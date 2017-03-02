Рядовая заметка про Чубайса ведёт к масштабным обобщениям. Почему у Чубайса не растет «картошка» Государственная корпорация «Роснано» отмечает 10-летие. Официальной «отметки» пока не было, но нет сомнений в том, что пройдет торжество пышно, по последним разработкам нанотехнологий. А пока для «разогрева» интервью направо и налево раздает глава компании Анатолий Чубайс. Раздает ярко и образно. Ведь в чем-в чем, а в этом ему никогда нельзя было отказать. Чего только стоит фраза, сказанная в одном из интервью на вопрос о перспективах Роснано. « От нас ждут, что посаженная вчера картошка будет сварена сегодня ». Здесь любой самый тонкий знаток изящной русской словесности снимет шляпу. Только вот дождется ли он той самой «картошки» от Анатолия Борисовича – это большой вопрос. Ему это не «нано»? За прошлый год только по официальной отчетности самой корпорации, ее убытки приблизились к 20 миллиардам рублей. По сравнению с 2015 годом этот далеко не самый престижный «прирост» вырос более чем в 3 раза! Но для корпорации, беспрерывно качающей в себя бюджетные деньги, такие показатели, ровным счетом ничего не стоят. А ведь ведомство Чубайса постоянно контролирует такой суровый орган, как Счетная палата. В частности, последняя ее проверка показала, что почти половина инвестиционных проектов Роснано просто провалилось в плане их эффективности. Одних только убытков аудиторы насчитали на 13 миллиардов рублей. Это за одну только пятилетку. Чего же тут удивляться, что самая «продвинутая» в плане технического прогресса компания раз за разом сокращает расходы на те самые пресловутые инвестиции. Смешно говорить, но из более чем 40 заявленных проектов в реальности реализуется только 6! Причем, как реализуется – это тема отдельного разговора. Но, видимо, для самой компании это не столь важно. Ведь права на свои проекты Роснано зачем-то передает самым разным сторонним организациям. И судя по премиальным выплатам, работают он просто на славу. Только за прошлый год госкорпорация заплатила своим контрагентам 25 миллионов рублей! И это не считая того, что займы на проекты даются по государственные гарантии. А их сумма ежегодно превышает 100 миллиардов рублей! Но разве жалко денег на то, что может принести настоящий технологический прорыв? Почему за 10-летку таких прорывов так и не произошло, глава Роснано уже ответил. Повторим его фразу еще раз. Она стоит того: «От нас ждут, что посаженная вчера картошка будет сварена сегодня». А «сегодня» ждать, похоже, придется еще очень долго. Хороший «банчишко» У Роснано есть множество дочерних компаний, в основном, проектных. Деньги на их содержание головная контора проводила через банк «Алемар». Его владельцем является бизнесмен Леонид Меламед. Все бы ничего, но только Меламед давний соратник Анатолия Чубайса, долгое время проработавший вместе с ним в различных структурах Роснано. Так, почему бы не использовать для своих финансовых операций такую дружественную кредитную организацию. «Алемар» получал от коскорпорации на счета его фирм по 10 миллиардов рублей ежегодно ! Далее «Роснано» заплатила ИФК «Алемар» 228 млн руб. по договору об услугах советника. «Алемар» провел экспресс-анализ 21 проекта. Однако, в итоге из этого 21 проекта «Роснано» профинансировало только 8. Надежная охрана Еще «Роснано» трепетно заботится о собственной безопасности. Для этого она содержит свое частное охранное предприятие (ЧОП) под названием «Вымпел-ТН». Только за 5 последних лет фирма получила от корпорации почти 600 миллионов рублей. И здесь вроде бы все ничего. Безопасность, она и Африке безопасность. Но только вот владельцем ЧОПа является близкий родственник заместителя Чубайса по то же самой безопасности. Тоже случайно? Ну кто бы сомневался! «НАНО-финансы» поют романсы? А еще дотошные аудиторы нашли у «Роснано» кучу фирм-однодневок. Они оказались настолько «мутными в финансовой политике, что толком не удалось обнаружить их владельцев. Впрочем, злые языки поговаривают, что владельцами являются как раз топ-менеджеры «Роснано», не исключая и его главу Анатолия Чубайса! Так вот, эти самые конторы получили от корпорации только за один год более 1 миллиарда рублей. Кроме того, аудиторы обнаружили умышленное завышение оценки активов (в основном нематериальных), которые вносили в проекты соинвесторы «Роснано», а также завышение оценки залога, который получала «Роснано» в обеспечение инвестиций. их сумма в результате составляет астрономическую цифру в 150 миллиардов ! Так как же юбилей? Возвратимся к 10-летию компании и поразмышляем, как пройдет официальные торжества. А размышлять здесь особо и нечего, если вспомнить последний новогодний корпоратив «Роснано». Шикарный арендованный особняк, порядка полутысячи гостей, ломящийся от выпивки и яств стол, самые модные в Москве ведущие. Главный герой праздника, конечно же Анатолий Чубайс – остроумный, красноречивый, с образным мышлением. «У нас много денег, очень много денег!», - это его прямая речь на вступительном слове. И в этом никто даже не усомнился! Только вот когда россияне дождутся от «Роснано» долгожданной вареной картошки… Этот вопрос зависает в воздухе. moscow-post.news . Р.S. РЕВОЛЮЦИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЛИ «ЯНДЕКС» ВСЁ? У данного перепоста есть свои интересные подробности, между прочим. По прямой ссылке пройти на www.moscow-post и почитать про Чубайса не получилось. Он заблокирован, оказывается, по решению суда. «Согласно реестру rublacklist.net, решение суда о блокировке сайта было принято 20 февраля 2017 года. Конкретная причина не поясняется, но, судя по истории исков к The Moscow Post, можно предположить , что поводом стала опубликованная в конце 2016 года статья "В ведомстве Юрия Чайки работает уголовник". В прошлом году суд уже принимал решение о блокировке данной публикации, а также статьи "Тайна губернатора Островского". Это решение было отменено в конце января 2017-го, после чего в феврале было принято постановление о блокировке всего сайта. При этом сведения о появлении претензий к другим материалам издания в реестре rublacklist.net отсутствуют». Ладно. Ваш корреспондент» включил «ZenMate», который раньше практически не подводил. Тот же эффект! Где-то в пыльных углах «Уран-Батора» специально для такого случая хранился ещё один ресурс, «frigate». Но я уже практически не удивился, когда не сработал и он. Только задумался, почему два нормально функционирующих приложения не срабатывают именно на платформе «Яндекса». Уж не внесли ли его разработчики по просьбе компетентных органов некие специфические баги в структуру приоритетов самого браузера? Ну, и да: чисто партизанский снова «Тор» не подвёл, благодаря чему вы видите здесь этот материал, а ваш покорный слуга приходит к выводу, что российские власти собственными руками готовят в народе целые армии специалистов по борьбе с интернет-цензурой. Зачем им это нужно, понять не так-то просто, если не принимать во внимание версию, что Путин сознательно разваливает страну всеми доступными способами. Кстати, обратите внимание, чей рекламный баннер висит на главной странице заблокированной «Московской Почты»: