Два интервью Ильдара Дадина после освобождения из колонии. «Понял, что не имею права уезжать, пока не добьюсь каких-то изменений» Спустя четыре дня после решения Верховного суда, отменившего приговор Ильдару Дадину, активист покинул исправительную колонию №5 в Рубцовске Алтайского края. «Медиазона» задала ему несколько вопросов. — Что вы делали эти несколько дней, пока ждали освобождения? В колонии же все о нем знали, как они общались с вами, что они говорили? — Прямо мне никто не сказал о том, что меня будут освобождать. Я слышал, вроде бы, что прокурор, а потом судья сказала, что постановляют отпустить из-под стражи и отправить дело на новое рассмотрение, на реабилитацию. Но официально мне никто прямо не сообщил. Поэтому до конца я так и не знал, правильно я понял или нет. Администрация мне ничего не сообщила по поводу результатов [рассмотрения дела в Верховном суде]. То есть я предполагал, что меня отпустят, но не знал вплоть до сегодняшнего дня. После обеда мне сообщили, что освобождают сегодня. А все эти дни после заседания [ВС] были обычные — как было все, так и осталось. — Омбудсмен Москалькова говорила, что вас отправили на Алтай в образцовую колонию. Как эта колония, образцово-показательной действительно оказалась? Отличается ли от карельских? — По сравнению с карельской это небо и земля. Даже то, как осужденные позволяют себе обращаться к сотрудникам… Ну, в ИК-7 за это как минимум бы избили, а может, опустили или еще как-то унизили. На мой взгляд, здесь сотрудники действительно ведут себя так, как надо. Хотя не всегда адекватно к ним обращаются осужденные, они ведут себя корректно, проявляют выдержку и демонстрируют пример закона. — Вы не пытались узнать, почему так получилось, что тут такая хорошая колония, а в Карелии все по-другому? Может, рассказывали другие заключенные? — Местные сокамерники, местный адвокат, в общем, говорили, что в Алтайском крае в принципе не принято унижать людей, якобы такого вообще не происходит здесь в колониях. Хотя сегодня от местного жителя Евгения была уже другая информация, что в ИК-8 города Новоалтайск его брат погиб, и он подозревает, что либо под пытками, либо как-то еще неспроста. И его мать узнала о гибели сына не непосредственным уведомлением, извещением, а только когда пришла на свидание, и ей сказали, что он умер. То есть, в общем, и адвокат, и сокамерники говорили, что здесь везде так, а вот сегодня от местного жителя услышал такую историю. За ИК-5 могу сказать, что там все более или менее нормально. Одна из лучших колоний. Почему так? Могу лишь [повторить] объяснение, которое от сотрудника услышал: то, что начальник колонии раньше работал ближе к Москве. То есть зависит от начальника колонии все же, видимо. Может быть, эта колония такая, потому что так совпало — и начальник нормальный, и традиции местные не поощряют унижение осужденных. Других догадок нет, почему тут так, а в других колониях, где я сидел (или, например, в Брянске, где сидел мой брат — там тоже полный беспредел) — по-другому. Во многих такое творится, именно страшное. Вот почему так? Я не знаю пока, почему некоторые колонии, скажем, человечные, адекватные, а другие нет. Здесь действительно был пример человеческого отношения со стороны сотрудников. Я думал, в России такого не бывает. — Понятно, что этим вопросом вас уже наверное утомили — но остаетесь ли вы в России или нет, и что планируете делать? — Я пока могу говорить лишь о стратегических направлениях, а о конкретных действиях я пока сам не знаю. То есть у меня нет плана как, каким образом бороться с этой системой. Я знаю общее: у этой преступной фашистской системы основное оружие — это ложь и подлость. А оружие людей, которые борются с этой системой — это правда. Повторюсь, конкретного плана нет. Непосредственно находясь в этой колонии, я собирался уехать из России, но через какое-то время понял, что не имею права уезжать, пока не добьюсь каких-то изменений. — Планируете дальше общаться с карельскими заключенными? — Несмотря на то, что стратегическая моя цель — сделать все для свержения чекистско-фашистского режима Путина (а все проблемы в стране — это следствие его режима), именно побыв в этой колонии, я узнал, что там есть хорошие люди, стойкие, которые, несмотря на все угрозы, пытаются добиться правды, справедливости против этих садистов. Я знаю, что этим буду по-любому заниматься, это будет одним из главных направлений моей деятельности. — Ильдар, теперь вопрос по статье, по которой вы были осуждены. Вы были единственным, кто сел по статье 212.1 УК на реальный срок. Намерение дойти до ЕСПЧ, все равно призывать людей выходить и не бояться — как вы к самой этой статье относитесь сейчас? Что надо делать, бороться за ее отмену? — Призывать бороться за отмену этой статьи — у меня было такое романтическое настроение до того, как я попал в Карелию. Я собирался приводить примеры — правда, точно не проверил пока, но, как я слышал, во время Второй мировой войны еврейские матери или жены еще во время Гитлера в Германии осмелились выйти за своих мужей и даже отстояли их. Потому что они были немками, а их мужья — евреи. Или при Януковиче был какой-то парень, который вышел с перевернутым плакатом против либо Януковича, либо другого чиновника, на него собирались возбудить уголовное дело, и он добился того, чтобы это дело прекратили, а его отпустили, а люди, вышедшие также с перевернутыми плакатами, показали, что они не будут подчиняться этому мракобесному отношению. На примере этого хотелось показать, что все зависит от людей, от того, будут ли они выполнять или не будут выполнять этот фашистский, на мой взгляд, закон. После пыток в Карелии, узнав что у нас творится, в каких масштабах, я понял, что не могу призывать людей делать то, за что они могут попасть прямиком в руки вот таких откровенных садистов. Моя цель призывать нормальных людей, пока еще есть возможность, уезжать из России — не переставать бороться, но не здесь, не в руках этих. А так просто прямиком к садистам попадаешь. И по-прежнему я, наверное, буду к этому призывать. Опять же, решение каждого на его совести, моя совесть не позволяет мне в данный момент уехать. Когда я знаю, что людей пытают, я понимаю, что ничем не лучше их, моя совесть говорит, что у меня нет морального права уезжать. Потому что я просто ничем не лучше этих людей: ведь их пытают, почему я должен уезжать? Почему я имею право и возможность уехать, а они — нет? Как-то так, я пока не имел возможности для себя четко сформулировать. — Вопрос по поводу процесса и судьи Дударь, которая дала срок больше, чем просила прокуратура, про отношение к судебной системе, к следствию, к прокурору. Дударь и вся система должны быть привлечены к ответственности? — Я считаю, она непосредственный исполнитель, который рушит судьбы людей, она выносит заведомо, сознательно, намеренно неправосудные решения, лишает людей свободы и ломает жизни фактически. В ситуации этих людей в первую очередь нужно проникать. Я так вижу: после распада Советского Союза почему у нас повторяются эти преступления, и история опять движется по кругу, а не по спирали вверх? Потому что преступников коммунистических не признали преступниками, не привлекли к ответственности преступников, как это было в Германии, когда судили на самых высших уровнях. История помнит ошибки, и, не извлекая уроки из этих ошибок, мы позволяем истории двигаться по кругу. Ключевое — неотвратимость ответственности, вот чего надо добиваться. Все преступления и советского режима, и путинского — нельзя давать им индульгенцию. Вот говорят: давайте мы простим их беззакония и дадим им другого какого-то человека поставить. Ельцин прощал коммунистов, Ельцина прощали те, кого он поставил после себя. Пока у нас вот так будут отмазывать предыдущих преступников их ставленники, которые гарантируют им безопасность, следующие преступники будут знать: что бы мы ни сотворили, нам все сойдет с рук, мы купим себе гарантии безопасности. Этот круг нужно разрывать, нельзя давать никакому преступнику гарантии безопасности. Неизбежность, неотвратимость наказания — в этом направлении нужно двигаться. — Последний вопрос. Сколько раз за последнее время вас пытались убедить, чтобы вы отказались от своих взглядов, говорили: давай по-хорошему, всегда так было, ничего не изменится? — Обычно про «всегда так было, ничего не изменится» я слышал просто от людей, с которыми находился в местах лишения свободы. С сотрудниками такой случай был только в Карелии в ИК-7: уже на четвертый или пятый день пребывания непосредственно после пыток пришел какой-то подполковник, точнее, меня привели к нему. Он спрашивал, почему я выходил на протесты, почему я был в Украине. Я тогда ему отвечал, что хотел видеть, как там происходит все на самом деле. Он прямо тогда сказал: видимо ты не понял, куда попал, подумай хорошенько, иначе фейсы (сотрудники ФСБ — МЗ) с тобой будут обращаться еще хуже. Они злые, не то, что мы. То есть то, что они меня вешали за наручники за запястья выкрученные, для них это еще нормально. Он так разозлился, когда я ему сказал, что выходил [на акции протеста] сам, и руководителей у меня нет, кроме совести. Сказал: хорошо подумай, я зайду через две недели. Подумай о своих руководителях, о том, что видел на Майдане. Ему нужна была ложь, которая его бы устраивала. Чтобы я помог ему и сказал бред и ложь, что я американский наемник, что на Майдане были американцы, переодетые украинцами. Вот такие им были нужны показания. zona.media . *** Ильдар Дадин: «На второй минуте пыток я сломался». После своего освобождения, в ночь с 26 на 27 февраля, активист Ильдар Дадин встретился с журналистами в Барнауле. О пытках в Карелии: Они поначалу все это терпели. Оскорбляли, но никто меня не бил. И только вечером, когда я смог на вечернем ужине заявить о сухой голодовке, практически через пять минут меня ведут в кабинет начальника (ИК-7 УФСИН по Республике Карелия — Дождь) , который находился от моей четырнадцатой камеры в метрах пятнадцати. Там сидит начальник Косиев (Сергей Косиев — начальник ИК-7), проходит буквально несколько мгновений, он смотрит на меня, за столом сидит, подскакивает ко мне и начинает меня выталкивать. Одновременно с ним ему начинают помогать несколько сотрудников, которые там находились. Я запомнил удар ногой, замах в мою сторону, я его инстинктивно пытался отбить. На меня посыпались удары других людей. Не все 12 человек, наверное, а там минимум трое — это сто процентов, а так пять или шесть могли одновременно могли участвовать, наносить удары. После чего я инстинктивно, чтобы закрыться и уменьшить площадь поражения, так сказать, приседал. Как только я приседал, я замечал, что если голова моя опускалась близко к земле, практически сразу прекращались избиения. То есть они опасались, как я понимаю, бить по голове, чтобы были какие-то явные следы избиения на голове. Тогда они потащили меня в мою камеру, подвели к унитазу, пять или шесть человек держат меня, переворачивают, наносят удары, как я понимаю, расслабляющие, видимо, чтобы я не сопротивлялся. По корпусу, по ногам. Я какое-то время сопротивляюсь, но потом они все-таки преодолевают сопротивление, опускают в унитаз, включают воду, там спуск не такой как в бачок, а просто открывают воду из крана и она течет. Я чувствовал, когда подвергался этим пыткам, с подвешиванием за наручники, когда в самом начале была дикая боль в запястьях и одновременно когда начали поднимать так, что ты еле касался носками земли. В запястьях такая сильная боль, что такая дурацкая мысль возникает, что лучше бы их отрезали и эта боль прекратилась. Очень жесткая. Через 15 минут запястья немеют и это уже не так беспокоит. Но боль в плечах продолжается. В начале этой пытки, когда только повесили, с меня сразу сняли трусы, я сразу понял, когда перед этим угрожали: «Тебе в рот нассут, тебя сделают петухом». Мне прямо сказали, что сейчас послали за осужденным, который, они мат употребляли, как бы «тебя опустит». Я думал, что если меня опустят, то именно заключенные, я к этому морально готовился, я не знал, смогу я с этим жить дальше или нет, но я к этому готовился. А когда здесь оказалось, что меня подвесили за наручники, угрожают, что опустят, внутри дикий страх. Боль, я уже чувствовал, что ее не выдерживаю. Плюс я жду, что сейчас придет осужденный и начнет насиловать. В этот момент я сломался. На второй минуте я уже говорю: «Все, я согласен». Намекая на то, чтобы они прекратили. Через 15 минут я молил, чтобы они быстрее пришли. Я слышал, как кто-то с ключами ходил, и мне все казалось, лишь бы он подошел ко мне. Может, они знали, что человек страдает, ждет и слышит ключи, что с него наконец-то снимут наручники и эта боль прекратится. Я начал чувствовать нехватку воздуха. У меня начала появляться паника. Но потом я привык. Просто понял, что если быстро вдыхать-выдыхать неглубокими вдохами-выдохами, то получается дышать. Я когда волнуюсь, это появилось именно после ИК-7 и именно после этого припадка, который произошел второго ноября. Я потом уже понял, что, когда я волнуюсь, я начинаю заикаться, когда я не волнуюсь, я говорю спокойно и хорошо. Это вот именно после того случая. Сейчас спокойно попробую говорить. Первые три дня после пыток, желание: вот эти пристегиваемые кровати, у них столики такие железные с углами. И когда я уже не знал, как один день тяжело и морально, и физически, я готов был к смерти, это не так было страшно. Я не знал, как прекратить эти постоянные страдания. Единственный выход тогда для себя видел — это лишить себя жизни. Просто удариться виском о край железного угла, чтобы просто умереть. Голодовка для меня тогда вообще была смешной. Тогда был выбор: жить или не жить. Если не жить, то просто лишить себя жизни и все, потому что я сам себя не чувствовал человеком тогда. Об отсутствии следов, отказе от полиграфа и врача: Я удивляюсь, извините, если они 45 дней держат человека в ШИЗО, а как Настя (Анастасия Зотова, жена Ильдара Дадина — Дождь) и по 60 дней, и потом говорят: «А следов нету!». Ну, конечно, вы человека избиваете, пытаете, но знаете, как бить так, чтобы не было синяков особо, и специально держите так, чтобы не было связи и чтобы у него все зажило, а потом говорите: «Ну, нет доказательств!». А видео, которое там есть, у них внезапно пропадает и у них там сроки хранения. Я, наоборот, был всячески заинтересован, чтобы эта правда распространилась. А именно опасаясь, что в случае, если детектора лжи подтвердит, а он бы подтвердил мои слова, что этот результат пропадет и это опять сработает против меня. И я не смогу доказать, что уже проходил, что уже есть результаты, которые подтверждают мои слова. Я лишь подал ходатайство, когда меня привели к специалисту для проверки на детекторе, о том, что я не отказываюсь, хочу пройти эту проверку, но при адвокате. Местный следователь, Бурянина, кажется, она удовлетворила его, что в присутствии адвоката я хочу пройти, они якобы согласны. После этого ко мне ни разу никто из сотрудников ФСИНа, администрации, не было предложения пройти. Я ни разу не озвучивал, что отказываюсь. То есть версия, что я отказался, была раздута ФСИНом. Днем поступила информация, что врач не может пройти с адвокатами, а этот врач говорит, что не знает моих адвокатов. Кто он такой? Тыкает незнакомому человеку: «Ильдар, ты то-то должен сделать, то-то». Уже говорит о результатах, которые будут после обследования, то есть якобы ставит ситуацию так, что то, что я пройду обследование — само собой разумеющееся. То есть даже у меня не спрашивает, согласен ли я пройти. У меня сложилось явное впечатление, что это провокатор какой-то со стороны администрации. Я ему прямо говорю: «Позвоните уже (адвокатам), я опасаюсь за свою жизнь». Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что, когда он описывал процедуру, которая пройдет и о которой меня даже разрешение не спрашивал, что там меня ждет электроды, сигналы, возможно, последствия для сердца... Возможно, мне это послышалось, но мне показалось, что такое было. Что значит электрические сигналы и последствия для сердца? Я сразу подумал: может, они используют эту ситуацию, чтобы какой-то левый человек меня под несчастный случай подвел, и с сердцем что-то сделать, чтобы оно остановилось. Пока я не услышу своих адвокатов, которые почему-то до сих пор сюда не дошли, я не верю этому человеку, я не знаю его, я опасаюсь за свою жизнь. О драке с сокамерником: Нас поместили вместе, понимая, что я отчасти вспыльчив, он отчасти вспыльчив, что мы не совпадем взглядами, по-любому администрация (колонии — Дождь) сама искусственно создает такие бытовые условия, что нам приходится ссориться: хочешь-не хочешь. Намеренно, давая пользоваться кипятильником полчаса или час в день, что в любом случае мы не будем успевать, у нас будут накаляться отношения и мы подеремся. У него статья «изнасилование». По воровским понятиям, считается, что нельзя сидеть с насильниками. Если ты сидишь с ними, то считается, что ты тоже низкого статуса. Я не придерживаюсь воровских понятий, но мне самому было интересно хотя бы спросить, как он относится к этому понятию, он действительно в этом участвовал, он действительно негодяй или нет? Я имел право поинтересоваться и по воровским понятиям, он их придерживался, и даже обязан был это сделать. Когда я пытался спросить, почему у него такая статья, он сразу огрызался и начинал меня оскорблять. Встаю, иду по камере, этот Буранов идет мне навстречу и намеренно толкает плечом. Насколько помню, он один раз толкнул, я ответил грубость, он второй раз толкает, тогда я в ответ тоже толкаю его плечом. после этого с его стороны происходит жесткий поставленный хороший удар. У меня после этого удара было сильное рассечение, я думал, что нижняя губа вообще насквозь пробита, нижние зубы, я чувствовал, были вогнуты, верхний зуб две недели болел. Сразу же весь подбородок заливается кровью. Поэтому я наношу ему множество ударов, потому что он сразу же накидывается и пытается меня повалить. Я пытаюсь не дать ему меня повалить и наношу удары, чтобы предотвратить опасность, что он либо меня повалит как борец и там побьет, либо нанесет еще один удар, который меня нокаутирует. Изначально, в это утро и другие всегда начинал он. А я живу по принципу: как ко мне люди, так и я к ним. Но изначально я всегда стараюсь относиться уважительно, потому что хочу, чтобы ко мне относились уважительно и не били меня, хорошо относились. О свободе: Подходит сотрудник, открывается кормушка, так называемая, и говорит: «Вы освобождаетесь». Все. До этого мне никаким образом об этом не говорили. С момента заседания Верховного суда до момента «вы освобождаетесь» от сотрудников не было никаких прямых известий, что я скоро освобожусь. Надзорный суд, а в Верховном суде заседание происходило в рамках надзорной, насколько я понимаю, решение надзорного суда вступает в силу немедленно, то есть должны были освободить немедленно. Но практика у нас такая сложилась, что обычно без бумаги с синей печатью, об этом и адвокат местный говорил, никого не отпускают. То есть они ждали бумагу с синей печатью. Я думаю, это больше бюрократия. вряд ли политика. Это мое личное мнение, я могу ошибаться, мне кажется, это такая практика общероссийская. tvrain.