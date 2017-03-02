Готовьсь к труду и обороне или АУЕ-2017 Рядом с моим домом натуральный памятник эпохи обосновался. На месте снесённого в прошлом году корта расположилось вот это. Аборигены уже слегка приложили руку к объекту. Пока только слегка... Война трендов сопровождается упоминанием УК РФ. Интересно, что будет с мемориалом по истечении лета-2017? Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий < Пред. След. > [Назад]