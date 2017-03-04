Новейшая история Красноярска-26. Снежный февраль 2016-го. ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ Новейшая история ЗАТО Железногорск. Инновационный февраль 2016-го. К началу месяца на учёте в Центре занятости населения стояло 462 человека. ДК «Старт» открылся после четырёхлетнего капремонта, стоившего свыше 33 млн рублей. В возрасте 74 лет умер советник гендиректора АО «ИСС» Геннадий Кесельман. Бухгалтерия ГУССТ-9 переходит на программный продукт «1С: Управление строительной организацией». Оптимизация, типа. Подполковник полиции Алевтина Кривицкая: «В нашей стране стабильности никогда не существовало. Молодое государство…» Порядка 400 млн рублей задолжали муниципалам по квартплате пять тысяч железных горцев. Одного такого, с полумиллионным долгом, МП «ГЖКУ» грозит переселить в однокомнатную квартиру на Восточной. Прокуратура провела внеплановую проверку бывшего завода «СибАлко» и нарушений не нашла. Депутаты Двирный и Сергейкин решили возродить спортивные соревнования между городскими районами. 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Перед «Информ-Экспрессом» железным горцам показывают перадачку «Человек Против Мозга». Исчерпывающий факт. 20-метровый фонтан воды полчаса бил в небеса возле 15-й столовой. Порвало пожарный гидрант. Депутат Куксин: «Если мы о реформе ЖКХ слышим, значит, она делается неправильно». Из пятнадцати починенных по программе капитальных ремонтов-2015 крыш в марте подрядчики планируют сдать только четыре. ГИБДД требует ликвидировать остановку у «Аквариума». В Музейно-выставочном центре патриотические мракобесы жалуются: «Обидно что дети не читают Гайдара, а читают Поттера». Радовались бы, что вообще читают… Кстати. В 2015 году двадцать семь случаев нанесения побоев детям зарегистрировано в бывшем Соцгороде. На учёте в ОДН стоят 52 родителя. «К возведению объектов для Армейских международных игр-2016 приступили специалисты Сибирского главного управления Спецстроя России. В частности, ведется разработка котлована вододрома общей площадью 45 тысяч квадратных метров». 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В 2015 году в стационаре Клинической больницы №51 до тридцати процентов персонала составляли жители Сосновоборска и Берёзовки. Общий дефицит медиков по ЗАТО – 250 медсестёр и 100 врачей. ГХК приглашает детей в секцию стендовой стрельбы. К слову. Четырнадцать несовершеннолетних за 2013-2015 годы были отправлены в спецшколу на срок до трёх лет. АО «ИСС» рассчитывает сохранить объёмы производства на уровне прошлых лет, объявил Николай Тестоедов на КЭФе-2016: «Начиная, с 2014 года у нас наблюдается стабилизация по объёмам заказов. Поэтому мы прекратили набирать новый персонал». 10 киргизов и узбеков обнаружены на некоем «режимном предприятии» (штраф – полтора «лимона»). Комбинат благоустройства радуется: посадочный материал подорожал вдвое, но цену на тюльпаны в 50 рублей за штучку они стараются сохранить. Новости из зала суда. Дмитрий Матроницкий по-прежнему отбивается от финансовых претензий Сбербанка, Владимир Клешков – от иска Федерального агентства по управлению госимуществом, а МП «ГЖКУ» - от директора ЖЭК-3 Игоря Михайлова . В театре кукол спектаклем «Золотая рыбка» дебютирует режиссер из Питера Роман Пугач. «Накаты на проезжих частях, глубокие колеи - все это возмущает и водителей, и пешеходов. В Госавтоинспекции в целом удовлетворены качеством уборки. Однако после снегопада по ГОСТу магистрали должны быть очищены в течение четырех часов. Коммунальщикам это не всегда удается». В ходе обычной пьянки на Курчатова, 2, один из собутыльников зарублен топором. «Десять финалистов проекта «Школа Росатома», лучшие учителя из Железногорска, Зеленогорска, Лесного, Заречного, Новоуральска в течение недели знакомились с культурой Чувашии». В «КРЭКе» вынуждены признать: выручка падает, требуется оптимизация. Профсоюз «Горэлектросети» встал на защиту бывших коллег. В очередной «Лыжне России» участвует 680 человек. 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В 2015 году в ЗАТО выявлено было 80 нарушений антикоррупционного законодательства. Учения на Юбилейном проезде ( тушение 12-этажного дома) обошлись без жертв, как обычно. Дополнительно доставил список награждённых медалями «За пропаганду спасательного дела». Их получили директор МВЦ Валентина Попова, заведующая научно-исследовательским отделом музея Наталья Алтунина и протоиерей собора Михаила Архангела Сергей Королёв. Горно-химический комбинат установил в городе ещё две мемориальных доски своим бывшим работникам. Примерно 170 млн рублей сможет выделить Нашгород на капитальные расходы в 2016 году. На Октябрьской, 45, при капремонте порвали электропроводку. Жильцы опасаются разрушения потолков в подъезде. На Свердлова, 66, снова протекла крыша. Депутат Новаковский: «Любое общение с населением приносит депутату пользу». Три десятка команд приняли участие в турнире по хоккею в валенках. За высокий профессионализм и в связи с Днём защитника Отечества благодарственного письма главы ЗАТО удостоен замначальника отдела внутренней безопасности ГУССТ-9 Павел Патрахин. Четыре с половиной тысячи иногородних трудоустроены в бывшем Красноярске-26. Противопожарные учения прошли и на СТС ГХК. Примерно полсотни преступлений ежегодно совершают в ЗАТО школьники. То ли двадцать, то ли двадцать пять киосков должны быть снесены, т.к. им не нашлось места в новой схеме размещения. «Весь город заставлен киосками!», - негодует Сергей Добролюбов. В краевом УФАС рассматривают жалобу ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество» на действия «решетнёвской фирмы» при выборе аудитора. Второй раз за зиму приходится муниципалам сбивать сосульки с крыш. Расценки там совершенно конские, между прочим. Пётр Гаврилов считает, что комбинат мог бы изготавливать продукцию для реакторов США. Средняя зарплата в Нашгороде за год снизилась на девять процентов, осторожно объявили профсоюзы. «Экономический блок правительства ведёт страну к краху». На 56 году жизни после продолжительной болезни скончался Игорь Брусиловский, в 2001-2005 годах зампред горсовета, а до 2006-го замглавы ЗАТО по социальным вопросам Замеры толщины снежного покрова в Кантатском ущелье показали результат от 0,71 до 1,16 метра. Краевое «правительство» задолжало Нашгороду по компенсациям за выпадающие доходы 69 млн рублей за 2014 год и 350 миллионов за 2015-й. Обществу инвалидов поставили на вид сдачу офисных площадей в аренду и предложили на выбор либо съехать, либо выгнать коммерсов. Восемь новых случаев ВИЧ зарегистрировано в бывшем Соцгороде за месяц. «Беспокойство вызывает низкий уровень заработной платы на муниципальных предприятиях. Тарифная ставка 1 разряда в большинстве организаций не соответствует федеральным отраслевым соглашениям». Частная «Автошкола» уже не знает, кому ещё пожаловаться на происки краевой ГИБДД. Сотня курсантов сильно нервничает в отсутствие достоверной информации. Четыре несчастных случая с падением мебели на детей произошли в ЗАТО за месяц. Один ребёнок погиб. Муниципальный пассажироперевозчик полагает, что до 40% прибыли на межгороде у него забирает нелегальный конкурент. Что делать? Сокращать количество рейсов, конечно же! Краевой уполномоченный по правам человека Марк Денисов с телеэкрана извещает железных горцев: «В 2014 г против России началась гибридная война». И там же: «Нам надо терпеть, мы уже два раза недотерпели...» Полста миллионов рублей были израсходованы муниципальными предприятиями неэффективно, по данным Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов. Четырьмя новыми случаями туберкулёза лёгких пополнилась наша медицинская статистика. В 2014 году бюджетникам была оказана профсоюзная поддержка в 4,19 млн рублей, а в 2015-м только на полтора «лимона». Иван Чуприна: «Бизнес или ушёл или прячется». Продолжение следует.