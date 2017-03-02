01.03.1954 1-10 марта, состоялся первый смотр художественной самодеятельности города

01.03.1972 А. Измоденов стал чемпионом Сибири по плаванию

01.03.2003 Приказ ПАТП – на междугородних рейсах продавать билеты только с посадочными местами

по материалам библиотеки им.Горького