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Совсем не Димон Печатать E-mail
Четверг, 02 Март 2017

Новое расследование Фонда борьбы с коррупцией.

Он вам не Димон

Это была огромная работа, и сначала мы вообще не были уверены, что её возможно сделать нашими силами. Но мы сделали.

Мы нашли и засняли (!!!) все резиденции в России и за границей, отыскали чёртовы неуловимые яхты и скрупулёзно по геотегам, фото из инстаграмма и архивным записям установили, где и кто на них плавал. Прятались от ФСО, охраняющей объекты. Провели сотни человеко-часов, анализируя соцсети и выискивая нужные фотографии. Перелопачивали документацию офшоров. Смотрели доменные имена. Отсмотрели буквально каждую фотографию главного героя за год, чтобы найти нужные кроссовки и рубашки (с этого вообще всё и началось). Ездили в Тоскану снимать виноградники, а в Курскую область — коров. Блин, да мы даже купили права на песню группы «Комбинация», чтобы вам веселее смотреть этот фильм…

С гордостью представляю самое большое расследование ФБК из сделанных до сих пор. И, возможно, самое важное политически: речь идёт о втором человеке в стране. Премьер-министре и бывшем президенте России. Главном и постоянном партнёре Путина, самом доверенном его лице — он не побоялся ему страну передать на четыре года. Он вам не Димон. Он серьёзный дяденька-коррупционер. Дмитрий Анатольевич Медведев совсем не такой безобидный и комический персонаж, которым он кажется. Пусть вас не обманывает сон на заседанияхбадминтон, или увлечение гаджетами. Это весьма хитрый и алчный человек, явно слегка помешанный на резиденциях и элитной недвижимости и создавший ради владения ими одну из крупнейших коррупционных схем в стране. И, надо отдать ему должное, одну из самых изощрённых.

Мы нашли, описали и документально доказали существование сети благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Медведева. Слово «благотворительных» смущать не должно: получателями «помощи» тут является только Медведев и его семья. Они используют фонды для того, чтобы получать на них «пожертвования» (читай: взятки) от олигархов и банков под госконтролем и тратить средства на покупку дворцов, яхт и виноградников в России и за рубежом. И да — это очень хитро. Кому принадлежит, например, секретная дача Медведева в Плёсе, о которой мы делали большое расследование? Формально — никому. Благотворительной организации — фонду Градислава, а значит, нет даже физических лиц — конечных собственников, ведь имущество некоммерческой организации принадлежит в итоге только ей, а даже не её учредителям. Фактически же все понимают: дача принадлежит Медведеву. Её охраняет ФСО. Там расположено подразделение службы. Над плёсской дачей даже есть официальная бесполётная зона.

То есть коррупционная схема основывается на создании благотворительной организации с надёжным человеком (однокурсником, родственником) во главе. После чего можно смело накачивать организацию деньгами и покупать на них дворцы-яхты, не опасаясь, что кто-то ткнёт в лицо бумажкой, где в графе «собственник» стоит твоя фамилия. Только вот есть одна проблемка: надёжных людей не может быть много. Если есть небольшое количество лиц, задействованных в организации, финансировании и управлении кучей благотворительных фондов, главный признак которых — владение имуществом премьер-министра Медведева, то все становится ясно: это коррупция…

Начав с кроссовок весёлого цвета, мы установили и документально описали всю коррупционную империю Дмитрия Медведева, фонды, составляющие её, и его ближайших доверенных лиц. Опираясь на опубликованную отчётность, мы утверждаем: на фонды Медведева были переведены как минимум 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом. Это

- взятки от олигархов Усманова и Михельсона;

- деньги Газпромбанка, который и ранее много раз был замечен в том, что работает «кошельком» для покрытия расходов высокопоставленных чиновников (см. «кейс Винокура» и «кейс зарплаты жены Сечина»);

- перечисления от других компаний (например «дочка» Башнефти).

На эти деньги построены, куплены и содержатся:

Родовое поместье и агрокомплекс Медведева в Мансурово,

Горная резиденция «Псехако» в Сочи,

Виноградники в Анапе и Тоскане,

Миловка, которую мы показали ранее,

и многое другое, о чём мы рассказываем в нашем расследовании. В его видеоверсии. И в его подробной текстовой версии со всеми документами. Здесь кратко расскажу только об одном эпизоде, которого достаточно, чтобы отправить и Медведева, и Усманова на скамью подсудимых. Это вторая глава нашего повествования. Очень хороший пример того, насколько эти люди вообще не стесняются.

Рублёвская резиденция, принадлежащая Медведеву - один из самых дорогих объектов Подмосковья. Стоит около 5 миллиардов рублей. Формально принадлежит фонду «Соцгоспроект» — полностью идентичному фонду «ДАР», на который оформлена Миловка, дача Медведева в Плёсе. Знаете, как этот объект стоимостью 5 млрд оказался в медведевском владении? Алишер Бурханович Усманов, один из самых богатых олигархов России с состоянием в 12,5 миллиардов долларов просто дарит медведевскому фонду и землю, и особняк. Как это назвать? Правильно: взятка. Именно так мы это и называем в своём заявлении о преступлении. И вообще, всё это наше расследование и в целом, и разбитое на эпизоды будет превращено в заявления о преступлениях.

Да, мы понимаем, что сейчас власть сделает всё, чтобы предотвратить любые шаги, которые обязаны предпринять правоохранительные органы. То есть повторится то, что было с Чайкой. Но, как говорится, в России надо жить долго. Рано или поздно мы своего добьемся и увидим всех персонажей на скамье подсудимых. А рядом с ними будут сидеть те, кто станет блокировать расследование сейчас. Однако даже это сейчас не главное. Мы с вами отлично понимаем, что основные усилия Кремль бросит не на то, чтобы с «правоохранителями» работать (а то Чайка с Бастрыкиным сами не понимают, что делать), а на то, чтобы остановить распространение информации о расследовании.

Они на 100% контролируют свою обслугу в погонах, но общественное мнение и головы граждан контролировать не так легко. Да, конечно, зомбоящик, все дела, но тем не менее общими усилиями мы запросто пробьём брешь в картине мира среднего гражданина РФ. Тем более, что рейтинги одобрения деятельности Медведева таковы, что видно: не всех подкупает его мнимая безобидность. Тут, конечно, важную роль сыграли его шедевральные «денег нет» и «если у учителей нет денег, то пусть идут в бизнес», и если мы в дополнение к этому наглядно покажем, куда же пошли деньги, которых нет, то многие наши сограждане найдут новые тёплые слова и для лидера «Единой России» Медведева, и для его начальника Путина, покрывающего эту коррупцию.

Так что это сейчас ключевой момент: помогайте с распространением информации. Мы год назад выпускали «Чайку» и даже тогда, когда цензура бомбила в полный рост, было больше хотя бы интернет-СМИ, способных рассказать о расследовании. Сейчас всё стало гораздо хуже и тем важнее ваша роль. И ещё раз хочу напомнить: вы — огромная сила. «Чайку» посмотрели 5 млн человек, а текст прочитала 821 тысяча человек. Из них до самого конца (герои!) — 459 тысяч (до конца!). Если бы каждый из прочитавших кинул ссылку в свои соцсети и отправил её паре знакомых, то просмотров было бы не 5, а 50 миллионов. И не 15% населения знало о чём этот фильм, а 85%.

Давайте приложим к этому усилия совместно. Тем более, что тут такой привлекательный и понятный формат, со съемками с воздуха. Надо добиться, чтобы все те 20 миллионов человек, что за чертой бедности, посмотрели на квартиры Медведева с лифтами для автомобилей и ангелочками для каминов. Не попадайтесь в ловушку «зачем мне распространять эту ссылку, её и так все видели». Не все. Именно вашей ссылки, вашего комментария не хватает. Недостаточно просто сегодня кинуть это в фейсбук. Сегодня. А потом завтра. И для верности через два дня. Пара имейлов. СМСка любимой бабушке. Письмо однокласснику с темой «глянь на замок Медведева в Италии».

Кстати, хочу сказать, что в социальных сетях для более старшего возраста наглядный контент такого рода идёт ещё лучше. Ролик о медведевской Миловке на ютюбе имеет 4,2 миллиона просмотров, а на «одноклассниках» — 7 миллионов. Это при том, что мы сами на одноклассники его не выкладывали — народ сам растащил по аккаунтам.

Отдельный призыв к журналистам:

Во-первых, сколько можно бояться? Невозможно же всю жизнь провести, публикуя то, что нестрашно.

Во-вторых, это ваш трафик, ваши клики, ваши тиражи. Ничто так люди не читают, как расследования о коррупции с такой фактурой.

В-третьих, это ваш шанс сделать вашу профессию интересной и полезной. Каждый эпизод этого расследования может и должен быть дополнен своей историей. Комментарием заинтересованного лица. Просто походом на место события. Мы вскрыли только самое основное. Кто знает, может, вы прицепитесь к чему-то (как мы к кроссовкам) и найдёте что-то такое, что сделает вас главным журналистам страны. Ваше имя на журфаках будут упоминать, говоря о том, как делать расследования.

navalny.com.
 
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