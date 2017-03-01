Зампред ЗакСобрания Кулеш - за всё хорошее против всего плохого. ТА ЖЕ БАНЬКА ПО-БЕДНОМУ Дать человеку высказаться всегда полезно. Особенно если это депутат или чиновник. В заколючинском Совдепе Алексей Кулеш хоть и сумел прослыть штатным говоруном, но революционными идеями либо поступками за два с половиной депутатских срока не прославился. Периодически, правда, он высказывал мысль о необходимости самообложения железных горцев дополнительным налогом, но делал это не слишком громко – чтобы электоральная массовка не услышала ненароком. Странно было бы думать, что в Законодательном Собрании у сокола Жириновского неожиданно прибавится радикализма. Так и вышло. На фоне даже однопартийцев Натарова с Глисковым зампред ЗакСа являет собою классический тип начинающего*1 и очень перспективного политика, точно знающего, с какой стороны у бутерброда масло и почему нельзя плевать против ветра. В этом ключе исполнено его сегодняшнее интервью красноярскому информагентству. Николай Тестоедов, если не ошибаюсь, в депутатские свои времена однажды бросил оборзевшим сотрудникам Серого дома: «Волк съел Красную Шапочку – ладно, давайте жить с Волком, так что ли?!» Для Кулеша такой вопрос на повестке дня никогда не стоял. Закон о капитальных ремонтах плох, но он принят в Москве, и вся Россия должна, следовательно, показательно разбивать себе лоб, молясь на него. Куда любопытнее, впрочем, те существенные трансформации, что наблюдаются в нём по мере превращения картинного оппозиционера в записного государственника. От идеи самообложения и вообще рыночных настроений у Кулеша не осталось практически ничего. Дополнительная нагрузка на и без того выхолощенный бюджет стала дежурным местом в его рассуждениях. Чистое в этом смысле прожектёрство ничем принципиальным не отличается от маниловщины Вадима, скажем, Медведева. Ну, да сами читайте – в тексте ни слова не изменено… - Принято говорить, что в первые месяцы депутаты вникают в работу и знакомятся с проблематикой. Несмотря на то, что половина депутатов – новые в Законодательном Собрании, но они люди уже опытные в том смысле, что работали в местном самоуправлении, были депутатами, поэтому проблематика знакома всем. Да, пришлось потратить некоторое время на установку внутренних правил, с января мы взялись за государственные программы, за их корректировку для общего блага. Задача депутата – принимать такие законы, которые были бы удобными, понятными и прозрачными. При этом точно знаю, что любой закон, какой ни прими, все равно вызовет критику. Обязательно будут люди, которым он не понравится и которых он ущемляет - это очевидно. Невозможно сделать хорошо для всех. Говоря об итогах работы, можно сказать, что одним из самых важных нововведений стали поправки в закон «О капитальном ремонте многоквартирных домов». В декабре 2016 года была принята поправка в закон о капитальном ремонте. Мы сделали возможным переход на специальный счет всего лишь в течение 6 месяцев, раньше это было два года. Мы внесли большое количество технических правок, они не очень интересны для широкой публики, но делают закон более понятным и человечным. Сама по себе система капремонта не стала от этого более эффективной, более понятной и прозрачной, над этим нам предстоит еще поработать в течение 2017 года. - Расскажите о ситуации с капитальным ремонтом многоквартирных домов в регионе. Что нужно сделать, чтобы исправить сложившуюся ситуацию? Система на сегодняшний день неэффективна и во многом зависит от правительства и фонда капитального ремонта. Поскольку помимо закона, также принимаются подзаконные нормативно-правовые акты, например порядок отбора подрядчиков, порядок формирования краткосрочных программ капитального ремонта. Здесь дефектов видимых невооруженным глазом огромное количество. Так, например, дом при включении в программу капитального ремонта не обследовался, многие руководители управляющих компаний составляли графики капитальных ремонтов, не обследуя дома и не выходя из кабинета. Естественно, если программа капремонта была сформирована на основании не совсем достоверных данных, то у нас должен быть механизм быстрого и эффективного обследования дома и принятия решений. Такого механизма пока нет. Нет механизма работы с заказчиками. Люди понимают, что они куда-то платят, тем не менее, не готовы запустить в свою квартиру с ломами и лопатами, чтобы они заменили трубу. Это большая проблема, с которой непонятно, как работать. Скорее всего, нужно объяснять, что у нас нет механизма принуждения, у нас должен быть механизм убеждения*2. - Во время недавнего визита в Железногорск депутат Государственной Думы РФ Сергей Натаров предложил упразднить краевой фонд капитального ремонта и отменить закон о плате за капитальный ремонт. Как Вы относитесь к данной инициативе? - Я считаю, что дома капитально ремонтировать надо, вопрос «как». То, что нынешняя форма неэффективна - это очевидно. На мой взгляд, ликвидация фонда ни к чему не приведет, 5 млрд рублей уже накоплено, их нужно куда-то реализовывать и мы точно знаем, что действующая система не способна эффективно реализовать эти деньги . Сейчас мы хотим побудить правительство в оперативном порядке поменять форму привлечения подрезчиков. Я считаю, что необходимо государственное софинансирование. Во-первых, государство передавая гражданам жилье сбросило с себя обязанности по капитальному ремонту, а юридически эта обязанность существовала, просто ее в суде в Красноярском крае никто не отстаивал . В Европейской части России такие примеры были. В долгосрочной перспективе те взносы, которые сейчас жители платят, не способны поддерживать систему в течение 30 лет . Есть расчеты, согласно которым эти деньги закончатся через 5-7 лет. С этим что-то нужно делать. На мой взгляд, путь только один – государственное софинансирование. Это вопрос не 2017 года, но не следующего года точно*3. - Еще одна проблема стоящая остро - это тарифы ЖКХ. Наблюдается постоянный рост тарифа. При этом сети ветшают. Какую работу нужно вести в этом направлении? - Проблемы капитального ремонта меркнут перед размером тарифа. Так, например, в Кодинске он составляет 6886 рублей. Гражданам субсидируется этот тариф, но только в том случае, если они тратят тепла и горячей воды столько же, сколько в декабре предыдущего года. Стоит потратить на два кубометра больше, и каждый кубометр будет стоить 600 рублей. Кроме как геноцидом и демографической катастрофой это назвать нельзя. Никакие зарплаты такое не выдержат. Это мы говорим только о гражданах, а есть бюджет и юридические лица, которые 100% всегда, мы понимаем, что есть территории, которые уничтожаются этим. Здесь пути может два. Первый – прямое субсидирование всех расходов из бюджета, но это вызовет огромные расходы. Второе – создание единой тепловой организации, с включением туда таких проблемных и больших территорий и работа в системе общего котла*4. Как юридически это оформить – вопрос. Но, выравнивание необходимо. - Поговорим о проблеме, которая обсуждалась на совместном заседании комитетов Законодательного Собрания – это тема обманутых дольщиков. На Ваш взгляд, каковы пути решения проблемы? Какие меры нужно предпринять для предупреждения возникновения подобных ситуаций? - На первый взгляд дольщик – это не покупатель в магазине, его закон «О защите прав потребителей не защищает». Дольщик – это инвестор. Такой же, например, как человек покупающий акции на бирже. Если человек, играющий на бирже, придет в госучреждение и попросит вернуть деньги, он будет выглядеть, как минимум, странно. Но в ситуации с дольщиками это не выглядит странно. Мне кажется, что с советского времени квартира у нас носит некий сакральный характер. Покупка квартиры настолько дорога, что для многих семей может быть единственной. Это очень серьезный экономический и социальный ущерб. Если бы в крае существовала эффективно развитая система социального жилья то, проблема была бы нивелирована. Ты как инвестор вложился, проиграл, но ты сознательно шел на покупку жилья более дешевого, у тебя есть возможность взять жилье в социальное использование, и всю жизнь жить там, платить наем и все. Такой возможности у нас нет ни в селах, ни в городах, фонды социального использования крайне ограничены. В Железногорске около 1500 человек стоят в очереди, сейчас в список попали и инвалиды, и дети сироты. Проблема не решается, человек остается наедине с этой колоссальной финансовой нагрузкой. Благо, если он брал ипотеку под жилье и закладывал, там банк несет риски, но если человек брал средства заемные у друзей и родителей, и еще брал кредит под неотложные нужды, то человек попадает в кабалу навсегда. И в этом смысле государство должно обращать на это внимание и помогать человеку, потому что государство регулирует рынок строительства, государство выдает лицензию строителям, отслеживает при помощи Службы строительного надзора процесс строительства государства, способно отслеживать при помощи правоохранительных органов недобросовестные действия . На заседании комитета я задавал вопрос «кто отслеживает возникновение признаков банкротства?». Ответ был - «никто». Эти признаки выявляются в результате финансового анализа, легко и просто. Важен вопрос доступа к достоверной информации. Эту информацию застройщики не предоставляют. Я вынужден констатировать, что сегодня государство не способно эффективно отслеживать недобросовестные действия застройщика и не способно предвидеть вот эти банкротства. Люди должны понимать, что государство «беззубое», оно может «бить по хвостам», оно может посадить руководителя, если он был мошенником. Может быть что-то вернуть, но все вложенные деньги государство вернуть не поможет. С 1 января 2017 года государство предусмотрело федеральным законом необходимость внесения компенсационного фонда, 1% от застройки, увеличение страхования, либо увеличение страхового капитала у застройщика и в этом смысле мы точно понимаем, что это увеличит стоимость квадратного метра, а также может быть, это сделает менее рискованными вложения. Эксперты на этот счет пока расходятся. Что делать с теми дольщиками, которые пострадали? Это огромная проблема. Не существует прямого механизма раздачи денег. Как я уже говорил, это риск дольщиков и если ты уже купил 10 квартир, то нельзя назвать дольщика несостоятельным, наверняка он профессионально рассчитывал свои риски и проиграл. А если это одна квартира и у человека нет дохода то, что можно доказать справками об имуществе, то государство конечно помогает. Таких семей оказалось немного. Сейчас их на территории края около 40, они получают поддержку по закону Красноярского края. Еще 12 на включение, там предельная сумма невелика – 850 тысяч, но это дает возможность погасить кредиты. Здесь тонкий баланс между обязанностью государства эффективно работать на рынке и неправомерностью траты денег налогоплательщиков на поддержку конкретных рискованных вложений других налогоплательщиков . - Какие задачи Вы ставите перед собой на ближайший год? - Прежде всего, тепловые тарифы, недавно состоялось заседание рабочей группы, которое обсуждало тарифы на газ. Еще одна важная проблема, с которой в ближайшее время предстоит разобраться – снабжение питьевой водой. Жители города Красноярска этого практически не замечают, но жители села вообще лишены воды в каком-либо виде. В деревнях люди ходят с бочками и возят воду, а есть села, где колонки нет вообще, и вода привозная. Понятно, что для современного человека это странно. Нет не только системы водоснабжения, но и система водоотведения отсутствует. Сточные воды вывозятся на поля, в овраги и сливаются. Эта система требует колоссальной перенастройки и колоссальных денег. Расходы оцениваются в несколько десятков миллиардов рублей. Но мы должны это делать. *1 Исключительно в смысле слов группенфюрера Мюллера, разумеется: «Вам сколько будет к семидесятому? Под семьдесят? Вы счастливчик, вы доживёте и будете играть свою партию». *2 Да-да, деточка, это не шоколадка, а дерьмо. Но скушатенькать его обязательно надо, а то большой дядя из Нерезиновой будет сердиться и сделает бо-бо если не тебе – вас ещё, геноцидников, слишком много в Россиюшке осталось – то мне точно. Вот тебе мельхиоровая ложечка, открой ротик. За Путина, за Толоконского… *3 Слишком глубокая мысль. Но смысл её ясен: главное – не давать чересчур конкретных обещаний. Счастливые дни в кожаном кресле заканчиваются слишком быстро, а некоторые избиратели страдают удивительно хорошей памятью. Не надо давать им кирпич в руки. *4 Т.е. изъять у собственников котельные и отдать их «КРЭКу»? Интересное предложение. Но я бы предложил стартовать с котловых зарплат. Тогда, возможно, и всё остальное само собой наладится. Отличный текст, одним словом. Если бесплатный. Но если за него пришлось платить, то это была пустая трата денег. И я вовсе не фактологические, орфографические или логические ошибки имею в виду, естественно.