Бесконечная сага про осла и морковку вновь набирает обороты. СИМВОЛ ВЕРЫ Вадим Медведев объявил, что за пять лет намерен радикально обновить бывший Соцгород. А за десять – построить другой, новый. НИ В ЧЁМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕ Буквально так и было сказано 21 февраля, после заседания некоего «Совета при Губернаторе Красноярского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам». «За предстоящие пять лет мы обновим Железногорск, а за десять – построим новый город, - заявил Вадим Медведев. - Каждый из приоритетных проектов – это общее дело, и реализация проекта по созданию в Железногорске территории опережающего развития – дело всех железногорцев». Отличная новость и для ослов, и для морковки. Предыдущие семь лет разговоров о неумолимо наступающем на Красноярск-26 процветании закончились строительством на болоте возле АО «ИСС» никому не нужной электроподстанции и бетонного сарая имени промышленного парка, в котором за полтора года не появилось ни одного «резидента», и который – ничем не рискуя заявляю – не окупится никогда. А теперь ещё новый город в придачу строить начнём, значит. Это ж какие горы бабла можно будет по ветру пустить при благоприятно складывающихся природных условиях! На закате «новых производств» Андрея Катаргина, помнится, местным депутатам один из чиновников предложил самим заниматься разработкой стратегических планов, коль скоро предлагаемые проекты им не нравятся. В ответ ему Олегом Боковым было сказано: с удовольствием, но только в том случае, если вы поделитесь с нами своими зарплатами. И дискуссия тут же увяла, ясен пень. Но лишь для того, чтобы двенадцать лет назад вернуться на круги своя, как видите. По этому поводу позвольте рассказать один чудный анекдотец с завидной бородищей. ПЯТИЛЕТКИ УДАРНОЙ ФАНТАЗИИ Впервые о возможности возведения ледового стадиона в ЗАТО Железногорск власти упомянули тринадцать лет тому назад. Да-да, в бестселлере «Стратегический план развития на период с 2004 по 2010 годы» администрация молодых и энергичных анонсировала «проектирование и строительство крытого хоккейного корта » уже в 2004-2005 годах, а на 2008-ой запланировала ещё и аквапарк, извините. Переданные в комитет по физкультуре и спорту краевой администрации, наполеоновские планы эти вызвали у кураторов бурю восторга. Красноярские чиновники предложили «обобщить положительный опыт работы и распространить материалы среди руководителей муниципальных органов управления физической культурой и спортом в крае». Однако на первых порах означенный опыт вылился всего лишь в передачу под край спорткомплекса «Факел». А там и вовсе чистая шизофрения попёрла. В муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни на 2007 год» целых пять миллионов «довоенных» рублей предполагалось выделить на «проектирование и строительство крытого хоккейного корта стадиона «Труд» с подтрибунными помещениями». Но тут началась дикая эпопея с прокладкой за свой счёт трубопровода к Железногорской ТЭЦ, и на всех местных «хотелках» пришлось поставить жирный крест. После победоносного изгнания из Серого дома т.н. «честной власти» процесс удалось гальванизировать. Вадим Медведев о чём-то перетёр с бывшим коллегой Сергеем Гуровым, и публике было торжественно объявлено: в Железногорске таки будет строиться ледовый дворец на тысячу зрителей, стоимостью в четверть миллиарда рублей, плюс порядка тридцати «лимонов» ежегодно на содержание, по оценке специалистов. Уже в мае 2010-го возле «Труда» собралась целая толпа спортивных функционеров. Краевой «министр» Гуров не приехал , правда, но его планы донесли до аборигенов подчинённые: муниципальный бюджет, мол, никаких расходов на строительстве катка нести не будет. Да здравствует интеграция, да здравствует агломерация! Бесплатно, в версии «министерства спорта», означало: Нашгород должен привязать свою фантазию к конкретному месту, подготовить проектно-сметную документацию, пройти за два месяца все – платные - экспертизы и успеть подать заявку в соответствующую краевую программу. И если всё срастётся, то в 2011 году начнётся реальное проектирование стадиона и, может быть, даже его строительство. ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ ПОД КЛЮЧ «За сравнительно небольшое время мы подошли вплотную к реализации проекта, - тем лазурным летом рассказывал директор МУ «КОСС» Сергей Афонин. - Оформили земельный участок, получили разрешительные документы на строительство, разработали техническое задание на проектирование». И тут грянул гром, натурально. Прибывший потусоваться на юбилей ЗАТО губернатор Кузнецов неожиданно дал задний ход. «Сначала нужно расставить приоритеты и проанализировать ситуацию», мол. Анализ занял почти полгода. «Железногорск может стать одним из первых городов края, в котором появится крытый каток с искусственным льдом, - обрадовал железных горцев в январе 2011 года сайт «Свежего ТВ». - Возведение объекта планируется в рамках краевой долгосрочной программы. Еще летом перспективы строительства казались весьма туманными из-за дефицита электроэнергии. Сейчас картина прояснилась. Уже готово техническое задание на проектирование спортивного сооружения. Как рассказал Сергей Афонин, космическая фирма через подстанцию ГХК уступит катку 660 киловатт. На проект будет выделено из краевого бюджета от 200 до 240 млн. рублей. От нашего города требуются относительно небольшие средства на проектирование: из городского бюджета уже выделено около 6 миллионов рублей». Запомните этот пассаж, пожалуйста. Чуть ниже мы к нему вернёмся. - Основной принцип - это не должна быть наша инициатива: мол, дайте нам лёд, - ещё через полгода не без оптимизма философствовал Вадим Медведев. - В данный момент мы ведём переговоры с краевым министерством спорта. У нас есть понимание, что здесь не нужно изобретать велосипед, нужно взять действующий проект, привязать его к условиям Железногорска… Велосипед или не велосипед, но наверху в конечном итоге возобладала всё же иная точка зрения. В целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2011 - 2013 годы» никакого катка не обнаружилось. Почему? Под самый занавес 2011-го председатель Совдепа прилюдно жаловался: «В городе тотальный дефицит электроэнергии. Тотальный! Проект затянулся на несколько месяцев из-за того, что мы не могли обеспечить проект электроснабжением. За это время все краевые программы на 2012 год были утверждены. Поэтому касательно льда в Железногорске на 2012 год, естественно, в проекте ничего нет. Потому что мы проектом продолжаем заниматься». Как вам это очаровательное «потому что», кстати? Чеканная чугунная логика, начисто исключающая, к тому же, всякую возможность поинтересоваться в Сером доме, к примеру, теми ухищрениями, при помощи каковых директору Афонину удалось списать эти несчастные миллионы, не получивши взамен от муниципальных ревизоров обвинения в неэффективном расходовании средств. ТЕРРИТОРИЯ ПОВЫШЕННОЙ ОБЕЩАТЕЛЬНОСТИ Месяц спустя главный архитектор Серого дома Сергей Добролюбов поведал с голубого экрана о том, что проект «дворца» уже в первом квартале получит положительное заключение экспертизы, после чего можно начинать строить. Но тут Железногорск подал заявку на кластерный конкурс, а ГК «Росатом» принялась шумно считать денежки, которые должны золотым дождём обрушиться на закрытые города от щедрот Сергея Кириенко. Конкретно Нашгороду обещано было на 2013 год порядка семисот миллионов. Это называлось «гарантией безбедного существования на годы вперёд». После недолгих консультаций в Сером доме постановили: нежданчик потрачен будет на строительство в ПКиО им. Кирова ледового дворца и семейного досугового центра. Однако уже в январе 2013-го гендиректор ГХК публично упрекнул чиновников в затягивании проекта. «Специалисты УКСа комбината выявили более сотни замечаний», помните? А ещё через год грянуло : «Дополнительные отчисления двух атомных предприятий составили 53 271 000 рублей. Однако в крае сложилась тяжелая финансовая ситуация. Как сообщил Сергей Пешков, на совещании в Администрации Красноярского края было принято согласованное решение направить всю сумму на компенсацию издержек теплоснабжения для Железногорска. Таким образом рекомендованные проекты не получили даже частичного финансирования. В этом году есть вероятность, что «деньги Росатома» снова могут быть использованы для покрытия издержек по теплу». Однако нам ли бояться трудностей, товарищи? В апреле 2014-го «молодой и энергичный» номер два презентовал в Красноярске «проекты развития городской среды», в число коих вошли собственный мусороперерабатывающий завод, модернизированная мазутная котельная в Подгорном, комплексная реконструкция и индивидуальная жилищная застройка, «развитие социальной среды», зоны отдыха (парк аттракционов, инфраструктура питания и мелкой торговли в парке), крытый каток, яхт-клуб и т.д. Красноярский бизнес, мол, выразил готовность вкладывать средства в развитие ЗАТО. Так с открытым ртом и ходим с тех пор. А тем временем… «ДЮСШ "Смена" нуждается в автобусе, чтобы доставлять спортивные команды на выездные соревнования и для тренировок хоккейных команд в Подгорном, - читаем в социальных сетях. - Администрация приобрела на аукционе автобус Ситроен. Когда его получили оказалось... сиденья и расстояния между узкие даже для детей, багажного отделения нет. И ДЮСШ заключает договора на перевозку с городскими перевозчиками, а бюджет платит "Автоспецтрансу" за содержание Ситроена». Мораль выведите сами. Если она здесь необходима.