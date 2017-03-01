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Железногорск
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Когда весна не в радость Печатать E-mail
Вторник, 28 Февраль 2017

Снег-то растает, конечно. Но потом ведь дожди начнутся...

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по материалам библиотеки им.Горького
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