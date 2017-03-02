|Готовьсь к труду и обороне или АУЕ-2017
|Среда, 01 Март 2017
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Рядом с моим домом натуральный памятник эпохи обосновался.
На месте снесённого в прошлом году корта расположилось вот это.
Аборигены уже слегка приложили руку к объекту.
Пока только слегка...
Война трендов сопровождается упоминанием УК РФ.
Интересно, что будет с мемориалом по истечении лета-2017?
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