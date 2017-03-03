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Подачка-неберучка Печатать E-mail
Четверг, 02 Март 2017

Правительство России обратно деньги от пенсионеров не принимает.

Унизительная подачка

Можно поразиться долготерпению или выжиданию чего-то еще от наших пенсионеров. Преспокойно приняли от царя-батюшки и его правительства подачку к пенсии 4% вместо 12,9%.

Нарушив закон об индексации пенсий, правительство с февраля 2016 г. ежемесячно у меня отбирает по 1801 руб., до конца года недодав мне 19 810 руб. И всю оставшуюся мою жизнь ежемесячно правительство продолжит воровать эти 1801 руб., да еще увеличенное на процент новой индексации пенсии. Поэтому эти пять тысяч никак не покрывают эти потери, и притом они не войдут в пенсионную базу для дальнейших индексаций.

Депутат Государственной думы от фракции КПРФ О. Смолин вносил поправку в закон: единовременно выплатить всем пенсионерам не 5000 руб., а полную сумму потерь. Его предложение поддержали все фракции, кроме 344 единороссов, в т.ч. депутата от Красноярска Пимашкова П.И. А ведь могли они восстановить справедливость, выплатить в полном объеме. Но «Единая Россия» выполняет указания Д.А. Медведева и В.В. Путина, не считаясь с интересами народа.

Правительство единороссов, мягко говоря, ну очень не любит пенсионеров. Понятно. Ведь если не тратить бюджет на выплату разных пенсий и их индексаций, сколько бы еще олимпиад и чемпионатов можно было бы провести.

Поэтому, получив эти 5000 руб., я решила их вернуть на имя председателя правительства РФ Д.А. Медведева как подачку по адресу: 103274, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом №2, электронной почтой. На следующий день эти 5000 руб. были возвращены в мой адрес по причине: ОТКАЗА АДРЕСАТА.

Вот если бы вернули эти деньги побольше пенсионеров, вот тогда, возможно, на что-то можно было надеяться. А пока молча принимаем унизительные подачки, надежду на лучшее можно забыть. А ведь мы, сегодняшние пенсионеры, создали мощный потенциал страны, который нагло грабят с нашего молчаливого согласия и унижают нас, как хотят. 

А вы как считаете, уважаемые сограждане?

ГРИШИНА Галина Ивановна, г. Железногорск, Красноярский край.

sovross.ru.
 
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История Железногорска
02.03.1994
подписан контракт LSN3507С с бельгийской фирмой DELL на поставку автоматической телефонной станции ALCATEL 1000 S12 емкостью 4096 номеров (для создания АТС-4)

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