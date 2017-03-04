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Железногорск
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Двенадцать месяцев Печатать E-mail
Пятница, 03 Март 2017

Новейшая история Красноярска-26. Снежный февраль 2016-го.

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

Новейшая история ЗАТО Железногорск. Инновационный февраль 2016-го.

К началу месяца на учёте в Центре занятости населения стояло 462 человека.

ДК «Старт» открылся после четырёхлетнего капремонта, стоившего свыше 33 млн рублей.

В возрасте 74 лет умер советник гендиректора АО «ИСС» Геннадий Кесельман.

Бухгалтерия ГУССТ-9 переходит на программный продукт «1С: Управление строительной организацией». Оптимизация, типа.

Подполковник полиции Алевтина Кривицкая: «В нашей стране стабильности никогда не существовало. Молодое государство…»

Порядка 400 млн рублей задолжали муниципалам по квартплате пять тысяч железных горцев. Одного такого, с полумиллионным долгом, МП «ГЖКУ» грозит переселить в однокомнатную квартиру на Восточной.

Прокуратура провела внеплановую проверку бывшего завода «СибАлко» и нарушений не нашла.

Депутаты Двирный и Сергейкин решили возродить спортивные соревнования между городскими районами. Как это - вы ничего об этом не знаете?)))

Три года за «приват-видео» получил сотрудник Центра досуга.

Навигационный аппарат «ГЛОНАСС-М» за номером 51 запущен с космодрома Плесецк.

Голодовка работников «СТХМ» по случаю задержек зарплаты снова отложена.

Руководство МП «ПАТП» не пустило журнализдов на собрание трудового коллектива. И не зря: «Информ-Экспресс» поименовал депутата Баховцева «представителем городской исполнительной власти»…

Судебные разборки между ФГУП «Атомохрана» и депутатом Лапенковым и учредителем «Сегодняшней газеты» всё ещё не закончились.

С ноября 2015-го в Нашгороде зафиксированы уже четыре случая наркотических отравлений у детей в возрасте от года до десяти лет.

Главный архитектор ЗАТО Сергей Добролюбов ищет инвесторов для жилой застройки, оказывается.

Концерт Наргиз Закировой отменён из-за требований режима.

«Пришло время зарабатывать деньги, - заявил гендиректор ГХК. - Самый эффективный способ - выход на международный рынок».

На Свердлова, 47, открылся т.н. Многофункциональный центр.

Министерство обороны через суд требует кругленькую сумму у «звёздной фирмы» за сорванный контракт.

Депутат Двирный сомкнутым строем выступил против микрофинансовых организаций и торговли алкоголем. Теперь им точно каюк.

ГИБДД сообщает: в минувшем году 65 человек пострадали в Нашгороде в дорожно-транспортных происшествиях. За нежелание уступить дорогу пешеходам наказаны 975 водителей.

МП «КБУ» приступило к размытию русла ручья за КПП-3.

Директор «Молодёжного центра» Иван Святченко: «Сейчас у нас, молодёжным слэнгом скажу, классная команда». И он же: «90%, кто сидят в соцсетях – уже журналисты».

29 классов в школах и 38 групп в детских садах закрыты на карантин по гриппу. Родителям здоровых детей при этом больничный не полагается.

И, да: уже более 30 случаев т.н. свиного гриппа зафиксировано в ЗАТО.

В ГЖКУ дают развёрнутую характеристику директору ЖЭК-3: «Не совсем добросовестен, злоупотребляет своим правом».

Перед «Информ-Экспрессом» железным горцам показывают перадачку «Человек Против Мозга». Исчерпывающий факт.

20-метровый фонтан воды полчаса бил в небеса возле 15-й столовой. Порвало пожарный гидрант.

Депутат Куксин: «Если мы о реформе ЖКХ слышим, значит, она делается неправильно».

Из пятнадцати починенных по программе капитальных ремонтов-2015 крыш в марте подрядчики планируют сдать только четыре.

ГИБДД требует ликвидировать остановку у «Аквариума».

В Музейно-выставочном центре патриотические мракобесы жалуются: «Обидно что дети не читают Гайдара, а читают Поттера». Радовались бы, что вообще читают…

Кстати. В 2015 году двадцать семь случаев нанесения побоев детям зарегистрировано в бывшем Соцгороде. На учёте в ОДН стоят 52 родителя.

«К возведению объектов для Армейских международных игр-2016 приступили специалисты Сибирского главного управления Спецстроя России. В частности, ведется разработка котлована вододрома общей площадью 45 тысяч квадратных метров».

Председателем краевой «палаты городских округов» избран Вадим Медведев. Номер палаты не уточняется, к сожалению.

Шестнадцать человек за месяц чересчур близко познакомились со вшами в бывшем Красноярске-26. В том числе – девять детей.

В общественных организациях Нашгорода состоят 317 «воинов-интернационалистов».

ООО «ГК «Единство» жалуется в УФАС на АТП ГХК по поводу организации открытого запроса предложений на оказание услуги по охране объектов.

Санитарные врачи намерены наказать КБ-51 за отсутствие непрерывной вентиляции в оперблоке стационара, роддоме и диагностической лаборатории.

Уже двое несовершеннолетних потребителей наркотиков выявлены в ЗАТО с начала года. «Синтетика стала модной», - сетуют в горУВД.

Красноярские таможенники провели заседание рабочей группы по реализации инвестиционных проектов. Представитель АО «ИСС» Евгений Гетц рассказал и о перспективах создания промышленного парка.

Десять аборигенов пострадали за месяц от укусов животных, в том числе трое детей.

Асфальтовый завод КБУ отправлен на капитальный ремонт.

«Три сорта водки ООО ЛВЗ "Сибалко" награждены золотыми медалями в номинации «Лучший продукт - 2016» выставки «Продэкспо», два сорта получили Гран-при».

В пожарно-спасательной академии назначен новый начальник - полковник внутренней службы Макаров Александр Владимирович.

«Снижение тарифа на тепло не дало конкретной экономии» (Людмила Раздина, РКЦ ГЖКУ).

Исполнение трудового законодательства проверяет краевая военная прокуратура в ГУССТ-9.

Гауляйтер Толоконский: «За прошедший год удалось обновить инновационную инфраструктуру края – был открыт большой промпарк в Железногорске, ориентированный на предприятия атомной и космической промышленности, ведется работа по созданию в этом городе территории опережающего развития» (отсюда).

Новосёлы Юбилейного, 7, жалуются на холод в квартирах. СК «Енисей» обещает устранить все недоделки.

В 2015 году в стационаре Клинической больницы №51 до тридцати процентов персонала составляли жители Сосновоборска и Берёзовки. Общий дефицит медиков по ЗАТО – 250 медсестёр и 100 врачей.

ГХК приглашает детей в секцию стендовой стрельбы.

К слову. Четырнадцать несовершеннолетних за 2013-2015 годы были отправлены в спецшколу на срок до трёх лет.

АО «ИСС» рассчитывает сохранить объёмы производства на уровне прошлых лет, объявил Николай Тестоедов на КЭФе-2016: «Начиная, с 2014 года у нас наблюдается стабилизация по объёмам заказов. Поэтому мы прекратили набирать новый персонал».

10 киргизов и узбеков обнаружены на некоем «режимном предприятии» (штраф – полтора «лимона»).

Комбинат благоустройства радуется: посадочный материал подорожал вдвое, но цену на тюльпаны в 50 рублей за штучку они стараются сохранить.

Новости из зала суда. Дмитрий Матроницкий по-прежнему отбивается от финансовых претензий Сбербанка, Владимир Клешков – от иска Федерального агентства по управлению госимуществом, а МП «ГЖКУ» - от директора ЖЭК-3 Игоря Михайлова.

В театре кукол спектаклем «Золотая рыбка» дебютирует режиссер из Питера Роман Пугач.

«Накаты на проезжих частях, глубокие колеи - все это возмущает и водителей, и пешеходов. В Госавтоинспекции в целом удовлетворены качеством уборки. Однако после снегопада по ГОСТу магистрали должны быть очищены в течение четырех часов. Коммунальщикам это не всегда удается».

В ходе обычной пьянки на Курчатова, 2, один из собутыльников зарублен топором.

«Десять финалистов проекта «Школа Росатома», лучшие учителя из Железногорска, Зеленогорска, Лесного, Заречного, Новоуральска в течение недели знакомились с культурой Чувашии».

В «КРЭКе» вынуждены признать: выручка падает, требуется оптимизация. Профсоюз «Горэлектросети» встал на защиту бывших коллег.

В очередной «Лыжне России» участвует 680 человек.

Детский сад «Светлана» накажут за нарушения «в части отбора и хранения суточных проб, хранения пищевых продуктов», которые привели к возникновению острых кишечных инфекций.

«От кластера толку пока нет», - говорит директор ЦЗН Иван Чуприна.

Горно-химический комбинат готов создать пилотную установку по переработке редкоземельных металлов Чуктуконского и Томторского месторождений и продать её желающим.

Директор Химзавода сломался и ушёл на пенсию.

«Мировые гроссмейстеры приедут в Железногорск 21 февраля».

Получивши зарплату в пятьсот рублей, водитель ПАТП 1992 г.р. с ножом накинулся на бухгалтера предприятия. Обошлось без смертоубийства, к счастью.

«Жители вправе более оптимистично в будущее смотреть», - полагает прокурор Олег Пугач. И поясняет: по итогам 2015 года пятнадцать положительных решений принято было по 950 жалобам аборигенов…

Фирма «Вираж» Владимира Крутого намеревается в течение года перейти к испытаниям автожира собственной конструкции. А ещё через полгода – к мелкосерийному производству.

Надпись «Слава Украине!» в окне жилого дома на улице ХХII партсъезда раскачивает-раскачивает нашу лодку, но всё никак не раскачает.

Восемь общежитий и сто двадцать пять многоквартирных домов получили повышение квартплаты. В Сером доме говорят, что всё законно.

В 96 школе проходит турнир памяти Николая Хренкова «как олимпийского чемпиона».

Пять наручных часов на деньги ГХК приобретены к празднику для бойцов в/ч 3377.

Одиннадцать неформальных групп молодёжи стоят на учёте в ОДН.

Фирма «Дивногорсклифт» устанавливает в доме по ул. Маяковского, 19б, могилёвское изделие стоимостью под 1,8 млн рублей.

Военком Альберт Хасанов уверяет: призывники Нашгорода не прячутся, а «просто не успевают прийти».

ПАТП намеревается запустить специальный маршрут для бывшего НПО ПМ. Но для этого необходимо сперва благоустроить 300 м дороги.

Слушания по иску «Роскосмоса» к АО «ИСС» на 37,6 млн рублей опять отложены.

В 2015 году в ЗАТО выявлено было 80 нарушений антикоррупционного законодательства.

Учения на Юбилейном проезде (тушение 12-этажного дома) обошлись без жертв, как обычно.

Дополнительно доставил список награждённых медалями «За пропаганду спасательного дела». Их получили директор МВЦ Валентина Попова, заведующая научно-исследовательским отделом музея Наталья Алтунина и протоиерей собора Михаила Архангела Сергей Королёв.

Горно-химический комбинат установил в городе ещё две мемориальных доски своим бывшим работникам.

Примерно 170 млн рублей сможет выделить Нашгород на капитальные расходы в 2016 году.

На Октябрьской, 45, при капремонте порвали электропроводку. Жильцы опасаются разрушения потолков в подъезде. На Свердлова, 66, снова протекла крыша.

Депутат Новаковский: «Любое общение с населением приносит депутату пользу».

Три десятка команд приняли участие в турнире по хоккею в валенках.

За высокий профессионализм и в связи с Днём защитника Отечества благодарственного письма главы ЗАТО удостоен замначальника отдела внутренней безопасности ГУССТ-9 Павел Патрахин.

Четыре с половиной тысячи иногородних трудоустроены в бывшем Красноярске-26.

Противопожарные учения прошли и на СТС ГХК.

Примерно полсотни преступлений ежегодно совершают в ЗАТО школьники.

То ли двадцать, то ли двадцать пять киосков должны быть снесены, т.к. им не нашлось места в новой схеме размещения. «Весь город заставлен киосками!», - негодует Сергей Добролюбов.

В краевом УФАС рассматривают жалобу ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество» на действия «решетнёвской фирмы» при выборе аудитора.

Второй раз за зиму приходится муниципалам сбивать сосульки с крыш. Расценки там совершенно конские, между прочим.

Пётр Гаврилов считает, что комбинат мог бы изготавливать продукцию для реакторов США.

Средняя зарплата в Нашгороде за год снизилась на девять процентов, осторожно объявили профсоюзы. «Экономический блок правительства ведёт страну к краху».

На 56 году жизни после продолжительной болезни скончался Игорь Брусиловский, в 2001-2005 годах зампред горсовета, а до 2006-го замглавы ЗАТО по социальным вопросам

Замеры толщины снежного покрова в Кантатском ущелье показали результат от 0,71 до 1,16 метра.

Краевое «правительство» задолжало Нашгороду по компенсациям за выпадающие доходы 69 млн рублей за 2014 год и 350 миллионов за 2015-й.

Обществу инвалидов поставили на вид сдачу офисных площадей в аренду и предложили на выбор либо съехать, либо выгнать коммерсов.

Восемь новых случаев ВИЧ зарегистрировано в бывшем Соцгороде за месяц.

«Беспокойство вызывает низкий уровень заработной платы на муниципальных предприятиях. Тарифная ставка 1 разряда в большинстве организаций не соответствует федеральным отраслевым соглашениям».

Частная «Автошкола» уже не знает, кому ещё пожаловаться на происки краевой ГИБДД. Сотня курсантов сильно нервничает в отсутствие достоверной информации.

Четыре несчастных случая с падением мебели на детей произошли в ЗАТО за месяц. Один ребёнок погиб.

Муниципальный пассажироперевозчик полагает, что до 40% прибыли на межгороде у него забирает нелегальный конкурент. Что делать? Сокращать количество рейсов, конечно же!

Краевой уполномоченный по правам человека Марк Денисов с телеэкрана извещает железных горцев: «В 2014 г против России началась гибридная война». И там же: «Нам надо терпеть, мы уже два раза недотерпели...»

Полста миллионов рублей были израсходованы муниципальными предприятиями неэффективно, по данным Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов.

Четырьмя новыми случаями туберкулёза лёгких пополнилась наша медицинская статистика.

В 2014 году бюджетникам была оказана профсоюзная поддержка в 4,19 млн рублей, а в 2015-м только на полтора «лимона».

Иван Чуприна: «Бизнес или ушёл или прячется».

Продолжение следует.

 
 
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История Железногорска
03.03.1999
открылся Центр досуга в 3 микрорайоне

03.03.2003
принята целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда ЗАТО г. Железногорск» (Решение Городского Совета от 3.04.2003 N 28-288р)

03.03.2008
градообразующие предприятие «Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва» преобразовано в ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

по материалам библиотеки им.Горького
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