03.03.1999 открылся Центр досуга в 3 микрорайоне

03.03.2003 принята целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда ЗАТО г. Железногорск» (Решение Городского Совета от 3.04.2003 N 28-288р)

03.03.2008 градообразующие предприятие «Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва» преобразовано в ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

по материалам библиотеки им.Горького