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"В" как "вендетта" Печатать E-mail
Четверг, 02 Март 2017

Надежда Попова продолжает третировать ГК "Росатом".

ПИАР во время чумы

В одном из ноябрьских номеров «Наша Версия» рассказывала о ЧП на шестом энергоблоке Нововоронежской атомной станции. Самый распиаренный «Росатомом» энергоблок № 6 отработал на полной мощности всего 15 суток. И задымился.

Официальная причина случившегося – короткое замыкание, любые другие версии главное атомное ведомство страны отмело с ходу. Заметим, что на этом энергоблоке установлен ядерный реактор ВВЭР-1200 – это референтный образец, который строился по экспериментальному проекту «АЭС-2006». Его «Росатом» сейчас монтирует на Белорусской АЭС, предлагая как «самый надёжный и безопасный» Финляндии, Турции, Египту, Венгрии и Чехии. Причём эти предложения делает не новый глава «Росатома» Алексей Лихачёв, а президент России Владимир Путин. Конечно, не дело главы государства разбираться в технических подробностях – информацию для него готовят в «Росатоме». Но не выходит ли так, что от президента скрывают проблемы?

- Мне непонятны два момента, – говорит известный учёный-ядерщик, доктор технических наук, профессор Игорь Острецов. – Во-первых, почему на атомных станциях, причём на зарубежных, монтируются российские реакторы, которые не доведены до ума? И, во-вторых, почему идёт такое бойкое строительство атомных электростанций за счёт России и россиян? Это же огромные суммы, это миллиарды из государственной казны.

Беспокойство одного из самых известных и уважаемых российских учёных-ядерщиков понятно: государственная корпорация «Росатом», похоже, пользуется возможностью, прикрывшись секретностью, не раскрывать свои проблемы. Тем временем «Росатом» продолжает вовсю рекламировать ВВЭР-1200, хотя, как отмечают эксперты по проблемам ядерной энергетики, расхваливать этот товар пока рано. Тем не менее буквально несколько дней назад первый заместитель директора ГК «Росатом» Кирилл Комаров, находясь в деловой поездке в Праге, поверг в изумление чешский атомный бомонд, когда предложил построить новые энергоблоки с ВВЭР-1200 на АЭС «Темелин» за счёт России. Или про ЧП на шестом энергоблоке Нововоронежской АЭС с ВВЭР-1200 г-н Комаров ничего не знает?

Г-н Комаров, находясь в столице Чехии, дал интервью агентству ČTK. Он сообщил, что «Росатом» – единственная компания в мире, которая уже построила и ввела в эксплуатацию реактор поколения 3 + на шестом блоке Нововоронежской АЭС. Реактор ВВЭР-1200 отвечает всем требованиям безопасности... Конечно, бороться за крупные заказы необходимо. Но для чего это делать, рискуя репутацией страны? Как известно, эксплуатацию всех самолётов одной модификации останавливают в случае аварии на одном из них – и это при том, что они годами доказали свою надёжность. Расследование при этом проходит максимально открыто. С АЭС риски гораздо выше. После ЧП нашего корреспондента пускать в зону повреждения отказались. Не стоит ли повторить испытания, заручиться данными по работе на всех мощностях?

Атомное лобби – блюдо, которое подают холодным

В умении лоббировать интересы на энергетическом рынке «Росатому» не откажешь. После аварии корпорация подвела энергетиков, которые уже рассчитывали на введение дополнительных мощностей. В конце января «Совет рынка» пошёл навстречу концерну «Росэнергоатом» и отсрочил выплату штрафов на оптовом энергорынке из-за задержки ввода блока на Нововоронежской АЭС-2. Сумма штрафа могла составить 500 млн рублей.

По-видимому, «Росэнергоатом» не успеет пройти аттестацию нового энергоблока до конца февраля. Это не позволит концерну получить повышенную плату за мощность с потребителей в марте (3,2 млрд рублей в месяц). Просрочка составит более двух месяцев. И вот теперь новость: несмотря на перспективы новых задержек, «Росэнергоатом», по данным «Ъ», предложил наблюдательному совету «Совета рынка» «авансировать» платёж, даже если необходимую аттестацию быстро завершить не удастся.

В российских СМИ в январе также появилась любопытная информация, посвящённая строительству новой атомной станции «Дабаа» в районе Эд-Дабаа на берегу Средиземного моря в Египте. Сообщалось, что АЭС в Египте будет сооружаться по самым современным российским ядерным технологиям, раскрывать которые пока не время. Судя по всему, памятуя о ЧП с ВВЭР-1200, «Росатом» решил скрыть название «прорывной» технологии. Разве это не жульничество?

Но почему покупатели так странно ведут себя и не пытаются разобраться досконально в проблемах технологий? По нашему мнению, «Росатом» очень странно конкурирует с другими атомщиками: в отличие от них Россия готова и на предоставление кредитов, и порой на стройку за собственный счёт, а главное – на возврат ядерных отбросов к себе на родину. Вот и с египетской станцией – в середине января обсуждались условия выделения российского же кредита (то есть из бюджетных, наших с вами денег) в размере 25 млрд долларов на строительство нашим же «Росатомом».

Чертовщина на Белорусской АЭС

Вернёмся к белорусской стройке. Эксперты организации «Белорусская антиядерная кампания» неоднократно заявляли, что строительство АЭС в Островце под Гродно по проекту, не опробованному на практике, – очень опасная затея.

– Недостатки конструирования могут проявиться не только в электрической, но и в ядерной части экспериментального энергоблока, – предполагает профессор Игорь Острецов. – Отсутствие достаточного опыта эксплуатации как реакторной установки ВВЭР-1200, так и блока типа «АЭС-2006» в целом серьёзно повышает опасность АЭС, которую строят в Белоруссии, ведь некоторые проблемы могут проявиться не сразу, а со временем.

– Если бы со строительством энергоблоков по экспериментальному проекту «АЭС-2006» так не торопились, то можно было бы избежать и дополнительных трат, – считает эксперт по проблемам ядерной энергетики физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Особенности конструкции

Что же всё-таки случилось на Нововоронежской АЭС в ночь на 11 ноября 2016 года?

– После двух недель работы на 100-процентной мощности в режиме опытно-промышленной эксплуатации шестой, новый энергоблок Нововоронежской АЭС был отключён от сети и выведен в ремонт, – рассказывает Андрей Ожаровский. – Официальной причиной сбоя в работе было названо межфазное короткое замыкание в обмотке статора генератора. Представитель «Росэнергоатома» Андрей Тимонов назвал это «особенностями конструкции генератора». Случай был признан гарантийным. И завод-изготовитель принял решение о замене этого оборудования.

Исправление ошибок, приводящих к короткому замыканию в конструкции статора генератора, будет происходить не только на Нововоронежской АЭС, но и на Ленинградской АЭС-2, и на Белорусской АЭС. Это твёрдо пообещали «Силовые машины». Потребуется сложный ремонт для предотвращения появления короткого замыкания. Или полная замена оборудования Тем временем в пресс-службе ПАО «Силовые машины» проинформировали, что один турбогенератор типа ТЗВ-1200-2 уже доставлен на Белорусскую АЭС, второй находится в стадии изготовления. И сегодня на Белорусской АЭС под Гродно планируется монтаж.

А как же ремонт? Будут ли его осуществлять на месте или дефектные статоры для модернизации придётся направлять обратно на предприятие-изготовитель? Этого пока никто не объясняет. Таким образом, турбогенератору на Белорусской АЭС в Островце тоже обещана сложная модернизация. Может быть, именно поэтому белорусские товарищи недавно посетили Нововоронежскую атомную электростанцию для получения опыта работы с противоаварийной документацией и проведения противоаварийных тренировок?

– В соответствии с требованиями государственных надзорных органов персонал атомной станции должен быть готов к ликвидации аварии и совершению противоаварийных действий ещё до пусковых операций на АЭС – к моменту завоза ядерного топлива, – отметил руководитель группы инженерной поддержки Белорусской атомной электростанции Дмитрий Завьялов.

P.S. Редакция «Нашей Версии» просит следственные органы проверить ситуацию вокруг «прорывной» ядерной технологии «Росатома» – ВВЭР-1200, пока эта технология не прорвала ещё несколько энергоблоков.

СПРАВКА

Нововоронежская АЭС введена в эксплуатацию в 1964 году. После 20 лет работы, в 1984 году, из эксплуатации был выведен первый энергоблок, в 1990 году – второй, в 2016 году – третий блок. С 2007 года ведётся строительство энергоблоков № 6 и № 7 по проекту «АЭС-2006». На энергоблоке № 7 ведутся пусконаладочные и монтажные работы. Энергоблок № 6 находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации.

versia.ru.
 
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История Железногорска
02.03.1994
подписан контракт LSN3507С с бельгийской фирмой DELL на поставку автоматической телефонной станции ALCATEL 1000 S12 емкостью 4096 номеров (для создания АТС-4)

по материалам библиотеки им.Горького
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