН стоят 52 родителя.
«К возведению объектов для Армейских международных игр-2016 приступили специалисты Сибирского главного управления Спецстроя России. В частности, ведется разработка котлована вододрома общей площадью 45 тысяч квадратных метров».
Председателем краевой «палаты городских округов» избран Вадим Медведев. Номер палаты не уточняется, к сожалению.
Шестнадцать человек за месяц чересчур близко познакомились со вшами в бывшем Красноярске-26. В том числе – девять детей.
В общественных организациях Нашгорода состоят 317 «воинов-интернационалистов».
ООО «ГК «Единство» жалуется в УФАС на АТП ГХК по поводу организации открытого запроса предложений на оказание услуги по охране объектов.
Санитарные врачи намерены наказать КБ-51 за отсутствие непрерывной вентиляции в оперблоке стационара, роддоме и диагностической лаборатории.
Уже двое несовершеннолетних потребителей наркотиков выявлены в ЗАТО с начала года. «Синтетика стала модной», - сетуют в горУВД.
Красноярские таможенники провели заседание рабочей группы по реализации инвестиционных проектов. Представитель АО «ИСС» Евгений Гетц рассказал и о перспективах создания промышленного парка.
Десять аборигенов пострадали за месяц от укусов животных, в том числе трое детей.
Асфальтовый завод КБУ отправлен на капитальный ремонт.
«Три сорта водки ООО ЛВЗ "Сибалко" награждены золотыми медалями в номинации «Лучший продукт - 2016» выставки «Продэкспо», два сорта получили Гран-при».
В пожарно-спасательной академии назначен новый начальник - полковник внутренней службы Макаров Александр Владимирович.
«Снижение тарифа на тепло не дало конкретной экономии» (Людмила Раздина, РКЦ ГЖКУ).
Исполнение трудового законодательства проверяет краевая военная прокуратура в ГУССТ-9.
Гауляйтер Толоконский: «За прошедший год удалось обновить инновационную инфраструктуру края – был открыт большой промпарк в Железногорске, ориентированный на предприятия атомной и космической промышленности, ведется работа по созданию в этом городе территории опережающего развития» (отсюда).
Новосёлы Юбилейного, 7, жалуются на холод в квартирах. СК «Енисей» обещает устранить все недоделки.
В 2015 году в стационаре Клинической больницы №51 до тридцати процентов персонала составляли жители Сосновоборска и Берёзовки. Общий дефицит медиков по ЗАТО – 250 медсестёр и 100 врачей.
ГХК приглашает детей в секцию стендовой стрельбы.
К слову. Четырнадцать несовершеннолетних за 2013-2015 годы были отправлены в спецшколу на срок до трёх лет.
АО «ИСС» рассчитывает сохранить объёмы производства на уровне прошлых лет, объявил Николай Тестоедов на КЭФе-2016: «Начиная, с 2014 года у нас наблюдается стабилизация по объёмам заказов. Поэтому мы прекратили набирать новый персонал».
10 киргизов и узбеков обнаружены на некоем «режимном предприятии» (штраф – полтора «лимона»).
Комбинат благоустройства радуется: посадочный материал подорожал вдвое, но цену на тюльпаны в 50 рублей за штучку они стараются сохранить.
Новости из зала суда. Дмитрий Матроницкий по-прежнему отбивается от финансовых претензий Сбербанка, Владимир Клешков – от иска Федерального агентства по управлению госимуществом, а МП «ГЖКУ» - от директора ЖЭК-3 Игоря Михайлова.
В театре кукол спектаклем «Золотая рыбка» дебютирует режиссер из Питера Роман Пугач.
«Накаты на проезжих частях, глубокие колеи - все это возмущает и водителей, и пешеходов. В Госавтоинспекции в целом удовлетворены качеством уборки. Однако после снегопада по ГОСТу магистрали должны быть очищены в течение четырех часов. Коммунальщикам это не всегда удается».
В ходе обычной пьянки на Курчатова, 2, один из собутыльников зарублен топором.
«Десять финалистов проекта «Школа Росатома», лучшие учителя из Железногорска, Зеленогорска, Лесного, Заречного, Новоуральска в течение недели знакомились с культурой Чувашии».
В «КРЭКе» вынуждены признать: выручка падает, требуется оптимизация. Профсоюз «Горэлектросети» встал на защиту бывших коллег.
В очередной «Лыжне России» участвует 680 человек.
Детский сад «Светлана» накажут за нарушения «в части отбора и хранения суточных проб, хранения пищевых продуктов», которые привели к возникновению острых кишечных инфекций.
«От кластера толку пока нет», - говорит директор ЦЗН Иван Чуприна.
Горно-химический комбинат готов создать пилотную установку по переработке редкоземельных металлов Чуктуконского и Томторского месторождений и продать её желающим.
Директор Химзавода сломался и ушёл на пенсию.
«Мировые гроссмейстеры приедут в Железногорск 21 февраля».
Получивши зарплату в пятьсот рублей, водитель ПАТП 1992 г.р. с ножом накинулся на бухгалтера предприятия. Обошлось без смертоубийства, к счастью.
«Жители вправе более оптимистично в будущее смотреть», - полагает прокурор Олег Пугач. И поясняет: по итогам 2015 года пятнадцать положительных решений принято было по 950 жалобам аборигенов…
Фирма «Вираж» Владимира Крутого намеревается в течение года перейти к испытаниям автожира собственной конструкции. А ещё через полгода – к мелкосерийному производству.
Надпись «Слава Украине!» в окне жилого дома на улице ХХII партсъезда раскачивает-раскачивает нашу лодку, но всё никак не раскачает.
Восемь общежитий и сто двадцать пять многоквартирных домов получили повышение квартплаты. В Сером доме говорят, что всё законно.
В 96 школе проходит турнир памяти Николая Хренкова «как олимпийского чемпиона».
Пять наручных часов на деньги ГХК приобретены к празднику для бойцов в/ч 3377.
Одиннадцать неформальных групп молодёжи стоят на учёте в ОДН.
Фирма «Дивногорсклифт» устанавливает в доме по ул. Маяковского, 19б, могилёвское изделие стоимостью под 1,8 млн рублей.
Военком Альберт Хасанов уверяет: призывники Нашгорода не прячутся, а «просто не успевают прийти».
ПАТП намеревается запустить специальный маршрут для бывшего НПО ПМ. Но для этого необходимо сперва благоустроить 300 м дороги.
Слушания по иску «Роскосмоса» к АО «ИСС» на 37,6 млн рублей опять отложены.
В 2015 году в ЗАТО выявлено было 80 нарушений антикоррупционного законодательства.
Учения на Юбилейном проезде (тушение 12-этажного дома) обошлись без жертв, как обычно.
Дополнительно доставил список награждённых медалями «За пропаганду спасательного дела». Их получили директор МВЦ Валентина Попова, заведующая научно-исследовательским отделом музея Наталья Алтунина и протоиерей собора Михаила Архангела Сергей Королёв.
Горно-химический комбинат установил в городе ещё две мемориальных доски своим бывшим работникам.
Примерно 170 млн рублей сможет выделить Нашгород на капитальные расходы в 2016 году.
На Октябрьской, 45, при капремонте порвали электропроводку. Жильцы опасаются разрушения потолков в подъезде. На Свердлова, 66, снова протекла крыша.
Депутат Новаковский: «Любое общение с населением приносит депутату пользу».
Три десятка команд приняли участие в турнире по хоккею в валенках.
За высокий профессионализм и в связи с Днём защитника Отечества благодарственного письма главы ЗАТО удостоен замначальника отдела внутренней безопасности ГУССТ-9 Павел Патрахин.
Четыре с половиной тысячи иногородних трудоустроены в бывшем Красноярске-26.
Противопожарные учения прошли и на СТС ГХК.
Примерно полсотни преступлений ежегодно совершают в ЗАТО школьники.
То ли двадцать, то ли двадцать пять киосков должны быть снесены, т.к. им не нашлось места в новой схеме размещения. «Весь город заставлен киосками!», - негодует Сергей Добролюбов.
В краевом УФАС рассматривают жалобу ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество» на действия «решетнёвской фирмы» при выборе аудитора.
Второй раз за зиму приходится муниципалам сбивать сосульки с крыш. Расценки там совершенно конские, между прочим.
Пётр Гаврилов считает, что комбинат мог бы изготавливать продукцию для реакторов США.
Средняя зарплата в Нашгороде за год снизилась на девять процентов, осторожно объявили профсоюзы. «Экономический блок правительства ведёт страну к краху».
На 56 году жизни после продолжительной болезни скончался Игорь Брусиловский, в 2001-2005 годах зампред горсовета, а до 2006-го замглавы ЗАТО по социальным вопросам
Замеры толщины снежного покрова в Кантатском ущелье показали результат от 0,71 до 1,16 метра.
Краевое «правительство» задолжало Нашгороду по компенсациям за выпадающие доходы 69 млн рублей за 2014 год и 350 миллионов за 2015-й.
Обществу инвалидов поставили на вид сдачу офисных площадей в аренду и предложили на выбор либо съехать, либо выгнать коммерсов.
Восемь новых случаев ВИЧ зарегистрировано в бывшем Соцгороде за месяц.
«Беспокойство вызывает низкий уровень заработной платы на муниципальных предприятиях. Тарифная ставка 1 разряда в большинстве организаций не соответствует федеральным отраслевым соглашениям».
Частная «Автошкола» уже не знает, кому ещё пожаловаться на происки краевой ГИБДД. Сотня курсантов сильно нервничает в отсутствие достоверной информации.
Четыре несчастных случая с падением мебели на детей произошли в ЗАТО за месяц. Один ребёнок погиб.
Муниципальный пассажироперевозчик полагает, что до 40% прибыли на межгороде у него забирает нелегальный конкурент. Что делать? Сокращать количество рейсов, конечно же!
Краевой уполномоченный по правам человека Марк Денисов с телеэкрана извещает железных горцев: «В 2014 г против России началась гибридная война». И там же: «Нам надо терпеть, мы уже два раза недотерпели...»
Полста миллионов рублей были израсходованы муниципальными предприятиями неэффективно, по данным Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов.
Четырьмя новыми случаями туберкулёза лёгких пополнилась наша медицинская статистика.
В 2014 году бюджетникам была оказана профсоюзная поддержка в 4,19 млн рублей, а в 2015-м только на полтора «лимона».
Иван Чуприна: «Бизнес или ушёл или прячется».
Продолжение следует.
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